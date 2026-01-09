Peter Doyle

<Harry Potter-serie>, <Inside Llewyn Davis>

Een bekroonde supervising visual colourist, bekend van zijn werk aan de Harry Potter-serie en grote films waaronder The Matrix en The Lord of the Rings. Een pionier op het gebied van vroege digitale kleurcorrectie. Ontvanger van de FilmLight Colour Award (2025).

"Dus als we denken aan films als Harry Potter, waarin een hele klas 's nachts zwarte kleding draagt, alleen verlicht door kaarsen of organische lichten, draait alles om de schaduwen en het zwart. In veel nachtscènes wordt het zwart zelf een personage in de film, een anker dat al het andere definieert. Dat niveau van nauwkeurigheid betekent dat je textuur en detail kunt onthullen binnen de schaduwen, en niet alleen een plat zwart scherm."