MR25GB AI Magic Remote távirányító

Az AI Magic Remote távirányító használatához először párosítsa azt a tévével.

1. Tegyen elemeket az AI Magic Remote távirányítóba, és kapcsolja be a tévét.

2. Irányítsa az AI Magic Remote távirányítót a TV felé, és nyomja meg a távirányítón a Kerék (OK) gombot.

- Ha a tévé nem regisztrálja az AI Magic Remote távirányítót, próbálja meg újra, miután kikapcsolta és újra bekapcsolta a tévét.