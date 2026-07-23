LG UltraGear

De LG Switch app maakt het eenvoudig om de monitor in te stellen voor zowel gaming als dagelijks gebruik.

Pas beeldkwaliteit en helderheid naar wens aan en voer wijzigingen direct door met een sneltoets. Het scherm is op te delen in 11 verschillende lay‑outs en met één klik start je een videogesprek, voor extra gemak in je setup.