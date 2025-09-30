About Cookies on This Site

Dolna szuflada do zamrażarki

Dolna szuflada do zamrażarki

Dolna szuflada do zamrażarki

AJP75654401
15 degree side view
15 degree front view
front view
Side view
Top view
15 degree side view
15 degree front view
front view
Side view
Top view

Główne cechy

  • Oryginalna szuflada do lodówki LG
  • Dolna szuflada do zamrażarki

Miejsce montażu

Dolna szuflada zamrażarki jest zamontowana na samym dole zamrażarki.

Jak dokonać wymiany

Instrukcje dotyczące wymiany tego produktu mogą różnić się nieznacznie od poniższych informacji.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją dla danego modelu.

* Zdjęcia produktu i jego funkcje mogą zawierać zwroty reklamowe i mogą różnić się od danego produktu. Wygląd produktu, specyfikacje i inne aspekty mogą się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia w ramach doskonalenia produktu.

* Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Kolorystyka produktu może się różnić w zależności od rozdzielczości monitora, ustawień jasności i specyfikacji komputera.

* Wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska użytkowania, a jego dostępność – w zależności od sklepu.

Podsumowanie

Wymiary

Wszystkie specyfikacje

WYMIARY I WAGA

  • Wymiary produktu (S x W x G, mm)

    443 x 199 x 304

  • Waga produktu (g)

    915

OGÓLNE

  • Model

    AJP75654401

