LG SQC1 hangprojektor
*LG, Sony, Philips, Sharp, Panasonic, Vizio, Toshiba és Samsung márkájú távirányítók.
Összes adat
ÁLTALÁNOS
Terméknév
SQC1
Terméktípus
LG SQC1 hangprojektor, beépített Bluetooth, 160 W teljesítmény
Szín
Fekete
MÉRETEK
Sz.xMag.xMélys. (mm) - Fejegység
660 x 56 x 99
Sz.xMag.xMélys. (mm) - Mélynyomó
185.5 x 303 x 205
TELJESÍTMÉNY
Csartornák száma
2.1
RMS kimeneti teljesítmény - Összteljesítmény
160W
RMS kimeneti teljesítmény - Első sugárzó
30W x 2
RMS kimeneti teljesítmény - Mélynyomó
100W
KÉNYELEM
Okostelefon App - Bluetooth (Android / iOS)
Nem
Bluetooth
Igen (4.0)
Google Assistant Támogatás
Nem
Irányítás a TV távirányítójával
Igen
Vezeték nélküli Hangszinkronizáció
Nem
Optikai Hangszinkronizáció
Nem
Automatikus bekapcsolás / kikapcsolás - Bluetooth
Igen
Automatikus bekapcsolás / kikapcsolás - Optikai
Igen
Simplink
Igen
ARC
Nem
A/V Sync - 0-300ms
Nem
HANG
4K Hang - 24bit/192kHz
Nem
4K Hang - 24bit/96kHz
Nem
4K Hang Felskálázás - 24bit/192kHz
Nem
4K Hang Felskálázás - 24bit/96kHz
Nem
LPCM
Igen
Hang effekt - Dolby Digital
Igen
Hang effekt - DTS:X
Nem
Hanggaléria - Adaptive Sound Control
Nem
Hanggaléria - Normál
Igen
Hanggaléria - Zene
Nem
Hanggaléria - Mozi mód / DTS Virtual:X
Nem
Hanggaléria - MERIDIAN
Nem
Mélyhang kiemelés
Igen
Személyre szabható hangszín beállítás
Igen
Éjszakai üzemmód
Nem
Automatikus hangerőszabályzó
Nem
Felskálázás
Nem
Dynamic Range Control
Igen
TÁMOGATOTT FORMÁTUMOK
LPCM
Igen
Dolby Atmos
Nem
Dolby TrueHD
Nem
Dolby Digital Plus
Nem
Dolby Digital
Igen
DTS Digital Surround
Nem
DTS Virtual X
Nem
Lejátszható formátumok - FLAC
Nem
Lejátszható formátumok - OGG
Nem
Lejátszható formátumok - WAV
Nem
Lejátszható formátumok - MP3
Igen
Lejátszható formátumok - WMA
Igen
AAC / AAC+
Nem
CSATLAKOZÁSOK
Audio Bemenet (3.5 Jack)
Igen
Optikai bemenet
Igen
HDMI bemenet
Nem
HDMI kimenet
Nem
USB csatlakozó
Igen
Bluetooth
Igen (4.0)
Ethernet
Nem
Wi-Fi
Nem
Chromecast támogatás
Nem
FM tuner
Nem
ENERGIAFOGYASZTÁS
Főegység - kikapcsolt állapotban
0.5W ↓
Főegység - működés közben
18W
Mélynyomó - kikapcsolt állapotban
0.5W ↓
Mélynyomó - működés közben
24W
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
