SC9S 3.1.3 Dolby Atmos soundbar

*Egyes funkciókhoz külső szolgáltatóknál kötött előfizetésre vagy fiókra lehet szükség. Ezek elérhetősége országonként eltérő lehet, amelyről részletesebben tájékozódhat az egyes szolgáltatóknál.

**A Google a Google LLC védjegye.

***A Google Asszisztens bizonyos nyelveken és országokban nem érhető el. A szolgálatás magyar nyelven nem elérhető.

****Az Amazon, az Alexa és az ezekhez tartozó jelzések az Amazon.com, Inc, illetve a kapcsolt vállalkozásainak védjegyei.