Łącznik DK2B do pralki F4X z suszarką RHX (czarny)

Łącznik DK2B do pralki F4X z suszarką RHX (czarny)

AGF30609871
15 degree side view
front view
front view
Life style view
Life style view
Life style view
Life style view
Life style view
Life style view
15 degree side view
front view
front view
Life style view
Life style view
Life style view
Life style view
Life style view
Life style view

Główne cechy

  • Oryginalny łącznik LG do pralek i suszarek
  • Zaoszczędź przestrzeń, ustawiając pralkę i suszarkę jedna na drugiej i stwórz elegancką, zorganizowaną strefę prania
  • Wygodna wysuwana półka to idealne miejsce do układania, sortowania i składania ubrań
  • Kompatybilny z nowymi pralkami i suszarkami bębnowymi z obsługą sztucznej inteligencji
  • Zaprojektowany z myślą o wytrzymałości, stabilności i bezproblemowej integracji.
Więcej

Wygodna półka umożliwiająca łatwe wyjmowanie prania

Łatwe sortowanie i przenoszenie prania między pralką i suszarką poprzez umieszczanie ubrań na wygodnej wysuwanej półce.

Oto przykładowe zdjęcie pralki i suszarki ustawionej jedna na drugiej, za pomocą łącznika

*Kompatybilny z wybranymi pralkami i suszarkami LG. Należy zapoznać się z informacjami o kompatybilności poszczególnych produktów.

Miejsce montażu

Łącznik z wysuwaną półką, to akcesorium umożliwiające pionową instalację pralki i suszarki.

Rzeczywiste miejsce instalacji tego produktu może się różnić w zależności od modelu produktu.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego modelu.

Jak zainstalować

Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi swojego modelu.

* Zdjęcia produktu i jego funkcje mogą zawierać zwroty reklamowe i mogą różnić się od danego produktu. Wygląd produktu, specyfikacje i inne aspekty mogą się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia w ramach doskonalenia produktu.

* Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Kolorystyka produktu może się różnić w zależności od rozdzielczości monitora, ustawień jasności i specyfikacji komputera.

* Wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska użytkowania, a jego dostępność – w zależności od sklepu.

Podsumowanie

Drukuj

Wymiary

Wszystkie specyfikacje

WYMIARY I WAGA

  • Waga produktu (kg)

    7.48

  • Wymiary produktu (S x W x G, mm)

    593 x 70 x 615

OGÓLNE

  • Kolor

    Czarny

  • Model

    AGF30609871

