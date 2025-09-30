LG UltraGear™ 34" OLED 160Hz WQHD Curved Gaming Monitor | 160Hz, AMD FreeSync™ Premium

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
34G600A-B
Belangrijkste functies
- 34-inch WQHD (3440x1440) OLED display
- 160Hz refreshrate/ 1ms MBR
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikerservaring.
Breid je schermruimte uit voor ultiem gamen
Het 34" WQHD-scherm (3440x1440) is 34% breder, waardoor je meer van het speelveld ziet en geen enkel detail mist.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikerservaring.
Voel de actie dankzij levensechte kleuren.
Met HDR10 en 99% sRGB-dekking biedt deze monitor een breed kleurenspectrum voor haarscherpe, realistische beelden. Perfect voor gamers die elk detail willen beleven zoals het écht bedoeld is.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikerservaring.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikerservaring.
*Beelden zijn gesimuleerd om de functionaliteit te verduidelijken en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
*1ms Motion Blur Reduction verlaagt de helderheid en is niet compatibel met de volgende functies wanneer geactiveerd: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync).
*Tijdens gebruik van 1ms MBR kunnen lichte beeldfluctuaties optreden.
Scherper. Soepeler. Sneller.
FreeSync™ Premium zorgt voor soepele gameplay in snelle games met hoge resolutie – zonder tearing of haperingen.
Dynamic Action Sync
Dynamic Action Sync verlaagt de input lag, waardoor je sneller reageert en geen enkel beslissend moment mist.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikerservaring.
Black Stabilizer
Met Black Stabilizer zie je vijanden in donkere hoeken en behoud je controle bij felle explosies.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikerservaring.
Crosshair
Het richtpunt staat vast in het midden, zodat je nauwkeuriger kunt mikken.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikerservaring.
Intense gameplay-ervaring
Dit gestroomlijnde scherm heeft een dunne rand aan drie zijden en is vrijwel randloos. Hierdoor wordt u niet afgeleid van het verbluffend nauwkeurige, levendige beeld. De 2x 5W stereoluidsprekers met MaxxAudio® zorgen voor een meeslepende gameplay.
Een rode racewagen raast over de weg tegen de achtergrond van een stad vol prachtige, hoge gebouwen, met een Ultra Gear-monitor ervoor en een gamecontroller linksonder. Het geluid wordt dynamisch weergegeven via MaxxAudio-luidsprekers aan beide kanten van de monitor.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikerservaring.
Overzichtelijk, strak design
Ervaar stijlvolle hexagonverlichting en een vrijwel randloos 3-zijdig design, gecombineerd met een volledig verstelbare voet voor draaien, kantelen en hoogteverstelling. De ruimtebesparende L-stand zorgt voor een opgeruimd bureau en voorkomt dode hoeken – voor een strakke en efficiënte setup.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikerservaring.
Belangrijkste specs
Maat (Inch)
34
Resolutie
3440 x 1440
Panel Type
VA
Aspect Ratio
21:9
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
300cd/m²
Ronding
1800R
Refresh Rate (Max.) [Hz]
160
Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster), 1ms MBR
Display Position Adjustments
Kantelen/hoogte/pivot
Alle specificaties
INFO
Product naam
UltraWide
Jaar
Y25
DISPLAY
Maat (Inch)
34
Aspect Ratio
21:9
Panel Type
VA
Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster), 1ms MBR
Resolutie
3440 x 1440
Pixel Pitch [mm]
0.07725 ×0.23175mm
Color Depth (Number of Colors)
16.7M
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
300cd/m²
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Ronding
1800R
Color Gamut (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
160
Brightness (Min.) [cd/m²]
240cd/m²
Contrast Ratio (Min.)
4000:1
Color Bit
3200:1
Maat (cm)
86.35
KENMERKEN
HDR 10
Ja
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Smart Energy Saving
Ja
Kleur gekalibreerd in Fabriek
Ja
Flicker Safe
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
Zwart stabilizatie
Ja
Crosshair
Ja
Reader Mode
Ja
Super Resolution+
Ja
Motion Blur Reduction Tech.
Ja
OverClocking
Ja
Auto Input Switch
Ja
HDR Effect
Ja
SW APPLICATIE
Dual Controller
Ja
VERBINDING
HDMI
Ja(2ea)
DisplayPort
Ja(1ea)
DP Version
1.4
Headphone out
3-pole (Alleen Geluid)
AUDIO
Maxx Audio
Ja
Speaker
5W x 2
STROOM
Power Consumption (Max.)
25W
Power Consumption (Slaap Modus)
Minder dan 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Minder dan 0.3W
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
Power Consumption (On-Mode)
22W (Typ.)
MECHANISCH
Display Position Adjustments
Kantelen/hoogte/pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
OneClick Stand
Ja
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
1053 x 529 x 232mm
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
809 x 470.3 x 249.1mm
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
809 x 358.9 x 91.5mm
Gewicht in doos [kg]
13kg
Gewicht met Stand [kg]
10kg
Gewicht zonder Stand [kg]
5.8kg
ACCESSOIRES
Display Port
Ja
HDMI
Ja (2a)
INFORMATIE OVER NALEVING
- extensie
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
