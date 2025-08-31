We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Nakrętka dozownika soli do zmywarki
Nakrętka dozownika soli do zmywarki
ABN74678601
()
Główne cechy
- Oryginalna nakrętka dozownika soli do zmywarki LG
DF215FP
DF325FP
DF415HSS
DF425HSS
Miejsce montażu
Rzeczywiste miejsce instalacji tego produktu może się różnić w zależności od modelu zmywarki.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego modelu.
Jak wymienić
Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi swojego modelu zmywarki.
OSTRZEŻENIE
Nie wlewaj żadnego detergentu do dozownika soli. Spowoduje to awarię.
Wytrzyj rozsypaną sól wokół korka dozownika soli. Roztwór soli, który pozostanie w komorze zmywarki, może spowodować jego korozję oraz zabrudzenia.
Dokładnie zamknij korek, ustawiając go poziomo i obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Luźno założona nakrętka może spowodować wyciek roztworu soli z dozownika soli do zbiornika i jego korozję.
Po uzupełnieniu soli w zmywarce należy uruchomić program mycia bez naczyń, ponieważ rozsypana sól wewnątrz urządzenia może spowodować rdzewienie lub uszkodzenie urządzenia, jeśli nie zostanie ono umyte.
* Zdjęcia produktu i jego funkcje mogą zawierać zwroty reklamowe i mogą różnić się od danego produktu. Wygląd produktu, specyfikacje i inne aspekty mogą się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia w ramach doskonalenia produktu.
* Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Kolorystyka produktu może się różnić w zależności od rozdzielczości monitora, ustawień jasności i specyfikacji komputera.
* Wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska użytkowania, a jego dostępność – w zależności od sklepu.
Podsumowanie
Wymiary
Wszystkie specyfikacje
WYMIARY I WAGA
Masa netto (g)
24
Wymiary produktu (S x W x G, mm)
90 x 20 x 90
OGÓLNE
Kategoria
Dozownik soli
Model
ABN74678601
Co mówią ludzie
Polecane produkty
Rejestracja produktu
Rejestracja produktu pomoże Ci szybciej uzyskiwać pomoc.
Wsparcie dla produktu
Znajdź instrukcję obsługi, rozwiązywanie problemów i gwarancję swojego produktu LG.
Wsparcie dotyczące zamówienia
Śledź swoje zamówienie i sprawdź najczęściej zadawane pytania.
Żądanie naprawy
Zamów usługę naprawy, wygodnie przez Internet.
Czat na żywo
Porozmawiaj na czacie z ekspertami ds. produktów LG w celu uzyskania pomocy w zakupach, rabatów i ofert w czasie rzeczywistym
Wyślij do nas wiadomość e-mail
Wyślij wiadomość e-mail do działu pomocy technicznej LG
Zadzwoń do nas
Porozmawiaj bezpośrednio z naszymi przedstawicielami ds. pomocy technicznej.
Wybierz swój sklep online
Polecane produkty