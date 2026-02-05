Sound Suite Immersive Quad Suite 7 Pro (set) met 4 surroundluidsprekers (H7 + M7 4ea + W7)

Sound Suite Immersive Quad Suite 7 Pro (set) met 4 surroundluidsprekers (H7 + M7 4ea + W7)

H7M7W7.M7M7M7001
LG Sound Suite Immersive Quad Suite 7 Pro (set) met 4 surroundluidsprekers (H7 + M7 4ea + W7), H7M7W7.M7M7M7001
LG Sound Suite Immersive Quad Suite 7 Pro (set) met 4 surroundluidsprekers (H7 + M7 4ea + W7), H7M7W7.M7M7M7001
LG Sound Suite Immersive Quad Suite 7 Pro (set) met 4 surroundluidsprekers (H7 + M7 4ea + W7), H7M7W7.M7M7M7001
LG Sound Suite Immersive Quad Suite 7 Pro (set) met 4 surroundluidsprekers (H7 + M7 4ea + W7), H7M7W7.M7M7M7001
LG Sound Suite Immersive Quad Suite 7 Pro (set) met 4 surroundluidsprekers (H7 + M7 4ea + W7), H7M7W7.M7M7M7001
LG Sound Suite Immersive Quad Suite 7 Pro (set) met 4 surroundluidsprekers (H7 + M7 4ea + W7), H7M7W7.M7M7M7001

Belangrijkste functies

  • Flexibele Speakerplaatsing
  • Dolby Atmos FlexConnect
  • AI Sound Pro+, AI Room Calibration Pro
  • 25.9Hz Diepe bas, LG ThinQ
Meer
3 bundels met dit product

M7

LG Sound Suite M7 | Dolby Atmos FlexConnect | AI Sound Pro | Veelzijdig gebruik
Een woonkamer met een tv en een Sound Suite-set, met een soundbar aan de muur, een woofer aan de voorkant, een paar luidsprekers op zijstandaards en nog een ander paar achter de bank.

Beleef een bioscoopervaring met één complete, premium set

Deze alles-in-één-opstelling bestaat uit één H7-soundbar, vier M7-luidsprekers en één W7-subwoofer en levert een bioscoopgeluid dankzij Dolby Atmos FlexConnect-technologie. Het vult uw ruimte met diepte en dimensionale precisie en bootst de rijke dimensionaliteit van een echte bioscoop na – de ultieme premium ervaring voor echte audioliefhebbers.

LG Immersive Quad Suite 7 thuisbioscoop-luidsprekerset met een Sound Suite-soundbar, twee paar luidsprekers en een woofer.

Een video laat zien dat Sound Suite op verschillende manieren kan worden gecombineerd.

*Afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie. Voedingskabels worden mogelijk niet weergegeven. Het daadwerkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

*De W7 zal naar verwachting na maart 2026 op de markt worden gebracht.

Table Caption
FeaturesImmersive Quad Suite 7 ProImmersive Suite 7 ProMeeslepende Suite 5 ProMeeslepende Suite 7Meeslepende Suite 5Cinema Suite 7Stereo Suite 7 ProStereo Suite 7Stereo Suite 5
LG Immersive Quad Suite 7, een thuisbioscoop-systeem met een Sound Suite-soundbar, vier luidsprekers en een woofer.
Immersive Quad Suite 7 Pro
'LG Immersive Suite 7 Pro, een stereo audiosysteem voor thuis met een Sound Suite-soundbar, twee luidsprekers en een woofer.
Immersive Suite 7 Pro
LG Immersive Suite 5 Pro, een stereo audiosysteem voor thuis met een Sound Suite-soundbar, twee luidsprekers en een woofer.
Meeslepende Suite 5 Pro
'LG Immersive Suite 7, een stereo audiosysteem voor thuis met een Sound Suite-soundbar en twee luidsprekers
Meeslepende Suite 7
LG Immersive Suite 5, een stereo audiosysteem voor thuis met een Sound Suite-soundbar, twee luidsprekers en een woofer.
Meeslepende Suite 5
LG Cinema Suite 7, een klassiek stereosysteem voor thuis met een Sound Suite-soundbar en woofer.
Cinema Suite 7
Een paar M7 luidsprekers met een W7 woofer LG AI Stereo Suite 7 Pro
Stereo Suite 7 Pro
Een paar M7 luidsprekers LG AI Stereo Suite 7
Stereo Suite 7
Een paar M5 luidsprekers LG AI Stereo Suite 5
Stereo Suite 5
AI ProcessorAlpha 11 AI Processor Gen 3Alpha 11 AI Processor Gen 3Alpha 11 AI Processor Gen 3Alpha 11 AI Processor Gen 3Alpha 11 AI Processor Gen 3Alpha 11 AI Processor Gen 3XXX
GeluidservaringVolledig 3D met 4 luidsprekersVolledige beleving met 2 luidsprekersVolledige beleving met 2 luidsprekersVolledige beleving met 2 luidsprekersVolledige beleving met 2 luidsprekersBasisopstelling voor volledige belevingEcht surround stereogeluidEcht surround stereogeluidEcht surround stereogeluid
Luidsprekerunits29 luidsprekerunits 21 luidsprekerunits 19 luidsprekerunits 20 luidsprekerunits18 luidsprekerunits13 luidsprekerunits15 luidsprekerunits (afhankelijk van het tv-model)14 luidsprekerunits (afhankelijk van het tv-model)12 luidsprekerunits (afhankelijk van het tv-model)
ProductlijstH7 + M7 4ea + W7H7 + M7 2ea + W7H7 + M5 2ea + W7H7 + M7 2eaH7 + M5 2eaH7 + W7M7 2ea + W7M7 2eaM5 2ea
Grootte van de tvGroter dan 65/80 inchGroter dan 65/80 inchGroter dan 65 inchGroter dan 65/80 inchGroter dan 65 inchGroter dan 65 inchGroter dan 65 inchGroter dan 65 inchGroter dan 55 inch
Dolby Atmos FlexConnectBeschikbaarBeschikbaarBeschikbaarBeschikbaarBeschikbaarBeschikbaarBeschikbaar. Beschikbaar wanneer aangesloten op een tv die DAFC ondersteunt.Beschikbaar. Beschikbaar wanneer aangesloten op een tv die DAFC ondersteunt.Beschikbaar. Beschikbaar wanneer aangesloten op een tv die DAFC ondersteunt.
Sound FollowOOOOOOXXX
Room Calibration ProOOOOOOOOO
Ontdek meer over de Sound Suite-opstelling

Ontdek de verschillende Sound Suite-modellen en vind de meest geschikte optie om uw eigen geluidsinstallatie samen te stellen. 

H7

De H7, het hart van Sound Suite, is een alles-in-één geluidssysteem dat is uitgerust met de Alpha 11 AI-processor. Uitgerust met 4 subwoofers en 8 passieve radiatoren.

M7

De M7 is ontworpen voor meeslepende helderheid en is een door DAFC ondersteunde luidspreker met AI Sound Pro en IA-kalibratie. Voorzien van een woofer en 3 luidsprekers met volledig bereik 

M5

De M5 is een compacte maar toch dynamische luidspreker met DAFC-ondersteuning, AI Sound Pro en AI-kalibratie. Voorzien van een woofer en twee tweeters.

W7

Een door DAFC ondersteunde basmodule met een 8-inch Peerless woofer, die ultralage bas tot 25 Hz levert.

Printen

Alle specificaties

GENERAL

Aantal kanalen

2.1.1

Output Power

100 W

Aantal Speakers

4 EA

SOUND EFFECT

AI Sound Pro

Ja

Standard

Ja

Clear Voice Pro

Ja

Bass Boost

Ja

Aangepaste EQ

Ja

Upfiring

Ja

HI-RESOLUTION AUDIO

Sampling

24bit/96kHz

Upbit / Upsampling

24bit/96kHz

AUDIO FORMAT

Dolby Atmos

Ja

AAC

Ja

ALAC

Ja

FLAC

Ja

LPCM

Ja

SBC

Ja

CONNECTIVITEIT

Bluetooth Versie

5.4

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Ja

AirPlay 2

Ja

Google Cast

Ja

Spotify Connect

Ja

Tidal Connect

Ja

Wi-Fi

Ja

Werkt met Google Home

Ja

GEMAK

Remote App - iOS/Android OS

Ja

Dolby Atmos FlexConnect

Ja

Lighting

Ja

Room Calibration Pro (App)

Ja

Stereomodus

Ja

Upgrade Manager (FOTA)

Ja

DIMENSIES (WXHXD)

Main

177 x 238 x 177 mm

GEWICHT

Main

2,8 kg

Bruto Gewicht

3,5 kg

POWER

Power Consumption (Main)

25 W

Stroomverbruik (stand-by)

0.3 W ↓

ACCESSOIRE

Garantiebewijs

Ja

Open Source

Ja

Stroomkabel

Ja

Eenvoudige handleiding

Ja

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE

