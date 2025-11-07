Life's Good!

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Handige tips
Hoe stel je de juiste temperatuur in van je koelkast en vriezer?
- Krijg inzicht in het ideale temperatuurbereik voor gangbare Europese modellen en varianten vriezers en koelkasten.
- Ontdek hoe je de temperatuur zelf instelt of bijstelt.
- Volg enkele handige tips voor het bewaren van verschillende soorten voedsel om het optimaal vers te houden.
- Kom te weten hoe je het bewaren van je eten kunt personaliseren met slimme functies voor koelen en vriezen, zoals Smart Diagnosis, Fast Freeze en LG ThinQ-connectiviteit met de nieuwe collectie slimme koelkasten van LG
Het zorgen dat je koelkast en vriezer de juiste temperatuur aanhoudt, gaat niet alleen over het vers houden van je eten. Hier zijn wat belangrijke tips op het gebied van voedselveiligheid, energie-efficiëntie en het voorkomen van voedselverspilling.
Of je nu net nieuwe apparatuur hebt aangeschaft of het maximale uit je huidige apparatuur wilt halen, deze gids laat je zien hoe je de juiste temperatuur van je koelkast of vriezer kunt instellen, controleren en behouden.
Wat is de ideale koelkasttemperatuur?
De aanbevolen temperatuur voor een koelkast ligt tussen 1 en 5°C, waarbij 3°C het veilige midden vormt voor veel huishoudens, koelkastmodellen en soorten voedsel. Dit bereik remt de groei van schadelijke bacteriën af zoals Salmonella en Listeria. LG-koelkasten met DoorCooling+ gaan nog een stapje verder om je versproducten, zuivel en kliekjes veilig te houden en langer te kunnen bewaren.1
Een temperatuur boven de 5°C kan leiden tot voedselverspilling, terwijl temperaturen nabij 0°C of lager ervoor kunnen zorgen dat producten als sla, melk of eieren bevriezen.2 Omgevingsfactoren, zoals omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid, inclusief hoe vol je koelkast is, kunnen allemaal van invloed zijn op de temperatuur in je koelkast. Met de LG FRESHConverter™ kun je zelfs verschillende temperatuurinstellingen kiezen voor verschillende etenswaren.
In drie stappen naar de juiste koelkasttemperatuur
Of je nu een side by side-koelkast hebt of een koelvriescombinatie met vriezer aan de onderkant, de aanpak is voor de meeste modellen vergelijkbaar.
Bij de meest gangbare modellen koelkasten zoals de 2025 LG InstaView-productlijn, is dit ofwel net aan de binnenkant van de koelkastdeur of op het buitenpaneel aan de voorkant.
Dit wordt namelijk beschouwd als een veilige, energie-efficiënte keuze voor de meeste huishoudens, zoals hierboven vermeld is 3°C de aanbevolen temperatuur, tenzij je specifiekere instructies opvolgt. Als jouw apparaat de stand 'Smart' of 'Eco' heeft, wordt deze stap wellicht al voor je genomen.
Gebruik een thermometer om de binnentemperatuur te bevestigen. Plaats deze idealiter in het midden van de koelkast. Je kunt zien wanneer de temperatuur stabiel is geworden en de koelkast klaar is om er voedsel in te bewaren. Als je er een grote hoeveelheid boodschappen in opslaat, of als er een stroomonderbreking is geweest, controleer de temperatuur dan opnieuw voordat je iets eet of drinkt om te zorgen dat sprake is van de juiste omstandigheden.
Wat is de ideale temperatuur van de vriezer?
Net als bij de koelkast kun je de vriezer zo instellen dat deze past bij het standaard aanbevolen temperatuurbereik in de meeste omgevingen. Op basis van elektriciteitseisen en populaire soorten koelkasten en vriezers is voor Europese huishoudens -18°C de juiste temperatuur om voedsel veilig in te vriezen. Bij deze temperatuur gaan bacteriën in slaapstand, waardoor de voedselkwaliteit wordt behouden zonder dat je je zorgen hoeft te maken over vriesbrand of vroegtijdig ontdooien.
Wat gebeurt er als je vriezer te warm is?
Als de temperatuur boven de -18°C uitkomt, kan ijs snel smelten, kunnen ingevroren groenten papperig worden en groeit het aantal ijskristallen. Daarentegen biedt een koudere temperatuur weinig extra voordelen en zorgt deze alleen voor een hoger energieverbruik.
Wat gebeurt er als je vriezer te koud is?
Dankzij slimme functies zoals DoorCooling, die aanwezig zijn in LG-koelkasten en -vriezers, wordt de optimale koeltemperatuur tot 32% sneller en gelijkmatiger bereikt dan bij vergelijkbare modellen met hetzelfde energieverbruik. Zo weet je zeker dat je eten niet verbrand of ongelijk gekoeld raakt.
In drie stappen naar de juiste vriezertemperatuur
Of je nu een rechtopstaande vriezer hebt, een side by side-vriezer of een vrieskist, de meeste moderne modellen bieden nauwkeurige digitale bediening. Zo stel je die van jou in:
Stap 1: Zoek de bedieningsinterface.
Deze kan, anders dan bij de meeste koelkasten, zich aan de voorkant bevinden, binnenin het vriesvak of kan deel uitmaken van een combipaneel voor koelkast en vriezer.
Stap 2: Wijzig de temperatuur in -18°C.
Gebruik de pijlen of draaiknop en stel de vriezertemperatuur in op het aanbevolen bereik. Sommige modellen hebben de instelling Express Freeze die kan worden gebruikt ter voorbereiding op het bewaren van grote hoeveelheden voedsel.3
Stap 3: Wacht 12 tot 24 uur voordat de nieuwe instelling werkt.
Het kan helpen om een vorstbestendige thermometer in het middelste vriesvak te plaatsen om een gelijkmatige koeling te garanderen. Als je de temperatuur regelmatig controleert, met name tijdens warm weer of wanneer de deur vaak is geopend, zorg je dat je vriezer op rolletjes loopt. Een te volle vriezer of blokkering van ventilatie zorgt daarentegen tot een ongelijkmatige temperatuur en moet worden voorkomen.
Veel gehoorde mythen en misvattingen over de temperatuur van de koelkast/vriezer
Je hebt wellicht vernomen dat handmatige tactieken je kunnen helpen om de houdbaarheid van producten te verlengen en energie-efficiëntie evenals de algehele prestatie van je koelkast of vriezer te verbeteren. Wees echter voorzichtig naar wie je luistert, want er bestaan meer mythen dan je zou verwachten.
Fabel: Een overvolle koelkast of vriezer is de meest efficiënte manier om het gros van voedsel koel te houden.
Feit: De luchtstroom is van essentieel belang voor een optimale efficiëntie en verkoelende circulatie van het apparaat. Laat dus wat ruimte tussen de producten over, vooral in de vriezer.
Fabel: Je kunt de temperatuur van je koelkast of vriezer alleen direct op het apparaat aanpassen.
Feit: Met een AI-gestuurde slimme app zoals LG ThinQ kun je de temperatuur ook eenvoudig via je telefoon instellen.
Fabel: Verminder de temperatuur tot onder het aanbevolen bereik om voedsel extra vers te houden.
Feit: Een lagere temperatuur betekent niet noodzakelijkerwijs dat iets beter wordt bewaard of langer meegaat. Houd je voor een optimaal resultaat voor je huishouden aan de door deskundigen aanbevolen temperatuur.
Fabel: Het wijzigen van de temperatuur van het apparaat als de omgevingstemperatuur schommelt, zorgt dat voedsel langer vers blijft.
Feit: Een consistente temperatuur zorgt ervoor dat het apparaat de huidige instellingen stabiliseert en maximaliseert. Als je de temperatuur te vaak verandert, verbruikt het apparaat meer energie en levert het uiteindelijk meer schade dan voordeel op.
Fabel: Je moet de temperatuur vaak aanpassen om voedsel vers te houden.
Feit: Het behouden van een stabiele temperatuur is juist de sleutel tot optimale versheid. LG-modellen met LINEAR Cooling™ beperken temperatuurschommelingen tot ±0,5 graden
Hoe behoud je de juiste temperatuur voor verschillende soorten voedsel
Hier zijn vijf handige voedselgerelateerde tips om je koelkast en vriezer in topconditie te houden:
Rauw vlees en vis
Deze producten moeten altijd onder in de koelkast worden bewaard, bij een temperatuur van 1–2°C om kruisbesmetting te voorkomen.
Zuivel
Producten zoals kaas, melk en yoghurt kunnen het beste bij ongeveer 3–4°C worden bewaard.
Groente en fruit
Eten dat is bereid moet eerst afkoelen tot kamertemperatuur voordat het kan worden gekoeld. Zodra dat het geval is, streef naar een opslag van <5°C binnen twee uur.
Kliekjes
Ingevroren voedsel
In de vriezer moeten kliekjes en maaltijden die goed kunnen worden ingevroren goed worden geseald om vriesbrand te voorkomen. Je kunt ook losjes stapelen om de luchtstroom te helpen de temperatuur rond de -18°C te houden.
Veel gestelde vragen (FAQ)
V: Mijn koelkast heeft een draaiknop van 1 tot 5 – welke temperatuur is dat?
A: Normaal gesproken komt de middelste stand 3 overeen met ongeveer 3°C. Om dat zeker te weten, kun je een thermometer gebruiken.
V: Waarom zie ik condens of ijs in mijn koelkast?
A: Dit kan komen door het vaak openen van de deur, versleten afdichtingen of het te laag instellen van de temperatuur. Houd de deur zo veel mogelijk dicht.
V: Hoe vaak moet ik de temperatuur controleren?
A: In ieder geval één keer per maand, of vaker tijdens de zomer of wanneer het apparaat ouder is.
Gebruik je echter handige functies zoals FRESH Converter, waarmee je vlees, vis of groenten langer kunt bewaren in specifieke compartimenten, dan kun je waarschijnlijk wat langer wachten met controleren.
V: Kan ik warm eten meteen in mijn vriezer of koelkast opbergen?
A: Nee, eten moet altijd eerst afkoelen tot rond kamertemperatuur voordat je het in de koelkast of vriezer kunt opbergen. Anders loop je het risico dat producten eromheen opwarmen en kun je de algehele prestatie van het apparaat nadelig beïnvloeden.
V: Moet ik letten op speciale functies om de juiste temperatuur aan te houden?
A: Hoewel de meeste koelkasten en vriezers kunnen worden bijgesteld om te voldoen aan de optimale temperatuur bereiken die in dit artikel worden genoemd, zijn er een aantal toegevoegde functies waar je op kunt letten om je voedsel extra vers te houden. De nieuwste slimme koelvriescombinatie van LG heeft dankzij de ThinQ-app bijvoorbeeld uitgebreide functies voor monitoring, diagnose en onderhoud.
Het instellen van je koelkast en vriezer op de juiste temperatuur is een kleine, maar zeer belangrijke stap in het garanderen van voedselveiligheid en het verminderen van energieverbruik. Door 3°C en -18°C als vuistregel te hanteren in combinatie met regelmatige controles, slimme opslaggewoontes en het juiste gebruik van de instelling van je apparaat, houd je je eten langer vers en zorg je dat je koelkast of vriezer langer naar behoren functioneert.
1 De Door Cooling +-ventilatie breidt het bereik van het Smart Cooling-systeem van LG uit en bevindt zich aan de bovenkant van het gedeelte voor vers voedsel. De koele lucht bereikt alle gebieden van de koelkast, waaronder de deur, om van boven tot beneden een consistente temperatuur aan te houden.
2 Pagina LG Support: temperatuurinstelling voor LG-koelkasten
3 Forum LG Support: temperaturen en functies in koelkasten met vriesgedeelte bovenin
4 Gebaseerd op UL-testresultaten met behulp van LG’s interne testmethode voor het meten van de gemiddelde temperatuurfluctuatie in het versvoedselcompartiment tussen de modellen Bottom Freezer GBP32SWLZN (±0,5℃), French Door GF-L570PL (±0,5℃), Side by Side J811NS35 (±0,5℃), Top Freezer B607S (±0,5℃) en Top Freezer B606S (±1,0℃). Zonder belasting en bij normale temperatuurinstelling. Resultaten kunnen variëren in daadwerkelijk gebruik.
