Life's Good!

Je hebt wellicht vernomen dat handmatige tactieken je kunnen helpen om de houdbaarheid van producten te verlengen en energie-efficiëntie evenals de algehele prestatie van je koelkast of vriezer te verbeteren. Wees echter voorzichtig naar wie je luistert, want er bestaan meer mythen dan je zou verwachten.

Fabel: Een overvolle koelkast of vriezer is de meest efficiënte manier om het gros van voedsel koel te houden.

Feit: De luchtstroom is van essentieel belang voor een optimale efficiëntie en verkoelende circulatie van het apparaat. Laat dus wat ruimte tussen de producten over, vooral in de vriezer.

Fabel: Je kunt de temperatuur van je koelkast of vriezer alleen direct op het apparaat aanpassen.

Feit: Met een AI-gestuurde slimme app zoals LG ThinQ kun je de temperatuur ook eenvoudig via je telefoon instellen.

Fabel: Verminder de temperatuur tot onder het aanbevolen bereik om voedsel extra vers te houden.

Feit: Een lagere temperatuur betekent niet noodzakelijkerwijs dat iets beter wordt bewaard of langer meegaat. Houd je voor een optimaal resultaat voor je huishouden aan de door deskundigen aanbevolen temperatuur.

Fabel: Het wijzigen van de temperatuur van het apparaat als de omgevingstemperatuur schommelt, zorgt dat voedsel langer vers blijft.

Feit: Een consistente temperatuur zorgt ervoor dat het apparaat de huidige instellingen stabiliseert en maximaliseert. Als je de temperatuur te vaak verandert, verbruikt het apparaat meer energie en levert het uiteindelijk meer schade dan voordeel op.

Fabel: Je moet de temperatuur vaak aanpassen om voedsel vers te houden.

Feit: Het behouden van een stabiele temperatuur is juist de sleutel tot optimale versheid. LG-modellen met LINEAR Cooling™ beperken temperatuurschommelingen tot ±0,5 graden