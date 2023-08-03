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23.8インチ UltraGear™ フルHD＠165Hz対応ゲーミングモニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

23.8インチ UltraGear™ フルHD＠165Hz対応ゲーミングモニター

24GQ50F-B

23.8インチ UltraGear™ フルHD＠165Hz対応ゲーミングモニター

(2)

UltraGear™

Enhance your gaming experience with the LG UltraGear™ monitor

すべては勝利のために

「LG UltraGear™」が没入感あふれるゲーミング体験を演出します。
速度
リフレッシュレート165Hz
1ms Motion Blur Reduction
ディスプレイ
23.8インチ FHD(1920×1080)
3辺フレームレスデザイン
テクノロジー
AMD FreeSync™
Premiumテクノロジー
ゲーミング UI
リフレッシュレート 165Hz※

毎秒165コマの表示に対応

通常のモニター(60Hz)の倍以上となる毎秒165コマ(165Hz)の表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつクリアな映像表示が高い視認性を実現します。

  • 60Hz
  • 165Hz

※ Display Portは165Hzまで対応。HDMI接続時は144Hzまでの対応となります
※ 画像はイメージです。

Reduced Blur and Ghosting in Gaming with 1ms MBR
1ms Motion Blur Reduction

映像をくっきり見やすく

映像のコマが切り替わる際に、黒画面を挿入することで残像感を軽減する｢1ms Motion Blur Reduction｣で、くっきりとした映像を映し出します。高速な動きによる映像のぼやけを軽減することで、よりターゲットの動きが見やすくなります。

* 画像はイメージです。
* 1ms Motion Blur Reductionの使用中は明るさが低減し、以下の機能が使用できなくなります : AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー / DAS (Dynamic Action Sync)モード
* 1ms Motion Blur Reduction動作中はフリッカーが発生することがあります。

Experience smooth and flexible movements in the game with AMD FreeSync™ Premium.

AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

高リフレッシュレート、低フレームレート補正(LFC)、低遅延が条件となる、AMD FreeSync™ Premiumテクノロジーに対応。 グラフィックカードとモニター間でゲームのフレームレートと同期させて、ちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減し、滑らかな映像表示を実現します。

* 画像はイメージです。

シックで、なめらかなデザイン

ゲームに没入するデザイン

ゲーム映像への没入感を高めるため、フレームを極限まで排除した3辺フレームレスデザインを採用。また、新たにヘキサゴンデザインを採用し、よりスタイリッシュに仕上げました。

Virtually borderless design monitor

3辺

フレームレスデザイン

Tilt adjustable monitor

チルト

前 : -5ﾟ / 後 : 15ﾟ

Ergonomic design with features of tilt adjustment.
Customized Modes for Various Game.
UltraGear専用メニュー

ゲーミングに特化したメニュー

ゲーマー向けのオンスクリーン ディスプレイとオンスクリーン コントロールを使用して、 基本的なモニター オプションの調整から、ショートカットを設定できる「ユーザー定義キー」の登録まで、簡単にカスタマイズできます。

* OnScreen Controlはホームページからダウンロードできます。
* OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。
* 画像はイメージです。

  • 従来型
  • DAS
DAS(Dynamic Action Sync)モード

映像をよりリアルタイムに表示

本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。｢DASモード｣は､フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。（DASモードは自動設定）

* 画像はイメージです。

  • Off
  • On
ブラック スタビライザー

暗いシーンの視認性を向上

映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは､ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です｡

* 画像はイメージです。

  • Off
  • On
クロスヘア

ターゲットを正確に捕捉

FPS(First Person Shooting) ゲームのプレイ用に、画面中央にクロスヘア(十字マーク) を表示します。クロスヘアは4種類のデザインからゲームタイトルに応じて選択できます。

* 画像はイメージです。

Track frame rate with FPS counter
FPS カウンター

フレームレートを把握

ソフトウェアを別途インストールしなくても、画面端にフレーム/秒 (FPS) を表示させてゲーム中に確認できます。

* 画像はイメージです。
* FPS カウンターが有効になっていると、クロスヘア機能は使用できません。
* FPS カウンターはモニターの最大リフレッシュレートを超える値を表示する場合があります。

端子図

お客様のために、できることの全てを

カスタマーサービス

詳しくはこちら

買ったあとも安心

安心保証･無輝点保証

詳しくはこちら

対象エリアぐんぐん拡大中！

無料出張修理サービス

詳しくはこちら
プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

23.8

解像度

1920×1080

パネルタイプ

VA

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

色域(標準値)

NTSC 72% (CIE1931)

輝度(標準値) [cd/m²]

250

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

165

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5ﾟ / 後 : 15ﾟ)

全てのスペック

情報

製品名

LG UltraGear™

発売

2022

安全規格

RoHS

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

輝度(標準値) [cd/m²]

250

表示色

約1,677万色

色域(標準値)

NTSC 72% (CIE1931)

コントラスト比(標準値)

3,000:1

パネルタイプ

VA

画素ピッチ[mm]

0.2739×0.2739

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

165

解像度

1920×1080

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [インチ]

23.8

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

自動入力切換

ブラックスタビライザー

クロスヘア

DAS(Dynamic Action Sync)モード

FPSカウンター

モーションブラーリダクション

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

ユーザー定義キー

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

27W

消費電力(待機時)

0.5W

消費電力(標準値)

24W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5ﾟ / 後 : 15ﾟ)

マウント規格

75×75

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

710×156×400

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

540×322×39

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

540×414×196

梱包時重量[kg]

5.28

スタンド非装着時重量[kg]

2.97

スタンド装着時重量[kg]

3.57

SMART機能

その他

JAN:49-89027-021327

アクセサリー

DisplayPortケーブル

1 (1.5m)

電源コード

1 (1.5m)

クイックセットアップガイド

保証書

1

AC-DC アダプター

1

出入力端子

DisplayPort

1

DisplayPortバージョン

1.2

HDMI

2

ヘッドホン出力

3極