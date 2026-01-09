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Hyper Radiant Color Tech De Volgende OLED TV

LG OLED evo TV met Hyper Radiant Color Tech toont een heldere cirkelvormige uitbarsting van blauw, rood en geel licht tegen een donkere ruimteachtergrond met gecentreerde tekst die luidt Hyper Radiant Color Tech De Volgende OLED TV.

Een stroom van levendige veelkleurige lichtdeeltjes stroomt over een donkere achtergrond, en vormt een stralend, dynamisch spectrum.

Een stroom van levendige veelkleurige lichtdeeltjes stroomt over een donkere achtergrond, en vormt een stralend, dynamisch spectrum.

Wat is Hyper Radiant Color Tech?

Hyper Radiant Color Tech is onze volgende generatie OLED-technologie die elk aspect van de beeldkwaliteit naar een geheel nieuw niveau tilt. Het levert onvergelijkbare helderheid, Perfect Zwart en Perfecte Kleur in elk licht, terwijl verbluffende 4K-beelden behouden blijven met onze beste alpha 11 AI Processor Gen3, en het is zelfs gecertificeerd voor Reflectievrij Premium, wat zorgt voor een vlekkeloze beeldkwaliteit zonder reflectie, zelfs in een lichte kamer. Ervaar OLED zoals nooit tevoren: bekijk het verschil, voel de helderheid en ontdek een nieuwe standaard in beeldkwaliteit.

3,9 keer Helderder, toch intelligent gebalanceerd door LG's meest geavanceerde alpha 11 AI Processor

Aangedreven door alpha 11 AI Processor 4K Gen3 met Dual AI Engine, gaat deze volgende evolutie van OLED TV verder dan alleen het verhogen van de algehele luminantie, door de helderheid nauwkeurig aan te passen over fijne gradaties om tot 3,9 keer helderdere piekhelderheid te leveren met gebalanceerde controle die scènes tot leven brengt met meer levendigheid, dynamische energie en nieuw onthulde details.1)

LG OLED evo TV aangedreven door alpha 11 AI Processor 4K Gen3 toont een donkere scène met gloeiende deeltjes die zich vormen rond een paardensilhouet, wat zorgt voor hogere luminantie, duidelijkere details en tot 3,9 keer helderdere piekhelderheid.

LG OLED evo TV is uitgeroepen tot winnaar van de T3-award voor Best in Show op CES 2026. Dit onderstreept de waardering in de sector voor de uitstekende beeldkwaliteit en de geavanceerde OLED-paneelinnovatie.

LG OLED evo TV is uitgeroepen tot winnaar van de T3-award voor Best in Show op CES 2026. Dit onderstreept de waardering in de sector voor de uitstekende beeldkwaliteit en de geavanceerde OLED-paneelinnovatie.

LG OLED evo TV toont meerdere certificeringsbadges, waaronder UL-verificatie voor laag blauw licht, een flikkervrij scherm en Eyesafe-certificeringen, wat duidt op verminderd blauw licht en comfortabele kijkprestaties.

LG OLED evo TV toont meerdere certificeringsbadges, waaronder UL-verificatie voor laag blauw licht, een flikkervrij scherm en Eyesafe-certificeringen, wat duidt op verminderd blauw licht en comfortabele kijkprestaties.

UL-geverifieerd voor laag blauw licht, helder en toch comfortabel voor uw ogen2)

UL-geverifieerd Perfect Zwart en Perfecte Kleur, altijd of het nu donker of helder is

Van helder kijken overdag tot de diepste schaduwen van de nacht, zelfs de fijnste details blijven zichtbaar, zoals sterren tegen een ware middernachtelijke hemel. Perfect Zwart behoudt absolute diepte en scheiding zonder verlies van definitie, terwijl Perfecte Kleur nauwkeurige, expressieve tinten levert. Naarmate de lichtomstandigheden in uw woonruimte veranderen, blijven contrast en kleur consistent, wat een compromisloze beeldkwaliteit garandeert voor dagelijks kijken.3)

LG OLED evo TV toont een nevelscène met gesplitst scherm, waarbij een Anti-Glare Matte Display en Perfect Zwart en Kleur Display worden vergeleken met een stadsskyline, wat zorgt voor helder zicht, of het nu donker of helder is, ondersteund door UL- en Intertek-certificeringen.

Perfect Zwart. Vervaagt nooit. Voor altijd.

LG OLED evo zorgt voor Perfect Zwart in elke omgeving, en levert het ware oneindige contrast dat nodig is om een enkele ster schitterend te laten stralen tegen een Perfect Zwart canvas. Terwijl sommige OLED TV's reflecties verminderen door licht over het scherm te verspreiden, leidt dit compromis tot inconsistente zwartniveaus die vervagen, waardoor het beeld uiteindelijk vlakker wordt. Wanneer donkere scènes vervagen tot een wazig grijs, verdwijnt diepte, verzwakt realisme en wordt de onderdompeling stilletjes verbroken. Met Perfect Zwart dat nooit vervaagt, komen diepte en realisme echt tot leven, waardoor je volledig in het moment wordt gezogen.4)

*De vergelijkingsafbeeldingen zijn gesimuleerd en dienen uitsluitend ter illustratie.

Zwart als een Ander Personage in de Film

Peter Doyle, de toezichthoudend visueel colorist van de Harry Potter-serie, spreekt terwijl hij met zijn handen gebaart in een warme, zacht verlichte omgeving, wat een professionele en bedachtzame sfeer uitstraalt.

Peter Doyle

 

<Harry Potter-serie>, <Inside Llewyn Davis>

 

Een bekroonde supervising visual colourist, bekend van zijn werk aan de Harry Potter-serie en grote films waaronder The Matrix en The Lord of the Rings. Een pionier op het gebied van vroege digitale kleurcorrectie. Ontvanger van de FilmLight Colour Award (2025).

 

"Dus als we denken aan films als Harry Potter, waarin een hele klas 's nachts zwarte kleding draagt, alleen verlicht door kaarsen of organische lichten, draait alles om de schaduwen en het zwart. In veel nachtscènes wordt het zwart zelf een personage in de film, een anker dat al het andere definieert. Dat niveau van nauwkeurigheid betekent dat je textuur en detail kunt onthullen binnen de schaduwen, en niet alleen een plat zwart scherm."

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Rachel Morrison, een bekroonde cinematograaf van Zwart Panther en Mudbound, spreekt in een warme, zacht verlichte omgeving, wat een professionele en bedachtzame sfeer uitstraalt.

Rachel Morrison

 

<Zwart Panther>, <Mudbound>

 

Een prijswinnende cinematograaf en regisseur. De eerste vrouw die werd genomineerd voor de Academy Award voor Beste Cinematografie voor Mudbound. Ontvanger van de New York Film Critics Circle Award en de Kodak Vision Award.

 

"Vooral bij een film als Mudbound, waar we opereerden aan de onderkant van de curve, maakt een rijk, dynamisch zwart het grootste verschil."

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Gecertificeerd Reflectievrij Premium zorgt voor een vlekkeloze beeldkwaliteit, zelfs in een lichte kamer

Vindt u reflecties storend tijdens het tv kijken, vooral in een lichte kamer? Conventionele anti-glare matte schermen verminderen reflecties door invallend licht te verspreiden of te absorberen, wat de zwartniveaus kan aantasten en kleuren kan dempen. Reflectievrij Premium kiest een andere aanpak. Het minimaliseert reflectie terwijl de lichttransmissie behouden blijft, waardoor de zwartdiepte en kleurhelderheid intact blijven. Zelfs in heldere omgevingen worden reflecties verminderd zonder het beeld te vervagen. Hierdoor blijven zwarttinten rijk en kleuren nauwkeurig, en blijft uw aandacht op de inhoud in plaats van op het scherm.5)

LG OLED evo TV met Reflectievrij Premium toont een vergelijking op gesplitst scherm met een anti-glare matte display, waarbij Perfect Zwart en Perfecte Kleur worden gepresenteerd op een luipaardafbeelding met heldere details in heldere omgevingen, samen met een Intertek certificeringsmerk.

*De vergelijkingsafbeeldingen zijn gesimuleerd en dienen uitsluitend ter illustratie.

Volg het detective trio en zie het verschil dat Reflectievrij Premium maakt

Ultieme 4K-beeldkwaliteit met LG's meest geavanceerde alpha 11 AI Processor met Dual AI Engine

LG's Reflection Free Premium-gecertificeerde OLED-scherm minimaliseert reflectie en behoudt de transmissie voor compromisloos zwart en kleur, terwijl andere OLED TV met een mat scherm licht absorberen en verspreiden, waardoor zwart naar grijs verschuift en kleuren vervormen, vooral in heldere omgevingen.6)

De alpha 11 AI Processor 4K Gen3 van de LG OLED evo G6 AI-tv straalt in paars en blauw licht op een donkere printplaat, waardoor de Dual AI Engine extra goed uitkomt en de NPU tot 5,6 keer sneller, de CPU 50% sneller en de GPU 70% krachtiger presteert.

De alpha 11 AI Processor 4K Gen3 van de LG OLED evo G6 AI-tv straalt in paars en blauw licht op een donkere printplaat, waardoor de Dual AI Engine extra goed uitkomt en de NPU tot 5,6 keer sneller, de CPU 50% sneller en de GPU 70% krachtiger presteert.

Een veelgeprezen TV, vertrouwd door wereldwijde experts

Best TV, the best of CES 2026 by CNN Underscored

"...blies veel leven in de impressionistische schilderijen die ik goed ken van toen ik in het Metropolitan Museum of Art werkte." (01. 2026)

Beste OLED TV door TechRadar

"De LG W6 is op meer dan één manier een topper" (01. 2026)

iF DESIGN AWARD 2026

iF Design Award Winner

CES 2026 Best in Show door T3

"...beeldkwaliteit van topklasse die helderder is dan zelfs de multi-layer OLED-paneeltechnologie van vorig jaar." (01. 2026)

Best TV of CES2026 door HDTVTest

"De LG OLED evo W6 Wallpaper TV werd door HDTVTest uitgeroepen tot Beste TV of CES 2026, gebaseerd op de algehele beeldkwaliteit, het design en de innovatie die op CES werden getoond." (01. 2026)

Top Picks of CES 2026 door USA Today

Top Picks of CES 2026

Ontdek de OLED evo line-up, waar Hyper Radiant Color Tech tot leven komt

LG OLED evo AI W6

ㆍHyper Radiant Color Tech

ㆍ3,9 keer helderder met Brightness Booster Ultra

ㆍPerfect Zwart en Perfecte Kleur

ㆍAlpha 11 AI Processor 4K Gen3 met Dual AI Engine

ㆍReflectievrij Premium

Meer informatie

LG OLED evo AI G6

ㆍHyper Radiant Color Tech (behalve 97 inch)

ㆍ3,9 keer helderder met Brightness Booster Ultra

(48 inch: 2,1 keer helderder, behalve 97 inch)

ㆍPerfect Zwart en Perfecte Kleur

ㆍAlpha 11 AI Processor 4K Gen3 met Dual AI Engine

ㆍReflectievrij Premium (behalve 97/48 inch)

Meer informatie

LG OLED evo AI C6

ㆍHyper Radiant Color Tech (alleen 83/77 inch)

ㆍ3,2 keer helderder met Brightness Booster Pro (alleen 83/77 inch)

ㆍPerfect Zwart en Perfecte Kleur

ㆍAlpha 11 AI Processor 4K Gen3 met Dual AI Engine

Meer informatie
Een stroom van fijne veelkleurige deeltjes vormt een zachte, elegante golfvorm tegen een lichte achtergrond.

Een stroom van fijne veelkleurige deeltjes vormt een zachte, elegante golfvorm tegen een lichte achtergrond.

Evolutie voorbij het scherm: het hoogtepunt van esthetiek

9 mm-bereik Wallpaper design

Alles komt samen in het 9 mm-bereik. In dit kenmerkende wallpaper design zijn geavanceerde beeldtechnologie, True Wireless-architectuur en precisie-engineering naadloos geïntegreerd in één verfijnde vorm. Zonder uitsteeksels en zichtbare kabels zit de TV perfect vlak tegen de muur, niet door complexiteit te verwijderen, maar door deze te omvatten. Wat opvalt, is de immense capaciteit binnen zo'n slank profiel, waar prestaties tot hun puurste expressie worden gedestilleerd.7)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV met een dun profiel van 9 mm-klasse past naadloos in een modern hoogbouwinterieur, toont kunstwerken en landschapsscènes, naast een zijaanzicht dat de ultradunne dikte benadrukt.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV met een dun profiel van 9 mm-klasse past naadloos in een modern hoogbouwinterieur, toont kunstwerken en landschapsscènes, naast een zijaanzicht dat de ultradunne dikte benadrukt.

Vlak afwerkend galerijontwerp voor een verfijnde, minimalistische uitstraling

Een slank en verfijnd scherm past natuurlijk in uw ruimte en creëert een galerij-achtige aanwezigheid zonder zichtbare opening met de muur.8)

De LG OLED evo AI G6 met een Vlak afwerkend galerijontwerp benadrukt een naadloos aan de muur gemonteerd profiel in een moderne woonkamer en toont abstracte kunstwerken, vergezeld van een zijaanzicht dat de slanke muurinstallatie illustreert.

De LG OLED evo AI G6 met een Vlak afwerkend galerijontwerp benadrukt een naadloos aan de muur gemonteerd profiel in een moderne woonkamer en toont abstracte kunstwerken, vergezeld van een zijaanzicht dat de slanke muurinstallatie illustreert.

Een stroom van levendige veelkleurige lichtdeeltjes stroomt over een donkere achtergrond, en vormt een stralend, dynamisch spectrum.

Een stroom van levendige veelkleurige lichtdeeltjes stroomt over een donkere achtergrond, en vormt een stralend, dynamisch spectrum.

Wat maakt de LG OLED evo gamingervaring anders?

4K 165Hz, NVIDIA G-SYNC en AMD FreeSync™ zorgen voor ultra-vloeiende, scheurvrije gameplay

Als uw TV uw spel bijhoudt, verandert alles. De 165Hz 4K verversingssnelheid van OLED evo legt snelle bewegingen met helderheid vast, wat snelle responsieve gameplay mogelijk maakt naarmate de actie versnelt. G-SYNC Compatible en AMD FreeSync™ Premium houden beweging strak gesynchroniseerd, terwijl VRR en ultralage input lag elke invoer direct op het scherm vertalen, wat snelle vloeiende gameplay op volle snelheid mogelijk maakt.9)

165Hz, VRR (Variable Refresh Rate), NVIDIA G-SYNC en AMD FreeSync™ Premium logo's verschijnen tegen een donkere achtergrond.

165Hz, VRR (Variable Refresh Rate), NVIDIA G-SYNC en AMD FreeSync™ Premium logo's verschijnen tegen een donkere achtergrond.

LG OLED evo TV met Ultimate Gameplay, ondersteunt 4K 165Hz, NVIDIA G-SYNC en AMD FreeSync™, en levert ultragladde race-actie voor meeslepende, scheurvrije prestaties.

ALLM en een gecertificeerde reactietijd van 0,1 ms voor gaming met lage latentie en lage input lag

Met een bijna-directe reactietijd van 0,1 ms zet OLED elke opdracht om in pure snelheid, waardoor de kloof tussen instinct en actie wordt gedicht. ALLM (Auto Low Latency Mode) wordt geactiveerd zodra u begint, waardoor de latentie wordt geoptimaliseerd zodat u de concurrentie vanaf het eerste frame kunt overtreffen. Snelle pixelrespons houdt snel bewegende beelden haarscherp, zodat u doelen met roofzuchtige precisie kunt volgen, terwijl ultralage input lag ervoor zorgt dat elke beweging feilloos en definitief is. In het heetst van de game reageert OLED net zo snel als u, en levert de dominantie, controle en dodelijke voorsprong die u nodig heeft om de overwinning te grijpen.10)

ALLM (Automatische lage-latentiemodus), <0,1 ms responstijd en het Intertek-certificeringslogo verschijnen tegen een donkere achtergrond.

ALLM (Automatische lage-latentiemodus), <0,1 ms responstijd en het Intertek-certificeringslogo verschijnen tegen een donkere achtergrond.

LG OLED evo TV met ALLM en Intertek-gecertificeerde 0,1 ms responstijd, wat vertraging vermindert vergeleken met ALLM uit voor soepele, responsieve gameplay met precieze controle in snel bewegende scènes.

*De vergelijkingsafbeeldingen zijn gesimuleerd en dienen uitsluitend ter illustratie.

Volg elke beweging met helderheid, ondersteund door VESA-gecertificeerde topklasse ClearMR 10000

Wanneer de actie snel gaat, is het essentieel om details in het oog te houden. LG OLED evo, gecertificeerd ClearMR 10000, minimaliseert bewegingsonscherpte tussen frames om beweging scherp en leesbaar te houden tijdens snelle bewegingen, terwijl HGiG de HDR-toonmapping precies zo behoudt zoals de game-ontwikkelaar het bedoeld heeft, met behoud van nauwkeurige highlights, diepe schaduwen en gebalanceerde kleuren. Samen zorgen ClearMR-certificering en HGiG ervoor dat beweging helder blijft en HDR nauwkeurig blijft, zodat elke scène precies zo wordt weergegeven zoals deze bedoeld was.11)

HGiG en VESA Certified ClearMR logo's verschijnen boven een ClearMR-niveaugrafiek, waarbij ClearMR 10.000 als topniveau wordt gemarkeerd, naast lagere niveaus zoals 9.000, 8.000 en 3.000.

HGiG en VESA Certified ClearMR logo's verschijnen boven een ClearMR-niveaugrafiek, waarbij ClearMR 10.000 als topniveau wordt gemarkeerd, naast lagere niveaus zoals 9.000, 8.000 en 3.000.

De LG OLED evo TV met VESA Certified ClearMR 10.000 en HGiG toont een side-by-side vergelijking van een drakengevechtgame, met scherpere bewegingen en duidelijkere details tijdens snelle actie, met heldere achtergrondtexturen en nauwkeurige HDR met gebalanceerde kleuren en contrast.

*De vergelijkingsafbeeldingen zijn gesimuleerd en dienen uitsluitend ter illustratie.

De eerste 4K 120Hz HDR cloudgaming ter wereld

Speel 4K 120Hz HDR-games op je tv, zelfs zonder extra apparaat, via NVIDIA GeForce NOW. Met de NVIDIA Blackwell-architectuur kun je genieten van high-end cloudgaming met de prestaties van GeForce RTX 5080.12)

LG OLED evo TV met 's werelds eerste 4K 120Hz HDR cloudgaming toont Borderlands 4 naast het GeForce NOW-logo in de TV-interface, wat de toegang tot cloudgaming direct op het scherm benadrukt zonder de noodzaak van een extra apparaat.

's Werelds eerste TV die Bluetooth Ultra Low Latency Controllers ondersteunt

Ervaar cloudgaming met ultralage latentie en hoge prestaties dankzij de ondersteuning van Bluetooth Ultra Low Latency Controllers, waardoor de invoervertraging wordt teruggebracht tot minder dan 3 ms. Geniet van naadloze, responsieve bediening die aanvoelt als een bekabelde verbinding, zelfs bij het spelen in de cloud.13)

LG OLED evo TV met Bluetooth Ultra Low Latency toont een draadloze gamecontroller met het label "Razer Wolverine V3 Bluetooth" op het scherm, wat geoptimaliseerde Bluetooth-controllerondersteuning voor responsieve gameplay aangeeft.

's Werelds eerste VESA DSC-gecertificeerde gaming met lage latentie, zonder verlies van visuele kwaliteit

Ervaar VESA-gecertificeerde DSC-technologie voor fijne details met behoud van de beeldkwaliteit en echte real-time snelheid. Geniet van een hoogwaardige game-ervaring zonder vertraging of artefacten, zelfs bij zware A+++ games, ondersteund door standaarden van wereldklasse.14)

De LG OLED evo TV met VESA-gecertificeerde DSC levert een game-ervaring met lage latentie en zonder verlies van visuele kwaliteit, terwijl een groot, aan de muur gemonteerd scherm in een neonverlichte woonkamer een levendige actiegame toont met vloeiende bewegingen en hoge-resolutiedetails.

LG OLED evo TV beschikt over de LG Gaming Portal met een game-hub-indeling, die aanbevolen content en game-tegels combineert in een uniforme interface die uitbreidt om toegang te bieden tot Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW en webOS game-apps.

LG OLED evo TV beschikt over de LG Gaming Portal met een game-hub-indeling, die aanbevolen content en game-tegels combineert in een uniforme interface die uitbreidt om toegang te bieden tot Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW en webOS game-apps.

LG Gaming Portal

Uw complete hub voor game-ervaring, geen console vereist

Ontdek duizenden games van Xbox, NVIDIA GeForce Now, native webOS-apps en nog veel meer. Vind eenvoudig games voor afstandsbediening of gamepad en neem het op tegen andere spelers via de Challenge Mode.15)

LG OLED evo TV met Game Dashboard en Optimizer toont game-schermen naast elkaar en een on-screen menu voor het in real-time aanpassen van game-instellingen zoals vernieuwingsfrequentie, latentie en visuele modi.

LG OLED evo TV met Game Dashboard en Optimizer toont game-schermen naast elkaar en een on-screen menu voor het in real-time aanpassen van game-instellingen zoals vernieuwingsfrequentie, latentie en visuele modi.

Game-dashboard en optimizer

Pas de game-instellingen eenvoudig aan je speelstijl aan

Pas je game-ervaring eenvoudig aan met Game Dashboard voor snelle, realtime bediening en Game Optimizer om je favoriete instellingen te verfijnen. Pas de verversingssnelheid, latentie en visuele modi aan om elke gamesessie eenvoudig te optimaliseren.16)

Vind de juiste OLED TV voor u

Table Caption
FeaturesOLED evo W6OLED evo G6OLED evo C6
OLED evo W6
OLED evo W6
OLED evo G6
OLED evo G6
OLED evo C6
OLED evo C6
null88 inch, 77 inch97 inch, 83 inch, 77 inch, 65 inch, 55 inch, 48 inch83 inch, 77 inch, 65 inch, 55 inch, 48 inch, 42 inch
DisplayOLED evo 4K / 120 HzOLED evo 4K / 120 HzOLED evo 4K / 120 Hz
Processoralpha 11 AI Processor Gen3 met Dual AI Enginealpha 11 AI Processor Gen3 met Dual AI Enginealpha 11 AI Processor Gen3 met Dual AI Engine
Design9 mm-bereik Wallpaper Flush-fit met Zero GapVlak afwerkend galerijontwerpUltradun Ontwerp
True wireless's Werelds eerste 4 K 165Hz True Wireless TV met Zero Connect Box--
Voice ControlFar-field spraakherkenningFar-field spraakherkenningFar-field spraakherkenning

*Alle bovenstaande afbeeldingen zijn gesimuleerd.

*Functies verschillen per model. Raadpleeg de productpagina van elk product voor gedetailleerde specificaties.

*Specificaties verschillen per model of schermgrootte.

*Ondersteuning voor sommige functies verschilt per regio en land.

1)*De helderheid kan per model, schermafmetingen en marktregio verschillen.

*Piekhelderheid is tot 3,9 keer helderder dan conventionele OLED bij een venster van 3%, gebaseerd op interne metingen.

*Tot 3,9 keer Helderder geldt voor OLED W6 modellen en OLED G6 modellen (behalve 97 inch), terwijl tot 2,1 keer Helderder geldt voor het 48 inch OLED G6 model. Tot 3,2 keer Helderder geldt voor OLED C6 modellen uitgerust met Brightness Booster Pro (83/77 inch), terwijl Brightness Booster geldt voor andere formaten.

 

2)*LG OLED TV schermen zijn gecertificeerd als Circadian Performance Factor door eyesafe®.

*LG OLED TV schermen zijn door UL geverifieerd als Low Blue Light Platinum en flikkervrij.

 

3)*Het LG OLED-scherm is door Intertek gecertificeerd voor 100% color fidelity, gemeten volgens CIE DE2000 met 125 kleurpatronen.

*Display Color Gamut Volume (CGV) is gelijk aan of overtreft de CGV van de DCI-P3 kleurruimte zoals onafhankelijk gecontroleerd door Intertek.

*LG OLED-scherm is door UL geverifieerd voor Perfect Zwart en Perfecte Kleur, gemeten volgens IDMS 11.5 Ring-light Reflection-standaard.

*Daadwerkelijke prestaties kunnen verschillen op basis van de omgevingsverlichting en de kijkomgeving.

 

4)*De vergelijkingsafbeeldingen zijn gesimuleerd en dienen uitsluitend ter illustratie.

*LG OLED-display is door UL geverifieerd voor zwartniveaus ≤0,24nit tot 500lux, gebaseerd op IDMS Sectie 11,5 Ring licht reflectiemeting.

*LG OLED-display is door UL geverifieerd voor kleurconsistentieniveaus >99% tot 500lux, gebaseerd op IDMS Secties 11,5 Ring licht reflectiemeting.

*Daadwerkelijke prestaties kunnen verschillen op basis van de omgevingsverlichting en de kijkomgeving.

 

5)*De vergelijkingsafbeeldingen zijn gesimuleerd en dienen uitsluitend ter illustratie.

*Reflectie wordt gemeten als de Specular Component Included (SCI) waarde bij 550nm, onafhankelijk getest door Intertek.

*LG OLED-scherm is gemeten op minder dan 0,5 % reflectie met behulp van de IDMS 11.2.2 sampling-sphere methode. Werkelijke resultaten variëren afhankelijk van de omstandigheden.

*Reflectievrij Premium certificering is alleen van toepassing op OLED W6 modellen en 83/77/65/55 inch OLED G6 modellen.

 

6)*Vergeleken met de 2025 alpha 9 AI Processor Gen8 op basis van interne specificatievergelijking.

 

7)*De werkelijke meting is 9,95 mm en kan enigszins variëren afhankelijk van de meetomstandigheden.

*Voeding en luidsprekers zijn naadloos geïntegreerd in het scherm.

 

8)*De werkelijke pasvorm kan variëren afhankelijk van de installatieomstandigheden. Een kleine opening tussen de TV en de muur is mogelijk.

*Installatievereisten kunnen verschillen.

 

9)*Het werkt alleen met games of PC-ingangen die 165Hz ondersteunen.

*165Hz wordt ondersteund op OLED W6, G6 en C6 modellen; op OLED G6 modellen (behalve 97 inch) wordt 165Hz ondersteund, terwijl 120Hz van toepassing is op het 97 inch model.

*NVIDIA G-Sync is compatibel met grafische kaarten uit de RTX 20, RTX 30, RTX 40 en GTX 16 series.

 

10)*De vergelijkingsafbeeldingen zijn gesimuleerd en dienen uitsluitend ter illustratie.

*LG OLED-schermen zijn door Intertek gecertificeerd voor een ‘responstijd van 0,1 ms (grijs-naar-grijs) en gekwalificeerde gamingprestaties’.

*De werkelijke prestaties variëren afhankelijk van de instellingen, netwerkverbinding en gebruiksomgeving.

 

11)*De vergelijkingsafbeeldingen zijn gesimuleerd en dienen uitsluitend ter illustratie.

*HGiG is een vrijwillige groep bedrijven uit de gaming en TV display industrie die richtlijnen ontwikkelt en publiceert om HDR-gamingervaringen te verbeteren.

*Ondersteuning voor HGiG kan per land verschillen.

*ClearMR is een certificeringsprogramma voor bewegingsonscherpte van VESA.

*De werkelijke prestaties variëren afhankelijk van instellingen, netwerkomstandigheden en gebruiksomgeving.

 

12)Abonnement is vereist. Het dienstenaanbod kan per lidmaatschapsplan verschillen.

*Alleen beschikbaar op LG OLED W6, G6, C6 en MRGB95, MRGB9M.

*De beschikbaarheid van GeForce NOW kan per land verschillen.

*In de ULL-modus kan slechts één controller (gamepad) worden aangesloten. Het gebruik van andere Bluetooth-apparaten kan worden verstoord.

*Voor optimale prestaties wordt een ethernet- of 5 GHz wifi-verbinding aanbevolen.

 

13)*In de ULL-modus kan slechts één controller (gamepad) worden aangesloten. Het gebruik van andere Bluetooth-apparaten kan worden verstoord.

*Voor optimale prestaties wordt een ethernet- of 5 GHz wifi-verbinding aanbevolen.

 

14)*LG OLED TV-toestellen zijn door VESA als DSC gecertificeerd.

 

15)*Ondersteuning voor cloudgamingdiensten kan variëren.

*Voor sommige gamingdiensten heb je mogelijk een abonnement en een gamepad nodig.

*Gamepad wordt apart verkocht.

 

16)*Ondersteuning voor cloudgamingdiensten kan variëren.

*Voor sommige gamingdiensten heb je mogelijk een abonnement en een gamepad nodig.

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