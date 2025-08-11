We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Waarom de LG RH80V9AV4N droger de slimste keuze is voor jouw wasroutine
Ben je op zoek naar een droger die niet alleen je was droogt, maar ook je leven makkelijker maakt? Maak kennis met de LG RH80V9AV4N – een warmtepompdroger die technologie, comfort en duurzaamheid naadloos combineert. En dat is niet zomaar een claim: dit toestel werd door Testaankoop bekroond als beste droger met zelfreinigende condensor.
Wat zegt Testaankoop?
Volgens de testresultaten scoort de RH80V9AV4N hoog op:
- Condensatie-efficiëntie
- Drogen (nauwkeurigheid programma’s)
- Energie-efficiëntie (A+++)
- Gebruiksgemak
- Stille werking (slechts 62 dB)
Wat betekenen die mooie scores nu juist voor jou?
De mooie testresultaten van Testaankoop zijn geen droge cijfers, maar een bevestiging dat dit toestel écht inspeelt op wat jij nodig hebt: comfort, betrouwbaarheid en slimme technologie die je leven makkelijker maakt. Lees hier waarom!
Energie-efficiëntie (A+++)
goed voor je portemonnee én het klimaat
Deze droger scoort goed in zuinigheid. Stel je voor: je draait drie wasjes per week, en toch zie je nauwelijks verschil op je energiefactuur. Dankzij de warmtepomptechnologie verbruikt hij minder energie dan een klassieke droger. Slim én duurzaam.
Gebruiksgemak
gewoon aanzetten en klaar
Geen ingewikkelde menu’s of handleidingen nodig. De bediening is intuïtief en logisch. Zelfs als je haast hebt of met een baby op je arm staat, weet je precies wat je moet doen. En met de ThinQ™ app kun je zelfs vanop de bank of onderweg je droogprogramma starten.
Stille werking
draait zonder je rust te verstoren
Met een geluidsniveau van slechts 62 dB is deze droger fluisterstil. Je kunt hem gerust 's avonds aanzetten terwijl de kinderen slapen of terwijl je zelf een serie kijkt. Geen storend gezoem op de achtergrond.
Condensatie-efficiëntie
geen klamme wasruimte meer
De droger houdt het vocht netjes binnen, zodat je wasruimte droog en fris blijft. Geen beslagen ramen of muffe geur meer na een droogbeurt. Ideaal als je droger in een kleinere ruimte staat.
Wat maakt deze LG droger nu nog zo bijzonder?
Auto Cleaning Condensor™
Onderhoud? Daar hoef jij niet meer aan te denken
Deze droger reinigt z’n condensor automatisch. Geen stofophoping, sneller drogen en minder energieverlies. Je hoeft dus nooit meer op je knieën met een stofzuiger in de weer – de droger doet het voor jou. Handig, toch?
DUAL Inverter Heat Pump™
jij kiest wat telt: snelheid of zuinigheid
Heb je haast omdat je morgen vroeg op reis vertrekt? Of wil je net extra energie besparen tijdens een rustige zondag? Met deze technologie kies je zelf: sneller drogen of extra zuinig. En met 10 jaar garantie op de compressor weet je dat je lang goed zit.
*Let op: de reinheid kan variëren afhankelijk van de omgeving en het type wasgoed.
Eco Hybrid™
Flexibiliteit op maat - flexibiliteit die past bij je dag
Sommige dagen zijn drukker dan andere. Met Eco Hybrid™ kun je kiezen: wil je snel klaar zijn, of liever extra energie besparen? Zo pas je je droogprogramma aan je ritme aan. Denk aan een volle sporttas die snel weer klaar moet zijn, of een stapel handdoeken die rustig mag drogen terwijl jij ontspant.
Sensor Dry
slimme bescherming voor je favoriete kleding
Gedaan met handmatig schoonmaken! De condensor wordt automatisch tot wel drie keer per droogcyclus onder druk schoongespoeld. Zo blijft je toestel efficiënt en energiezuinig, zonder dat jij eraan hoeft te denken.
Omkeerbare deur
past zich aan jouw ruimte aan
Links of rechts openen? Jij kiest. Of je droger nu naast je wasmachine staat of in een smalle hoek, de deur past zich aan jouw ruimte aan. Geen compromissen, gewoon gemak.
Slimme bediening met LG ThinQ™*
drogen op jouw manier
Met de LG ThinQ™ app heb je je droger altijd bij de hand. Start een programma vanop je werk, check het energieverbruik of download extra droogcycli. En heb je ook een LG wasmachine? Dan kiest je droger automatisch het juiste programma via Smart Pairing. Het is alsof je wasroutine zichzelf regelt. Slimmer kan haast niet.
*Compatibele smartphone met Android 7 of later of iOS 11 of later vereist voor de LG ThinQ™-app. Telefoon en thuis Wi-Fi-dataverbindingen vereist
Anti-allergie prestaties
ademen met een gerust hart
De Allergy Care™-cyclus verwijdert tot 99,9%* van allergenen zoals huisstofmijt. Perfect voor gezinnen met kleine kinderen, mensen met allergieën of gewoon als je houdt van écht schone was. Denk aan beddengoed, babykleertjes of sportkleding – allemaal extra hygiënisch droog.
*De door de BAF (British Allergy Foundation) goedgekeurde Allergy Care-cyclus elimineert 99,9% van de huisstofmijtallergenen.
Tips voor optimaal gebruik
- Sorteer je was op stofdikte voor gelijkmatig drogen.
- Gebruik Allergy Care™ voor beddengoed en babykleding.
- Laat de deur na gebruik even open voor een frisse trommel.
- Check de ThinQ™ app voor onderhoudstips en extra programma’s.
Conclusie: een slimme keuze voor elk huishouden
De LG RH80V9AV4N is meer dan een droger – het is een slimme partner in je huishouden. Met innovatieve technologie, gebruiksgemak en een focus op duurzaamheid is dit toestel een echte winnaar. En dat is niet alleen onze mening, maar ook die van Testaankoop.
Wil je meer weten over de Testaankoop beoordeling?
Surf naar de website van Testaankoop voor de uitgebreidde testresultaten.