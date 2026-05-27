85 colos LG QNED70 Mini LED 4K AI Smart TV 2026

Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

85QNED70B3A
Front view of 85 colos LG QNED70 Mini LED 4K AI Smart TV 2026 85QNED70B3A
2026 LG QNED AI Mini LED TV elölnézete dinamikus QNED színekkel, alpha 7 9. generációs AI processzor, 85 colos kijelző.
LG QNED AI TV 85 colos kijelző, elöl- és oldalnézetben. Szélesség 1890 mm, magasság 1088 mm, állvánnyal 1148 mm.
CES Innovációs Díj 2026 díjazott jelvény sötét háttéren, a Multi‑AI Architektúra az MI kategóriában kapott elismerést.
LG Shield embléma: kiemelt webOS védelem, A CES Innovation Awards 2026 díjazottjának jelvénye
AI ikon a Magic Remote távirányító felett, körülötte Multi AI-alapú keresés, AI Chatbot, AI Képvarázsló és AI Hangvarázsló
Fő tulajdonságok

  • Hihetetlenül gazdag színpaletta a dinamikus QNED színekkel.
  • Továbbfejlesztett képélesség és kivételes kontraszt a Mini LED TV‑n.
  • A letisztult Áramvonalas Kialakítású TV elegáns és masszív felületével természetes harmóniát teremt a térben.
  • Fejlett AI élmény díjnyertes webOS operációs rendszerrel — a Google Gemini* és a Microsoft Copilot erejével.
  • AI gomb által elérhető okos, személyre szabott élmény LG Shield védelemmel.
Több

Miért válasszam az LG QNED Mini LED TV-t?

LG QNED70 Mini LED AI TV: dinamikus sportélmény, elemzések, játékosadatok és előrejelzések

Dinamikus sportélmény

LG QNED70 Mini LED AI TV Dinamikus QNED színek technológiával: élénk, festékrobbanások 100% Színtérfogat hitelesítéssel

Dinamikus QNED színek

Tanúsítottan 100% Színtérfogat

LG QNED70 Mini LED AI TV: összehasonlított tengerparti sziklafal, mélyebb feketék és kifinomultabb kontraszt Mini LED-del

Mini LED

LG AI TV a díjnyertes Multi AI webOS operációs rendszerrel, Microsoft Copilot és Google Gemini logókkal.

Díjnyertes Multi AI webOS

LG AI TV AI Hub, a távirányító körül Multi AI-alapú keresés, AI Chatbot, AI Képvarázsló és AI Hangvarázsló

AI Hub a személyre szabott élményért

Biztonsági ikonokkal megjelenő LG Shield embléma: kiemelt webOS operációs rendszer védelem

Secured by LG Shield

Mitől lesz az LG QNED Mini LED AI TV élethű színmegjelenítésű nagy képernyőn is?

Az LG QNED AI TV dinamikus QNED színek technológiával rendelkezik, ami 100% Színtérfogat tanúsítványt ad, ezzel életre kelti a színeket és részleteket. Legyen szó filmekről vagy sportról, élvezze a tiszta, élénk képet ultranagy képernyőn.

Ultranagy TV

Ultranagy képernyő, magasabb szintű határtalan élmény

Élvezze a sportközvetítések, filmek és játékok izgalmát Ultranagy LG QNED AI TV‑n. Az élénk színeknek és a kifinomult képminőségnek köszönhetően minden jelenet lélegzetelállító tisztasággal bontakozik ki még nagy képernyőn is.1)

LG QNED70 Mini LED Ultranagy TV falra szerelve, család focimeccset néz élénk színekkel és tiszta képpel

Dinamikus QNED színek

Az LG Nano-alapú színtechnológiájára épülő 100% Színtérfogat

Az LG kvantumpontost leváltó, Nano-alapú, széles színskálát kínáló technológiája mozgás közben is dinamikus, élénk színeket jelenít meg. A dinamikus QNED színek technológia továbbfejlesztett színpontossággal fejezi ki a különböző hangulatokat.

LG QNED70 Mini LED TV Dinamikus QNED színek technológiával: élénk, festékrobbanások 100% Színtérfogat hitelesítéssel

LG QNED technológia 100% Színtérfogat tanúsítvánnyal2)

Mini LED

Precíz ragyogás, tűpontos részletek

Az LG Mini LED technológia precíz fényvezérléssel biztosít

mélyebb kontrasztot és a ragyogó látványt minden jelenetben.

Az LG QNED AI QNED70 Mini LED egy osztott tengerparti sziklajelenetben mutatja be, hogy a Mini LED a hagyományos LED-hez képest élesebb sziklatextúrákat és tisztább óceánrészleteket is feltár, mélyebb feketékkel és kifinomultabb kontraszttal a tisztább és mélyebb megjelenítésért.

Az összes fenti kép szimulált. 

alpha 7 9. generációs 4K AI processzor

Továbbfejlesztve az okosabb és erőteljesebb képfeldolgozásért

A megnövelt GPU‑ és CPU‑teljesítménynek köszönhetően az alpha 7 AI processzor nano pontosságú képoptimalizálást végez, amely tisztább 4K részleteket, mélyebb kontrasztot és életteli, térhatású mélységet biztosít.

LG QNED TV alpha 7 9. generácós 4K AI processzora áramköri lapon, fejlett AI feldolgozás, 4K kontraszt és mélység.

Miért válasszam az LG AI TV-t?

Az LG AI TV optimalizálja a képet és a hangot, miközben a személyre szabott AI Hub okosabb élményt nyújt a mindennapokban

Tudjon meg többet az LG AI TV-ről

Fedezze fel az AI Hub kiemelkedő előnyét

Fejlett Multi AI keresés Google Gemini és Microsoft Copilot támogatással

Elég megadnia, mit keres, majd kiválasztani a leginkább megfelelő AI‑modellt. A rendszer több mesterséges intelligenciát használ a pontosabb és átfogóbb eredményekért.5)

A CES Innovation Awards 2026 díjazott jelvény sötét háttér előtt látható. A Multi-AI Architecture elismerést kapott a Mesterséges intelligencia kategóriában.

Díjnyertes Multi AI webOS operációs rendszer

A díjnyertes webOS operációs rendszer mostantól LG Shield védelemmel

AVForums Szerkesztők választása jelvény, Legjobb Smart TV rendszer 2025/26

8 éve a legjobb Smart TV-rendszer 

LG Shield embléma: kiemelt webOS védelem, A CES Innovation Awards 2026 díjazottjának jelvénye

LG Shield

Védelem, amelyben megbízhat

Az LG Shield hét alapvető technológiája gondoskodik arról, hogy adatai biztonságban legyenek: biztonságos adattárolás és adatkezelés, megbízható kriptográfiai algoritmusok, garantált szoftver-integritás, felhasználó‑hitelesítés és hozzáférés‑vezérlés, biztonságos adattovábbítás, biztonsági események észlelése és kezelése, valamint biztonságos frissítéskezelés.

Védelem, amelyben megbízhat

webOS Re:New Program

Frissítse tévéje operációs rendszerét 5 éven át ingyenesen7)

LG Quad Protection 4 védelmi ikonnal: villámcsapás, páratartalom és túlfeszültség elleni védelem, LG Shield általi védelem.

LG Négypontos Védelem

Az LG Négypontos Védelem tartós védelmet nyújt LG TV-jének

A hardvertől a szoftverig, LG TV-je védve van. A beépített kondenzátorok védelmet nyújtanak a magas feszültségek, például villámcsapások ellen, míg a félvezetők túlfeszültség-védelemmel vannak ellátva. A szilikon gél és a védőbevonatok megvédik a chipseteket a nedvességtől, és az LG Shield segítségével az adatai is biztonságban maradnak.

AI Magic Remote távirányító

Teljes értékű AI élmény a dedikált AI gombbal rendelkező AI Magic Remote távirányítóval

Egyetlen AI gomb minden intelligens funkcióhoz. A görgő és a hangalapú keresés egyszerű és intuitív vezérlést biztosít.8)

AI ikon a Magic Remote távirányító felett, körülötte Multi AI-alapú keresés, AI Chatbot, AI Képvarázsló és AI Hangvarázsló

Merüljön el a sportközvetítésekben

TruMotion funkció

Műfajhoz igazodó mozgásoptimalizálás

Az AI Műfajfelismerő felismeri a tartalom műfaját, a TruMotion pedig ennek megfelelően állítja be a mozgásmegjelenítést, így filmeknél, sportnál és más tartalmaknál is természetes, megfelelő mértékű simítást biztosít.

Sportriasztás

Állítson be értesítéseket, hogy ne maradjon le egyetlen fontos pillanatról sem

Kövesse a játék minden pillanatát. Állítson be emlékeztetőket, és kapjon értesítést a meccsidőpontokról, eredményekről és további hírekről.

Lépjen be egy győzelemre teremtett világba

Maximális játékélmény

Játsszon a győzelemért, szakadozásmentes teljesítménnyel

Tapasztalja meg a gördülékeny játékélményt a 60 Hz‑es VRR technológiával. Az első BT ULL‑minősítésű vezérlő és a gyors frissítési sebesség minden pillanatot simábbá és élvezetesebbé tesz.9)

LG QNED AI TV gyors akciójátékkal részletképpel, 60Hz, VRR, ALLM, HGiG és GeForce NOW támogatással.

LG NANO 4K UHD AI NU85 Bluetooth ultra alacsony késleltetéssell és „Razer Wolverine V3 Bluetooth” kontrollerrel.
WebOS LG Gaming Portalt, több felhőalapú játékalkalmazás gyors elérésével mint az NVIDIA GeForce NOW és a webOS alkalmazások.
Játékirányító Pult és Játékoptimalizáló megjelenítve, valós idejű játékbeállításokkal és egymás melletti játékképernyőkkel.
Bluetooth ultra alacsony késleltetés

A világ első olyan TV-je, amely támogatja a Bluetooth ultra alacsony késleltetésű kontrollereket

Tapasztalja meg a rendkívül alacsony késleltetésű, nagy teljesítményű felhőalapú játékot a Bluetooth Ultra alacsony késleltetésű kontroller támogatással, amely a bemeneti késleltetést 2,5 ms alá csökkenti. Élvezze a zökkenőmentes, gyors reagálású vezérlést, amely pont olyan érzést kelt, mintha vezetékes kapcsolatot használna, még a felhőben való játék közben is.10)

LG Gaming portál

A gamer világ kapuja – minden egy helyen

Több ezer játékból válogathat az Xbox, az NVIDIA GeForce Now, a natív webOS alkalmazások és más platformok kínálatából. Válasszon a távirányítóval vagy gamepaddel játszható címek közül, és versenyezhet másokkal a Challenge Mode-ban.11)

Játékirányító Pult és Optimalizáló

Egyszerű beállítások az Ön játékstílusához igazítva

A Játékirányító Pult használatával gyorsan, valós időben módosíthatja a játékbeállításokat, míg a Játékoptimalizáló lehetővé teszi a  preferenciái szerinti részletes finomhangolást. Képfrissítés, késleltetés, képüzemmódok – minden egyszerűen szabályozható.

Valódi mozi-élmény, minden részletet megőrizve

Stúdióban egy rendező vezérlőpulton dolgozik a képernyőn futó filmen, FILMMAKER MODE logóval.

FILMMAKER üzemmód

Élvezze a filmet úgy, ahogy azt a rendező elképzelte

A Filmmaker Mode kikapcsolja a plusz képfeldolgozást, és megőrzi a rendező által választott színeket, mozgást és képarányt. Így a filmek pontosan azt az élményt nyújtják, amelyet a stúdióban megálmodtak.12)

Dizájn, ami feldobja a terét

Egyedi lineáris hátlapdizájn

Masszív, mégis elegáns megjelenés, amely harmonikusan illik otthonába

A tévé modern, fémes megjelenésével és ízlésesen kialakított lineáris formavilágával természetes eleganciát és kiegyensúlyozott harmóniát teremt a térben.13)

LG QNED AI TV több nézetben: hátsó panel, falra szerelt nappali jelenet és bordázott fém hátlap közelije.

Merüljön el a határtalan műalkotások világában az LG Gallery+ kínálatával

LG Gallery+

Alakítsa tévéjét műalkotássá, válasszon változatos stílusú képek közül

Az LG Gallery+ több mint 100 műalkotáshoz, hangulatvideóhoz és egyéb vizuális tartalomhoz biztosít hozzáférést, hogy még kifinomultabbá tegye otthona hangulatát. A rendszeres tartalmi frissítéseknek köszönhetően könnyedén személyre szabhatja terét, és olyan válogatott alkotások közül választhat, amelyek tükrözik az Ön stílusát.14)

Gallery+ ‘Forest Evening’ erdei tó jelenete látható, mellette a Music Lounge zenei vezérlőpanellel

BGM háttérzene 

Teremtse meg a tökéletes hangulatot zenével

Teremtsen tökéletes hangulatot a képekhez illő zenével. Választhat személyre szabott zenei ajánlásokból, vagy Bluetooth‑on át lejátszhatja saját listáját is.

LG QNED AI TV könnyű Google Fotók elérést mutat, telefon galéria csatlakoztatva, a Family Trip album képei láthatók.

Saját fotók

Gyors hozzáférés a Google Fotókhoz és kedvenc emlékeihez

Kényelmesen hozzáférhet Google Fotók fiókjához, TV készülékén a telefonja segítségével. Szabja személyre otthonát saját fotógyűjteményének tartalmaival.15)

Falra szerelt LG QNED AI TV piros konzol felett, időjárást, sporteredményeket, TV ütemezőt és Home Hubot megjelenítve.

Information Board

Minden információ egy személyre szabott irányítópulton

Egy pillantással áttekintheti a legfontosabb információkat: időjárás, sportértesítések, Google Naptár bejegyzések, valamint értesítéseket is állíthat be a Home Hubhoz.

Galéria mód

Változtassa tévéjét műalkotássá könnyedén

A Galéria mód bekapcsolásával LG TV-je továbbra is energiatakarékosan működik, miközben kiválasztott műalkotásként jelenik meg, ezzel elegáns hangulatot teremtve otthonában.

Automatikus fényerő-szabályozás

Optimális fényerő minden környezetben

Az Automatikus fényerő-szabályozás a környezeti fényviszonyokhoz igazítja a képernyő fényerejét, így minden környezetben optimális megjelenítést biztosít.16)

LG QNED evo AI TV Home Hub felületét mutatja, Google Home és LG ThinQ kapcsolatokkal és egységes vezérlőpanelekkel.

Okos csatlakoztatás

Home Hub, az okosotthon minden egyben platformja

A Home Hub egységes felületet kínál okoseszközei számára. Könnyedén csatlakoztathatja, irányíthatja és kezelheti otthoni IoT eszközeit Google Home vagy más egyéb integrációk segítségével.17)

Az LG Soundbar minden jelenetet teljesebb térhangzással gazdagít

WOW Orchestra

Teljes térhatású hangzás az LG TV és LG Soundbar együtttesével

A TV és a Soundbar összehangolásával a hang mélyebb és irányítottabb lesz, így még élethűbb, körülölelő élményt biztosít.18)

WOW Orchestra-val lejátszott koncertjelenet, szoba­szerte terjedő hanghullám‑grafikák, vezeték nélküli térhangzás

Család több generációval egy nappaliban kanapén ülve, távirányítóval a kezükben LG TV‑t néznek világos térben.

Akadálymentesség

A kisegítő funkciók mindenki számára elérhetőbbé teszik a tévézést

Az LG TV‑k akadálymentesítési funkciókat kínálnak, mint a színbeállítási szűrő, a jelnyelvi útmutató és a hangsegítő eszközök közvetlen csatlakoztatásának támogatása.

A fenti képek csupán illusztrációk, kérjük, tekintse meg a galéria képeit a pontosabb ábrázolásért.

A műszaki adatok és funkciók régiónként, modellenként és méretenként változnak.

A szolgáltatások elérhetősége régiótól és országtól függően változhat.

A személyre szabott szolgáltatások a harmadik féltől származó alkalmazások szabályzatától függően változhatnak.

LG-fiók és a vonatkozó Felhasználási feltételek elfogadása szükséges a hálózati alapú intelligens szolgáltatások és funkciók eléréséhez, beleértve a streaming alkalmazásokat is. LG-fiók nélkül csak a külső eszközök csatlakoztatása (pl. HDMI-n keresztül) és földfelszíni/vezeték nélküli TV (csak tunerrel rendelkező TV-k esetén) érhető el. Az LG-fiók létrehozása nem jár költséggel.

1) A maximális képernyőméret modelltől és régiótól függően változhat.

 

2) A független Intertek igazolta, hogy a képernyő színterjedelmének nagysága (CGV) megegyezik vagy túlszárnyalja a DCI-P3 színtér CGV-értékét.

 

3) Az AI Picture Pro működésbe lép az OTT szolgáltatások szerzői jogvédelem alatt álló tartalmainak lejátszásakor.

A képek akár 4K‑hoz hasonló minőségűre skálázhatók. A felskálázott tartalom képminősége a forrás felbontásától függően változhat.
 

4) A hang a hallgatási környezet függvényében változhat.

 

5) Az AI-alapú keresés (Copilot) a webOS Re:New Program-kompatibilis OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD modelleken érhető el, beleértve a 2022-től megjelenő modelleket is.

Internetkapcsolat szükséges, és a partner AI szolgáltatásai változhatnak, vagy előfizetést igényelhetnek.

Az AI-alapú keresés elérhetősége és funkciói régiónként és modellenként változhat, és nem érhető el azokban az országokban, ahol az LLM-támogatás nem biztosított.
 

6) Internetkapcsolat szükséges.

Az AI Chatbot összekapcsolható az ügyfélszolgálattal

Az AI Chatbot azokban az országokban érhető el, amelyekhez van anyanyelvi NLP támogatás.
 

7) A webOS Re:New Program öt év alatt összesen 4 webOS-frissítést támogat. A webOS Re:New Program során a frissítés alapját a TV készülékre előre telepített webOS verzió adja, a frissítések ütemezése a készülék adott hónapjától és évjáratától függően eltérő lehet. A webOS első frissítése a vásárlástól számított két év múlva történik. A vásárlók a vásárlás pillanatától a webOS összesen 5 verzióját kapják meg, beleértve az aktuális verziót is. A frissítés a 2022-es OLED és 8K QNED készülékekre, a 2023 után megjelenő modelleknél pedig az UHD, NanoCell, QNED és OLED modellekekre érvényes.

 

8) Gyors hozzáférést biztosít a TV AI‑funkcióihoz, de nem rendelkezik beépített AI‑feldolgozással.

Az AI Magic Remote távirányító kialakítása, elérhetősége és funkciói régiónként és a támogatott nyelvek szerint eltérhetnek, még ugyanazon modell esetén is.

Néhány funkció használathoz internetkapcsolat szükséges.

Az AI hangfelismerés csak olyan országokban elérhető, amelyek támogatják az NLP-t az anyanyelvükön.

 

9) A 60 Hz a változó frissítési gyakoriság (VRR) alapján elérhető maximális képfrissítési gyakoriság, ami csak olyan játékoknál vagy PC-bemeneteken működik, amelyek támogatják a 60 Hz-et.

A HGiG egy önkéntes cégek csoportja a játék- és tévéképernyő-iparágakból, akik azért dolgoznak, hogy nyilvános irányelveket dolgozzanak ki és tegyenek elérhetővé a fogyasztói játékélmények javítása érdekében HDR-ben.

A HGiG támogatás országonként eltérhet.
 

10) A Bluetooth ultra alacsony késleltetés csak egyes 2026-os LG TV-kre vonatkozik. Az ULL vezérlő funkciói csak kompatibilis eszközökhöz csatlakoztatva támogatottak.

ULL üzemmódban csak egy vezérlő (gamepad) csatlakoztatható. Más Bluetooth-eszközök használata is érintett lehet.

A legjobb teljesítmény érdekében Ethernet vagy 5GHz-es Wi-Fi kapcsolat ajánlott.

A játékvezérlő külön vásárolható meg.
 

11) A felhőalapú játékszolgáltatások támogatása országonként változhat.

Egyes játékszolgáltatások használatához előfizetés és kompatibilis gamepad/kontroller csatlkoztatás szükséges lehet.

A játékvezérlő külön vásárolható meg.

12) A FILMMAKER üzemmód logó az UHD Alliance, Inc. védjegye.

A FILMMAKER üzemmód automatikusan elindul az AppleTV+ és az Amazon Prime Video alkalmazásokban.
 

13) A keret mérete sorozatonként és méretenként eltérő lehet.

 

14) Az elérhető tartalom régiónként eltérő lehet.

As elérhető tartalom előzetes értesítés nélkül változhat.

 

15) A funkció akkor működik, ha be van jelentkezve a Google Fotók fiókjába, és legalább 10 fotó található az alkalmazásban.

 

16) A fényerő érzékelők modellenként eltérhetnek.

 

17) Az LG támogatja a „Matter” Wi-Fi eszközöket. A „Matter” által támogatott szolgáltatások és funkciók a csatlakoztatott eszközöktől függően változhatnak. A ThinQ és a Matter kezdeti csatlakoztatásának a ThinQ mobilalkalmazáson keresztül kell történnie.

 

18) A Soundbar hangprojektor külön vásárolható meg.

A Hang mód vezérlése modellenként változhat.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. A frissítéshez internetkapcsolat szükséges.

Az LG TV távirányítója csak bizonyos funkciókhoz használható.

Összes adat

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeli ez a termék az adatokat és milyen jogai vannak felhasználóként, kérjük, látogasson el a „Adatkezelés és specifikációk” oldalra: LG Privacy

