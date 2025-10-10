Skip to contentSkip to accessibility help
LG Soundbar TV-hez S90TY Dolby Atmos 5.1.3 csatornával 2024

Fő tulajdonságok

  • Hihetetlen hangprojektor az LG TV-k erőteljesebb hangzásáért
  • Magával ragadó Dolby Atmos hangzás, tripla felfelé irányuló hangszóróval
  • Szárnyaló hangteljesítmény az AI Room Calibration által
  • Spotify Connect, TIDAL Connect, Chromecast és Apple AirPlay2 kompatibilitás
  • Szobát betöltő 5.1.3 csatornás térhatású hangzás

    *Az LG Bemutatóteremben megtalálható termékek időszakosan (előzetes bejelentés nélkül) eltérhetnek a weboldalon feltüntetett listától, illetve bármikor megváltozatásra kerülhetnek. A kiállított termékek pontos listájáról érdeklődhet az LG Ügyfélszolgálatától.
Több
Az alábbi termékismertetőben használt képek csupán bemutatási célt szolgálnak. A pontosabb ábrázolásért tekintse meg az oldal tetején található képgalériát.

A csúcskategóriás hangprojektor,amely méltó a kategóriájában legjobb LG OLED-hez

Tegye teljessé az LG TV-élményt a hangprojektorral, amely gyönyörű designnal és erőteljes hangzással rendelkezik!

*Szimulált képernyőképek.

Csábító hangzás, amely egyszerűen körülöleli

Zenei előadást lejátszó LG Soundbar és LG TV egy fekete szobában. Hanghullámokat jelképező, cseppekből álló fehér hullámok felfelé és előre terjednek a hangprojektorból, miközben a mélynyomó alulról hanghatást kelt. LG Soundbar és LG TV egy nappaliban zenekari előadást játszik le. A hanghullámokat jelképező, cseppekből álló fehér hullámok felfelé és előre terjednek a hangprojektorból, és kivetítődnek a tévéből, miközben a mélynyomó alulról hanghatást kelt. LG Soundbar, LG TV, hátsó hangszórók és a mélynyomó egy nappaliban. A szoba fölött egy rácsszerkezet jelenik meg, mintha szkennelné a teret. A cseppekből álló fehér hanghullámok a hátsó hangszórókból indulnak ki.

*Szimulált képernyőképek.

Érezze a valósághű hangpanorámát

Középső felfelé irányuló csatorna

A hangzás, amely a középpontba helyezi Önt

A középső felfelé irányuló csatorna még élethűbb és tisztább hangzást biztosít, valamint tökéletesen szinkronizálja a hangot a jelenetekhez, csúszás- és szakadozásmentesen.

Zenei előadást lejátszó LG Soundbar és LG TV egy fekete szobában. Hanghullámokat jelképező, cseppekből álló fehér hullámok felfelé és előre terjednek a hangprojektorból. A mélynyomó alulról hanghatást kelt.

*A fentieket saját módszerrel végzett vizsgálat erősíti meg.
**Szimulált képernyőképek.

LG Soundbar a teljes értékű LG TV-élményhez

A „ONE EXPERIENCE” (Egy valódi élmény) felirat zöld és sárga színátmenetes mintázattal.

Dolby Atmos

Az esti filmnézés úgy hangzik a Dolby Atmos technológiával, mint a mozikban

Merüljön el a jelenetekben a tökéletes Dolby-élményt nyújtó Dolby Vision technológiával és Dolby Atmos hangzással rendelkező LG TV és Soundbar készülékeinkkel.

Egy modern városi lakásban filmlejátszás közben látható oldalnézetből egy LG OLED TV és egy LG Soundbar. Hanghullámokat ábrázoló fehér gyöngyök vetülnek felfelé és lefelé a hangprojektorból és a TV-ből, hangkupolát hozva létre a térben. Dolby Atmos logó DTS X logó

*A Dolby és a Dolby Vision a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegyei.
**A dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye.
***Szimulált képernyőképek.

3 Szintű Térbeli Hangzás (Triple Level Spatial Sound)

Virtuális réteggel az élethű hangért

3 Szintű Térbeli Hangzás egy virtuális réteg hozzáadásával egy hangkupolát hoz létre Ön örül, hogy a hangok még gazdagabban szóljanak.

*A Triple Level Spatial Sound a Cinema és az AI Sound Pro üzemmódokon keresztül érhető el.
**A középső réteg a hangprojektor hangszórócsatornájának felhasználásával jön létre. Az elülső és az elülső-felső hangszórók hangját szintetizálják a hangmező kialakításához. Ha nincs hátsó hangszóró, a hátsó mező nem hozható létre.
***Szimulált képernyőképek.

5.1.3 csatornás térbeli hang

Magával ragadó hang mindenütt

Keltse életre a jeleneteket LG TV-jén a 570 W-os, 5.1.3 csatornás térbeli hangzással, valamint a Dolby Atmos és a DTS:X technológiák magával ragadó kiválóságával.

LG Soundbar, LG TV és mélynyomó egy felhőkarcoló nappalijában zenei előadást játszik le. Cseppekből álló, fehér hanghullámok vetítődnek ki a hangprojektorból körbejárva a kanapét és a lakóteret. A mélynyomó alulról hanghatást kelt. Dolby Atmos logó DTS X logó

*A Dolby és a Dolby Vision a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegyei.
**A dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye.
***Szimulált képernyőképek.

Egyszerűség az Ön keze ügyében

Az LG TV-jéről egyszerűen hozzáférhet a WOW kezelőfelülethez, amelyről egyszerűen vezérelheti a hangprojektorát, beállíthatja a hangmódokat, profilokat és irányíthat további funkciókat is.

Duettben az LG TV-je hangjával

Az LG Soundbar és az LG TV együttes hangzása, hangterjedelme és hangszíntulajdonságai harmóniában egyesülnek a magával ragadó és hatásos hangélményért.

Tévézzen kábeldzsungel nélkül

A WOWCAST lehetővé teszi az LG Soundbar vezeték nélküli csatlakoztatását az LG TV-hez, és a veszteségmentes többcsatornás hangtámogatást is.

*Szimulált képernyőképek.
**Az LG TV távirányító használata csak bizonyos funkciókra korlátozódik.
***WOW kezelőfelülettel kompatibilis LG TV-k: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Az FHD 63 kompatibilis TV-k kiadási évenként változhatnak.
****WOW Orchestra kompatibilis TV-k: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. A kompatibilis TV-k kiadási évenként változhatnak. A QNED 80 támogatás a 2022-es és 2023-as modellekre korlátozódik.
*****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.
******A WOW kezelőfelület a hangprojektor modelltől függően változhat.

Okos hangzás, az Ön ízlése szerint

AI Room Calibration Pro

Összhangban a térrel, torzítás nélkül

A hangprojektor felméri az Ön, valamint a hátsó hangszórók helyzetét a szobában, majd az elhelyezéstől függetlenül beállítja a hangerő-különbségeket és a késleltetési időt, hogy a helyiség minden pontjában páratlan hangélménynek lehessen részese.

*Az AI Room Calibration Pro egy automatikus hangbeállítási technológia, amely kompenzálja a hangprojektor környezete okozta torzulást, és algoritmusokkal javítja a hangteljesítményt.
**Támogatja a mellékelt (6 csatornás) és az opcionális (2 csatornás) hátsó hangszórókat, és a csatornák száma alapján nincs különbség a kalibrálásban (a mellékelt és az opcionális hangszórók azonos erősítési szintkülönbséget és késleltetést kalibrálnak).
***A régi 2023-as algoritmussal működik, ha a hátsó hangszórók nincsenek csatlakoztatva.
****A hátsó hangszórók beállításakor az AI Room Calibration Pro az LG Soundbar alkalmazáson keresztül végezhető el.
*****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. Szoftverfrissítésre lehet szükség. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.
****** A hátsó hangszórók külön kaphatók.
*******Szimulált képernyőképek.

Többcsatornás hangélmény

Érezze a dús és kifejező hangok csodáját

Az LG Soundbar az alap 2-csatornás hangot többcsatornássá alakítja át a mély hangzásért, amely egyszerűen átjárja a teret.

LG Soundbar, LG TV és mélnynyomó egy modern, városi lakásban. Az LG Soundbar-ból háromágú hanghullámok vetítődnek ki, melyek fehér cseppekkel vannak illusztrálva. A hangprojektor mellett egy mélynyomó található, amely alulról hozza létre a hanghatást.

2-csatornás

LG Soundbar, LG TV és mélnynyomó egy modern, városi lakásban. Az LG Soundbar-ból háromágú hanghullámok vetítődnek ki, melyek fehér cseppekkel vannak illusztrálva. A hangprojektor tetejéből és mélynyomóból áramló hanghullámok összességében kupola hatást keltenek a szobában.

Többcsatornás

*Az intelligens felkeverő algoritmus az AI Sound Pro, Cinema, Clear Voice Pro, Game és Sport módokban minden egyes csatornára alkalmazza a hangzást.
**A többcsatornás hangélmény egy intelligens felkeverő algoritmuson keresztül működik. Ez az algoritmus nem vonatkozik a Standard és a Music módra. A Bass Blast nem használja az intelligens felkeverő algoritmust, hanem a 2 csatornás információt másolja és adja ki az összes csatornára.
***Szimulált képernyőképek.

AI Sound Pro

Minden hangulat és műfaj jól szól

Az AI Sound Pro kategorizálja a különböző hangokat effektek, zene és hangszínek szerint, majd az ideális beállításokat alkalmazza az optimális hangélmény megteremtése érdekében.

*Szimulált képernyőképek.

Harmóniában működik a kedvenceivel

Intenzív játékélmény

A hang minden képkockával szinkronizálódik

Szabadítson fel portokat a tévéjén, és csatlakoztasson konzolokat az LG Soundbarhoz anélkül, hogy a grafikus teljesítmény csökkenne. A VRR/ALLM támogatás szakadozásmentes, alacsony bemeneti késleltetésű játékmeneteket tesz lehetővé.

LG Soundbar és LG TV együtt látható. Versenyautós játék látható a képernyőn.

*Szimulált képernyőképek.
**A HDMI 2.1 műszaki szabványnak megfelelően ez a hangprojektor támogatja az eARC, VRR és ALLM technológiákat.
***A TV-nek, a hangprojektornak és a forráseszköznek (pl. játékkonzol) egyaránt támogatnia kell a VRR/ALLM technológiát.
****A VRR átjátszás támogatja a 120 Hz-es tartalmakat. (4K esetén YCbCr 4:2:0 / 1080p esetén 120 Hz támogatás)
*****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. Szoftverfrissítésre lehet szükség. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.
******A HDCP 2.3 támogatja a 4K felbontású tartalmakat. A 120 Hz-es támogatás eszközönként változik, 4K esetén akár YCbCr4:2:0 támogatással.

TIDAL Connect logó Spotify logó Google Cast logó
HD streaming

Lenyűgöző HD-stream

A Spotify Connect, TIDAL Connect és a Google Cast veszteségmentes HD-támogatásával tömörítés nélkül streamelhet kedvenc platformjairól.

*A tartalom és az alkalmazás elérhetősége országonként vagy régiónként változhat.
**Az OTT-szolgáltatásokhoz külön előfizetés és internet kapcsolat szükséges.
***Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. Szoftverfrissítésre lehet szükség. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.

Egy LG Soundbar térbeli felülnézete. Apple AirPlay logó Google Home logó
Kompatibilitás

Kiválaszthatja az Önnek megfelelő platformot

Az LG Soundbar hangprojektorok mostantól több AI szolgáltatással is kompatibilisek. Az LG Soundbart könnyedén vezérelheti az Ön által választott platformmal.

*Egyes funkciókhoz külső előfizetés vagy fiók szükséges.
**A Google a Google LLC védjegye és a Google Asszisztens bizonyos nyelveken és országokban nem elérhető.
***Az Apple, az Apple logó és az Apple AirPlay 2 az Apple Inc. védjegyei, amelyeket az Egyesült Államokban és más országokban jegyeztek be.
****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. Szoftverfrissítésre lehet szükség. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.

Legfontosabb műszaki adatok

  • Csatornák száma

    5.1.3

  • Kimeneti teljesítmény

    570 W

  • Dolby Atmos

    Igen

  • DTS:X

    Igen

  • WOW Orchestra

    Igen

  • 1 250 x 63 x 135 mm

  • Mélynyomó

    201,7 x 407,0 x 403,0 mm

Összes adat

HANG EFFEKTUS

  • AI Sound Pro

    Igen

  • Alapértelmezett

    Igen

  • Music

    Igen

  • Cinema

    Igen

  • Clear Voice Pro

    Igen

  • Sport

    Igen

  • Game

    Igen

  • Bass Blast / Bass Blast +

    Igen

HI-RESOLUTION AUDIO

  • Mintavétel

    24bit/96kHz

  • Upbit/upsampling

    24bit/96kHz

KAPCSOLÓDÁS

  • HDMI Be

    1

  • HDMI Ki

    1

  • Bluetooth Verzió

    5.1

  • Bluetooth Codec - SBC/AAC

    Igen

  • Wi-Fi

    Igen

  • Vezeték nélküli hátsó kész

    Igen

  • USB

    1

  • Works with Alexa

    Igen

  • Spotify Connect

    Igen

  • Tidal Connect

    Igen

  • AirPlay 2

    Igen

  • Chromecast

    Igen

  • Works with Google Home

    Igen

  • Optikai bemenet

    1

HDMI TÁMOGATÁS

  • Pass-through

    Igen

  • Pass-through (4K)

    Igen

  • VRR / ALLM

    Igen

  • 120Hz

    Igen

  • HDR10

    Igen

  • Dolby Vision

    Igen

  • Audio Return Channel (ARC)

    Igen

  • Audio Return Channel (e-ARC)

    Igen

  • CEC (Simplink)

    Igen

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

  • Csatornák száma

    5.1.3

  • Hangszórók száma

    11 EA

  • Kimeneti teljesítmény

    570 W

HANGFORMÁTUM

  • Dolby Atmos

    Igen

  • Dolby Digital

    Igen

  • DTS Digital Surround

    Igen

  • DTS:X

    Igen

  • AAC

    Igen

  • AAC+

    Igen

KÉNYELEM

  • Távirányító App - iOS/Android OS

    Igen

  • AI Room Calibration Pro (App)

    Igen

  • Soundbar mód vezérlése

    Igen

  • TV Hangmód Megosztás

    Igen

  • WOW Orchestra

    Igen

  • WOW interfész

    Igen

MÉRETEK (SZÉXMAXMÉ)

  • 1 250 x 63 x 135 mm

  • Mélynyomó

    201,7 x 407,0 x 403,0 mm

SÚLY

  • 5,65 kg

  • Mélynyomó

    10,0 kg

  • Bruttó Tömeg

    22,2 kg

TARTOZÉK

  • Jótállási jegy

    Igen

  • HDMI Kábel

    Igen

  • Fali konzol

    Igen

  • Távirányító

    Igen

TÁPELLÁTÁS

  • Készenléti fogyasztás (fő)

    0.5 W ↓

  • Energiafogyasztás (fő)

    65 W

  • Készenléti fogyasztás (mélysugárzó)

    0.5 W ↓

  • Energiafogyasztás (mélysugárzó)

    40 W

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

