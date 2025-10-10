Skip to contentSkip to accessibility help
LG Soundbar TV-hez SG10TY Dolby Atmos 3.1 csatornás hangprojektor

Fő tulajdonságok

  • Hihetetlen hangprojektor kifejezetten LG TV-khez tervezve
  • Magával ragadó hangélmény a Dolby Atmos-szal
  • Kiemelkedő hangteljesítmény az AI Room Calibration-nak köszönhetően
  • Teljes kompatibilitás a Spotify Connect, TIDAL Connect, Chromecast és Apple AirPlay2 szolgáltatásokkal
  • Szobát betöltő 3.1 csatornás térbeli hangzás
Több

A csúcskategóriás hangprojektor,amely méltó a kategóriájában legjobb LG OLED-hez

Tegye teljessé az LG TV-élményt a hangprojektorral, amely gyönyörű designnal és erőteljes hangzással rendelkezik!

Körülölelő, varázslatos hangzás

Falra szerelt LG TV és LG Soundbar aljának térbeli nézete. LG Soundbar és LG TV egy nappaliban zenekari előadást játszik le. A hanghullámokat jelképező, cseppekből álló fehér hullámok felfelé és előre terjednek a hangprojektorból, és kivetítődnek a tévéből, miközben a mélynyomó alulról hanghatást kelt. LG Soundbar, LG TV, hátsó hangszórók és mélynyomó egy nappaliban. A szoba fölött egy rácsszerkezet jelenik meg, mintha szkennelné a teret. A cseppekből álló fehér hanghullámok a hátsó hangszórók frontális térbeli nézetéből indulnak ki.

*Szimulált képernyőképek.

A „ONE EXPERIENCE” (Egy valódi élmény) felirat zöld és sárga színátmenetes mintázattal.

A „ONE EXPERIENCE” (Egy valódi élmény) felirat zöld és sárga színátmenetes mintázattal.

LG Soundbar a teljes értékű LG TV-élményhez

LG OLED evo G szériához illő dizájn

Illik az LG OLED evo G szériához

Tegye teljessé az LG OLED evo G szériás TV-jét a hozzá tökéletesen illeszkedő hangprojektorral, amely szintén, már-már egy művészi alkotásként egybeolvad a fallal.

Falra szerelt LG Soundbar és LG TV térbeli nézete, a képernyőn egy trombitás játszik. Egy lakás falára szerelt LG Soundbar és LG TV térbeli nézete, egy hegedülő nőt mutatva a tengernél.

Egyszerűség az Ön keze ügyében

Az LG TV-jéről egyszerűen hozzáférhet a WOW kezelőfelülethez, amelyről egyszerűen vezérelheti a hangprojektorát, beállíthatja a hangmódokat, profilokat és irányíthat tovább funkciókat is.

Duettben az LG TV-je hangjával

Az LG Soundbar és az LG TV együttes hangzása, hangterjedelme és hangszíntulajdonságai harmóniában egyesülnek a magával ragadó és hatásos hangélményért.

Tévézzen kábeldzsungel nélkül

A WOWCAST lehetővé teszi az LG Soundbar vezeték nélküli csatlakoztatását az LG TV-hez, és a veszteségmentes többcsatornás hangtámogatást is.

*Szimulált képernyőképek.
**Az LG TV távirányító használata csak bizonyos funkciókra korlátozódik.
***WOW kezelőfelülettel kompatibilis LG TV-k: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Az FHD 63 kompatibilis TV-k kiadási évenként változhatnak.
****WOW Orchestra kompatibilis TV-k: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. A kompatibilis TV-k kiadási évenként változhatnak. A QNED 80 támogatás a 2022-es és 2023-as modellekre korlátozódik.
*****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.
******A WOW kezelőfelület a hangprojektor modelltől függően változhat.

Érezze a valósághű hangpanorámát

Dolby Atmos

Az esti filmnézés úgy hangzik a
Dolby Atmos technológiával,
mint a mozikban

Merüljön el a jelenetekben a tökéletes Dolby-élményt nyújtó Dolby Vision technológiával és Dolby Atmos hangzással rendelkező LG TV és Soundbar készülékeinkkel.

Egy modern városi lakásban filmlejátszás közben látható oldalnézetből egy LG OLED TV és egy LG Soundbar. Hanghullámokat ábrázoló fehér gyöngyök vetülnek felfelé és lefelé a hangprojektorból és a TV-ből, hangkupolát hozva létre a térben. Dolby Atmos logó DTS X logó

*A Dolby és a Dolby Vision a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegyei.
**A dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye.
***Szimulált képernyőképek.

3 Szintű Térbeli Hangzás (Triple Level Spatial Sound)

Virtuális réteggel az élethű hangért

3 Szintű Térbeli Hangzás egy virtuális réteg hozzáadásával egy hangkupolát hoz létre Ön örül, hogy a hangok még gazdagabban szóljanak.

*A Triple Level Spatial Sound a Cinema és az AI Sound Pro üzemmódokon keresztül érhető el.
**A középső réteg a hangprojektor hangszórócsatornájának felhasználásával jön létre. Az elülső és az elülső-felső hangszórók hangját szintetizálják a hangmező kialakításához. Ha nincs hátsó hangszóró, a hátsó mező nem hozható létre.
***Szimulált képernyőképek.
****Ha nincs hátsó hangszóró, a hátsó mező nem hozható létre.

3.1 csatornás térbeli hang

Csábító hang mindenütt

Keltse életre a jeleneteket LG TV-jén a 420 W-os, 3.1 csatornás térbeli hangzással, valamint a Dolby Atmos és a DTS:X technológiák magával ragadó kiválóságával.

LG Soundbar, LG TV és mélynyomó egy felhőkarcoló nappalijában zenei előadást játszik le. A hangprojektorból cseppekből álló, háromágú fehér hanghullámok vetítődnek ki, alulról pedig egy mélynyomó hoz létre hanghatást. Dolby Atmos logo DTS X logo

*A Dolby és a Dolby Vision a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegyei.
**A dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye.
***Szimulált képernyőképek.

Okos hangzás, az Ön ízlése szerint

AI Room Calibration Pro

Összhangban a térrel, torzítás nélkül

A hangprojektor felméri az Ön, valamint a hátsó hangszórók helyzetét a szobában, majd az elhelyezéstől függetlenül beállítja a hangerő-különbségeket és a késleltetési időt, hogy a helyiség minden pontjában páratlan hangélménynek lehessen részese.

*Az AI Room Calibration Pro egy automatikus hangbeállítási technológia, amely kompenzálja a hangprojektor környezete okozta torzulást, és algoritmusokkal javítja a hangteljesítményt.
**Támogatja a mellékelt (6 csatornás) és az opcionális (2 csatornás) hátsó hangszórókat, és a csatornák száma alapján nincs különbség a kalibrálásban (a mellékelt és az opcionális hangszórók azonos erősítési szintkülönbséget és késleltetést kalibrálnak).
***A régi 2023-as algoritmussal működik, ha a hátsó hangszórók nincsenek csatlakoztatva.
****A hátsó hangszórók beállításakor az AI Room Calibration Pro az LG Soundbar alkalmazáson keresztül végezhető el.
*****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. Szoftverfrissítésre lehet szükség. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.
****** A hátsó hangszórók külön kaphatók.
*******Szimulált képernyőképek.

Többcsatornás hangélmény

Érezze a nagy és kifejező hangcsodát

Az LG Soundbar az alap 2-csatornás hangot többcsatornássá alakítja át a mély hangzásért, amely átjárja a teret.

LG Soundbar, LG TV és mélynyomó egy modern, városi lakásban. Az LG Soundbar fehér cseppekből álló hanghullámokat bocsát ki, amelyek betöltik a szobát, alulról pedig egy mélynyomó hoz létre hanghatást. Összességében kupola hatást keltenek a szobában.

*Az intelligens felkeverő algoritmus az AI Sound Pro, Cinema, Clear Voice Pro, Game és Sport módokban minden egyes csatornára alkalmazza a hangzást.
**A többcsatornás hangélmény egy intelligens felkeverő algoritmuson keresztül működik. Ez az algoritmus nem vonatkozik a Standard és a Music módra. A Bass Blast nem használja az intelligens felkeverő algoritmust, hanem a 2 csatornás információt másolja és adja ki az összes csatornára.
***Szimulált képernyőképek.

Minden hangulat és műfaj jól szól

Az AI Sound Pro kategorizálja a különböző hangokat effektek, zene és hangok szerint, majd az ideális beállításokat alkalmazza az optimális hangélmény megteremtéséhez.

Minden hangulat és műfaj jól szól

Az AI Sound Pro kategorizálja a különböző hangokat effektek, zene és hangok szerint, majd az ideális beállításokat alkalmazza az optimális hangélmény megteremtéséhez.

Minden hangulat és műfaj jól szól

Az AI Sound Pro kategorizálja a különböző hangokat effektek, zene és hangok szerint, majd az ideális beállításokat alkalmazza az optimális hangélmény megteremtéséhez.

*Szimulált képernyőképek.

Harmóniában működik a kedvenceivel

Intenzív játékélmény

A hang minden képkockával szinkronizálódik

Szabadítson fel portokat a tévéjén, és csatlakoztasson konzolokat az LG Soundbarhoz anélkül, hogy a grafikus teljesítmény csökkenne. A VRR/ALLM támogatás szakadozásmentes, alacsony bemeneti késleltetésű játékmeneteket tesz lehetővé.

LG Soundbar és LG TV együtt látható. Versenyautós játék látható a képernyőn.

*Szimulált képernyőképek.
**A TV-nek, a hangprojektornak és a konzolnak egyaránt támogatnia kell a VRR/ALLM funkciót.
***VRR-átengedés 60 Hz-es tartalomra korlátozva.
****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. Szoftverfrissítésre lehet szükség. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.
*****A HDCP 2.3 támogatja a 4K felbontású tartalmakat. A 120 Hz-es támogatás eszközönként változik, 4K esetén akár YCbCr4:2:0 támogatással.

TIDAL Connect logó Spotify logó Google Cast logó
HD streaming

Lenyűgöző
HD-stream

A Spotify Connect, TIDAL Connect és a Google Cast veszteségmentes HD-támogatásával tömörítés nélkül streamelhet kedvenc platformjairól.

*A tartalom és az alkalmazás elérhetősége országonként vagy régiónként változhat.
**Az OTT-szolgáltatásokhoz külön előfizetés és internet kapcsolat szükséges.
***Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. Szoftverfrissítésre lehet szükség. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.

Egy LG Soundbar térbeli felülnézete.
Kompatibilitás

Kiválaszthatja az Önnek megfelelő platformot

Az LG Soundbar hangprojektorok mostantól több AI szolgáltatással is kompatibilisek. Az LG Soundbart könnyedén vezérelheti az Ön által választott platformmal.

*Egyes funkciókhoz külső előfizetés vagy fiók szükséges.
**A Google a Google LLC védjegye és a Google Asszisztens bizonyos nyelveken és országokban nem elérhető.
***Az Apple, az Apple logó és az Apple AirPlay 2 az Apple Inc. védjegyei, amelyeket az Egyesült Államokban és más országokban jegyeztek be.
****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. Szoftverfrissítésre lehet szükség. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.

Nyomtatás

Legfontosabb műszaki adatok

  • Csatornák száma

    3.1

  • Kimeneti teljesítmény

    420 W

  • Dolby Atmos

    Igen

  • DTS:X

    Igen

  • WOW Orchestra

    Igen

  • 1 446,0 x 150,0 x 32,5 mm

  • Mélynyomó

    180 x 394 x 290 mm

Összes adat

HANG EFFEKTUS

  • AI Sound Pro

    Igen

  • Alapértelmezett

    Igen

  • Music

    Igen

  • Cinema

    Igen

  • Clear Voice Pro

    Igen

  • Sport

    Igen

  • Game

    Igen

  • Bass Blast / Bass Blast +

    Igen

HI-RESOLUTION AUDIO

  • Mintavétel

    24bit/96kHz

  • Upbit/upsampling

    24bit/96kHz

KAPCSOLÓDÁS

  • HDMI Be

    1

  • HDMI Ki

    1

  • Bluetooth Verzió

    5.1

  • Bluetooth Codec - SBC/AAC

    Igen

  • Wi-Fi

    Igen

  • Vezeték nélküli hátsó kész

    Igen

  • USB

    1

  • Works with Alexa

    Igen

  • Spotify Connect

    Igen

  • Tidal Connect

    Igen

  • AirPlay 2

    Igen

  • Chromecast

    Igen

  • Works with Google Home

    Igen

  • Optikai bemenet

    1

HDMI TÁMOGATÁS

  • Pass-through

    Igen

  • Pass-through (4K)

    Igen

  • VRR / ALLM

    Igen

  • 120Hz

    Igen

  • HDR10

    Igen

  • Dolby Vision

    Igen

  • Audio Return Channel (ARC)

    Igen

  • Audio Return Channel (e-ARC)

    Igen

  • CEC (Simplink)

    Igen

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

  • Csatornák száma

    3.1

  • Hangszórók száma

    8 EA

  • Kimeneti teljesítmény

    420 W

HANGFORMÁTUM

  • Dolby Atmos

    Igen

  • Dolby Digital

    Igen

  • DTS Digital Surround

    Igen

  • DTS:X

    Igen

  • AAC

    Igen

  • AAC+

    Igen

KÉNYELEM

  • Távirányító App - iOS/Android OS

    Igen

  • AI Room Calibration Pro (App)

    Igen

  • Soundbar mód vezérlése

    Igen

  • TV Hangmód Megosztás

    Igen

  • WOW Orchestra

    Igen

  • WOW interfész

    Igen

MÉRETEK (SZÉXMAXMÉ)

  • 1 446,0 x 150,0 x 32,5 mm

  • Mélynyomó

    180 x 394 x 290 mm

SÚLY

  • 3,9 kg

  • Mélynyomó

    5,8 kg

  • Bruttó Tömeg

    16,1 kg

TARTOZÉK

  • Jótállási jegy

    Igen

  • HDMI Kábel

    Igen

  • Fali konzol

    Igen

  • Távirányító

    Igen

TÁPELLÁTÁS

  • Készenléti fogyasztás (fő)

    0.5 W ↓

  • Energiafogyasztás (fő)

    45 W

  • Készenléti fogyasztás (mélysugárzó)

    0.5 W ↓

  • Energiafogyasztás (mélysugárzó)

    38 W

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

