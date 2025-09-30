Life's Good!

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Handige tips
Welke slimme wasdroger past bij mij?
- Ontdek hoe de slimme wasdrogers van LG gebruiksgemak, onderhoud van kleding en energie-efficiëntie verbeteren.
- Ontdek bijzondere functies zoals de AI Sensor Dry™ en ThinQ™-connectiviteit.
- Krijg inzicht in welke trommelgrootte en plaatsingsopties bij je huis passen.
- Vergelijk de typen en modelopties van LG-drogers om je ideale match te vinden.
De keuze van de juiste wasdroger kan het doen van de dagelijkse was veel efficiënter en gemakkelijker maken. Deze gids gaat in op wat een wasdroger slim maakt, welk type en formaat bij jouw woonplek past, en welke LG-modellen het beste bij jouw huis passen.
Wat is een slimme wasdroger?
Een slimme wasdroger maakt thuis verbinding met je wifi en gebruikt AI voor het optimaliseren van elk wasprogramma.1 Deze wasdrogers gaan veel verder dan alleen het drogen van kleding -ze detecteren op slimme wijze het type stof, stemmen de instellingen voor warmte en tijd hierop af, en bieden de mogelijkheid om op afstand te worden bediend met de LG ThinQ™-app. Je kunt de voortgang bijhouden, onderhoudsmeldingen krijgen en zelfs nieuwe programma's downloaden.2
Welk formaat wasdroger heb ik nodig?
De trommelgrootte is belangrijk, zeker als in je huishouden elke week meerdere wasbeurten worden gedaan. Een trommel van 7 kg is geschikt voor kleinere huishoudens of woningen met 4-6 mensen, terwijl een model van 11 kg beter is voor grotere gezinnen of het drogen van grote dingen zoals beddengoed.3 Denk bijvoorbeeld na over de beschikbare ruimte - sommige wasdrogers zijn ontworpen om onder kasten te passen, terwijl andere stapelbaar zijn zoals de LG WashTower™ en horizontaal ruimte besparen.4 Controleer altijd de productafmetingen en laat indien nodig ruimte over voor ventilatie.
Wat zijn de belangrijkste slimme functies van wasdrogers van LG?
Automatisch vocht detecteren met AI Dry™
AI Dry™ maakt gebruik van slimme sensoren om te zorgen voor een optimale warmte en droogtijd—om te zorgen dat kleding sneller droogt, langer meegaat en om energie te besparen.5
Omstandigheden in de ruimte waarnemen met AI DUAL Inverter™
Deze technologie garandeert een stil en efficiënt resultaat. Deze past de motorsnelheid aan om de droogtijd en het elektriciteitsverbruik te optimaliseren en comprimeert het koelmiddel om warmteverlies te minimaliseren en elk programma zuiniger te maken.6
Zelfreinigende condensdroger vermindert onderhoud
Zeg dag tegen handmatige verwijdering van pluisjes - LG’s zelfreinigende condensdroger gebruikt krachtige luchtjets om de condensdroger schoon te houden en garandeert optimale energie-efficiëntie en weinig onderhoud.6
Temperatuur en beweging bijstellen met Allegy Care™
Voor delicate stoffen stelt Allergy Care™ de temperatuur en beweging bij om slijtage tot een minimum te beperken evenals krimp, wat ideaal is voor zijde, synthetisch materiaal en gemengde stoffen. Het verwijdert ook 99,9% van huisstofmijten en vermindert de risico's op allergie thuis.6
Waar moet ik mijn wasdroger plaatsen?
Denk na over ventilatie, toegang en vocht. Warmtepompdrogers doen het goed in afgesloten ruimtes zoals keukens of kasten omdat ze geen ventilatie nodig hebben. De condensdrogermodellen hebben ook geen externe slangen nodig, waardoor deze flexibel in binnenruimtes kunnen worden geplaatst. Luchtafvoerdrogers hebben een raam of buitenmuur in de buurt nodig.7
Waarom heb ik een slimme wasdroger nodig?
Door slimme wasdrogers weet je waar je aan toe bent met je wasgoed. Met ThinQ™-connectiviteit kun je vanaf je telefoon programma's starten en stoppen, meldingen ontvangen en je wasmachine en droger linken voor naadloze transities van programma's.2 Smart Diagnosis™ helpt bij een snelle probleemoplossing en voorkomt zo eventuele onderhoudsbeurten.6 Alles is ontworpen om te zorgen dat de was doen geen grote klus meer is.
Welke wasdroger van LG voldoet aan mijn behoeften?
Warmtepompdrogers zijn het meest efficiënt, condensdrogers bieden een flexibele plaatsing en luchtafvoerdrogers kunnen kosteneffectief zijn, maar hebben ventilatie naar buiten nodig. Je wilt natuurlijk ook dat het formaat precies past bij de plek die je hebt.
Dit model met grote inhoud combineert AI Dry™, A+++ energie-efficiëntie en strak design. Het is ideaal voor huishoudens die een krachtig resultaat en een stijlvolle look willen.8
Deze wasdroger van 10 kg heeft functies die vergelijkbaar zijn met de FDV1110B, maar heeft een frisse witte finish en biedt een efficiënt resultaat en slim drogen met een tijdloze look.9
Dit model wasdroger van 9 kg is iets compacter en perfect voor middelgrote huishoudens die energiebesparing en betrouwbare resultaten willen.6
Voor woningen waar weinig ruimte is, combineert deze alles-in-1-oplossing een wasdroger en droger met gedeelde intelligentie. Deze past de instellingen van het drogen af op het wasprogramma en kan geheel worden geregeld met de ThinQ™-app.4
Koop nu of bekijk de actuele prijzen op LG.com
Waarom zijn slimme wasdrogers een goede investering?
Drogers van LG zijn ontworpen om lang mee te gaan en hebben voor extra gemoedsrust een garantie van 10 jaar op de dual inverter.5 De modellen maken gebruik van R290-koelmiddel, en natuurlijk gas dat minder bijdraagt aan wereldwijde opwarming10 en veel ervan hebben het energielabel A++ of A+++ vanwege de innovatieve energiebesparende functies.6 Op de lange termijn betekenen minder energieverbruik en minder beschadiging van materiaal grotere besparingen en minder afval.
Wat brengt de toekomst voor slimme wasdrogers van LG?
AI-ondersteund wassen en drogen bij CES en KBIS
Bij de internationale techbeurzen zoals CES en KBIS demonstreerde LG innovaties op het gebied van slim wassen en drogen die routines eenvoudiger en slimmer maken - van voorspellend onderhoud tot gepersonaliseerde verzorging op basis van kledingtype.11
Primeur op KBIS 2025: de nieuwe warmtepompdrogers van LG
Toekomstbestendige drogers die zijn gepresenteerd in 2025 bieden betere AI, werken stiller en hebben een compacter design voor modern leven.12
Veelgestelde vragen (FAQ)
V: Hoe verbind ik mijn slimme wasdroger van LG met wifi?
V: Hoe kan ik mijn slimme wasdroger reinigen en onderhouden?
A: Maak het lintfilter regelmatig leeg en haal stof van de vochtsensor tussen het filter en de trommel.14
V: Hoe gebruik ik het programma Condenser Care?
A: Maak gewoon de trommel leeg en verwijder het waterreservoir. Vul daarna de sleuf van het waterreservoir met 1,5 liter water. Plaats het reservoir weer terug en selecteer de optie Condenser Care uit het menu.1 5
Als je ruimtebesparende oplossingen, geavanceerde omgang met textiel of intuïtieve bediening, dan heeft het assortiment van LG een bijpassende slimme droger. LG helpt huishoudens om wasdag voorgoed te veranderen met warmtepompmodellen met toonaangevende efficiëntie en connectiviteit die nieuwe standaarden zetten.
Life's Good!
