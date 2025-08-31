Podstawa do TV OLED 77/83 serii G2/G3/G4/G5

To oficjalny element montażowy stworzony specjalnie dla telewizorów LG z serii Gallery. Podstawa jest w pełni kompatybilna z modelami OLED77/83 G2, G3, G4 oraz G5. Dzięki temu telewizor OLED zachowuje stabilność, właściwy balans oraz optymalną wysokość podczas ustawienia na meblu.

Decydując się na zakup podstawy bezpośrednio od producenta, wybierasz oryginalne akcesoria LG, gwarantujące idealne dopasowanie i trwałość. To najlepsze rozwiązanie dla telewizorów z serii Gallery, których konstrukcja wymaga precyzyjnie zaprojektowanych elementów montażowych.