Podstawa do TV OLED 77/83 serii G2/G3/G4/G5

Podstawa do TV OLED 77/83 serii G2/G3/G4/G5

AAN30048620
widok z przodu aan30048602
widok z boku pod kątem 15 stopni aan30048602
widok z boku aan30048602
widok od góry aan30048602
widok z tyłu aan30048602
widok z przodu aan30048602
widok z boku pod kątem 15 stopni aan30048602
widok z boku aan30048602
widok od góry aan30048602
widok z tyłu aan30048602
Główne cechy

  • Oryginalna podstawa LG TV
  • Kompatybilna z telewizorami LG serii OLED77/83 G2/G3/G4/G5
  • Odpowiednik podstaw: SQ-G2ST8377, SR-G3WU8377, ST-G4WR8377
Podstawa AAN30044302 do LG OLED TV 55” serii G3/G2

Podstawa AAN30044302 do LG OLED TV 55” serii G3/G2

Podstawa doskonałego obrazu

Dedykowana podstawa do telewizorów OLED 77” i 83” serii G

Podstawa LG dla telewizorów OLED 77 i 83-calowych z serii G5, G4, G3 oraz G2 to oryginalne akcesorium przeznaczone dla użytkowników, którzy preferują montaż telewizora na meblu zamiast na ścianie. Jej solidna konstrukcja gwarantuje stabilność, a elegancki, centralny układ pozwala swobodnie ustawić ekran w dowolnym miejscu salonu. Wybierając tę podstawę w oficjalnym sklepie LG, otrzymujesz oryginalny produkt, dopasowany do wielkoformatowych telewizorów OLED i zapewniający ich bezproblemowe, bezpieczne użytkowanie.

Akcesoria TV

Akcesoria TV

Pewność jakości z oryginalnymi akcesoriami LG

To oficjalny element montażowy stworzony specjalnie dla telewizorów LG z serii Gallery. Podstawa jest w pełni kompatybilna z modelami OLED77/83 G2, G3, G4 oraz G5. Dzięki temu telewizor OLED zachowuje stabilność, właściwy balans oraz optymalną wysokość podczas ustawienia na meblu.

Decydując się na zakup podstawy bezpośrednio od producenta, wybierasz oryginalne akcesoria LG, gwarantujące idealne dopasowanie i trwałość. To najlepsze rozwiązanie dla telewizorów z serii Gallery, których konstrukcja wymaga precyzyjnie zaprojektowanych elementów montażowych.

Akcesoria TV

Akcesoria TV

Centralna stopa dla pełnej swobody aranżacji

Podstawa pod telewizor LG OLED ma centralnie umieszczoną stopę, co pozwala ustawić telewizor nawet na krótszych i węższych meblach oraz swobodniej zagospodarować przestrzeń pod lub wokół ekranu. To doskonała opcja dla osób, które chcą zachować elastyczność aranżacyjną i nie mogą zdecydować się na montaż na nóżkach bocznych na skraju telewizora.

Akcesoria TV

Akcesoria TV

Ukrycie przewodów w stopie oraz szybki i łatwy montaż

Stopa podstawy pod telewizor LG została zaprojektowana z myślą o estetyce. Wewnątrz konstrukcji znajduje się przestrzeń przeznaczona do ukrycia przewodów, co pozwala utrzymać wokół telewizora idealny porządek i czysty, minimalistyczny wygląd charakterystyczny dla serii Gallery. 

Instalacja podstawy jest prosta i intuicyjna. Telewizor montuje się przy użyciu zaczepów oraz czterech śrub M4 × L20, co zapewnia pewne mocowanie i oszczędza czas. Nie potrzebujesz pomocy profesjonalnego instalatora*.

* LG rekomenduje, by montaż telewizora na stopie przeprowadzały – w oparciu o instrukcję montażu - co najmniej dwie osoby dorosłe.

Akcesoria TV

Akcesoria TV

Miejsce montażu

Miejsce montażu tego prpduktu może zależeć od modelu telewizora. 

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją dla danego modelu. 

Podstawa jest umieszczana u dołu tylnej części telewizora.

Instrukcja montażu:

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją dla danego modelu. 

Metoda instalacji – krok 1
Metoda instalacji – krok 2
Metoda instalacji – krok 3
Metoda instalacji – krok 4
Metoda instalacji – krok 5
Metoda instalacji – krok 6
Metoda instalacji – krok 7

* Zdjęcia produktu i jego funkcje mogą zawierać zwroty reklamowe i mogą różnić się od danego produktu. Wygląd produktu, specyfikacje i inne aspekty mogą się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia w ramach doskonalenia produktu.

* Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Kolorystyka produktu może się różnić w zależności od rozdzielczości monitora, ustawień jasności i specyfikacji komputera.

* Wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska użytkowania, a jego dostępność – w zależności od sklepu.

Podsumowanie

Drukuj

Wymiary

Wszystkie specyfikacje

WYMIARY I WAGA

  • Waga produktu (kg)

    6

  • Wymiary produktu (S x W x G, mm)

    501 x 252 x 321

OGÓLNE

  • Kategoria

    podstawka

  • Model

    AAN30048620

