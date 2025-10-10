We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
SC9S 3.1.3 Dolby Atmos soundbar
SC9S 3.1.3 Dolby Atmos soundbar
Fő tulajdonságok
- WOW konzol az LG OLED C sorozatú TV-khez
- WOW Orchestra
- WOW interfész
- Az LG új Dolby Atmos hangprojektora három felfelé irányított csatornával
- Háromszintű térbeli hangzás a még magávalragadóbb hangélményhez
- 4K Pass-Through (átjátszási) technológia és VRR/ALLM a dinamikus játékélmény érdekében
Termékcsomag ajánlatok : 2
*kivéve a 42" és 48" készülékeket.
Szinergia, amely teljesen új élményt nyújt
*A képek csupán szemléltetési célokat szolgálnak.
**Exkluzív konzollal rendelkezik, amely kompatibilis az LG OLED evo C5/C4/C3/C2/ sorozat 195 cm/77"-os, 164 cm/65"-os, 139 cm/55"-os készülékeivel.
***A megjelenés és a dizájn a használat, a beállítások, az internetkapcsolat, a környezeti feltételek és egyéb tényezők függvényében változik.
Illeszkedik az LG OLED evo C sorozathoz
Videoklip elérhető a fentiekről. Alul 3 szürkeárnyalatos kép látható a fali konzolról, az állványról és a falra szerelt TV-ről.
*A konzol kompatibilis az LG OLED evo C2 / C3 / C4 sorozat 195 cm/77", 164 cm/65", 139 cm/55" készülékekkel
A hangprojektor, amely harmonikusan együttműködik az LG TV hangjával
Különböző alakú, kék színű hanghullámok érkeznek a hangprojektorból és a TV-ből.
*Szimulált képernyőképek.
**WOW Orchestra kompatibilis TV-k: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/91/90/87/86/85/. A kompatibilis TV-k kiadási évenként változhatnak. A QNED 80 támogatás a 2022-es és 2023-as modellekre korlátozódik.
***Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatások a vásárlás időpontjában nem feltétlenül állnak rendelkezésre. A frissítésekhez hálózati kapcsolat szükséges.
****A WOW Orchestra a hangprojektor-modelltől függően változhat.
*Szimulált képernyőképek.
**WOW Orchestra kompatibilis TV-k: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/91/90/87/86//85/80/75, NANO 82/81/80/75, UHD UT/UR/UQ, FHD 63. A kompatibilis TV-k kiadási évenként változhatnak. A QNED 80 támogatás a 2022-es és 2023-as modellekre korlátozódik.
***Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatások a vásárlás időpontjában nem feltétlenül állnak rendelkezésre. A frissítésekhez hálózati kapcsolat szükséges.
****A WOW Orchestra a hangprojektor-modelltől függően változhat.
*Szimulált képernyőképek.
**WOWCAST kompatibilis TV-k: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3, QNED 99/95/90/85. A kompatibilis TV-k kiadási évenként változhatnak.
***Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatások a vásárlás időpontjában nem feltétlenül állnak rendelkezésre. A frissítésekhez hálózati kapcsolat szükséges.
****A WOWCAST-kész állapot a hangprojektor-modelltől függően változhat.
Tapasztalja meg a moziminőségű hangzást
Az LG Soundbar a Dolby Atmos és a DTS:X kombinációjával színházi hangzást varázsol a nappalijába. Minden oldalról tiszta és valósághű hangzás veszi körül Önt, kedvenc filmjeinek középpontjába helyezve Önt, erőteljes, élethű hangzást biztosítva minden jelenetben.
Különböző alakú, kék hanghullámok érkeznek a hangprojektorból és a TV-ből a nappali minden részébe.
*A Dolby és a Dolby Vision a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegyei.
**A dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye.
Az LG új Dolby Atmos hangprojektora három felfelé irányított csatornával
A szekrényen egy hangprojektor látható, közvetlenül a TV előtt pedig kék, kör alakú hanghullámok érkeznek a hangprojektorból.
A háromszintű térbeli hangzás virtuális hangkupolát képez.
Az LG SC9S hangprojektor kitolja a szórakozás határait. Ez a hangprojektor háromszintű térbeli hangzást kínál, így még inkább magával ragadó és pontosabb hangélményt nyújt. A HRTF (Head Related Transfer Function) technológiás 3D processzor segítségével a hangprojektor egy virtuális középréteget hoz létre. Ez azt jelenti, hogy a hangrétegek olyan minőségű, bonyolult térhatású hangot képeznek, amelyet normál esetben csak a moziban tapasztalhat.
Kék, kupola alakú, 3 rétegű hanghullámok fedik le a hangprojektort, és egy TV látható a nappali falára szerelve.
*A háromszintű térbeli hangzás a hangprojektor CINEMA / AI Sound Pro módjában elérhető.
**A középréteget a hangprojektor hangszórójának csatornája hozza létre. Az elöl és a felül lévő elülső hangszórók szintézise alkotja a hangteret.
***Ha nincsenek hátsó hangszórók, a hátsó mezőt nem lehet létrehozni.
Érezze a basszus dübörgését
Érezze az erősebb és mélyebb basszust kedvenc zeneszámaiban és filmjeiben. A vezeték nélküli mélynyomó könnyű szerrel kiadja a mély hangokat nagyobb hangerő mellett is, így a jobb minőségű basszus messzebbre elhallatszik.
A hangprojektor látható a szekrényen. Mellette egy vezeték nélküli mélynyomó van a padlón. Kék, hangot jelképező grafika érkezik a mélynyomóból.
Egyedülálló módon élheti át a tartalmakat
Csatlakoztassa az LG SC9S hangprojektort egy konzolhoz vagy Blu-Ray lejátszóhoz, és csak merüljön bele a kedvenc játékaiba, TV-műsoraiba és filmjeibe. A hangprojektor késleltetésmentes tévézési élményt kínál a legjobb kép- és hangminőség biztosítása mellett.
*A TV-nek és a hangprojektornak egyaránt támogatnia kell a VRR/ALLM technológiákat.
**A konzolnak támogatnia kell a VRR technológiát. A VRR pass-through legfeljebb 60 Hz-es tartalmak esetén működik.
*Egyes funkciókhoz külső szolgáltatóknál kötött előfizetésre vagy fiókra lehet szükség. Ezek elérhetősége országonként eltérő lehet, amelyről részletesebben tájékozódhat az egyes szolgáltatóknál.
**A Google a Google LLC védjegye.
***A Google Asszisztens bizonyos nyelveken és országokban nem érhető el. A szolgálatás magyar nyelven nem elérhető.
****Az Amazon, az Alexa és az ezekhez tartozó jelzések az Amazon.com, Inc, illetve a kapcsolt vállalkozásainak védjegyei.
Többcsatornás hangzásélmény, amely meghaladja az elvárásokat
*Az AI Sound Pro, Cinema, Clear Voice Pro, Sports, Game üzemmódokban elérhető.
A továbbfejlesztett AI Room Calibration Pro a legoptimálisabb hangot biztosítja
*Az AI Room Calibration Pro egy automatikus hangolási technológia, amely kompenzálja a hangprojektor környezete okozta torzulást, és algoritmusokkal javítja a hangprojektor hangteljesítményét.
Az LG AI Sound Pro optimalizálja a hangot a különböző tartalmakhoz
Élvezze a tartalmakat a speciális hangmódokkal – Ebben segít az AI Sound Pro, amely intelligensen elemzi a tartalmat, hogy optimális hangot biztosítson, nézzen akár filmet, híradót vagy hallgasson zenét.
Összes adat
ÁLTALÁNOS
Terméknév
SC9S
Terméktípus
3.1.3 Dolby Atmos soundbar
Szín
Fekete
MÉRETEK
Sz.xMag.xMélys. (mm) - Fejegység
975 x 63 x 125
Sz.xMag.xMélys. (mm) - Mélynyomó
221 x 390 x 313
TELJESÍTMÉNY
Csartornák száma
3.1.3
RMS kimeneti teljesítmény - Összteljesítmény
400W
RMS kimeneti teljesítmény - Első sugárzó
30W x 2
RMS kimeneti teljesítmény - Center sugárzó
30W
RMS kimeneti teljesítmény - Felső sugárzó
30W x 3
RMS kimeneti teljesítmény - Mélynyomó
220W
KÉNYELEM
WOW Orchestra
Igen
WOW Interfész
Igen
Okostelefon App - Bluetooth (Android / iOS)
Igen
Bluetooth
Igen
Irányítás a TV távirányítójával
Igen
Vezeték nélküli Hangszinkronizáció
Igen
Automatikus bekapcsolás / kikapcsolás - Bluetooth
Igen
Automatikus bekapcsolás / kikapcsolás - Optikai
Igen
Simplink
Igen
ARC
Igen
A/V Sync - 0-300ms
Igen
HANG
4K Hang - 24bit/192kHz
Nem
4K Hang - 24bit/96kHz
Igen
4K Hang Felskálázás - 24bit/192kHz
Nem
4K Hang Felskálázás - 24bit/96kHz
Igen
LPCM
Igen
Hang effekt - Dolby Digital
Igen
Hang effekt - DTS:X
Igen
Hanggaléria - AI Sound Pro
Igen
Hanggaléria - Normál
Igen
Hanggaléria - Zene
Igen
Hanggaléria - Mozi mód / DTS Virtual:X
Igen / Igen
Mélyhang kiemelés
Igen
Személyre szabható hangszín beállítás
Igen
Éjszakai üzemmód
Igen
Automatikus hangerőszabályzó
Igen
Felskálázás
Igen
Dynamic Range Control
Igen
CSATLAKOZÁSOK
Audio Bemenet (3.5 Jack)
Nem
Optikai bemenet
Igen
HDMI bemenet
Igen
HDMI kimenet
Igen
USB csatlakozó
Igen
Bluetooth
Igen(5.0)
Ethernet
Nem
Wi-Fi
Igen
Chromecast támogatás
Igen
FM tuner
Nem
TÁMOGATOTT FORMÁTUMOK
LPCM
Igen
Dolby Atmos
Igen
Dolby TrueHD
Igen
Dolby Digital Plus
Igen
Dolby Digital
Igen
DTS Digital Surround
Igen
AAC / AAC+
Igen / Igen
Lejátszható formátumok - FLAC
Igen
Lejátszható formátumok - OGG
Igen
Lejátszható formátumok - WAV
Igen
Lejátszható formátumok - MP3
Igen
Lejátszható formátumok - WMA
Igen
ENERGIAFOGYASZTÁS
Főegység - kikapcsolt állapotban
0.5W ↓
Főegység - működés közben
37W
Mélynyomó - működési frekvencia
5GHz
Mélynyomó - kikapcsolt állapotban
0.5W ↓
Mélynyomó - működés közben
38W
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
- kiterjesztés
