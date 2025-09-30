Skip to contentSkip to accessibility help
LG UltraGear™ 34" OLED 160Hz WQHD Curved Gaming Monitor | 160Hz, AMD FreeSync™ Premium
34G600A EU.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad

LG UltraGear™ 34" OLED 160Hz WQHD Curved Gaming Monitor | 160Hz, AMD FreeSync™ Premium

LG UltraGear™ 34" OLED 160Hz WQHD Curved Gaming Monitor | 160Hz, AMD FreeSync™ Premium

34G600A-B
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
front view of the monitor with the stand down
side view
side view of a tilted monitor
top view
-15 degree top view
+15 degree top view
rear view with lights off
rear view with lights on
rear perspective view with lights off
rear perspective view with lights on
close-up view of the rear emblem lights off
close-up view of the rear emblem lights on
Belangrijkste functies

  • 34-inch WQHD (3440x1440) OLED display
  • 160Hz refreshrate/ 1ms MBR
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
34" WQHD 160Hz 1ms MBR
Curved Gaming Monitor

21:9 WQHD 3440x1440, sRGB 99%, 160Hz, 1ms MBR

Breid je schermruimte uit voor ultiem gamen

Het 34" WQHD-scherm (3440x1440) is 34% breder, waardoor je meer van het speelveld ziet en geen enkel detail mist.

Voel de actie dankzij levensechte kleuren.

Met HDR10 en 99% sRGB-dekking biedt deze monitor een breed kleurenspectrum voor haarscherpe, realistische beelden. Perfect voor gamers die elk detail willen beleven zoals het écht bedoeld is.

Racespel met extreem snelle respons en een snelle verversingssnelheid van 160Hz.

Vloeiende gameplay

Met een 160Hz refreshrate krijg je vloeiende, kristalheldere beelden met minimale motion blur. Ervaar intensere gameplay bij elk frame.

Supersnelle actie. Maximale winst.

Dankzij 1ms Motion Blur Reduction worden blur en ghosting tot een minimum beperkt. Snelle acties blijven haarscherp in beeld, wat je een voorsprong geeft in elke game.*

Scherper. Soepeler. Sneller.

FreeSync™ Premium zorgt voor soepele gameplay in snelle games met hoge resolutie – zonder tearing of haperingen.

LG Soundbar, LG TV, tylne głośniki i subwoofer w salonie wieżowca. Odtwarzany jest występ muzyczny. Białe fale dźwiękowe składające się z kropelek wystrzeliwują z soundbara i tylnych głośników, zapętlając się wokół sofy i przestrzeni domowej. Subwoofer tworzy efekt dźwiękowy emitowany z dołu. Logo Dolby Atmos Logo DTS X

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync verlaagt de input lag, waardoor je sneller reageert en geen enkel beslissend moment mist.

Black Stabilizer

Met Black Stabilizer zie je vijanden in donkere hoeken en behoud je controle bij felle explosies.

Crosshair

Het richtpunt staat vast in het midden, zodat je nauwkeuriger kunt mikken.

Intense gameplay-ervaring

Dit gestroomlijnde scherm heeft een dunne rand aan drie zijden en is vrijwel randloos. Hierdoor wordt u niet afgeleid van het verbluffend nauwkeurige, levendige beeld. De 2x 5W stereoluidsprekers met MaxxAudio® zorgen voor een meeslepende gameplay.

Een rode racewagen raast over de weg tegen de achtergrond van een stad vol prachtige, hoge gebouwen, met een Ultra Gear-monitor ervoor en een gamecontroller linksonder. Het geluid wordt dynamisch weergegeven via MaxxAudio-luidsprekers aan beide kanten van de monitor.

Overzichtelijk, strak design

Ervaar stijlvolle hexagonverlichting en een vrijwel randloos 3-zijdig design, gecombineerd met een volledig verstelbare voet voor draaien, kantelen en hoogteverstelling. De ruimtebesparende L-stand zorgt voor een opgeruimd bureau en voorkomt dode hoeken – voor een strakke en efficiënte setup.

Draaibaar verstelbaar pictogram.

Draaibaar

±30º

Kantelbaar pictogram.

Kantelen

-5~15º

Hoogteverstelbaar icoon.

Hoogte

110 mm

Icoon met randloos ontwerp.

Randloos ontwerp

Printen

Belangrijkste specs

  • Maat (Inch)

    34

  • Resolutie

    3440 x 1440

  • Panel Type

    VA

  • Aspect Ratio

    21:9

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Ronding

    1800R

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    160

  • Reactie Tijd

    5ms (GtG at Faster), 1ms MBR

  • Display Position Adjustments

    Kantelen/hoogte/pivot

Alle specificaties

INFO

  • Product naam

    UltraWide

  • Jaar

    Y25

DISPLAY

  • Maat (Inch)

    34

  • Aspect Ratio

    21:9

  • Panel Type

    VA

  • Reactie Tijd

    5ms (GtG at Faster), 1ms MBR

  • Resolutie

    3440 x 1440

  • Pixel Pitch [mm]

    0.07725 ×0.23175mm

  • Color Depth (Number of Colors)

    16.7M

  • Kijkhoek (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Ronding

    1800R

  • Color Gamut (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    160

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    240cd/m²

  • Contrast Ratio (Min.)

    4000:1

  • Color Bit

    3200:1

  • Maat (cm)

    86.35

KENMERKEN

  • HDR 10

    Ja

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Smart Energy Saving

    Ja

  • Kleur gekalibreerd in Fabriek

    Ja

  • Flicker Safe

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Zwart stabilizatie

    Ja

  • Crosshair

    Ja

  • Reader Mode

    Ja

  • Super Resolution+

    Ja

  • Motion Blur Reduction Tech.

    Ja

  • OverClocking

    Ja

  • Auto Input Switch

    Ja

  • HDR Effect

    Ja

SW APPLICATIE

  • Dual Controller

    Ja

VERBINDING

  • HDMI

    Ja(2ea)

  • DisplayPort

    Ja(1ea)

  • DP Version

    1.4

  • Headphone out

    3-pole (Alleen Geluid)

AUDIO

  • Maxx Audio

    Ja

  • Speaker

    5W x 2

STROOM

  • Power Consumption (Max.)

    25W

  • Power Consumption (Slaap Modus)

    Minder dan 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Minder dan 0.3W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

  • Power Consumption (On-Mode)

    22W (Typ.)

MECHANISCH

  • Display Position Adjustments

    Kantelen/hoogte/pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

  • OneClick Stand

    Ja

AFMETINGEN/GEWICHT

  • Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]

    1053 x 529 x 232mm

  • Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]

    809 x 470.3 x 249.1mm

  • Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]

    809 x 358.9 x 91.5mm

  • Gewicht in doos [kg]

    13kg

  • Gewicht met Stand [kg]

    10kg

  • Gewicht zonder Stand [kg]

    5.8kg

ACCESSOIRES

  • Display Port

    Ja

  • HDMI

    Ja (2a)

INFORMATIE OVER NALEVING

The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.

