Kuchenka mikrofalowa LG | NeoChef™ | napęd inwerterowy | czarna | 1000W | grill | powłoka EasyClean | HealthyFry MH6565DPR

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Inteligentny inwerter
dzięki czemu jeszcze szybciej można podgrzewać i rozmrażać różne produkty.
Dzięki kontroli temperatury można przygotowywać potrawy, których wcześniej nie dało się przyrządzać w kuchenkach mikrofalowych.