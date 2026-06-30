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27-inch UltraFine™ U7, UHD 4K IPS monitor

27U710B_EU new Erp label.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad
27U710B_EU new Erp label.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad

27-inch UltraFine™ U7, UHD 4K IPS monitor

27U710B-B
Vooraanzicht van 27-inch UltraFine™ U7, UHD 4K IPS monitor 27U710B-B
Side view
Rear view
LG UltraFine monitor on a desk setup highlighting detailed visuals and workspace integration
LG UltraFine UHD 4K display showing enhanced clarity and expanded screen space
LG UltraFine display presenting accurate and vibrant color reproduction
LG UltraFine monitor connected to multiple devices for a versatile workstation setup
LG Switch feature interface enabling seamless switching between multiple inputs
Close-up of LG UltraFine monitor ports including multiple connectivity options
LG UltraFine monitor with a clean, clutter-free design and slim profile
Close-up of LG UltraFine monitor stand showing stable and minimal structure
Top view of LG UltraFine monitor highlighting its slim form factor
Vooraanzicht van 27-inch UltraFine™ U7, UHD 4K IPS monitor 27U710B-B
Side view
Rear view
LG UltraFine monitor on a desk setup highlighting detailed visuals and workspace integration
LG UltraFine UHD 4K display showing enhanced clarity and expanded screen space
LG UltraFine display presenting accurate and vibrant color reproduction
LG UltraFine monitor connected to multiple devices for a versatile workstation setup
LG Switch feature interface enabling seamless switching between multiple inputs
Close-up of LG UltraFine monitor ports including multiple connectivity options
LG UltraFine monitor with a clean, clutter-free design and slim profile
Close-up of LG UltraFine monitor stand showing stable and minimal structure
Top view of LG UltraFine monitor highlighting its slim form factor

Belangrijkste functies

  • 27” UHD 4K (3840x2160) IPS
  • DCI-P3 90% (Typ.) met HDR10
  • Vrijwel 3-zijdig randloos design
  • LG Switch
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Fixed Bottom Left Button
LG UltraFine Monitor-logo.

Beheers elk detail

Een nette studiowerkplek met de LG UltraFine 27U710B-monitor die levendige 3D-animaties weergeeft, geflankeerd door een bureaulamp en professionele audio-/videobewerkingsapparatuur.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

De belangrijkste kenmerken van de LG UHD 4K-monitor zijn een schermresolutie van 3840x2160, meerdere aansluitmogelijkheden en in hoogte en kantelhoek verstelbare instellingen.

De belangrijkste kenmerken van de LG UHD 4K-monitor zijn een schermresolutie van 3840x2160, meerdere aansluitmogelijkheden en in hoogte en kantelhoek verstelbare instellingen.

De belangrijkste kenmerken van de LG UHD 4K-monitor zijn onder andere een schermresolutie van 3840x2160, wat zorgt voor meer schermruimte en scherpere details voor een hogere productiviteit.

UHD 4K voor scherpere details,
en meer werkruimte

Met 4K UHD (3840 × 2160) IPS en een 3-zijdig randloos design biedt deze monitor

vier keer de resolutie van Full HD. Zo werk je comfortabel met meerdere tracks en

tijdlijnen tegelijk zonder voortdurend te hoeven in- of uitzoomen.

*Beelden zijn gesimuleerd om productfeatures beter te tonen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring. 

*Het totale aantal pixels is berekend door de horizontale en verticale resolutie te vermenigvuldigen: 2,07 miljoen pixels voor FHD en 8,29 miljoen pixels voor 4K UHD.

Levensechte kleuren met geavanceerde kleurnauwkeurigheid.

UltraFine™ ondersteunt de industriestandaard HDR10 (High Dynamic Range) en het DCI-P3 90% kleurbereik voor nauwkeurige kleuren en helderheidsniveaus. Zo ervaren creators content met levensechte details, rijke kleuren en hoge beeldhelderheid.

De belangrijkste kenmerken van de LG UHD 4K-monitor zijn HDR-ondersteuning en een DCI-P3-kleurnauwkeurigheid van 90%, wat zorgt voor levendige kleuren en een verbeterde beeldkwaliteit.

*Beelden zijn gesimuleerd om productfeatures beter te tonen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring. 

*Helderheid: 300 nits (typ.), kleurbereik: DCI-P3 90% (typ.) 

*Daadwerkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.

Meerdere aansluitmogelijkheden

Dankzij HDMI 2.0 en DisplayPort 1.4 verbind je eenvoudig verschillende apparaten voor een efficiënte en overzichtelijke werkplek.

DisplayPort 1.4-pictogram.
HDMI 2.0-pictogram.
HP/MIC-pictogram.
De belangrijkste kenmerken van de LG UHD 4K-monitor zijn het dynamische scherm dat een laptop en monitor combineert, perfect voor videobewerking en creatieve projecten met verbluffende beelden.

*De functionaliteit kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving en omstandigheden. 

*Beelden zijn gesimuleerd om productfeatures beter te tonen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring. 

Slimmere bediening met LG Switch

Met de LG Switch-app optimaliseer je je monitor eenvoudig voor zowel gaming als dagelijks gebruik. Pas moeiteloos beeldkwaliteit en helderheid aan naar jouw voorkeur en activeer instellingen direct via hotkeys. Daarnaast kun je het scherm indelen in 11 verschillende layouts en met één klik je videogesprekplatform openen voor extra gebruiksgemak.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te illustreren en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*Ga naar LG.com om de nieuwste versie van de LG Switch-app te downloaden.

Ultraslank design. Lijkt bijna te zweven.

Ervaar meer scherm en minder afleiding dankzij de ultrasmalle randen en slanke standvoet met vrijwel randloos design. De zwevende standaard zorgt voor een strakke, minimalistische uitstraling, terwijl het naadloze schermbeeld een comfortabele en meeslepende kijkervaring biedt. Ideaal voor dual setups of moderne workspaces.

Een vrijwel randloos ontwerpicoon aan drie zijden.

Vrijwel 3-zijdig
randloos design

Kantelbaar pictogram.

Kantelen

-5° ~ 15°

In hoogte verstelbaar pictogram.

Hoogte

80 mm

Pictogram voor wandmontage.

Muurbevestiging

100*100

De belangrijkste kenmerken van de LG-monitor worden getoond vanuit voor- en zijaanzicht, waarbij de verstelbare hoogte en het minimalistische ontwerp, geschikt voor moderne werkplekken, worden geïllustreerd.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te illustreren en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Printen

Belangrijkste specs

  • Display - Maat (Inch)

    27

  • Display - Resolutie

    3840 x 2160

  • Display - Panel Type

    IPS

  • Display - Aspect Ratio

    16:9

  • Display - Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]

    300

  • Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60

  • Mechanisch - Display Position Adjustments

    Kantelen/Hoogte

Alle specificaties

AFMETINGEN/GEWICHT

  • Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]

    700*133*430

  • Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]

    613.5*476.9*220

  • Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]

    613.5*363.5*45.4

  • Gewicht in doos [kg]

    8.1

  • Gewicht met Stand [kg]

    6.1

  • Gewicht zonder Stand [kg]

    5

DISPLAY

  • Maat (Inch)

    27

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Panel Type

    IPS

  • Oppervlak Behandeling

    5ms (GtG at Faster)

  • Resolutie

    3840 x 2160

  • Pixel Pitch [mm]

    0.0518(H)*0.1554(V)

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Kijkhoek (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    300

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1000:1

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 86% (CIE1976)

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    240

  • Contrast Ratio (Min.)

    700:1

  • Maat (cm)

    68.4 cm

VERBINDING

  • DP Version

    1.4

  • HDMI

    Ja(1ea)

  • DisplayPort

    Ja(1ea)

  • Headphone out

    3-pole (alleen geluid)

KENMERKEN

  • HDR 10

    Ja

  • Color Weakness

    Ja

  • Smart Energy Saving

    Ja

  • Flicker Safe

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Reader Mode

    Ja

  • Super Resolution+

    Ja

  • HDR Effect

    Ja

INFO

  • Product naam

    UltraWide

  • Jaar

    Y26

MECHANISCH

  • Display Position Adjustments

    Kantelen/Hoogte

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

  • OneClick Stand

    Ja

SW APPLICATIE

  • Dual Controller

    Ja

STROOM

  • Power Consumption (Slaap Modus)

    Minder dan 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Minder dan 0.3W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

  • Power Consumption (On-Mode)

    36W

  • Power Consumption (On-Mode) (ErP)

    32W

  • Power Consumption (On-Mode) (KR)

    NA

ACCESSOIRES

  • HDMI

    Ja

SENSOR(PANEEL) UNIT

  • Pixel Pitch

    NA

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

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