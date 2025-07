Voor bewoners van appartementen, bovenwoningen of historische panden in steden als Amsterdam, Rotterdam of Utrecht is de hoogte van een koelkast vaak belangrijker dan je denkt. Een model van 1.86 meter is in dit soort woningen meestal de beste keuze.

Deze koelkast is namelijk een stuk eenvoudiger te verplaatsen via smalle gangen of draaiende trappenhuizen. Daardoor voorkom je onnodige schade of vertraging tijdens de levering. Tegelijkertijd biedt deze compacte variant verrassend veel binnenruimte, zodat je zonder problemen je wekelijkse boodschappen kunt opbergen.

Dankzij het slanke en tijdloze design past de koelkast bovendien perfect in kleinere keukens, zonder dat je hoeft in te leveren op stijl of prestaties.