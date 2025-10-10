Skip to contentSkip to accessibility help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG SQC1 hangprojektor

LG SQC1 hangprojektor

LG SQC1 hangprojektor

SQC1
LG SQC1 hangprojektor, SQC1
LG SQC1 hangprojektor, SQC1
LG SQC1 hangprojektor, SQC1
LG SQC1 hangprojektor, SQC1
LG SQC1 hangprojektor, SQC1
LG SQC1 hangprojektor, SQC1
LG SQC1 hangprojektor, SQC1
LG SQC1 hangprojektor, SQC1
LG SQC1 hangprojektor, SQC1
LG SQC1 hangprojektor, SQC1
LG SQC1 hangprojektor, SQC1
LG SQC1 hangprojektor, SQC1
LG SQC1 hangprojektor, SQC1
LG SQC1 hangprojektor, SQC1
LG SQC1 hangprojektor, SQC1
LG SQC1 hangprojektor, SQC1
LG SQC1 hangprojektor, SQC1
LG SQC1 hangprojektor, SQC1
LG SQC1 hangprojektor, SQC1
LG SQC1 hangprojektor, SQC1
LG SQC1 hangprojektor, SQC1
LG SQC1 hangprojektor, SQC1
LG SQC1 hangprojektor, SQC1
LG SQC1 hangprojektor, SQC1
LG SQC1 hangprojektor, SQC1
LG SQC1 hangprojektor, SQC1

Fő tulajdonságok

  • Kompakt kialakítás
  • Mélynyomó
  • Bluetooth kapcsolat
  • Bluetooth-készenlét
  • Irányítsa tévéje távirányítójával
Több
LG SQC1 hangprojektor és LG TV együtt elhelyezve egy nappaliban. A TV be van kapcsolva, és a képernyőn egy grafika látható.

LG SQC1 hangprojektor és LG TV együtt elhelyezve egy nappaliban. A TV be van kapcsolva, és a képernyőn egy grafika látható.


Kompakt és vezeték nélküli - Nagyszerű hangzással

Egyszerű eleganciájával a hangprojektor tökéletesen illeszkedik a környezetébe. Kifejezetten a tévéjéhez, annak kiegészítésére terveztük.
Az LG TV a nappali falára van felszerelve. LG SQC1 hangprojektor a TV alatt kapott helyet. A jobb oldalon egy vezeték nélküli mélynyomó látható. A mélynyomó alatt hangot jelképező grafika jön elő, mely az erőteljes basszust szemlélteti.

Az LG TV a nappali falára van felszerelve. LG SQC1 hangprojektor a TV alatt kapott helyet. A jobb oldalon egy vezeték nélküli mélynyomó látható. A mélynyomó alatt hangot jelképező grafika jön elő, mely az erőteljes basszust szemlélteti.

Vezeték nélküli mélynyomó, kiváló mélyhang

Helyezze a mélynyomót akárhova a legjobb hangzás és látvány érdekében - és még a kábelek miatt sem kell aggódnia.
A falra szerelt LG TV képernyőjén két pár fekszik a füvön. Előttük egy lámpa látható. Az LG hangprojektor az LG TV alatt helyezkedik el. Hangot jelképező grafika jön ki a hangprojektor elejéből. A kép bal alsó sarkában a Bluetooth logó látható.

Bluetooth® kapcsolat

Zenehallgatás okostelefonja, vagy más kompatibilis eszköze segítségével könnyedén, vezeték nélkül.
Az LG hangprojektor látható egy fehér polcon. Hangot jelképező grafika jön ki a hangprojektorból. Az USB és az optikai bemenet ikonja látható

Szórakoztatásra hangolva

Csatlakozzon szabadon a kívánt eszközhöz az USB, az optikai vagy az audiobementeken, illetve Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
Valaki egy távirányítót tart a kezében, amellyel egyszerre vezérli a TV-t és a hangprojektort. Az LG TV és az LG hangprojektor ikonjai láthatók.

Irányítsa tévéje távirányítójával

Az LG hangprojektorhoz tartozik távirányító, de használhatja már meglévő, saját távirányítóját is.

*LG, Sony, Philips, Sharp, Panasonic, Vizio, Toshiba és Samsung márkájú távirányítók.

Nyomtatás

Összes adat

ÁLTALÁNOS

  • Terméknév

    SQC1

  • Terméktípus

    LG SQC1 hangprojektor, beépített Bluetooth, 160 W teljesítmény

  • Szín

    Fekete

MÉRETEK

  • Sz.xMag.xMélys. (mm) - Fejegység

    660 x 56 x 99

  • Sz.xMag.xMélys. (mm) - Mélynyomó

    185.5 x 303 x 205

TELJESÍTMÉNY

  • Csartornák száma

    2.1

  • RMS kimeneti teljesítmény - Összteljesítmény

    160W

  • RMS kimeneti teljesítmény - Első sugárzó

    30W x 2

  • RMS kimeneti teljesítmény - Mélynyomó

    100W

KÉNYELEM

  • Okostelefon App - Bluetooth (Android / iOS)

    Nem

  • Bluetooth

    Igen (4.0)

  • Google Assistant Támogatás

    Nem

  • Irányítás a TV távirányítójával

    Igen

  • Vezeték nélküli Hangszinkronizáció

    Nem

  • Optikai Hangszinkronizáció

    Nem

  • Automatikus bekapcsolás / kikapcsolás - Bluetooth

    Igen

  • Automatikus bekapcsolás / kikapcsolás - Optikai

    Igen

  • Simplink

    Igen

  • ARC

    Nem

  • A/V Sync - 0-300ms

    Nem

HANG

  • 4K Hang - 24bit/192kHz

    Nem

  • 4K Hang - 24bit/96kHz

    Nem

  • 4K Hang Felskálázás - 24bit/192kHz

    Nem

  • 4K Hang Felskálázás - 24bit/96kHz

    Nem

  • LPCM

    Igen

  • Hang effekt - Dolby Digital

    Igen

  • Hang effekt - DTS:X

    Nem

  • Hanggaléria - Adaptive Sound Control

    Nem

  • Hanggaléria - Normál

    Igen

  • Hanggaléria - Zene

    Nem

  • Hanggaléria - Mozi mód / DTS Virtual:X

    Nem

  • Hanggaléria - MERIDIAN

    Nem

  • Mélyhang kiemelés

    Igen

  • Személyre szabható hangszín beállítás

    Igen

  • Éjszakai üzemmód

    Nem

  • Automatikus hangerőszabályzó

    Nem

  • Felskálázás

    Nem

  • Dynamic Range Control

    Igen

TÁMOGATOTT FORMÁTUMOK

  • LPCM

    Igen

  • Dolby Atmos

    Nem

  • Dolby TrueHD

    Nem

  • Dolby Digital Plus

    Nem

  • Dolby Digital

    Igen

  • DTS Digital Surround

    Nem

  • DTS Virtual X

    Nem

  • Lejátszható formátumok - FLAC

    Nem

  • Lejátszható formátumok - OGG

    Nem

  • Lejátszható formátumok - WAV

    Nem

  • Lejátszható formátumok - MP3

    Igen

  • Lejátszható formátumok - WMA

    Igen

  • AAC / AAC+

    Nem

CSATLAKOZÁSOK

  • Audio Bemenet (3.5 Jack)

    Igen

  • Optikai bemenet

    Igen

  • HDMI bemenet

    Nem

  • HDMI kimenet

    Nem

  • USB csatlakozó

    Igen

  • Bluetooth

    Igen (4.0)

  • Ethernet

    Nem

  • Wi-Fi

    Nem

  • Chromecast támogatás

    Nem

  • FM tuner

    Nem

ENERGIAFOGYASZTÁS

  • Főegység - kikapcsolt állapotban

    0.5W ↓

  • Főegység - működés közben

    18W

  • Mélynyomó - kikapcsolt állapotban

    0.5W ↓

  • Mélynyomó - működés közben

    24W

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

Vásárlóink véleménye

Az LG ajánlatai Önnek

Hol kapható?

Webáruházak és boltok listája, ahol a termék kapható