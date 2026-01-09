We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Hyper Radiant Color Tech De Volgende OLED TV
Hyper Radiant Color Tech is onze volgende generatie OLED-technologie die elk aspect van de beeldkwaliteit naar een geheel nieuw niveau tilt. Het levert onvergelijkbare helderheid, Perfect Zwart en Perfecte Kleur in elk licht, terwijl verbluffende 4K-beelden behouden blijven met onze beste alpha 11 AI Processor Gen3, en het is zelfs gecertificeerd voor Reflectievrij Premium, wat zorgt voor een vlekkeloze beeldkwaliteit zonder reflectie, zelfs in een lichte kamer. Ervaar OLED zoals nooit tevoren: bekijk het verschil, voel de helderheid en ontdek een nieuwe standaard in beeldkwaliteit.
3,9 keer Helderder, toch intelligent gebalanceerd door LG's meest geavanceerde alpha 11 AI Processor
Aangedreven door alpha 11 AI Processor 4K Gen3 met Dual AI Engine, gaat deze volgende evolutie van OLED TV verder dan alleen het verhogen van de algehele luminantie, door de helderheid nauwkeurig aan te passen over fijne gradaties om tot 3,9 keer helderdere piekhelderheid te leveren met gebalanceerde controle die scènes tot leven brengt met meer levendigheid, dynamische energie en nieuw onthulde details.1)
UL-geverifieerd Perfect Zwart en Perfecte Kleur, altijd of het nu donker of helder is
Van helder kijken overdag tot de diepste schaduwen van de nacht, zelfs de fijnste details blijven zichtbaar, zoals sterren tegen een ware middernachtelijke hemel. Perfect Zwart behoudt absolute diepte en scheiding zonder verlies van definitie, terwijl Perfecte Kleur nauwkeurige, expressieve tinten levert. Naarmate de lichtomstandigheden in uw woonruimte veranderen, blijven contrast en kleur consistent, wat een compromisloze beeldkwaliteit garandeert voor dagelijks kijken.3)
Perfect Zwart. Vervaagt nooit. Voor altijd.
LG OLED evo zorgt voor Perfect Zwart in elke omgeving, en levert het ware oneindige contrast dat nodig is om een enkele ster schitterend te laten stralen tegen een Perfect Zwart canvas. Terwijl sommige OLED TV's reflecties verminderen door licht over het scherm te verspreiden, leidt dit compromis tot inconsistente zwartniveaus die vervagen, waardoor het beeld uiteindelijk vlakker wordt. Wanneer donkere scènes vervagen tot een wazig grijs, verdwijnt diepte, verzwakt realisme en wordt de onderdompeling stilletjes verbroken. Met Perfect Zwart dat nooit vervaagt, komen diepte en realisme echt tot leven, waardoor je volledig in het moment wordt gezogen.4)
*De vergelijkingsafbeeldingen zijn gesimuleerd en dienen uitsluitend ter illustratie.
Zwart als een Ander Personage in de Film
Gecertificeerd Reflectievrij Premium zorgt voor een vlekkeloze beeldkwaliteit, zelfs in een lichte kamer
Vindt u reflecties storend tijdens het tv kijken, vooral in een lichte kamer? Conventionele anti-glare matte schermen verminderen reflecties door invallend licht te verspreiden of te absorberen, wat de zwartniveaus kan aantasten en kleuren kan dempen. Reflectievrij Premium kiest een andere aanpak. Het minimaliseert reflectie terwijl de lichttransmissie behouden blijft, waardoor de zwartdiepte en kleurhelderheid intact blijven. Zelfs in heldere omgevingen worden reflecties verminderd zonder het beeld te vervagen. Hierdoor blijven zwarttinten rijk en kleuren nauwkeurig, en blijft uw aandacht op de inhoud in plaats van op het scherm.5)
*De vergelijkingsafbeeldingen zijn gesimuleerd en dienen uitsluitend ter illustratie.
Volg het detective trio en zie het verschil dat Reflectievrij Premium maakt
Ultieme 4K-beeldkwaliteit met LG's meest geavanceerde alpha 11 AI Processor met Dual AI Engine
LG's Reflection Free Premium-gecertificeerde OLED-scherm minimaliseert reflectie en behoudt de transmissie voor compromisloos zwart en kleur, terwijl andere OLED TV met een mat scherm licht absorberen en verspreiden, waardoor zwart naar grijs verschuift en kleuren vervormen, vooral in heldere omgevingen.6)
Een veelgeprezen TV, vertrouwd door wereldwijde experts
Best TV, the best of CES 2026 by CNN Underscored
"...blies veel leven in de impressionistische schilderijen die ik goed ken van toen ik in het Metropolitan Museum of Art werkte." (01. 2026)
CES 2026 Best in Show door T3
"...beeldkwaliteit van topklasse die helderder is dan zelfs de multi-layer OLED-paneeltechnologie van vorig jaar." (01. 2026)
Best TV of CES2026 door HDTVTest
"De LG OLED evo W6 Wallpaper TV werd door HDTVTest uitgeroepen tot Beste TV of CES 2026, gebaseerd op de algehele beeldkwaliteit, het design en de innovatie die op CES werden getoond." (01. 2026)
Ontdek de OLED evo line-up, waar Hyper Radiant Color Tech tot leven komt
LG OLED evo AI W6
ㆍHyper Radiant Color Tech
ㆍ3,9 keer helderder met Brightness Booster Ultra
ㆍPerfect Zwart en Perfecte Kleur
ㆍAlpha 11 AI Processor 4K Gen3 met Dual AI Engine
ㆍReflectievrij Premium
LG OLED evo AI G6
ㆍHyper Radiant Color Tech (behalve 97 inch)
ㆍ3,9 keer helderder met Brightness Booster Ultra
(48 inch: 2,1 keer helderder, behalve 97 inch)
ㆍPerfect Zwart en Perfecte Kleur
ㆍAlpha 11 AI Processor 4K Gen3 met Dual AI Engine
ㆍReflectievrij Premium (behalve 97/48 inch)
9 mm-bereik Wallpaper design
Alles komt samen in het 9 mm-bereik. In dit kenmerkende wallpaper design zijn geavanceerde beeldtechnologie, True Wireless-architectuur en precisie-engineering naadloos geïntegreerd in één verfijnde vorm. Zonder uitsteeksels en zichtbare kabels zit de TV perfect vlak tegen de muur, niet door complexiteit te verwijderen, maar door deze te omvatten. Wat opvalt, is de immense capaciteit binnen zo'n slank profiel, waar prestaties tot hun puurste expressie worden gedestilleerd.7)
Vlak afwerkend galerijontwerp voor een verfijnde, minimalistische uitstraling
Een slank en verfijnd scherm past natuurlijk in uw ruimte en creëert een galerij-achtige aanwezigheid zonder zichtbare opening met de muur.8)
4K 165Hz, NVIDIA G-SYNC en AMD FreeSync™ zorgen voor ultra-vloeiende, scheurvrije gameplay
Als uw TV uw spel bijhoudt, verandert alles. De 165Hz 4K verversingssnelheid van OLED evo legt snelle bewegingen met helderheid vast, wat snelle responsieve gameplay mogelijk maakt naarmate de actie versnelt. G-SYNC Compatible en AMD FreeSync™ Premium houden beweging strak gesynchroniseerd, terwijl VRR en ultralage input lag elke invoer direct op het scherm vertalen, wat snelle vloeiende gameplay op volle snelheid mogelijk maakt.9)
ALLM en een gecertificeerde reactietijd van 0,1 ms voor gaming met lage latentie en lage input lag
Met een bijna-directe reactietijd van 0,1 ms zet OLED elke opdracht om in pure snelheid, waardoor de kloof tussen instinct en actie wordt gedicht. ALLM (Auto Low Latency Mode) wordt geactiveerd zodra u begint, waardoor de latentie wordt geoptimaliseerd zodat u de concurrentie vanaf het eerste frame kunt overtreffen. Snelle pixelrespons houdt snel bewegende beelden haarscherp, zodat u doelen met roofzuchtige precisie kunt volgen, terwijl ultralage input lag ervoor zorgt dat elke beweging feilloos en definitief is. In het heetst van de game reageert OLED net zo snel als u, en levert de dominantie, controle en dodelijke voorsprong die u nodig heeft om de overwinning te grijpen.10)
*De vergelijkingsafbeeldingen zijn gesimuleerd en dienen uitsluitend ter illustratie.
Volg elke beweging met helderheid, ondersteund door VESA-gecertificeerde topklasse ClearMR 10000
Wanneer de actie snel gaat, is het essentieel om details in het oog te houden. LG OLED evo, gecertificeerd ClearMR 10000, minimaliseert bewegingsonscherpte tussen frames om beweging scherp en leesbaar te houden tijdens snelle bewegingen, terwijl HGiG de HDR-toonmapping precies zo behoudt zoals de game-ontwikkelaar het bedoeld heeft, met behoud van nauwkeurige highlights, diepe schaduwen en gebalanceerde kleuren. Samen zorgen ClearMR-certificering en HGiG ervoor dat beweging helder blijft en HDR nauwkeurig blijft, zodat elke scène precies zo wordt weergegeven zoals deze bedoeld was.11)
*De vergelijkingsafbeeldingen zijn gesimuleerd en dienen uitsluitend ter illustratie.
De eerste 4K 120Hz HDR cloudgaming ter wereld
Speel 4K 120Hz HDR-games op je tv, zelfs zonder extra apparaat, via NVIDIA GeForce NOW. Met de NVIDIA Blackwell-architectuur kun je genieten van high-end cloudgaming met de prestaties van GeForce RTX 5080.12)
LG OLED evo TV met 's werelds eerste 4K 120Hz HDR cloudgaming toont Borderlands 4 naast het GeForce NOW-logo in de TV-interface, wat de toegang tot cloudgaming direct op het scherm benadrukt zonder de noodzaak van een extra apparaat.
's Werelds eerste TV die Bluetooth Ultra Low Latency Controllers ondersteunt
Ervaar cloudgaming met ultralage latentie en hoge prestaties dankzij de ondersteuning van Bluetooth Ultra Low Latency Controllers, waardoor de invoervertraging wordt teruggebracht tot minder dan 3 ms. Geniet van naadloze, responsieve bediening die aanvoelt als een bekabelde verbinding, zelfs bij het spelen in de cloud.13)
LG OLED evo TV met Bluetooth Ultra Low Latency toont een draadloze gamecontroller met het label "Razer Wolverine V3 Bluetooth" op het scherm, wat geoptimaliseerde Bluetooth-controllerondersteuning voor responsieve gameplay aangeeft.
's Werelds eerste VESA DSC-gecertificeerde gaming met lage latentie, zonder verlies van visuele kwaliteit
Ervaar VESA-gecertificeerde DSC-technologie voor fijne details met behoud van de beeldkwaliteit en echte real-time snelheid. Geniet van een hoogwaardige game-ervaring zonder vertraging of artefacten, zelfs bij zware A+++ games, ondersteund door standaarden van wereldklasse.14)
De LG OLED evo TV met VESA-gecertificeerde DSC levert een game-ervaring met lage latentie en zonder verlies van visuele kwaliteit, terwijl een groot, aan de muur gemonteerd scherm in een neonverlichte woonkamer een levendige actiegame toont met vloeiende bewegingen en hoge-resolutiedetails.
Vind de juiste OLED TV voor u
|Features
|OLED evo W6
|OLED evo G6
|OLED evo C6
OLED evo W6
OLED evo G6
OLED evo C6
|null
|88 inch, 77 inch
|97 inch, 83 inch, 77 inch, 65 inch, 55 inch, 48 inch
|83 inch, 77 inch, 65 inch, 55 inch, 48 inch, 42 inch
|Display
|OLED evo 4K / 120 Hz
|OLED evo 4K / 120 Hz
|OLED evo 4K / 120 Hz
|Processor
|alpha 11 AI Processor Gen3 met Dual AI Engine
|alpha 11 AI Processor Gen3 met Dual AI Engine
|alpha 11 AI Processor Gen3 met Dual AI Engine
|Design
|9 mm-bereik Wallpaper Flush-fit met Zero Gap
|Vlak afwerkend galerijontwerp
|Ultradun Ontwerp
|True wireless
|'s Werelds eerste 4 K 165Hz True Wireless TV met Zero Connect Box
|-
|-
|Voice Control
|Far-field spraakherkenning
|Far-field spraakherkenning
|Far-field spraakherkenning
*Alle bovenstaande afbeeldingen zijn gesimuleerd.
*Functies verschillen per model. Raadpleeg de productpagina van elk product voor gedetailleerde specificaties.
*Specificaties verschillen per model of schermgrootte.
*Ondersteuning voor sommige functies verschilt per regio en land.
1)*De helderheid kan per model, schermafmetingen en marktregio verschillen.
*Piekhelderheid is tot 3,9 keer helderder dan conventionele OLED bij een venster van 3%, gebaseerd op interne metingen.
*Tot 3,9 keer Helderder geldt voor OLED W6 modellen en OLED G6 modellen (behalve 97 inch), terwijl tot 2,1 keer Helderder geldt voor het 48 inch OLED G6 model. Tot 3,2 keer Helderder geldt voor OLED C6 modellen uitgerust met Brightness Booster Pro (83/77 inch), terwijl Brightness Booster geldt voor andere formaten.
2)*LG OLED TV schermen zijn gecertificeerd als Circadian Performance Factor door eyesafe®.
*LG OLED TV schermen zijn door UL geverifieerd als Low Blue Light Platinum en flikkervrij.
3)*Het LG OLED-scherm is door Intertek gecertificeerd voor 100% color fidelity, gemeten volgens CIE DE2000 met 125 kleurpatronen.
*Display Color Gamut Volume (CGV) is gelijk aan of overtreft de CGV van de DCI-P3 kleurruimte zoals onafhankelijk gecontroleerd door Intertek.
*LG OLED-scherm is door UL geverifieerd voor Perfect Zwart en Perfecte Kleur, gemeten volgens IDMS 11.5 Ring-light Reflection-standaard.
*Daadwerkelijke prestaties kunnen verschillen op basis van de omgevingsverlichting en de kijkomgeving.
4)*De vergelijkingsafbeeldingen zijn gesimuleerd en dienen uitsluitend ter illustratie.
*LG OLED-display is door UL geverifieerd voor zwartniveaus ≤0,24nit tot 500lux, gebaseerd op IDMS Sectie 11,5 Ring licht reflectiemeting.
*LG OLED-display is door UL geverifieerd voor kleurconsistentieniveaus >99% tot 500lux, gebaseerd op IDMS Secties 11,5 Ring licht reflectiemeting.
*Daadwerkelijke prestaties kunnen verschillen op basis van de omgevingsverlichting en de kijkomgeving.
5)*De vergelijkingsafbeeldingen zijn gesimuleerd en dienen uitsluitend ter illustratie.
*Reflectie wordt gemeten als de Specular Component Included (SCI) waarde bij 550nm, onafhankelijk getest door Intertek.
*LG OLED-scherm is gemeten op minder dan 0,5 % reflectie met behulp van de IDMS 11.2.2 sampling-sphere methode. Werkelijke resultaten variëren afhankelijk van de omstandigheden.
*Reflectievrij Premium certificering is alleen van toepassing op OLED W6 modellen en 83/77/65/55 inch OLED G6 modellen.
6)*Vergeleken met de 2025 alpha 9 AI Processor Gen8 op basis van interne specificatievergelijking.
7)*De werkelijke meting is 9,95 mm en kan enigszins variëren afhankelijk van de meetomstandigheden.
*Voeding en luidsprekers zijn naadloos geïntegreerd in het scherm.
8)*De werkelijke pasvorm kan variëren afhankelijk van de installatieomstandigheden. Een kleine opening tussen de TV en de muur is mogelijk.
*Installatievereisten kunnen verschillen.
9)*Het werkt alleen met games of PC-ingangen die 165Hz ondersteunen.
*165Hz wordt ondersteund op OLED W6, G6 en C6 modellen; op OLED G6 modellen (behalve 97 inch) wordt 165Hz ondersteund, terwijl 120Hz van toepassing is op het 97 inch model.
*NVIDIA G-Sync is compatibel met grafische kaarten uit de RTX 20, RTX 30, RTX 40 en GTX 16 series.
10)*De vergelijkingsafbeeldingen zijn gesimuleerd en dienen uitsluitend ter illustratie.
*LG OLED-schermen zijn door Intertek gecertificeerd voor een ‘responstijd van 0,1 ms (grijs-naar-grijs) en gekwalificeerde gamingprestaties’.
*De werkelijke prestaties variëren afhankelijk van de instellingen, netwerkverbinding en gebruiksomgeving.
11)*De vergelijkingsafbeeldingen zijn gesimuleerd en dienen uitsluitend ter illustratie.
*HGiG is een vrijwillige groep bedrijven uit de gaming en TV display industrie die richtlijnen ontwikkelt en publiceert om HDR-gamingervaringen te verbeteren.
*Ondersteuning voor HGiG kan per land verschillen.
*ClearMR is een certificeringsprogramma voor bewegingsonscherpte van VESA.
*De werkelijke prestaties variëren afhankelijk van instellingen, netwerkomstandigheden en gebruiksomgeving.
12)Abonnement is vereist. Het dienstenaanbod kan per lidmaatschapsplan verschillen.
*Alleen beschikbaar op LG OLED W6, G6, C6 en MRGB95, MRGB9M.
*De beschikbaarheid van GeForce NOW kan per land verschillen.
*In de ULL-modus kan slechts één controller (gamepad) worden aangesloten. Het gebruik van andere Bluetooth-apparaten kan worden verstoord.
*Voor optimale prestaties wordt een ethernet- of 5 GHz wifi-verbinding aanbevolen.
13)*In de ULL-modus kan slechts één controller (gamepad) worden aangesloten. Het gebruik van andere Bluetooth-apparaten kan worden verstoord.
*Voor optimale prestaties wordt een ethernet- of 5 GHz wifi-verbinding aanbevolen.
14)*LG OLED TV-toestellen zijn door VESA als DSC gecertificeerd.
15)*Ondersteuning voor cloudgamingdiensten kan variëren.
*Voor sommige gamingdiensten heb je mogelijk een abonnement en een gamepad nodig.
*Gamepad wordt apart verkocht.
16)*Ondersteuning voor cloudgamingdiensten kan variëren.
*Voor sommige gamingdiensten heb je mogelijk een abonnement en een gamepad nodig.