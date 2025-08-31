About Cookies on This Site

Nakrętka dozownika soli do zmywarki

Nakrętka dozownika soli do zmywarki

ABN74678603
15 degree side view
front view
Rear view
Side view
15 degree side view
front view
Rear view
Side view

Główne cechy

  • Oryginalna nakrętka dozownika soli do zmywarki LG
DB476TXS
DB597TXS

Miejsce montażu

Dozownik soli znajduje się pod dolnym koszem.

Dozownik soli znajduje się pod dolnym koszem.

Rzeczywiste miejsce instalacji tego produktu może się różnić w zależności od modelu zmywarki.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego modelu.

Jak wymienić

Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi swojego modelu zmywarki.

OSTRZEŻENIE

Nie wlewaj żadnego detergentu do dozownika soli. Spowoduje to awarię.

Wytrzyj rozsypaną sól wokół korka dozownika soli. Roztwór soli, który pozostanie w komorze zmywarki, może spowodować jego korozję oraz zabrudzenia.

Dokładnie zamknij korek, ustawiając go poziomo i obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Luźno założona nakrętka może spowodować wyciek roztworu soli z dozownika soli do zbiornika i jego korozję.

Po uzupełnieniu soli w zmywarce należy uruchomić program mycia bez naczyń, ponieważ rozsypana sól wewnątrz urządzenia może spowodować rdzewienie lub uszkodzenie urządzenia, jeśli nie zostanie ono umyte.

* Zdjęcia produktu i jego funkcje mogą zawierać zwroty reklamowe i mogą różnić się od danego produktu. Wygląd produktu, specyfikacje i inne aspekty mogą się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia w ramach doskonalenia produktu.

* Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Kolorystyka produktu może się różnić w zależności od rozdzielczości monitora, ustawień jasności i specyfikacji komputera.

* Wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska użytkowania, a jego dostępność – w zależności od sklepu.

Podsumowanie

Drukuj

Wymiary

Wszystkie specyfikacje

WYMIARY I WAGA

  • Masa netto (g)

    24

  • Wymiary produktu (S x W x G, mm)

    90 x 20 x 90

OGÓLNE

  • Kategoria

    14 Dozownik soli

  • Model

    ABN74678603

