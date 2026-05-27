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MR25GB AI Magic Remote távirányító
Hogyan lehet regisztrálni
Hogyan lehet regisztrálni az AI Magic Remote távirányítót?
Az AI Magic Remote távirányító használatához először párosítsa azt a tévével.
1. Tegyen elemeket az AI Magic Remote távirányítóba, és kapcsolja be a tévét.
2. Irányítsa az AI Magic Remote távirányítót a TV felé, és nyomja meg a távirányítón a Kerék (OK) gombot.
- Ha a tévé nem regisztrálja az AI Magic Remote távirányítót, próbálja meg újra, miután kikapcsolta és újra bekapcsolta a tévét.
Az AI Magic Remote távirányító regisztrációjának törlése
A távirányítón tartsa lenyomva egyszerre a (HOME) és a (Vissza) gombot öt másodpercig az AI Magic Remote távirányító és a tévékészülék párosításának megszüntetéséhez.
- Tartsa lenyomva a (Home) és a (Beállítások) gombot egyszerre több mint 5 másodpercig az AI Magic Remote távirányító egyszerre történő leválasztásához és újra regisztrálásához.
Részletesebb információkért kérjük, olvassa el a modellhez tartozó termékhasználati útmutatót.
A termék képei és jellemzői reklámszövegeket tartalmazhatnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől. A termék megjelenése, műszaki adatai stb. a termék fejlesztése érdekében előzetes értesítés nélkül változhatnak.
Az összes termékfotó kivágott kép, és eltérhet a tényleges terméktől. A termék színe a monitor felbontásától, a fényerő beállításaitól és a számítógép specifikációitól függően változhat.
A termék teljesítménye a használati környezettől függően változhat, és az elérhetőség üzletenként eltérő lehet.
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