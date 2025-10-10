SC9S 3.1.3 Dolby Atmos soundbar

Skip to contentSkip to accessibility help
Fő tulajdonságok

  • WOW konzol az LG OLED C sorozatú TV-khez
  • WOW Orchestra
  • WOW interfész
  • Az LG új Dolby Atmos hangprojektora három felfelé irányított csatornával
  • Háromszintű térbeli hangzás a még magávalragadóbb hangélményhez
  • 4K Pass-Through (átjátszási) technológia és VRR/ALLM a dinamikus játékélmény érdekében
Több

Az LG OLED C sorozatú TV és az SC9S hangprojektor keresztirányú nézete. A hangprojektoron látható kiemelésekkel az SC9S hangprojektor WOW konzolja kap hangsúlyt. Balra lent a WOW konzol képei vannak kinagyítva.

Az LG OLED C sorozatú TV és az SC9S hangprojektor keresztirányú nézete. A hangprojektoron látható kiemelésekkel az SC9S hangprojektor WOW konzolja kap hangsúlyt. Balra lent a WOW konzol képei vannak kinagyítva.

A WOW Bracket tökéletesen illeszkedik az LG OLED evo C sorozathoz és a hangprojektorhoz

Élvezze az LG OLED evo C sorozat készülékeit a falon vagy egy állványon a WOW Bracket konzollal.

*kivéve a 42" és 48" készülékeket.

Dizájnfilm az LG SC9S hangprojektorról. Videó lejátszása.

Szinergia, amely teljesen új élményt nyújt

Az LG hangprojektor tökéletes az LG TV-k számára.. A legjobb TV és hangprojektor szinergiája teljesen új szintre emeli a szórakozás élményét. Élvezze a könnyedséget.

*A képek csupán szemléltetési célokat szolgálnak.

**Exkluzív konzollal rendelkezik, amely kompatibilis az LG OLED evo C5/C4/C3/C2/ sorozat 195 cm/77"-os, 164 cm/65"-os, 139 cm/55"-os készülékeivel.

***A megjelenés és a dizájn a használat, a beállítások, az internetkapcsolat, a környezeti feltételek és egyéb tényezők függvényében változik.

WOW konzol

Illeszkedik az LG OLED evo C sorozathoz

Az exkluzív fali konzol lehetővé teszi, hogy a hangprojektort a megfelelő helyre szerelve a lehető legjobb hangot hallhassa. A modern kialakítású hangprojektor optimális hangzást biztosít talpon állva és falra szerelve egyaránt.

Videoklip elérhető a fentiekről. Alul 3 szürkeárnyalatos kép látható a fali konzolról, az állványról és a falra szerelt TV-ről.

*A konzol kompatibilis az LG OLED evo C2 / C3 / C4 sorozat 195 cm/77", 164 cm/65", 139 cm/55" készülékekkel

WOW Orchestra

A hangprojektor, amely harmonikusan együttműködik az LG TV hangjával

Az LG hangprojektor tökéletesen harmonikus hangzást biztosít az LG TV-vel. Egyszerre használja az LG TV hangját és az LG hangprojektort a tökéletes hallgatási élmény érdekében. Érezze a hang minden részletét.

Különböző alakú, kék színű hanghullámok érkeznek a hangprojektorból és a TV-ből.

*Szimulált képernyőképek.
**WOW Orchestra kompatibilis TV-k: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/91/90/87/86/85/. A kompatibilis TV-k kiadási évenként változhatnak. A QNED 80 támogatás a 2022-es és 2023-as modellekre korlátozódik.
***Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatások a vásárlás időpontjában nem feltétlenül állnak rendelkezésre. A frissítésekhez hálózati kapcsolat szükséges.
****A WOW Orchestra a hangprojektor-modelltől függően változhat.

Az LG SC9S hangprojektor beállítások menüje látható a falra szerelt TV képernyőjén. A hangprojektor szintén a falra van szerelve a TV alatt.

Az LG SC9S hangprojektor beállítások menüje látható a falra szerelt TV képernyőjén. A hangprojektor szintén a falra van szerelve a TV alatt.

WOW interfész

A hangprojektor vezérlése az LG TV kezelőfelületéről

Vezérelje hangprojektorát az LG TV-n keresztül egyetlen távvezérlővel. A távvezérlőn való egyetlen kattintással a TV képernyőjén megjelenik a hangprojektor menüje és beállításai. Ilyen például a hangerőszabályozás, a kapcsolat állapotának ellenőrzése, vagy akár a hangmód kiválasztása.

*Szimulált képernyőképek.
**WOW Orchestra kompatibilis TV-k: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/91/90/87/86//85/80/75, NANO 82/81/80/75, UHD UT/UR/UQ, FHD 63. A kompatibilis TV-k kiadási évenként változhatnak. A QNED 80 támogatás a 2022-es és 2023-as modellekre korlátozódik.
***Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatások a vásárlás időpontjában nem feltétlenül állnak rendelkezésre. A frissítésekhez hálózati kapcsolat szükséges.
****A WOW Orchestra a hangprojektor-modelltől függően változhat.

A jobb oldalon elérhető egy videoklip, mely bemutatja, hogy az LG SC9S hangprojektort hogyan lehet vezeték nélkül csatlakoztatni a TV-hez.

A jobb oldalon elérhető egy videoklip, mely bemutatja, hogy az LG SC9S hangprojektort hogyan lehet vezeték nélkül csatlakoztatni a TV-hez.

WOWCAST

Csatlakozzon vezeték nélkül LG TV-jéhez

Élvezze a tartalmat vezetékek és zavaró hangok nélkül. Az LG WOWCAST vezeték nélkül összeköti az LG hangprojektort* és az LG TV készüléket, így kényelmesebb módon biztosítja a kiváló minőségű hangzást. Tapasztalja meg a Dolby Atmos erejét a még magával ragadóbb hangélményért.

*Szimulált képernyőképek.
**WOWCAST kompatibilis TV-k: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3, QNED 99/95/90/85. A kompatibilis TV-k kiadási évenként változhatnak.
***Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatások a vásárlás időpontjában nem feltétlenül állnak rendelkezésre. A frissítésekhez hálózati kapcsolat szükséges.
****A WOWCAST-kész állapot a hangprojektor-modelltől függően változhat.

Tapasztalja meg a moziminőségű hangzást

Az LG Soundbar a Dolby Atmos és a DTS:X kombinációjával színházi hangzást varázsol a nappalijába. Minden oldalról tiszta és valósághű hangzás veszi körül Önt, kedvenc filmjeinek középpontjába helyezve Önt, erőteljes, élethű hangzást biztosítva minden jelenetben.

Különböző alakú, kék hanghullámok érkeznek a hangprojektorból és a TV-ből a nappali minden részébe.

*A Dolby és a Dolby Vision a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegyei.

**A dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye.

Az LG új Dolby Atmos hangprojektora három felfelé irányított csatornával

Bemutatjuk az LG új három felfelé irányított csatornával rendelkező hangprojektorát. Ez azt jelenti, hogy az LG SC9S hangprojektor szélesebb és gazdagabb hangzásvilágot biztosít. Ezzel az otthonában élvezheti a magával ragadó hangélményt.

A szekrényen egy hangprojektor látható, közvetlenül a TV előtt pedig kék, kör alakú hanghullámok érkeznek a hangprojektorból.

A háromszintű térbeli hangzás virtuális hangkupolát képez.

Az LG SC9S hangprojektor kitolja a szórakozás határait. Ez a hangprojektor háromszintű térbeli hangzást kínál, így még inkább magával ragadó és pontosabb hangélményt nyújt. A HRTF (Head Related Transfer Function) technológiás 3D processzor segítségével a hangprojektor egy virtuális középréteget hoz létre. Ez azt jelenti, hogy a hangrétegek olyan minőségű, bonyolult térhatású hangot képeznek, amelyet normál esetben csak a moziban tapasztalhat.

Kék, kupola alakú, 3 rétegű hanghullámok fedik le a hangprojektort, és egy TV látható a nappali falára szerelve.

*A háromszintű térbeli hangzás a hangprojektor CINEMA / AI Sound Pro módjában elérhető.
**A középréteget a hangprojektor hangszórójának csatornája hozza létre. Az elöl és a felül lévő elülső hangszórók szintézise alkotja a hangteret.
***Ha nincsenek hátsó hangszórók, a hátsó mezőt nem lehet létrehozni.

Érezze a basszus dübörgését

Érezze az erősebb és mélyebb basszust kedvenc zeneszámaiban és filmjeiben. A vezeték nélküli mélynyomó könnyű szerrel kiadja a mély hangokat nagyobb hangerő mellett is, így a jobb minőségű basszus messzebbre elhallatszik.

A hangprojektor látható a szekrényen. Mellette egy vezeték nélküli mélynyomó van a padlón. Kék, hangot jelképező grafika érkezik a mélynyomóból.

Egyedülálló módon élheti át a tartalmakat

Csatlakoztassa az LG SC9S hangprojektort egy konzolhoz vagy Blu-Ray lejátszóhoz, és csak merüljön bele a kedvenc játékaiba, TV-műsoraiba és filmjeibe. A hangprojektor késleltetésmentes tévézési élményt kínál a legjobb kép- és hangminőség biztosítása mellett.

Hangprojektor és TV a fehér asztalon, a TV-ben 7 fehér ló látható.

Hangprojektor és TV a fehér asztalon, a TV-ben 7 fehér ló látható.

A 4K Pass-through (átjátszási) technológia megőrzi a kiváló minőséget

Az LG hangprojektor támogatja a 4K Pass-through (átjátszási) technológiát, így minőségcsökkenés nélkül viszi át az adatokat. Ennek köszönhetően minimális számú csatlakozással élvezheti a lenyűgöző hangot és képet.
A hangprojektor látható a szekrényen, és a hangprojektorhoz csatlakoztatott TV-n pedig egy versenyzős játékjelenet jelenik meg. Egy két kézzel tartott játékkonzol látható a kép jobb alsó részén.

A hangprojektor látható a szekrényen, és a hangprojektorhoz csatlakoztatott TV-n pedig egy versenyzős játékjelenet jelenik meg. Egy két kézzel tartott játékkonzol látható a kép jobb alsó részén.

A VRR/ALLM javítja a játékélményt

A VRR/ALLM technológiákkal az LG hangprojektor a lehető legjobb játékélményt nyújtja. Akár 120 Hz-es, változó képfrissítési sebesség (VRR). Ezen felül a szinte azonnali válaszidő előnyt biztosít a játékban, és valósághű látványt teremt. Továbbá az automatikus alacsony késésű üzemmód (ALLM) zökkenőmentes, késleltetés nélküli képet és kezelhetőséget tesz lehetővé.

*A TV-nek és a hangprojektornak egyaránt támogatnia kell a VRR/ALLM technológiákat.
**A konzolnak támogatnia kell a VRR technológiát. A VRR pass-through legfeljebb 60 Hz-es tartalmak esetén működik.

Az LG OLED C a falon, alatta az LG Soundbar SC9S egy exkluzív konzolon helyezkedik el. Alatta a mélynyomó. A TV egy koncertjelenetet mutat.

Az LG OLED C a falon, alatta az LG Soundbar SC9S egy exkluzív konzolon helyezkedik el. Alatta a mélynyomó. A TV egy koncertjelenetet mutat.

Élvezze a HD zene streaming szolgáltatásokat

Játsszon le a zenét a Sound Bar-on. Az LG Soundbar a Spotify és Tidal Connect szolgáltatásokkal kompatibilis.

Falra szerelt hangprojektor, közvetlenül felette pedig a TV látható. Hanghullámok keresztezik egymást közöttük, és a színük pirosról kékre változik.

Falra szerelt hangprojektor, közvetlenül felette pedig a TV látható. Hanghullámok keresztezik egymást közöttük, és a színük pirosról kékre változik.

Csatlakoztassa az Ön által használt külső platformhoz

Az LG hangprojektorok széles körben kompatibilisek a Google, az Alexa és az Apple Airplay2 szolgáltatásaival. Vezérelje LG hangprojektort az Ön által használt külső platformmal.

*Egyes funkciókhoz külső szolgáltatóknál kötött előfizetésre vagy fiókra lehet szükség. Ezek elérhetősége országonként eltérő lehet, amelyről részletesebben tájékozódhat az egyes szolgáltatóknál.
**A Google a Google LLC védjegye.
***A Google Asszisztens bizonyos nyelveken és országokban nem érhető el. A szolgálatás magyar nyelven nem elérhető.
****Az Amazon, az Alexa és az ezekhez tartozó jelzések az Amazon.com, Inc, illetve a kapcsolt vállalkozásainak védjegyei.

Többcsatornás hangzásélmény, amely meghaladja az elvárásokat

Az LG SC9S hangprojektorral kedvenc tartalmai jobb hangzásélményt nyújtanak, mint valaha. A készülék a kétcsatornás hangot többcsatornás hanggá osztja el, így optimalizálva a hangzásélményt.

*Az AI Sound Pro, Cinema, Clear Voice Pro, Sports, Game üzemmódokban elérhető.

A továbbfejlesztett AI Room Calibration Pro a legoptimálisabb hangot biztosítja

Az LG hangprojektorok a térnek megfelelően újraértelmezik a hangzás beállításait. A továbbfejlesztett AI Room Calibration technológiával a hangprojektor az optimális hangot biztosítja, hiszen a kiterjesztett 400 Hz-es tartományba eső referenciafrekvenciák összehasonlításával képes pontosan elemezni a teret és kiigazítani a hang torzítását.

*Az AI Room Calibration Pro egy automatikus hangolási technológia, amely kompenzálja a hangprojektor környezete okozta torzulást, és algoritmusokkal javítja a hangprojektor hangteljesítményét.

Az LG AI Sound Pro optimalizálja a hangot a különböző tartalmakhoz

Élvezze a tartalmakat a speciális hangmódokkal – Ebben segít az AI Sound Pro, amely intelligensen elemzi a tartalmat, hogy optimális hangot biztosítson, nézzen akár filmet, híradót vagy hallgasson zenét.

Három életstíluskép látható. Felülről lefelé: három férfi egy koncertvideót néz a nappaliban. A falon egy LG TV-n zenei felvétel megy, a képernyőn breaktánc-jelenet látható térbeli nézetben.

Három életstíluskép látható. Felülről lefelé: három férfi egy koncertvideót néz a nappaliban. A falon egy LG TV-n zenei felvétel megy, a képernyőn breaktánc-jelenet látható térbeli nézetben.

Ez a videó bemutatja, hogyan kell az SC9S állványt felszerelni az LG OLED C2/C3 készülékre. Kattintson a megtekintéshez.
További információk
Nyomtatás

Összes adat

ÁLTALÁNOS

  • Terméknév

    SC9S

  • Terméktípus

    3.1.3 Dolby Atmos soundbar

  • Szín

    Fekete

MÉRETEK

  • Sz.xMag.xMélys. (mm) - Fejegység

    975 x 63 x 125

  • Sz.xMag.xMélys. (mm) - Mélynyomó

    221 x 390 x 313

TELJESÍTMÉNY

  • Csartornák száma

    3.1.3

  • RMS kimeneti teljesítmény - Összteljesítmény

    400W

  • RMS kimeneti teljesítmény - Első sugárzó

    30W x 2

  • RMS kimeneti teljesítmény - Center sugárzó

    30W

  • RMS kimeneti teljesítmény - Felső sugárzó

    30W x 3

  • RMS kimeneti teljesítmény - Mélynyomó

    220W

KÉNYELEM

  • WOW Orchestra

    Igen

  • WOW Interfész

    Igen

  • Okostelefon App - Bluetooth (Android / iOS)

    Igen

  • Bluetooth

    Igen

  • Irányítás a TV távirányítójával

    Igen

  • Vezeték nélküli Hangszinkronizáció

    Igen

  • Automatikus bekapcsolás / kikapcsolás - Bluetooth

    Igen

  • Automatikus bekapcsolás / kikapcsolás - Optikai

    Igen

  • Simplink

    Igen

  • ARC

    Igen

  • A/V Sync - 0-300ms

    Igen

HANG

  • 4K Hang - 24bit/192kHz

    Nem

  • 4K Hang - 24bit/96kHz

    Igen

  • 4K Hang Felskálázás - 24bit/192kHz

    Nem

  • 4K Hang Felskálázás - 24bit/96kHz

    Igen

  • LPCM

    Igen

  • Hang effekt - Dolby Digital

    Igen

  • Hang effekt - DTS:X

    Igen

  • Hanggaléria - AI Sound Pro

    Igen

  • Hanggaléria - Normál

    Igen

  • Hanggaléria - Zene

    Igen

  • Hanggaléria - Mozi mód / DTS Virtual:X

    Igen / Igen

  • Mélyhang kiemelés

    Igen

  • Személyre szabható hangszín beállítás

    Igen

  • Éjszakai üzemmód

    Igen

  • Automatikus hangerőszabályzó

    Igen

  • Felskálázás

    Igen

  • Dynamic Range Control

    Igen

CSATLAKOZÁSOK

  • Audio Bemenet (3.5 Jack)

    Nem

  • Optikai bemenet

    Igen

  • HDMI bemenet

    Igen

  • HDMI kimenet

    Igen

  • USB csatlakozó

    Igen

  • Bluetooth

    Igen(5.0)

  • Ethernet

    Nem

  • Wi-Fi

    Igen

  • Chromecast támogatás

    Igen

  • FM tuner

    Nem

TÁMOGATOTT FORMÁTUMOK

  • LPCM

    Igen

  • Dolby Atmos

    Igen

  • Dolby TrueHD

    Igen

  • Dolby Digital Plus

    Igen

  • Dolby Digital

    Igen

  • DTS Digital Surround

    Igen

  • AAC / AAC+

    Igen / Igen

  • Lejátszható formátumok - FLAC

    Igen

  • Lejátszható formátumok - OGG

    Igen

  • Lejátszható formátumok - WAV

    Igen

  • Lejátszható formátumok - MP3

    Igen

  • Lejátszható formátumok - WMA

    Igen

ENERGIAFOGYASZTÁS

  • Főegység - kikapcsolt állapotban

    0.5W ↓

  • Főegység - működés közben

    37W

  • Mélynyomó - működési frekvencia

    5GHz

  • Mélynyomó - kikapcsolt állapotban

    0.5W ↓

  • Mélynyomó - működés közben

    38W

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

