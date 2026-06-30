27-inch UltraFine™ U7, UHD 4K IPS monitor

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Beheers elk detail
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
*Beelden zijn gesimuleerd om productfeatures beter te tonen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
*Het totale aantal pixels is berekend door de horizontale en verticale resolutie te vermenigvuldigen: 2,07 miljoen pixels voor FHD en 8,29 miljoen pixels voor 4K UHD.
Levensechte kleuren met geavanceerde kleurnauwkeurigheid.
UltraFine™ ondersteunt de industriestandaard HDR10 (High Dynamic Range) en het DCI-P3 90% kleurbereik voor nauwkeurige kleuren en helderheidsniveaus. Zo ervaren creators content met levensechte details, rijke kleuren en hoge beeldhelderheid.
*Beelden zijn gesimuleerd om productfeatures beter te tonen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
*Helderheid: 300 nits (typ.), kleurbereik: DCI-P3 90% (typ.)
*Daadwerkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.
Meerdere aansluitmogelijkheden
Dankzij HDMI 2.0 en DisplayPort 1.4 verbind je eenvoudig verschillende apparaten voor een efficiënte en overzichtelijke werkplek.
*De functionaliteit kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving en omstandigheden.
*Beelden zijn gesimuleerd om productfeatures beter te tonen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
Slimmere bediening met LG Switch
Met de LG Switch-app optimaliseer je je monitor eenvoudig voor zowel gaming als dagelijks gebruik. Pas moeiteloos beeldkwaliteit en helderheid aan naar jouw voorkeur en activeer instellingen direct via hotkeys. Daarnaast kun je het scherm indelen in 11 verschillende layouts en met één klik je videogesprekplatform openen voor extra gebruiksgemak.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te illustreren en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
*Ga naar LG.com om de nieuwste versie van de LG Switch-app te downloaden.
Ultraslank design. Lijkt bijna te zweven.
Ervaar meer scherm en minder afleiding dankzij de ultrasmalle randen en slanke standvoet met vrijwel randloos design. De zwevende standaard zorgt voor een strakke, minimalistische uitstraling, terwijl het naadloze schermbeeld een comfortabele en meeslepende kijkervaring biedt. Ideaal voor dual setups of moderne workspaces.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te illustreren en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
Belangrijkste specs
Display - Maat (Inch)
27
Display - Resolutie
3840 x 2160
Display - Panel Type
IPS
Display - Aspect Ratio
16:9
Display - Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
300
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Mechanisch - Display Position Adjustments
Kantelen/Hoogte
Alle specificaties
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
700*133*430
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
613.5*476.9*220
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
613.5*363.5*45.4
Gewicht in doos [kg]
8.1
Gewicht met Stand [kg]
6.1
Gewicht zonder Stand [kg]
5
DISPLAY
Maat (Inch)
27
Aspect Ratio
16:9
Panel Type
IPS
Oppervlak Behandeling
5ms (GtG at Faster)
Resolutie
3840 x 2160
Pixel Pitch [mm]
0.0518(H)*0.1554(V)
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
300
Contrast Ratio (Typ.)
1000:1
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 86% (CIE1976)
Brightness (Min.) [cd/m²]
240
Contrast Ratio (Min.)
700:1
Maat (cm)
68.4 cm
VERBINDING
DP Version
1.4
HDMI
Ja(1ea)
DisplayPort
Ja(1ea)
Headphone out
3-pole (alleen geluid)
KENMERKEN
HDR 10
Ja
Color Weakness
Ja
Smart Energy Saving
Ja
Flicker Safe
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
Reader Mode
Ja
Super Resolution+
Ja
HDR Effect
Ja
INFO
Product naam
UltraWide
Jaar
Y26
MECHANISCH
Display Position Adjustments
Kantelen/Hoogte
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
OneClick Stand
Ja
SW APPLICATIE
Dual Controller
Ja
STROOM
Power Consumption (Slaap Modus)
Minder dan 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Minder dan 0.3W
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
Power Consumption (On-Mode)
36W
Power Consumption (On-Mode) (ErP)
32W
Power Consumption (On-Mode) (KR)
NA
ACCESSOIRES
HDMI
Ja
SENSOR(PANEEL) UNIT
Pixel Pitch
NA
INFORMATIE OVER NALEVING
- extensie
- extensie
- extensie
- extensie
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy
Reviews van andere gebruikers
Onze keuze
Handle-idingen & Software
Download producthandleidingen en de nieuwste software voor uw product.
Trouble-shoot
Vind nuttige instructievideo's voor uw product.
Garantie
Controleer hier uw productgarantie-informatie.
Onderdelen & Accessoires
Ontdek accessoires voor uw product.
Product registratie
Door uw product te registreren, ontvangt u sneller ondersteuning.
Product ondersteuning
Handleiding, probleemoplossing en garantie voor uw LG-product vinden.
Bestel ondersteuning
Veelgestelde vragen voor uw bestelling volgen en controleren.
Reparatie Verzoek
Handige online service voor het aanvragen van reparaties.
Neem contact met ons op
Lokaal zoeken
Aanbevolen producten