Nakrętka dozownika soli do zmywarki

Nie wlewaj żadnego detergentu do dozownika soli. Spowoduje to awarię.

Wytrzyj rozsypaną sól wokół korka dozownika soli. Roztwór soli, który pozostanie w komorze zmywarki, może spowodować jego korozję oraz zabrudzenia.

Dokładnie zamknij korek, ustawiając go poziomo i obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Luźno założona nakrętka może spowodować wyciek roztworu soli z dozownika soli do zbiornika i jego korozję.

Po uzupełnieniu soli w zmywarce należy uruchomić program mycia bez naczyń, ponieważ rozsypana sól wewnątrz urządzenia może spowodować rdzewienie lub uszkodzenie urządzenia, jeśli nie zostanie ono umyte.