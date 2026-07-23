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LG UltraGear

LG UltraGear

27G523B-B
Vooraanzicht van LG UltraGear 27G523B-B
side view
rear view
Front view of a gaming monitor displayed in a futuristic, neon-styled environment.
Futuristic battle scene displayed on a gaming monitor, showcasing vivid colors with 99% sRGB color gamut, IPS, and HDR certification.
Motorcycle racing scene displayed on a gaming monitor, illustrating a 200Hz refresh rate for fluid gaming motion.
Comparison image showing fast on-screen transitions enabled by a 1ms (GtG) response time, delivering smoother and more responsive gameplay visuals on a gaming monitor.
Racing scene from Assetto Corsa Competizione displayed on a gaming monitor, featuring Adaptive Sync support with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium for smooth, tear-free gameplay.
This image shows an UltraGear™ gaming monitor in a desk setup displaying a game scene, with icons indicating 3-side borderless design, height adjustment, tilt support, and wall mount compatibility.
Feature overview image showing a gaming monitor interface with Dual Mode display adjustment, Smart Screen Split for multitasking layouts, one-click video call launch, and a Personalized Picture Wizard for customized screen settings.
Rear view of a gaming monitor showing its connectivity ports, including two HDMI™ 2.0 inputs, one DisplayPort 1.4 ports with DSC support, and 3-pole H/P out.
Front and side views of a gaming monitor illustrating its overall dimensions and profile design.
Rear view of the monitor showing the stand attachment area and rear ports
Top view
Front view of the monitor stand and base
Vooraanzicht van LG UltraGear 27G523B-B
side view
rear view
Front view of a gaming monitor displayed in a futuristic, neon-styled environment.
Futuristic battle scene displayed on a gaming monitor, showcasing vivid colors with 99% sRGB color gamut, IPS, and HDR certification.
Motorcycle racing scene displayed on a gaming monitor, illustrating a 200Hz refresh rate for fluid gaming motion.
Comparison image showing fast on-screen transitions enabled by a 1ms (GtG) response time, delivering smoother and more responsive gameplay visuals on a gaming monitor.
Racing scene from Assetto Corsa Competizione displayed on a gaming monitor, featuring Adaptive Sync support with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium for smooth, tear-free gameplay.
This image shows an UltraGear™ gaming monitor in a desk setup displaying a game scene, with icons indicating 3-side borderless design, height adjustment, tilt support, and wall mount compatibility.
Feature overview image showing a gaming monitor interface with Dual Mode display adjustment, Smart Screen Split for multitasking layouts, one-click video call launch, and a Personalized Picture Wizard for customized screen settings.
Rear view of a gaming monitor showing its connectivity ports, including two HDMI™ 2.0 inputs, one DisplayPort 1.4 ports with DSC support, and 3-pole H/P out.
Front and side views of a gaming monitor illustrating its overall dimensions and profile design.
Rear view of the monitor showing the stand attachment area and rear ports
Top view
Front view of the monitor stand and base

Belangrijkste functies

  • Key feature
Fixed Bottom Left Button
UltraGear™ logo in a futuristic, neon-lit room.

UltraGear™ logo in a futuristic, neon-lit room.

27" 200Hz FHD gamingmonitor

Vooraanzicht van de UltraGear™ 27G523B gamingmonitor in een futuristische, neonverlichte ruimte.

Vooraanzicht van de UltraGear™ 27G523B gamingmonitor in een futuristische, neonverlichte ruimte.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Deze afbeelding toont de belangrijkste kenmerken van een LG gamingmonitor, waaronder een vernieuwingsfrequentie van 200 Hz voor vloeiende bewegingen, een IPS-scherm met HDR en 99% sRGB-kleurdekking voor levendige beelden, soepele gameplay met ondersteuning voor NVIDIA G-SYNC en AMD FreeSync Premium, een reactietijd van 1 ms (GtG) voor snelle games en een vrijwel randloos ontwerp voor een meeslepende ervaring.

Deze afbeelding toont de belangrijkste kenmerken van een LG gamingmonitor, waaronder een vernieuwingsfrequentie van 200 Hz voor vloeiende bewegingen, een IPS-scherm met HDR en 99% sRGB-kleurdekking voor levendige beelden, soepele gameplay met ondersteuning voor NVIDIA G-SYNC en AMD FreeSync Premium, een reactietijd van 1 ms (GtG) voor snelle games en een vrijwel randloos ontwerp voor een meeslepende ervaring.

SnelheidKleurGebruiksvriendelijkheid

Vloeiende gamebewegingen met
200Hz refreshrate

Met 200Hz blijven beelden vloeiend en scherp, met minimale motion blur, zodat je altijd volledige controle houdt tijdens snelle actie.

Een scène uit een motorrace die de 200Hz verversingssnelheid van de UltraGear™ 27G523B illustreert voor vloeiende, kristalheldere gamebewegingen.

Een scène uit een motorrace die de 200Hz verversingssnelheid van de UltraGear™ 27G523B illustreert voor vloeiende, kristalheldere gamebewegingen.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

1 ms (GtG)
voor snelle,directe gameplay.

De reactietijd van 1 ms (GtG) vermindert reverse ghosting en zorgt voor heldere, vloeiende overgangen op het scherm. Zo speel je soepeler en reageert elke beweging direct en nauwkeurig.

Vergelijkingsafbeelding die de verminderde bewegingsonscherpte op de UltraGear™ 27G523B met een reactietijd van 1 ms (GtG) laat zien voor vloeiendere gamebeelden.

Vergelijkingsafbeelding die de verminderde bewegingsonscherpte op de UltraGear™ 27G523B met een reactietijd van 1 ms (GtG) laat zien voor vloeiendere gamebeelden.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Vloeiende gameplay zonder onderbrekingen

Minimaliseer tearing en haperingen dankzij NVIDIA® G‑SYNC® Compatible en AMD FreeSync™ Premium. Screen tearing en stuttering worden sterk verminderd, waardoor beelden vloeiend blijven met minimale motion blur en ghosting.

Een racescène weergegeven op de UltraGear™ 27G523B-monitor, waarbij de modi 'Uitgeschakeld' en 'Ingeschakeld' worden vergeleken. De weergave laat vloeiendere bewegingen en minder tearing zien dankzij de ondersteuning voor NVIDIA G-SYNC en AMD FreeSync Premium.

Een racescène weergegeven op de UltraGear™ 27G523B-monitor, waarbij de modi 'Uitgeschakeld' en 'Ingeschakeld' worden vergeleken. De weergave laat vloeiendere bewegingen en minder tearing zien dankzij de ondersteuning voor NVIDIA G-SYNC en AMD FreeSync Premium.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*De prestaties van de functie worden vergeleken met modellen die geen gebruik maken van de synchronisatietechnologie.

*NVIDIA® G-SYNC®-compatibiliteit wordt alleen ondersteund via DisplayPort.

*Afhankelijk van de netwerkverbinding kunnen er fouten of vertragingen optreden.

Ervaar echte gevechten met
levendige kleuren

De monitor ondersteunt 99% sRGB en levert een breed kleurbereik met nauwkeurige en consistente kleurweergave dankzij het IPS‑paneel. Hierdoor komen gamewerelden tot leven zoals bedoeld door de ontwikkelaars, met heldere details en realistische beelden.

Logo van een IPS-scherm.

De LG IPS™-monitor biedt een uitstekende kleurnauwkeurigheid met een brede kijkhoek.

Logo van HDR 10.

HDR 10 (High Dynamic Range) ondersteunt specifieke niveaus van kleur en helderheid.

Logo van sRGB 99%.

Met een dekking van 99% van het sRGB-spectrum is het een uitstekende oplossing voor een nauwkeurige kleurweergave.

Een futuristische ruimtegevechtsscène op de UltraGear™-monitor, met levendige kleuren en een rijk contrast, heldere explosies, gloeiende planeten en gedetailleerde ruimteschepen tegen een kleurrijke kosmische achtergrond.

Een futuristische ruimtegevechtsscène op de UltraGear™-monitor, met levendige kleuren en een rijk contrast, heldere explosies, gloeiende planeten en gedetailleerde ruimteschepen tegen een kleurrijke kosmische achtergrond.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Slimmere bediening, naadloos schakelen met LG Switch

De LG Switch app maakt het eenvoudig om de monitor in te stellen voor zowel gaming als dagelijks gebruik.

Pas beeldkwaliteit en helderheid naar wens aan en voer wijzigingen direct door met een sneltoets. Het scherm is op te delen in 11 verschillende lay‑outs en met één klik start je een videogesprek, voor extra gemak in je setup.

Download
Deze video laat zien hoe je je monitor instelt met de LG Switch-app.

*Deze video dient uitsluitend ter illustratie en geeft mogelijk niet de werkelijke productspecificaties weer.

*Voor correct gebruik van de LG Switch zijn software en een handleiding die u kunt downloaden van LG.com vereist.

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync helpt input lag te verminderen, zodat gamers kritieke momenten in realtime kunnen zien en direct kunnen reageren.

Black Stabilizer

Black Stabilizer helpt gamers om tegenstanders in donkere scènes sneller te spotten en soepel te reageren in plotselinge lichteffecten.

Crosshair

Het vaste richtpunt in het midden geeft je maximale controle en scherpere, nauwkeurigere hits.

FPS Counter

Met de FPS Counter zie je direct hoe soepel alles draait Of je nu aan het gamen bent, werkt of content bekijkt, elke frame telt. Met de FPS Counter heb je realtime inzicht in de prestaties, zodat je altijd weet hoe vloeiend je gameplay is.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Vrijwel randloos, strak en verfijnd

Ervaar een efficiënt design met een verstelbare kantelbare voet. De slanke standaard houdt je bureau overzichtelijk en benut de beschikbare ruimte optimaal, terwijl het geheel zorgt voor een strakke en verfijnde uitstraling van je setup.

Randloos ontwerpicoon.

3-zijdig vrijwel
randloos ontwerp

Kantelpictogram.

Kantelen

Muurbevestiging 100x100 pictogram.

Wandmontage

Deze afbeelding toont een UltraGear™ gamingmonitor op een bureau, waarop een gamescène wordt weergegeven. Ingezoomde details benadrukken het randloze ontwerp van het scherm en de slanke, zwevende standaard.

Deze afbeelding toont een UltraGear™ gamingmonitor op een bureau, waarop een gamescène wordt weergegeven. Ingezoomde details benadrukken het randloze ontwerp van het scherm en de slanke, zwevende standaard.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Printen

Alle specificaties

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

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