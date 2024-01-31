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OL42C3PXO3P

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

OL42C3PXO3P

OL42C3PXO3P

OL42C3PXO3P

Front view
以下の2製品が含まれています。
LG OLED evo の正面画像。画面には「10 年間 有機 EL テレビ 世界シェア No.1」のエンブレムが表示されている。

OLED42C3PJA

42V型 4K有機ELテレビ OLED42C3PJA
照明をオフにした正面アングル

XO3QPK

XBOOM360 XO3
プリント

仕様

画面タイプ

4K OLED

リフレッシュレート(垂直走査周波数)

120Hz

広色域

OLED Color

映像エンジン

α9 AI Processor 4K Gen6

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

Dolby Atmos

全てのスペック

アクセシビリティ機能

グレースケール

ハイコントラスト

色の反転

オーディオ

AIサウンド

AIサウンドプロ(9.1.2chバーチャルサウンド)

オートサウンドチューニング

オーディオコーデック

AC4、AC3(Dolby Digital)、EAC3、HE-AAC、AAC、MP2、MP3、PCM、WMA、apt-X (マニュアル参照)

実用最大出力(JEITA)

20W

Bluetoothサラウンド対応

● (2 Way再生)

クリアボイスプロ

Dolby Atmos

サウンド同期

同時音声出力

テレビサウンドモード共有

スピーカー方式

ダウンファイアリング方式

スピーカー

2.0ch

WiSA

●（WiSA 2.1ch）

映像(表示)

画素数(水平×垂直)

4K (3840 x 2160)

画面タイプ

4K OLED

リフレッシュレート(垂直走査周波数)

120Hz

広色域

OLED Color

接続性

Bluetooth

Bluetooth 5.0

有線LAN(RJ45)

1

HDMI ARC(Audio Return Channel)

eARC(HDMI 2)

HDMI入力端子

4(4K@120Hz、eARC、VRR、ALLM、QMS対応)

ヘッドホン出力端子

1

RF入力端子(アンテナ/ケーブル)

2

Simplink (HDMI CEC)

光デジタル音声出力端子(S/PDIF)

1

USB端子

3(USB2.0)

Wi-Fi

Wi-Fi 5(IEEE802.11ac､a/b/g/n対応)

外形寸法/重量

梱包サイズ (WxHxD, mm)

1060 x 660 x 152

梱包質量 (kg)

12.7

外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含まず

932 x 540 x 41.1

外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含む

932 x 577 x 170

テレビスタンド (WxD, mm)

718 x 170

本体質量 テレビスタンド含まず (kg)

9.8

本体質量 テレビスタンド含む (kg)

10.1

VESA規格 (WxH, mm)

300 x 200

ゲーム機能

ALLM(自動低遅延モード)

AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

ゲームオプティマイザ

● (ゲームダッシュボード)

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

HGiGゲームモード

VRR (可変リフレッシュレート)

映像(処理)

AI輝度

AIジャンル選択

●(SDR/HDR)

AI映像

AI映像プロ

AI アップスケーリング

AI 4Kアップスケーリング

調光技術

ピクセル自発光

ダイナミックトーンマッピング

● (OLEDダイナミックトーンマッピングプロ)

FILMMAKER MODE™

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FHR(ハイフレームレート)

4K 120fps (HDMI、USB)

動きくっきり

OLED Motion

映像モード

10モード (パーソナルな映像、あざやか、標準、省エネ、シネマ、スポーツ、ゲームオプティマイザ、FILMMALKER MODE、(ISF)エキスパート(明るい空間、昼間)、(ISF)エキスパート(暗い空間、夜間)

映像エンジン

α9 AI Processor 4K Gen6

SMART TV

アートギャラリー

いつでもOK

ファミリー設定

フルウェブブラウザ

ハンズフリー音声認識

音声認識

マジックリモコン対応

●（同梱)

マルチビュー

オペレーティングシステム

webOS 23

ルームシェア

●(送信/受信)

モバイルリモートアプリ

● (LG ThinQアプリ)

スポーツアラーム

ThinQ

USBカメラ対応

Apple AirPlay 2

付属品

IRブラスターケーブル

電源ケーブル

テレビ直付け

リモコン

マジックリモコン

リモコン用乾電池

● (単四形乾電池x2)

電源

電源入力

AC 100V 50-60Hz

消費電力(待機時)

0.5W

プリント

仕様

バーコード

49-89027-025196

全てのスペック

付属品

簡易マニュアル

ストラップ

USB Type-Cケーブル

保証書

バーコード

バーコード

49-89027-025196

接続性 OR 接続機能

Bluetoothバージョン

5.1

USB Type-C

1

寸法・重量

梱包時質量(kg)

4

本体質量(kg)

3.2

梱包時寸法(幅×高さ×奥行)(mm)

219×219×392

本体外形寸法(幅×高さ×奥行)(mm)

165×327×165

機能

アンビエントライト

Bluetoothアプリ

Android/iOS

アップグレードマネージャー(FOTA)

マルチポイント

セキュリティロック

防水防塵機能

IP54

ワイヤレスパーティリンク(Dual))

ワイヤレスパーティリンク(Multi)

最大10台

スピーカー

インピーダンス - ウーファー

出力 - ウーファー

25

サイズ - スピーカー

ミッドレンジ2インチ /ツイーター1インチ

パッシブラジエーター

インピーダンス - スピーカー

ミッドレンジ4Ω / ツイーター 6Ω

出力 - スピーカー

25

ユニット数 - スピーカー

1

属性 - スピーカー

ツイーター

サイズ - ウーファー

4インチ

公式サイトで購入

Front view

OL42C3PXO3P

OL42C3PXO3P