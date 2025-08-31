We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Łącznik DK2W do pralki F4X z suszarką RHX (biały)
Główne cechy
- Oryginalny łącznik LG do pralek i suszarek
- Zaoszczędź przestrzeń, ustawiając pralkę i suszarkę jedna na drugiej i stwórz elegancką, zorganizowaną strefę prania
- Wygodna wysuwana półka to idealne miejsce do układania, sortowania i składania ubrań
- Kompatybilny z nowymi pralkami i suszarkami bębnowymi z obsługą sztucznej inteligencji
- Zaprojektowany z myślą o wytrzymałości, stabilności i bezproblemowej integracji.
Wygodna półka umożliwiająca łatwe wyjmowanie prania
Łatwe sortowanie i przenoszenie prania między pralką i suszarką poprzez umieszczanie ubrań na wygodnej wysuwanej półce.
* Kompatybilny z wybranymi pralkami i suszarkami LG. Należy zapoznać się z informacjami o kompatybilności poszczególnych produktów.
Miejsce montażu
Rzeczywiste miejsce instalacji tego produktu może się różnić w zależności od modelu produktu.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego modelu.
Jak zainstalować
Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi swojego modelu.
Elementy zestawu
Sprawdź skład zestawu.
- Kształt łącznika może się różnić w zależności od zakupionego modelu.
KROK 1
W zależności od rozmiaru pralki, zamontuj uchwyty (C, D, E) z tyłu pralki.
- Liczba śrub (F) może się różnić w zależności od zakupionego modelu.
KROK 2
Usuń cztery dwustronne arkusze zabezpieczające z taśmy znajdujące się na spodzie łącznika.
KROK 3
Zamontuj łącznik (A) na pralce. Podczas montażu dopasuj położenie do uchwytu, jak pokazano na rysunku.
- Kształt uchwytów może się różnić w zależności od zakupionego modelu.
KROK 4
Połącz dwa uchwyty i łącznik za pomocą dołączonych śrub (F).
- Liczba śrub i kształt uchwytów mogą się różnić w zależności od zakupionego modelu.
KROK 5
Po wysunięciu półki z łącznika, odkręć śruby po obu stronach.
- Uważaj, żeby nie zgubić śrub, ponieważ będziesz musiał ich ponownie użyć.
KROK 6
Wyjmij półkę, wyciągając ją i jednocześnie podnosząc lub opuszczając dźwignie po obu stronach.
KROK 7
Obróć nóżki na spodzie suszarki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować je o około 4 mm. Poluzuj wszystkie cztery nóżki równomiernie.
KROK 8
Umieść suszarkę na łączniku.
Przesuń suszarkę do tyłu, tak aby tylne nogi weszły w prowadnice łącznika.
KROK 9
Sprawdź, czy przednie nóżki suszarki znajdują się we wskazanym miejscu.
KROK 10
Zamontuj uchwyty (B1, B2) na przednich nóżkach suszarki.
Podczas montażu zmontuj je, rozróżniając lewą i prawą stronę.
KROK 11
Zamontuj ponownie zdjętą półkę na łączniku.
Po ponownym zamontowaniu półki, wkręć ponownie śruby po obu stronach, które zostały wykręcone w kroku 5.
* Zdjęcia produktu i jego funkcje mogą zawierać zwroty reklamowe i mogą różnić się od danego produktu. Wygląd produktu, specyfikacje i inne aspekty mogą się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia w ramach doskonalenia produktu.
* Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Kolorystyka produktu może się różnić w zależności od rozdzielczości monitora, ustawień jasności i specyfikacji komputera.
* Wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska użytkowania, a jego dostępność – w zależności od sklepu.
Podsumowanie
Wymiary
Wszystkie specyfikacje
WYMIARY I WAGA
Waga produktu (kg)
7.48
Wymiary produktu (S x W x G, mm)
593 x 70 x 615
OGÓLNE
Kolor
Biały
Model
AGF30609870
