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MR25GB AI Magic Remote távirányító

MR25GB AI Magic Remote távirányító

MR25GB
Front view of MR25GB AI Magic Remote távirányító MR25GB
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Front view of MR25GB AI Magic Remote távirányító MR25GB
elölnézet
oldalnézet
hátulnézet

Fő tulajdonságok

  • LG TV eredeti távirányító
  • LG Magic Remote távirányító
  • Intuitív, egyszerű kattintás, görgős vezérlés
  • Bluetooth‑os távirányító
  • Mikrofon gomb a kényelmes hangvezérléshez
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Hogyan lehet regisztrálni

Hogyan lehet regisztrálni az AI Magic Remote távirányítót?

Az AI Magic Remote távirányító használatához először párosítsa azt a tévével. 

1. Tegyen elemeket az AI Magic Remote távirányítóba, és kapcsolja be a tévét.

2. Irányítsa az AI Magic Remote távirányítót a TV felé, és nyomja meg a távirányítón a Kerék (OK) gombot.

 

- Ha a tévé nem regisztrálja az AI Magic Remote távirányítót, próbálja meg újra, miután kikapcsolta és újra bekapcsolta a tévét.

A AI Magic Remote távirányító használatához először párosítsa azt a tévével Először tegyen elemeket a AI Magic Remote távirányítóba, majd kapcsolja be a tévét Ezután irányítsa a AI Magic Remote távirányítót a TV felé, és nyomja meg a távirányítón a Kerék OK gombot Ha a tévé nem regisztrálja a AI Magic Remote távirányítót, próbálja meg újra, miután kikapcsolta és újra bekapcsolta a tévét

Az AI Magic Remote távirányító regisztrációjának törlése

A távirányítón tartsa lenyomva egyszerre a (HOME) és a (Vissza) gombot öt másodpercig az AI Magic Remote távirányító és a tévékészülék párosításának megszüntetéséhez.

 

- Tartsa lenyomva a (Home) és a (Beállítások) gombot egyszerre több mint 5 másodpercig az AI Magic Remote távirányító egyszerre történő leválasztásához és újra regisztrálásához.

A távirányítón tartsa lenyomva egyszerre a HOME és a Vissza gombot öt másodpercig a AI Magic Remote távirányító és a tévékészülék párosításának megszüntetéséhez Tartsa lenyomva a Home és a Beállítások gombot egyszerre több mint 5 másodpercig a AI Magic Remote távirányító egyszerre történő leválasztásához és újra regisztrálásához

Részletesebb információkért kérjük, olvassa el a modellhez tartozó termékhasználati útmutatót.

A termék képei és jellemzői reklámszövegeket tartalmazhatnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől. A termék megjelenése, műszaki adatai stb. a termék fejlesztése érdekében előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Az összes termékfotó kivágott kép, és eltérhet a tényleges terméktől. A termék színe a monitor felbontásától, a fényerő beállításaitól és a számítógép specifikációitól függően változhat.

A termék teljesítménye a használati környezettől függően változhat, és az elérhetőség üzletenként eltérő lehet.

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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeli ez a termék az adatokat és milyen jogai vannak felhasználóként, kérjük, látogasson el a „Adatkezelés és specifikációk” oldalra: LG Privacy

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