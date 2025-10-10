We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Soundbar TV-hez SG10TY Dolby Atmos 3.1 csatornás hangprojektor
SG10TY
Fő tulajdonságok
- Hihetetlen hangprojektor kifejezetten LG TV-khez tervezve
- Magával ragadó hangélmény a Dolby Atmos-szal
- Kiemelkedő hangteljesítmény az AI Room Calibration-nak köszönhetően
- Teljes kompatibilitás a Spotify Connect, TIDAL Connect, Chromecast és Apple AirPlay2 szolgáltatásokkal
- Szobát betöltő 3.1 csatornás térbeli hangzás
Termékcsomag ajánlatok : 2
Termékek ebben a csomagajánlatban: 4
A csúcskategóriás hangprojektor,amely méltó a kategóriájában legjobb LG OLED-hez
Tegye teljessé az LG TV-élményt a hangprojektorral, amely gyönyörű designnal és erőteljes hangzással rendelkezik!
Körülölelő, varázslatos hangzás
Falra szerelt LG TV és LG Soundbar aljának térbeli nézete. LG Soundbar és LG TV egy nappaliban zenekari előadást játszik le. A hanghullámokat jelképező, cseppekből álló fehér hullámok felfelé és előre terjednek a hangprojektorból, és kivetítődnek a tévéből, miközben a mélynyomó alulról hanghatást kelt. LG Soundbar, LG TV, hátsó hangszórók és mélynyomó egy nappaliban. A szoba fölött egy rácsszerkezet jelenik meg, mintha szkennelné a teret. A cseppekből álló fehér hanghullámok a hátsó hangszórók frontális térbeli nézetéből indulnak ki.
*Szimulált képernyőképek.
LG Soundbar a teljes értékű LG TV-élményhez
LG OLED evo G szériához illő dizájn
Illik az LG OLED evo G szériához
Tegye teljessé az LG OLED evo G szériás TV-jét a hozzá tökéletesen illeszkedő hangprojektorral, amely szintén, már-már egy művészi alkotásként egybeolvad a fallal.
Falra szerelt LG Soundbar és LG TV térbeli nézete, a képernyőn egy trombitás játszik. Egy lakás falára szerelt LG Soundbar és LG TV térbeli nézete, egy hegedülő nőt mutatva a tengernél.
Egyszerűség az Ön keze ügyében
Az LG TV-jéről egyszerűen hozzáférhet a WOW kezelőfelülethez, amelyről egyszerűen vezérelheti a hangprojektorát, beállíthatja a hangmódokat, profilokat és irányíthat tovább funkciókat is.
Duettben az LG TV-je hangjával
Az LG Soundbar és az LG TV együttes hangzása, hangterjedelme és hangszíntulajdonságai harmóniában egyesülnek a magával ragadó és hatásos hangélményért.
Tévézzen kábeldzsungel nélkül
A WOWCAST lehetővé teszi az LG Soundbar vezeték nélküli csatlakoztatását az LG TV-hez, és a veszteségmentes többcsatornás hangtámogatást is.
*Szimulált képernyőképek.
**Az LG TV távirányító használata csak bizonyos funkciókra korlátozódik.
***WOW kezelőfelülettel kompatibilis LG TV-k: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Az FHD 63 kompatibilis TV-k kiadási évenként változhatnak.
****WOW Orchestra kompatibilis TV-k: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. A kompatibilis TV-k kiadási évenként változhatnak. A QNED 80 támogatás a 2022-es és 2023-as modellekre korlátozódik.
*****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.
******A WOW kezelőfelület a hangprojektor modelltől függően változhat.
Érezze a valósághű hangpanorámát
Dolby Atmos
Az esti filmnézés úgy hangzik a
Dolby Atmos technológiával,
mint a mozikban
Merüljön el a jelenetekben a tökéletes Dolby-élményt nyújtó Dolby Vision technológiával és Dolby Atmos hangzással rendelkező LG TV és Soundbar készülékeinkkel.
Egy modern városi lakásban filmlejátszás közben látható oldalnézetből egy LG OLED TV és egy LG Soundbar. Hanghullámokat ábrázoló fehér gyöngyök vetülnek felfelé és lefelé a hangprojektorból és a TV-ből, hangkupolát hozva létre a térben. Dolby Atmos logó DTS X logó
*A Dolby és a Dolby Vision a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegyei.
**A dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye.
***Szimulált képernyőképek.
3 Szintű Térbeli Hangzás (Triple Level Spatial Sound)
Virtuális réteggel az élethű hangért
3 Szintű Térbeli Hangzás egy virtuális réteg hozzáadásával egy hangkupolát hoz létre Ön örül, hogy a hangok még gazdagabban szóljanak.
*A Triple Level Spatial Sound a Cinema és az AI Sound Pro üzemmódokon keresztül érhető el.
**A középső réteg a hangprojektor hangszórócsatornájának felhasználásával jön létre. Az elülső és az elülső-felső hangszórók hangját szintetizálják a hangmező kialakításához. Ha nincs hátsó hangszóró, a hátsó mező nem hozható létre.
***Szimulált képernyőképek.
****Ha nincs hátsó hangszóró, a hátsó mező nem hozható létre.
3.1 csatornás térbeli hang
Csábító hang mindenütt
Keltse életre a jeleneteket LG TV-jén a 420 W-os, 3.1 csatornás térbeli hangzással, valamint a Dolby Atmos és a DTS:X technológiák magával ragadó kiválóságával.
LG Soundbar, LG TV és mélynyomó egy felhőkarcoló nappalijában zenei előadást játszik le. A hangprojektorból cseppekből álló, háromágú fehér hanghullámok vetítődnek ki, alulról pedig egy mélynyomó hoz létre hanghatást. Dolby Atmos logo DTS X logo
*A Dolby és a Dolby Vision a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegyei.
**A dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye.
***Szimulált képernyőképek.
Okos hangzás, az Ön ízlése szerint
AI Room Calibration Pro
Összhangban a térrel, torzítás nélkül
A hangprojektor felméri az Ön, valamint a hátsó hangszórók helyzetét a szobában, majd az elhelyezéstől függetlenül beállítja a hangerő-különbségeket és a késleltetési időt, hogy a helyiség minden pontjában páratlan hangélménynek lehessen részese.
*Az AI Room Calibration Pro egy automatikus hangbeállítási technológia, amely kompenzálja a hangprojektor környezete okozta torzulást, és algoritmusokkal javítja a hangteljesítményt.
**Támogatja a mellékelt (6 csatornás) és az opcionális (2 csatornás) hátsó hangszórókat, és a csatornák száma alapján nincs különbség a kalibrálásban (a mellékelt és az opcionális hangszórók azonos erősítési szintkülönbséget és késleltetést kalibrálnak).
***A régi 2023-as algoritmussal működik, ha a hátsó hangszórók nincsenek csatlakoztatva.
****A hátsó hangszórók beállításakor az AI Room Calibration Pro az LG Soundbar alkalmazáson keresztül végezhető el.
*****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. Szoftverfrissítésre lehet szükség. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.
****** A hátsó hangszórók külön kaphatók.
*******Szimulált képernyőképek.
Többcsatornás hangélmény
Érezze a nagy és kifejező hangcsodát
Az LG Soundbar az alap 2-csatornás hangot többcsatornássá alakítja át a mély hangzásért, amely átjárja a teret.
LG Soundbar, LG TV és mélynyomó egy modern, városi lakásban. Az LG Soundbar fehér cseppekből álló hanghullámokat bocsát ki, amelyek betöltik a szobát, alulról pedig egy mélynyomó hoz létre hanghatást. Összességében kupola hatást keltenek a szobában.
*Az intelligens felkeverő algoritmus az AI Sound Pro, Cinema, Clear Voice Pro, Game és Sport módokban minden egyes csatornára alkalmazza a hangzást.
**A többcsatornás hangélmény egy intelligens felkeverő algoritmuson keresztül működik. Ez az algoritmus nem vonatkozik a Standard és a Music módra. A Bass Blast nem használja az intelligens felkeverő algoritmust, hanem a 2 csatornás információt másolja és adja ki az összes csatornára.
***Szimulált képernyőképek.
Minden hangulat és műfaj jól szól
Az AI Sound Pro kategorizálja a különböző hangokat effektek, zene és hangok szerint, majd az ideális beállításokat alkalmazza az optimális hangélmény megteremtéséhez.
*Szimulált képernyőképek.
Harmóniában működik a kedvenceivel
Intenzív játékélmény
A hang minden képkockával szinkronizálódik
Szabadítson fel portokat a tévéjén, és csatlakoztasson konzolokat az LG Soundbarhoz anélkül, hogy a grafikus teljesítmény csökkenne. A VRR/ALLM támogatás szakadozásmentes, alacsony bemeneti késleltetésű játékmeneteket tesz lehetővé.
LG Soundbar és LG TV együtt látható. Versenyautós játék látható a képernyőn.
*Szimulált képernyőképek.
**A TV-nek, a hangprojektornak és a konzolnak egyaránt támogatnia kell a VRR/ALLM funkciót.
***VRR-átengedés 60 Hz-es tartalomra korlátozva.
****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. Szoftverfrissítésre lehet szükség. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.
*****A HDCP 2.3 támogatja a 4K felbontású tartalmakat. A 120 Hz-es támogatás eszközönként változik, 4K esetén akár YCbCr4:2:0 támogatással.
*A tartalom és az alkalmazás elérhetősége országonként vagy régiónként változhat.
**Az OTT-szolgáltatásokhoz külön előfizetés és internet kapcsolat szükséges.
***Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. Szoftverfrissítésre lehet szükség. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.
*Egyes funkciókhoz külső előfizetés vagy fiók szükséges.
**A Google a Google LLC védjegye és a Google Asszisztens bizonyos nyelveken és országokban nem elérhető.
***Az Apple, az Apple logó és az Apple AirPlay 2 az Apple Inc. védjegyei, amelyeket az Egyesült Államokban és más országokban jegyeztek be.
****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. Szoftverfrissítésre lehet szükség. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.
Legfontosabb műszaki adatok
Csatornák száma
3.1
Kimeneti teljesítmény
420 W
Dolby Atmos
Igen
DTS:X
Igen
WOW Orchestra
Igen
fő
1 446,0 x 150,0 x 32,5 mm
Mélynyomó
180 x 394 x 290 mm
Összes adat
HANG EFFEKTUS
AI Sound Pro
Igen
Alapértelmezett
Igen
Music
Igen
Cinema
Igen
Clear Voice Pro
Igen
Sport
Igen
Game
Igen
Bass Blast / Bass Blast +
Igen
HI-RESOLUTION AUDIO
Mintavétel
24bit/96kHz
Upbit/upsampling
24bit/96kHz
KAPCSOLÓDÁS
HDMI Be
1
HDMI Ki
1
Bluetooth Verzió
5.1
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Igen
Wi-Fi
Igen
Vezeték nélküli hátsó kész
Igen
USB
1
Works with Alexa
Igen
Spotify Connect
Igen
Tidal Connect
Igen
AirPlay 2
Igen
Chromecast
Igen
Works with Google Home
Igen
Optikai bemenet
1
HDMI TÁMOGATÁS
Pass-through
Igen
Pass-through (4K)
Igen
VRR / ALLM
Igen
120Hz
Igen
HDR10
Igen
Dolby Vision
Igen
Audio Return Channel (ARC)
Igen
Audio Return Channel (e-ARC)
Igen
CEC (Simplink)
Igen
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
Csatornák száma
3.1
Hangszórók száma
8 EA
Kimeneti teljesítmény
420 W
HANGFORMÁTUM
Dolby Atmos
Igen
Dolby Digital
Igen
DTS Digital Surround
Igen
DTS:X
Igen
AAC
Igen
AAC+
Igen
KÉNYELEM
Távirányító App - iOS/Android OS
Igen
AI Room Calibration Pro (App)
Igen
Soundbar mód vezérlése
Igen
TV Hangmód Megosztás
Igen
WOW Orchestra
Igen
WOW interfész
Igen
MÉRETEK (SZÉXMAXMÉ)
fő
1 446,0 x 150,0 x 32,5 mm
Mélynyomó
180 x 394 x 290 mm
SÚLY
fő
3,9 kg
Mélynyomó
5,8 kg
Bruttó Tömeg
16,1 kg
TARTOZÉK
Jótállási jegy
Igen
HDMI Kábel
Igen
Fali konzol
Igen
Távirányító
Igen
TÁPELLÁTÁS
Készenléti fogyasztás (fő)
0.5 W ↓
Energiafogyasztás (fő)
45 W
Készenléti fogyasztás (mélysugárzó)
0.5 W ↓
Energiafogyasztás (mélysugárzó)
38 W
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
- kiterjesztés
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
