Life's Good!

Handige tips

9 manieren om een 360 graden draaibaar touchscreen-scherm te gebruiken

  

Smart Home
Bekijk content op de LG 360-monitor.

Bekijk content op de LG 360-monitor.

Mobiele apparaten, tv’s, tablets en monitoren zijn alledaags in veel huishoudens, maar ze zijn niet voor elke taak in huis geschikt. Daarom is een draaibare 360-graden touchscreenmonitor een geweldige aanvulling voor elk huis. Dankzij de extreme veelzijdigheid en multifunctionaliteit is het ideaal voor diverse dagelijkse taken.1

 

Lees verder voor inspiratie over hoe een draaibare touchscreenmonitor je dagelijkse routine kan transformeren.

Lees recepten handsfree in de keuken

De tijden dat je door meerdere kookboeken moest bladeren om een recept te vinden, zijn voorbij.

Kook met een 32” touchscreen digitale hulp

Je hebt nu toegang tot eindeloze mogelijkheden online en je kunt zelfs video's bekijken voor stapsgewijze handleidingen. Bovendien maakt het grote 32” 4K touchscreen het nog eenvoudiger om overal handleidingen en recepten te volgen tijdens het koken of bakken. Daarom is de LG Smart Monitor Swing zo handig in de keuken.

Rol het scherm met je mee

De mobiliteit (via de rolstandaard) en de flexibele positionering van het scherm (dat kan kantelen en draaien) betekent dat je de monitor door de keuken kunt verplaatsen, terwijl de portretmodus een geweldige optie is als je een lang en gedetailleerd recept volgt.2

Verhoog je zelfzorg en kijk in bad

Er is niets zo ontspannend als na een lange, zware dag een warm bad nemen. Met de LG Swing-monitor kun je op elke gewenste manier ontspannen.

Een vrouw kijkt naar een LG 360-monitor terwijl ze in bad zit.

Een vrouw kijkt naar een LG 360-monitor terwijl ze in bad zit.

Vergroot je telefoonscherm naadloos tot 32”

Of je nu op het terras, in de wintertuin of in de woonkamer bent, je kunt zelfs AirPlay2 of Schermdeling gebruiken vanaf je Apple- of Android-telefoon. Op die manier heb je gemakkelijk toegang tot de inhoud van je telefoon op een groot touchscreen, zonder van apparaat te hoeven wisselen.3

Positioneer het scherm en de standaard voor comfortabel kijken

In plaats van een tablet of mobiele telefoon te gebruiken, kun je het 32” scherm gemakkelijk met je meenemen om een reeks van inhoud te verkennen die toegankelijk is via spraakopdrachten. Je kunt er zeker van zijn dat je apparaat droog en in het zicht blijft, zelfs vanuit het bad.

Voeg een aanpasbaar scherm toe aan je slaapkamer

Als je graag door sociale media scrolt of een film kijkt in het comfort van je eigen bed, dan is een klein scherm gewoonweg niet genoeg. Sterker nog, urenlang naar onze telefoons of tablets staren kan zelfs leiden tot oogvermoeidheid.

Kies voor de monitor die gemakkelijk is voor de ogen

Het slanke ontwerp van de LG Swing voorkomt het omvangrijke, zware uiterlijk van het monteren van een standaard tv aan de muur. Bovendien kan de helderheidsregeling op het 32” 4K scherm lichtbronnen in je kamer detecteren en de helderheid van het scherm automatisch aanpassen voor scherpe en heldere beelden, of het nu dag of nacht is.4

Houd de kabels uit de weg

Je hoeft je ook geen zorgen te maken over kabels, aangezien de monitor een adapter heeft die verborgen zit in de standaard en naar de stevige rollende wielen leidt.5 Zo weet je zeker dat zelfs je elektronica past bij je interieur.

Blijf verbonden met andere apparaten met LG ThinQ

De LG Smart Monitor Swing maakt het leven gemakkelijker dankzij de eenvoud waarmee je verbinding maakt met andere slimme apparaten.

Blijf verbonden met andere apparaten met LG ThinQ.

Blijf verbonden met andere apparaten met LG ThinQ.

Beheer je apparaten vanaf een groot scherm

Als je al andere LG-apparaten hebt, ben je misschien bekend met het gebruik van LG ThinQ op je telefoon. Met LG Swing kun je genieten van een hoger niveau van smart home-compatibiliteit door meldingen bij te houden, slimme diagnostiek, taakplanning en meer.6

Koppel externe apparaten aan LG Swing met ThinQ Home Dashboard

Een andere handige functie is dat je schermen kunt delen tussen de monitor en slimme apparaten zoals telefoons en tv's. Deze zijn toegankelijk via het ThinQ Home Dashboard, waarmee je eenvoudig de status van al je LG-apparaten op één scherm kunt controleren en beheren.7

Werk vanuit het comfort van je eigen huis

Dankzij de zeer verstelbare standaard en de rollende basis kun je de opstelling naar wens aanpassen.

Scroll op een groot scherm zonder muis of touchpad

Het touchscreen en de intuïtieve bediening maken het gemakkelijker om met apps te communiceren of aantekeningen in documenten te maken dan met een muis/toetsenbord. En met toegang tot webOS, dat het ingebouwde slimme besturingsplatform is voor LG-tv's en slimme schermen, hebben LG Swing-gebruikers ook directe toegang tot productiviteitstools, zoals het gebruik van de draaibare touchscreenmonitor als een externe desktop.

Blijf gereed voor een thuiskantoor zonder pc

Met webOS kun je op afstand toegang krijgen tot je pc en Cloud PC via Remote PC-connectiviteit. Deze functionaliteit stelt je in staat om verschillende thuiswerkdiensten te gebruiken, inclusief videoconferenties en cloudgebaseerde toepassingen, allemaal zonder een pc.

Geniet in elke kamer van 4K

Nooit eerder was het zo gemakkelijk om in elk deel van het huis tv-programma's, films, sportevenementen of YouTube-video's op een groot scherm te bekijken.

Breng je 4K touchscreenmonitor van kamer naar kamer

Dit komt doordat het LG Swing-scherm eenvoudig naar elke locatie kan worden verplaatst en beschikt over een UHD IPS-monitor met 4K-resolutie (3840 x 2160 pixels). De discrete kabelopslag maakt het gemakkelijk om overal in huis te rollen, of je nu Netflix in bed wilt kijken, je werkruimte wilt aanpassen aan het veranderende daglicht of gewoon een YouTube-video in 4K wilt delen.

Bekijk je favoriete content overal in huis

Met de LG Smart Monitor Swing kun je naadloos toegang krijgen tot een verscheidenheid aan inhoud via apps zoals Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV en gratis LG-kanalen.2



De LG Swing-monitor heeft een verscheidenheid aan slimme functies die het de perfecte metgezel maken voor een reeks taken.2

Een man kijkt naar een LG 360-monitor.

Een man kijkt naar een LG 360-monitor.

  • Blader op het web via de geïntegreerde apps of via je favoriete apparaten en programma's van derden
  • Wissel moeiteloos tussen apparaten, aangezien je telefoon en LG Swing, eenmaal gekoppeld, dezelfde inhoud naadloos kunnen weergeven zolang ze op hetzelfde Wi-Fi-netwerk zitten.
  • Bekijk video's dankzij toegang tot de App Store, LG Channels of Smart Share met je andere gekoppelde apparaten
  • Deel je volledige telefoonscherm, of deel specifieke foto's, video's, bestanden of zelfs apps

Maak thuisactiviteiten een fluitje van een cent

Of je nu een danser, gamer, yogi of fitnessfanaat bent, er zijn talloze toepassingen die je kunnen helpen om elke ruimte in een thuisgym te transformeren.

Een gezin speelt terwijl ze naar de LG 360-monitor kijken.

Een gezin speelt terwijl ze naar de LG 360-monitor kijken.

Speel games zonder een speciale console

Met de LG Swing kun je games spelen via de cloud. Alle LG Smart Monitor-apparaten stellen je in staat om toegang te krijgen tot streamingapps voor game-inhoud. En met Dynamic Tone Mapping worden die games weergegeven met optimale, heldere helderheid en contrast op een groot 4K touchscreen IPS-monitor.9

Kom gratis in vorm met LG Fitness

Met de LG Swing touchscreen monitor krijg je ook toegang tot de LG Fitness-app die een breed scala aan trainingen biedt om je thuis fit te houden. Veel van deze zijn het best te bekijken in de portretmodus, waardoor je de ruimte op het grote 360-graden touch screen optimaal kunt benutten.

Maximaliseer productiviteit met leren op afstand

Studeren of thuis oefenen kan een uitdaging zijn, vooral als je probeert te leren vanaf je telefoon. Geef jezelf meer ruimte om te groeien met de juiste hulpmiddelen thuis.

Een kind volgt een les terwijl het naar een LG 360-monitor kijkt.

Een kind volgt een les terwijl het naar een LG 360-monitor kijkt.

Haal het meeste uit educatieve apps

Aangedreven door webOS, stelt de slimme monitor je ook in staat om met educatieve toepassingen te communiceren en heeft het whiteboardfuncties via het aanraakgevoelige scherm. Hiermee kun je eenvoudig in- of uitzoomen op kleine details in afbeeldingen of snel toegang krijgen tot referentiedocumenten.

Beheer moeiteloos virtueel leren

Je kunt ook gebruik maken van videoconferentie-apps om met medestudenten of docenten samen te werken. Dit is vooral handig als je virtuele muzieklessen volgt; natuurlijk kunnen onafhankelijke leerlingen ook profiteren van het grote schermformaat en de intuïtieve touchscreen-interface bij het bekijken van leermaterialen zoals instructievideo's, bladmuziek, infographics en meer.

 

Ongeacht het gebruik, er is geen twijfel dat de LG Swing een van de meest veelzijdige 360-graden touchscreenmonitoren op de markt is.

Veelgestelde vragen

Een man die een LG-boek leest

Een man die een LG-boek leest

Q: Kan de LG Swing-monitor worden gebruikt voor streaming?

A: Ja, je kunt content streamen dankzij de ingebouwde webOS, inclusief streamingdiensten zoals Netflix, Disney+ en YouTube. AirPlay 2 en schermdeling betekenen ook dat je naadloos content kunt streamen vanaf andere slimme apparaten.

Q: Is de LG Swing-monitor compatibel met andere apparaten?

A: Ja, het is compatibel met tal van apparaten van derden, zoals gameconsoles, slimme tv-boxen en tablets. Je kunt er ook voor kiezen om te koppelen met een LG Soundbar of schermdeling vanaf een LG-laptop .9

Q: Waarom is een draaibare 360-graden monitor beter dan een standaard, gebogen of brede monitor?

A: In ieder geval één keer per maand, of vaker tijdens de zomer of wanneer het apparaat ouder is.

Gebruik je echter handige functies zoals FRESH Converter, waarmee je vlees, vis of groenten langer kunt bewaren in specifieke compartimenten, dan kun je waarschijnlijk wat langer wachten met controleren.

Life's Good!




1 LG Swing Monitor

2 LG Newsroom

3 Afmetingen en verbindingsopties van de LG Swing-standaard

4 LG Swing: Helderheid: 350nits (Typ.), Kleurenbereik: DCI-P3 95% (Typ.). + Lezer Modus (Oogverzorgingsmodus)

5 LG ThinQ smart app AI-ondersteunde functies, compatibel met LG Swing Monitor

