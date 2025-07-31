We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Belangrijkste functies
- Ongelofelijk rijk kleurenpalet van splinternieuwe dynamische QNED-kleur
- 4K-afbeeldingskwaliteit, opgeschaald visueel en surroundgeluid van de alpha 7 AI Processor Gen8
- Nieuwe AI-knop, stembediening, versleepfuncties op de AI Magic Remote
- Hoge resolutie op een gigantisch ultragroot televisiescherm
*De CES Innovation Awards zijn gebaseerd op beschrijvende materialen ingediend bij de jury. CTA heeft de accuraatheid van de ingediende materialen of claims niet gecontroleerd en heeft het voorwerp met de prijs niet getest.
*QNED en QNED evo zijn elk uitgerust met verschillende kleuroplossingen die gebruik maken van LG’s nieuwste en unieke Wide Color Gamut-technologie waarbij Quantum Dots worden vervangen.
Volledig nieuwe dynamische QNED Color Pro
LG’s nieuwste en unieke Wide Color Gamut-technologie ter vervanging van Quantum Dot zorgt voor een verbeterde kleurweergave.
*Display Color Gamut Volume (CGV) is gelijk aan of overtreft de CGV van de DCI-P3 kleurruimte zoals onafhankelijk gecontroleerd door Intertek.
Maak kennis met de krachtige en slimme alpha 7 AI Processor Gen8
Met aanzienlijke prestatieverbeteringen levert de snellere verwerking van alpha 7 AI Processor Gen8 nu 4K-beeldkwaliteit met veel betere scherpte en diepte dan voorheen.
*Vergeleken met het instapmodel Smart TV alpha 5 AI Processor Gen6 van hetzelfde jaar op basis van interne vergelijking van specificaties.
4K Super Opschalen brengt elk frame tot leven
De krachtige processor van LG verhoogt de resolutie naar de oorspronkelijke kwaliteit. Geniet van 4K Super Opschalen met verbeterde resolutie, helderheid en duidelijkheid.
*Beeldkwaliteit van opgeschaalde content verschilt op basis van de bronresolutie.
De volgende generatie van LG AI TV
AI Magic Remote maakt de AI experience compleet
Bedien je tv eenvoudig met de AI Magic Remote. Geen extra apparaat nodig! Met een bewegingssensor en scrollwiel kun je aanwijzen en klikken om hem te gebruiken als muis of spreek gewoon voor spraakopdrachten.
*Het ontwerp, de beschikbaarheid en de functies van de AI Magic Remote kunnen per regio en ondersteunde taal verschillen, zelfs voor hetzelfde model.
*Voor sommige functies is mogelijk een internetverbinding nodig.
*AI Voice Recognition wordt alleen geleverd in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.
*Verminderde of beperkte content wordt mogelijk weergegeven, afhankelijk van de regio en de netwerkconnectiviteit.
*Ondersteuning voor Voice ID kan per regio en land verschillen en is beschikbaar op OLED-, QNED-, NanoCell- en UHD-tv’s die vanaf 2024 zijn gelanceerd.
*Werkt alleen met apps die de Voice ID-account ondersteunen.
*AI Search is beschikbaar op OLED-, QNED-, NanoCell- en UHD-tv’s die vanaf 2024 werden gelanceerd.
*De VS en Korea gebruiken het LLM-model.
*Een internetverbinding is vereist.
*Een internetverbinding is vereist.
*AI Chatbot wordt alleen geleverd in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.
*Het is mogelijk om de AI Chatbot te koppelen aan de klantenservice.
*Ondersteunde menu’s en apps kunnen per land verschillen.
*De getoonde menu’s kunnen anders zijn bij de release.
*Aanbevelingen voor trefwoorden variëren afhankelijk van de app en het tijdstip van de dag.
*webOS Re:New Program is beschikbaar op 2025 OLED/QNED/NanoCell/UHD TV’s.
*Het webOS Re:New Program ondersteunt een totaal van vier upgrades in vijf jaar. Dit is gebaseerd op de voorgeïnstalleerde versie van webOS, en upgrades kunnen variëren van het eind van de maand tot het begin van het jaar.
*Updates en de planning van bepaalde functies, toepassingen en services kunnen per model en regio verschillen.
*Upgrades beschikbaar voor 2022 OLED’s en 2023 UHD en hogere modellen.
Ervaar wat LG AI TV voor jou kan doen!
AI Voice ID
AI Search
AI Chatbot & AI Picture/Sound Wizard
AI Concierge
*LG ondersteunt ‘Matter’ Wifi-apparaten. ‘Matter’-ondersteunde apparaten en functies kunnen verschillen op basis van de verbonden apparaten. Eerste verbinding voor ThinQ en Matter moet via de mobiele ThinQ-app verlopen.
*Gebruik van de handsfree spraakfunctie zonder afstandsbediening is alleen mogelijk met de alpha 9 AI-processor en alpha 11 AI-processor. Dit kan per product en regio verschillen.
Ultragrote TV
Bekijk al je favoriete films, sport en games op de LG Ultra Big TV. Geniet van hoge resolutie op een supergroot scherm.
*QNED82 wordt geleverd in maximaal 86 inch en inches kunnen per regio verschillen.
Ultradun design
Het slanke frame van je tv zorgt voor een moderne look en maakt het kijken nóg meeslepender.
AI Sound Pro verfijnt je geluid voor impact
*AI Clear Sound moet via het menu Geluidsmodus worden geactiveerd.
*Afhankelijk van de omgeving kan het geluid anders klinken.
Verbeter je geluidslandschap met LG TV en LG Soundbar
*Soundbar kan apart worden aangeschaft.
*De bediening van de soundbar-modus kan per model verschillen.
*Houd er rekening mee dat de service mogelijk niet beschikbaar is op het moment van aankoop. Een netwerkverbinding is vereist voor updates.
*De soundbar-modellen die compatibel zijn met de TV kunnen per regio en land verschillen.
*Het gebruik van de LG TV afstandsbediening is beperkt tot bepaalde functies.
Zoek de beste LG Soundbar- & LG TV-combinatie
*Functionaliteiten verschillen per model. Zie elke productpagina voor gedetailleerde specificaties.
*Afbeeldings- en geluidsinstellingen op beide schermen zijn hetzelfde.
*Apple, het Apple-logo, Apple TV, AirPlay en HomeKit zijn handelsmerken van Apple Inc, geregistreerd in de VS en andere landen.
*Ondersteuning voor AirPlay 2, HomeKit, Googlecast Built-in en kan verschillen per regio en taal.
*Beschikbare inhoud en apps kunnen per land, product en regio verschillen.
Het Gaming Portal maakt van je TV de ultieme gamehub
Speel duizenden games direct op je LG TV met toegang tot GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid en nu ook Xbox app! Geniet van een verscheidenheid aan game-ervaringen, van AAA-titels met gamepad tot gewone games die je met je afstandsbediening kunt spelen.
*Ondersteuning voor het Gaming Portal kan per land verschillen.
*Ondersteuning voor gamingdiensten in de cloud en games binnen Gaming Portal kan per land verschillen.
*Voor sommige gamingdiensten heb je mogelijk een abonnement en een gamepad nodig.
Krachtige gameplay
Ervaar de best mogelijke gameplay met VRR. Ga lekker gamen zonder dat lag je prestaties hindert.
*Het werkt alleen met games of PC-ingangen die 60Hz ondersteunen.
Ambient FILMMAKER MODE
Beleef cinema zoals de regisseur het bedoeld heeft met de FILMMAKER MODE met Ambient Light Compensation die zich aanpast aan de omgeving en de beelden zo authentiek mogelijk houdt.
*Ambient FILMMAKER MODE is een handelsmerk van UHD Alliance, Inc.
*Ambient FILMMAKER MODE start automatisch op AppleTV+ en op Amazon Prime video-app.
*De Intertek-certificering voor efficiënt gebruik van hulpbronnen is van toepassing op de volgende modellen: OLED M5, G5, C5, B5 en QNED9M, QNED85, QNED82 en QNED80.
*Bezoek https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home voor meer informatie.
*De afbeeldingen op deze productpagina dienen alleen ter illustratie. Raadpleeg de afbeeldingen in de galerij voor een nauwkeurigere weergave.
*Alle bovenstaande afbeeldingen zijn gesimuleerd.
*De beschikbaarheid van de service kan per regio of land verschillen.
*Gepersonaliseerde diensten kunnen variëren afhankelijk van het beleid van de applicatie van derden.
*AI Magic Remote moet mogelijk apart worden aangeschaft, afhankelijk van de grootte, het model en de regio van je tv.
Belangrijkste specs
Schermtype
4K QNED
Verversingssnelheid
Standaard 50Hz
Kleurengamma
Dynamic QNED Color
Beeld processor
α7 AI-processor 4K Gen8
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
Audio-vermogen
20W
Luidsprekersysteem
2.0 Kanaal
TV-afmetingen zonder standaard (BxHxD mm)
1 237 x 717 x 49,9
TV-gewicht zonder standaard (kg)
15,7
Alle specificaties
BEELD (DISPLAY)
Schermtype
4K QNED
-
Schermresolutie
4K Ultra HD (3840 x 2160)
-
Backlight Type
Edge
-
Standaard 50Hz
-
Dynamic QNED Color
BEELD (VERWERKING)
-
α7 AI-processor 4K Gen8
-
4K Super Upscaling
-
Ja
-
Ja
-
HDR10 / HLG
-
Ja
-
10 modi
-
Ja
GAMING
-
Ja
-
Ja (Game Dashboard)
-
Ja
-
Ja (tot 60 Hz)
TOEGANKELIJKHEID
-
Ja
-
Ja
-
Ja
AFMETINGEN EN GEWICHTEN
-
1 237 x 717 x 49,9
-
1 237 x 784 x 257
-
1 360 x 810 x 152
-
1 085 x 257
-
15,7
-
16,1
-
20,4
-
300 x 200
BARCODE
-
8806096353134
AUDIO
-
α7 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)
-
Ja (Auto Volume Leveling)
-
Ja
-
Ja
-
Ja
-
Ja (2-Way Playback)
-
20W
-
Ja
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (zie handleiding)
-
Neerwaarts
-
2.0 Kanaal
-
Ja
CONNECTIVITEIT
-
eARC (HDMI 2)
-
Ja (v 5.0)
-
1x
-
Ja
-
1x
-
1x (Behalve Groot-Brittannië, Ierland)
-
3x (ondersteunt xRC, ALLM)
-
2x
-
1x (v 2.0)
-
Ja (Wi-Fi 5)
SMART TV
-
webOS 25
-
Ja
-
Ja
-
Ja
-
Ja
-
Ja
-
Ja
-
Ja
-
Ja
-
Meegeleverd
-
Ja (LG ThinQ)
-
Ja
-
Ja
-
Ja
STROOM
-
AC 100~240V 50-60Hz
-
Onder 0,5W
ACCESSOIRES INBEGREPEN
-
Magic Remote MR25GA / MR25GB (VK, Italië)
-
Ja (Ontkoppelbaar)
UITZENDING
-
Ja
-
DVB-T2/T (Terrestrisch), DVB-C (Kabel), DVB-S2/S (Satelliet)
INFORMATIE OVER NALEVING
-
-
-
