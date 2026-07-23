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LG UltraGear
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
Vloeiende gamebewegingen met
200Hz refreshrate
Met 200Hz blijven beelden vloeiend en scherp, met minimale motion blur, zodat je altijd volledige controle houdt tijdens snelle actie.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
1 ms (GtG)
voor snelle,directe gameplay.
De reactietijd van 1 ms (GtG) vermindert reverse ghosting en zorgt voor heldere, vloeiende overgangen op het scherm. Zo speel je soepeler en reageert elke beweging direct en nauwkeurig.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
Vloeiende gameplay zonder onderbrekingen
Minimaliseer tearing en haperingen dankzij NVIDIA® G‑SYNC® Compatible en AMD FreeSync™ Premium. Screen tearing en stuttering worden sterk verminderd, waardoor beelden vloeiend blijven met minimale motion blur en ghosting.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
*De prestaties van de functie worden vergeleken met modellen die geen gebruik maken van de synchronisatietechnologie.
*NVIDIA® G-SYNC®-compatibiliteit wordt alleen ondersteund via DisplayPort.
*Afhankelijk van de netwerkverbinding kunnen er fouten of vertragingen optreden.
Ervaar echte gevechten met
levendige kleuren
De monitor ondersteunt 99% sRGB en levert een breed kleurbereik met nauwkeurige en consistente kleurweergave dankzij het IPS‑paneel. Hierdoor komen gamewerelden tot leven zoals bedoeld door de ontwikkelaars, met heldere details en realistische beelden.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
Slimmere bediening, naadloos schakelen met LG Switch
De LG Switch app maakt het eenvoudig om de monitor in te stellen voor zowel gaming als dagelijks gebruik.
Pas beeldkwaliteit en helderheid naar wens aan en voer wijzigingen direct door met een sneltoets. Het scherm is op te delen in 11 verschillende lay‑outs en met één klik start je een videogesprek, voor extra gemak in je setup.
*Deze video dient uitsluitend ter illustratie en geeft mogelijk niet de werkelijke productspecificaties weer.
*Voor correct gebruik van de LG Switch zijn software en een handleiding die u kunt downloaden van LG.com vereist.
Dynamic Action Sync
Dynamic Action Sync helpt input lag te verminderen, zodat gamers kritieke momenten in realtime kunnen zien en direct kunnen reageren.
Crosshair
Het vaste richtpunt in het midden geeft je maximale controle en scherpere, nauwkeurigere hits.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
Vrijwel randloos, strak en verfijnd
Ervaar een efficiënt design met een verstelbare kantelbare voet. De slanke standaard houdt je bureau overzichtelijk en benut de beschikbare ruimte optimaal, terwijl het geheel zorgt voor een strakke en verfijnde uitstraling van je setup.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
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INFORMATIE OVER NALEVING
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