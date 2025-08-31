We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Kamera Smart Webcam CAM23PW do monitora
Główne cechy
- Oryginalna kamera LG do moniotra
- Zainstaluj kamerę z tyłu monitora, za pomocą wbudowanego magnesu
- Kolor biały
Miejsce montażu
Rzeczywiste miejsce instalacji tego produktu może się różnić w zależności od modelu monitora.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego modelu monitora.
* Zdjęcia produktu i jego funkcje mogą zawierać zwroty reklamowe i mogą różnić się od danego produktu. Wygląd produktu, specyfikacje i inne aspekty mogą się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia w ramach doskonalenia produktu.
* Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Kolorystyka produktu może się różnić w zależności od rozdzielczości monitora, ustawień jasności i specyfikacji komputera.
* Wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska użytkowania, a jego dostępność – w zależności od sklepu.
Podsumowanie
Wymiary
Wszystkie specyfikacje
WYMIARY I WAGA
Masa netto (g)
42
Wymiary produktu (S x W x G, mm)
80 x 44 x 23
OGÓLNE
Model
EBP64157901
Co mówią ludzie
