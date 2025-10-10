Skip to contentSkip to accessibility help
LG SN4 2.1-es Hangprojektor DTS Virtual:X technológiával

LG SN4 2.1-es Hangprojektor DTS Virtual:X technológiával

LG SN4 2.1-es Hangprojektor DTS Virtual:X technológiával

Fő tulajdonságok

  • Adaptív hangvezérlés
  • Vezeték nélküli mélynyomó
  • Bluetooth® kapcsolat
  • TV Sound Sync
  • 2.1 ch | 300 W
Több
Ráközelítés a szénmembrános mélynyomóra
Szénszálas mélynyomó

Törekedj az élethű hangra

Minden mélynyomóegység szénmembránnal készül, így kiválóan tiszta hangzást biztosít.
A szürke falon egy TV látható, alatta pedig egy szürke polcon az LG hangprojektor. A TV-n a karmester egy zenekart vezényel.

A szürke falon egy TV látható, alatta pedig egy szürke polcon az LG hangprojektor. A TV-n a karmester egy zenekart vezényel.

AI Sound Pro

Adaptív audió mindenhez, amit néz

Az AI Sound Pro automatikusan elemzi a tartalmakat, és azonnal optimalizálja a hangbeállításokat a lejátszott hang típusához. A kristálytiszta beszédhangnak köszönhetően nem marad le semmilyen részletről vagy az akciójelenetek válnak erőteljesebbé, a műfajtól függően.
Egy fehér polcon hangprojektor látható, tőle balra pedig egy mélynyomó. A mélynyomó nagyobbnak tűnik, mivel előrébb van.

Egy fehér polcon hangprojektor látható, tőle balra pedig egy mélynyomó. A mélynyomó nagyobbnak tűnik, mivel előrébb van.

Vezeték nélküli mélynyomó

Teljesítménynövelés könnyedén

Érezze a ritmust a nagyteljesítményű LG SL4Y hangprojektorral és vezeték nélküli mélynyomóval. Amilyen könnyű telepíteni, olyan jól szól a további 200 watt kimeneti teljesítménnyel.
Ráközelítés az LG hangprojektor jobb oldalára; az LG logó a jobb alsó sarokban látható. A kapcsolódási lehetőségek ikonjai a termék fölött láthatók.

Ráközelítés az LG hangprojektor jobb oldalára; az LG logó a jobb alsó sarokban látható. A kapcsolódási lehetőségek ikonjai a termék fölött láthatók.

Csatlakoztathatóság

Csatlakozzon kényelmesebben

A hangrendszerét bővítheti Bluetooth® csatlakozási lehetőséggel, illetve kényelmesen csatlakoztathat optikai és HDMI kábeleket.

Ráközelítés az LG hangprojektor jobb oldalára, mellette egy okostelefon. Két eszköz a fehér polcon.

Ráközelítés az LG hangprojektor jobb oldalára, mellette egy okostelefon. Két eszköz a fehér polcon.

Bluetooth® kapcsolat

Stream Smart a minőség hangzásért

A Bluetooth® technológiával lejátszhatja a zenét az okostelefonjáról közvetlenül az LG SL4Y hangprojektorra. A kiváló hangzás most már elérhető minden zenéjéhez.

TV a falon és hangprojektor egy fehér polcon. A TV-ben egy gitározó férfi látható.

TV a falon és hangprojektor egy fehér polcon. A TV-ben egy gitározó férfi látható.

Tévéhang szinkronizálása

Zökkenőmentes szinkronizálás

Az LG SL4 hangprojektor egyszerűen csatlakoztatható az LG TV-hez Bluetooth®-on vagy optikai kábelen keresztül. A teljes hangélmény pillanatok alatt elkészül a TV-n.

Nyomtatás

Összes adat

ÁLTALÁNOS

  • Terméknév

    SN4

  • Terméktípus

    LG SN4 2.1-es Hangprojektor DTS Virtual:X technológiával

  • Szín

    Fekete

MÉRETEK

  • Sz.xMag.xMélys. (mm) - Fejegység

    890 x 57 x 85

  • Sz.xMag.xMélys. (mm) - Mélynyomó

    171 x 390 x 261

TELJESÍTMÉNY

  • Csartornák száma

    2.1

  • RMS kimeneti teljesítmény - Összteljesítmény

    300W

  • RMS kimeneti teljesítmény - Első sugárzó

    50W x 2

  • RMS kimeneti teljesítmény - Mélynyomó

    200W

KÉNYELEM

  • Okostelefon App - Bluetooth (Android / iOS)

    Igen/Nem

  • Bluetooth

    Igen

  • Google Assistant Támogatás

    Nem

  • Irányítás a TV távirányítójával

    Igen

  • Vezeték nélküli Hangszinkronizáció

    Igen

  • Optikai Hangszinkronizáció

    Igen

  • Automatikus bekapcsolás / kikapcsolás - Bluetooth

    Igen

  • Automatikus bekapcsolás / kikapcsolás - Optikai

    Igen

  • Simplink

    Igen

  • ARC

    Igen

  • A/V Sync - 0-300ms

    Nem

CSATLAKOZÁSOK

  • Audio Bemenet (3.5 Jack)

    Nem

  • Optikai bemenet

    Igen

  • HDMI bemenet

    Igen (1.4)

  • HDMI kimenet

    Igen

  • USB csatlakozó

    Igen

  • Bluetooth

    Igen (4.0)

  • Ethernet

    Nem

  • Wi-Fi

    Nem

  • Chromecast támogatás

    Nem

  • FM tuner

    Nem

TÁMOGATOTT FORMÁTUMOK

  • LPCM

    Igen

  • Dolby Atmos

    Nem

  • Dolby TrueHD

    Nem

  • Dolby Digital Plus

    Nem

  • Dolby Digital

    Igen

  • DTS Digital Surround

    Igen

  • DTS Virtual X

    Nem

  • Lejátszható formátumok - FLAC

    Nem

  • Lejátszható formátumok - OGG

    Nem

  • Lejátszható formátumok - WAV

    Nem

  • Lejátszható formátumok - MP3

    Igen

  • Lejátszható formátumok - WMA

    Igen

  • AAC / AAC+

    Nem

HANG

  • 4K Hang - 24bit/192kHz

    Nem

  • 4K Hang - 24bit/96kHz

    Nem

  • 4K Hang Felskálázás - 24bit/192kHz

    Nem

  • 4K Hang Felskálázás - 24bit/96kHz

    Nem

  • LPCM

    Igen

  • Hang effekt - Dolby Digital

    Nem

  • Hang effekt - DTS

    Nem

  • Hanggaléria - Adaptive Sound Control

    Igen

  • Hanggaléria - Normál

    Igen

  • Hanggaléria - Zene

    Nem

  • Hanggaléria - Mozi mód / DTS Virtual:X

    Nem/Igen

  • Hanggaléria - MERIDIAN

    Nem

  • Mélyhang kiemelés

    Nem

  • Személyre szabható hangszín beállítás

    Igen

  • Éjszakai üzemmód

    Igen

  • Automatikus hangerőszabályzó

    Igen

  • Felskálázás

    Nem

  • Dynamic Range Control

    Igen

ENERGIAFOGYASZTÁS

  • Főegység

    SPMS (200-240V, 50/60Hz)

  • Főegység - kikapcsolt állapotban

    0.5W ↓

  • Főegység - működés közben

    23W

  • Mélynyomó - működési frekvencia

    5GHz

  • Mélynyomó - kikapcsolt állapotban

    0.5W ↓

  • Mélynyomó - működés közben

    33W

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

