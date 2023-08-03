We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
毎秒165コマの表示に対応
通常のモニター(60Hz)の倍以上となる毎秒165コマ(165Hz)の表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつクリアな映像表示が高い視認性を実現します。
※ Display Portは165Hzまで対応。HDMI接続時は144Hzまでの対応となります
※ 画像はイメージです。
* 画像はイメージです。
* 1ms Motion Blur Reductionの使用中は明るさが低減し、以下の機能が使用できなくなります : AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー / DAS (Dynamic Action Sync)モード
* 1ms Motion Blur Reduction動作中はフリッカーが発生することがあります。
* 画像はイメージです。
ゲームに没入するデザイン
ゲーム映像への没入感を高めるため、フレームを極限まで排除した3辺フレームレスデザインを採用。また、新たにヘキサゴンデザインを採用し、よりスタイリッシュに仕上げました。
* OnScreen Controlはホームページからダウンロードできます。
* OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。
* 画像はイメージです。
-
従来型
-
DAS
映像をよりリアルタイムに表示
* 画像はイメージです。
-
Off
-
On
暗いシーンの視認性を向上
* 画像はイメージです。
-
Off
-
On
ターゲットを正確に捕捉
* 画像はイメージです。
* 画像はイメージです。
* FPS カウンターが有効になっていると、クロスヘア機能は使用できません。
* FPS カウンターはモニターの最大リフレッシュレートを超える値を表示する場合があります。
仕様
-
画面サイズ [インチ]
-
27
-
解像度
-
1920×1080
-
パネルタイプ
-
VA
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:9
-
色域(標準値)
-
NTSC 72% (CIE1931)
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
250
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
165
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整(前 : -5ﾟ / 後 : 15ﾟ)
全てのスペック
-
JANコード
-
49-89027-021969
-
製品名
-
LG UltraGear™
-
発売
-
2022
-
RoHS
-
○
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:9
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
250
-
表示色
-
約1,677万色
-
色域(標準値)
-
NTSC 72% (CIE1931)
-
コントラスト比(標準値)
-
3,000:1
-
パネルタイプ
-
VA
-
画素ピッチ[mm]
-
0.3108×0.3108
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
165
-
解像度
-
1920×1080
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
画面サイズ [インチ]
-
27
-
視野角(CR≧10)
-
178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)
-
フリッカーセーフ
-
○
-
AMD FreeSync™ テクノロジー
-
AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー
-
自動入力切換
-
○
-
ブラックスタビライザー
-
○
-
クロスヘア
-
○
-
DAS(Dynamic Action Sync)モード
-
○
-
FPSカウンター
-
○
-
モーションブラーリダクション
-
○
-
ブルーライト低減モード
-
○
-
Smart Energy Saving
-
○
-
ユーザー定義キー
-
○
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
AC入力
-
100~240V (50/60Hz)
-
消費電力(電源オフ時)
-
0.3W以下
-
消費電力(最大値)
-
35W
-
消費電力(待機時)
-
0.5W
-
消費電力(標準値)
-
32W
-
タイプ
-
外部電源アダプター
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整(前 : -5ﾟ / 後 : 15ﾟ)
-
マウント規格
-
100×100
-
梱包時外形寸法[mm]
-
776×156×435
-
スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
614×364×39
-
スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
614×456×202
-
梱包時重量[kg]
-
5.8
-
スタンド非装着時重量[kg]
-
3.25
-
スタンド装着時重量[kg]
-
3.87
-
AC-DC アダプター
-
1
-
ケーブルホルダー
-
1
-
DisplayPortケーブル
-
1 (1.5m)
-
その他付属品
-
取付け用ネジx2
-
電源コード
-
1 (1.5m)
-
クイックセットアップガイド
-
○
-
保証書
-
1
-
DisplayPort
-
1
-
DisplayPortバージョン
-
1.2
-
HDMI
-
2
-
ヘッドホン出力
-
3極
-
製品の登録
長く安心して製品をお使いいただくための第一歩。ぜひご登録ください。
-
製品サポートFAQ
製品の使い方やお困りごとの解決方法をご案内しています。
-
お買い物サポート
注文履歴・FAQ
-
修理のご相談・お申し込み
出張修理・宅配修理を承ります
-
Live chat *オンラインショップ専用
オペレーターとWebチャット
月～土(年末年始は除く) 10時～17時
-
LINE
オペレーターとLINE
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
-
お電話
日本人スタッフが対応
月～土(年末年始は除く) 9時～18時
-
Eメール
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
公式サイトで購入
27GQ50F-B
27インチ UltraGear™ フルHD＠165Hz対応ゲーミングモニター