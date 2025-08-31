We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Podstawa do TV OLED 77/83 serii G2/G3/G4/G5
Główne cechy
- Oryginalna podstawa LG TV
- Kompatybilna z telewizorami LG serii OLED77/83 G2/G3/G4/G5
- Odpowiednik podstaw: SQ-G2ST8377, SR-G3WU8377, ST-G4WR8377
Dedykowana podstawa do telewizorów OLED 77” i 83” serii G
Podstawa LG dla telewizorów OLED 77 i 83-calowych z serii G5, G4, G3 oraz G2 to oryginalne akcesorium przeznaczone dla użytkowników, którzy preferują montaż telewizora na meblu zamiast na ścianie. Jej solidna konstrukcja gwarantuje stabilność, a elegancki, centralny układ pozwala swobodnie ustawić ekran w dowolnym miejscu salonu. Wybierając tę podstawę w oficjalnym sklepie LG, otrzymujesz oryginalny produkt, dopasowany do wielkoformatowych telewizorów OLED i zapewniający ich bezproblemowe, bezpieczne użytkowanie.
Pewność jakości z oryginalnymi akcesoriami LG
To oficjalny element montażowy stworzony specjalnie dla telewizorów LG z serii Gallery. Podstawa jest w pełni kompatybilna z modelami OLED77/83 G2, G3, G4 oraz G5. Dzięki temu telewizor OLED zachowuje stabilność, właściwy balans oraz optymalną wysokość podczas ustawienia na meblu.
Decydując się na zakup podstawy bezpośrednio od producenta, wybierasz oryginalne akcesoria LG, gwarantujące idealne dopasowanie i trwałość. To najlepsze rozwiązanie dla telewizorów z serii Gallery, których konstrukcja wymaga precyzyjnie zaprojektowanych elementów montażowych.
Centralna stopa dla pełnej swobody aranżacji
Podstawa pod telewizor LG OLED ma centralnie umieszczoną stopę, co pozwala ustawić telewizor nawet na krótszych i węższych meblach oraz swobodniej zagospodarować przestrzeń pod lub wokół ekranu. To doskonała opcja dla osób, które chcą zachować elastyczność aranżacyjną i nie mogą zdecydować się na montaż na nóżkach bocznych na skraju telewizora.
Ukrycie przewodów w stopie oraz szybki i łatwy montaż
Stopa podstawy pod telewizor LG została zaprojektowana z myślą o estetyce. Wewnątrz konstrukcji znajduje się przestrzeń przeznaczona do ukrycia przewodów, co pozwala utrzymać wokół telewizora idealny porządek i czysty, minimalistyczny wygląd charakterystyczny dla serii Gallery.
Instalacja podstawy jest prosta i intuicyjna. Telewizor montuje się przy użyciu zaczepów oraz czterech śrub M4 × L20, co zapewnia pewne mocowanie i oszczędza czas. Nie potrzebujesz pomocy profesjonalnego instalatora*.
* LG rekomenduje, by montaż telewizora na stopie przeprowadzały – w oparciu o instrukcję montażu - co najmniej dwie osoby dorosłe.
Miejsce montażu
Miejsce montażu tego prpduktu może zależeć od modelu telewizora.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją dla danego modelu.
Instrukcja montażu:
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją dla danego modelu.
* Zdjęcia produktu i jego funkcje mogą zawierać zwroty reklamowe i mogą różnić się od danego produktu. Wygląd produktu, specyfikacje i inne aspekty mogą się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia w ramach doskonalenia produktu.
* Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Kolorystyka produktu może się różnić w zależności od rozdzielczości monitora, ustawień jasności i specyfikacji komputera.
* Wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska użytkowania, a jego dostępność – w zależności od sklepu.
Podsumowanie
Wymiary
Wszystkie specyfikacje
WYMIARY I WAGA
Waga produktu (kg)
6
Wymiary produktu (S x W x G, mm)
501 x 252 x 321
OGÓLNE
Kategoria
podstawka
Model
AAN30048620
