Kuchenka mikrofalowa LG | NeoChef™ | napęd inwerterowy | czarna | 1000W | grill | powłoka EasyClean | HealthyFry MH6565DPR

Kuchenka mikrofalowa LG | NeoChef™ | napęd inwerterowy | czarna | 1000W | grill | powłoka EasyClean | HealthyFry MH6565DPR

MH6565DPR
Główne cechy

  • Inteligentny inwerter
  • Równomierne podgrzewanie
  • Równomierne rozmrażanie
  • Szybkie chłodzenie
  • Gotowanie różnych potraw
  • Stabilna praca
Więcej

Silnik inwerterowy

Pokrycie antybakteryjne – Easy Clean

6-punktowe podparcie talerza

Duże wnętrze

Inteligentny inwerter<br>1

Inteligentny inwerter<br>1

Inteligentny inwerter

Technologia inteligentnego inwertera LG umożliwia precyzyjną regulację mocy,
dzięki czemu jeszcze szybciej można podgrzewać i rozmrażać różne produkty.
Dzięki kontroli temperatury można przygotowywać potrawy, których wcześniej nie dało się przyrządzać w kuchenkach mikrofalowych.
Równomierne podgrzewanie<br>1

Równomierne podgrzewanie

Za pomocą precyzyjnych ustawień temperatury równomiernie podgrzejesz każdą potrawę,
dzięki czemu Twój posiłek będzie smaczniejszy.

*Przykład testowy: LG, średni rozmiar, solo (NeoChef: MS32XX vs. zwykła: M54042)
**Sprawdzone przez Intertek

Równomierne rozmrażanie<br>1

Równomierne rozmrażanie

Odpowiednio regulując temperaturę można dokładnie i równomiernie rozmrozić mięso.

*Przykład testowy: LG, średni rozmiar, solo (NeoChef: MS32XX vs. zwykła: M54042)
**Sprawdzone przez Intertek

Szybkie gotowanie<br>1

Szybkie gotowanie<br>1

Szybkie gotowanie

Moc 1200 W* pozwala skrócić czas przygotowywania wszystkich dań.

*Tylko średni rozmiar.
** Mleko – przykład testowy: LG, średni rozmiar, solo (NeoChef: MS32XX vs. zwykła: MS4043).
**Popcorn – przykład testowy: LG, mały rozmiar, solo (NeoChef: MS25XX vs. zwykła: MW235XX).
**Kurczak – przykład testowy: LG, średni rozmiar, konwekcja (NeoChef: MJ39XX vs. zwykła: LRE3085ST.

Gotowanie różnych potraw<br>1

Gotowanie różnych potraw

Za pomocą jednego urządzenia możesz zarówno smażyć jak i podgrzewać potrawy. Ponadto kuchenka NeoChef™ może nawet pomóc w fermentacji domowego jogurtu.

*Przykład testowy: LG, mały rozmiar, solo (MS25XX)
**Metoda testowania: Test wewnętrzny LG

Stabilna praca<br>1

Stabilna praca<br>1

Stabilna praca

Kuchenka NeoChef™ dostosowuje się do poziomów mocy wejściowej, co oznacza, że zawsze można liczyć na jej działanie, nawet w regionach, gdzie panuje niskie napięcie, ograniczony dostęp do energii elektrycznej lub dostarczana jest niewielka moc (minimum 300 W).

Smaczne grillowanie

Równomierne przypiekanie na krucho
za pomocą doskonałego grilla
bez konieczności rozgrzewania piekarnika.

*Przykład testowy: LG, mały rozmiar, grill (MH65XX) vs. zwykła (ML2881)
**Metoda testowania: Test wewnętrzny LG

Zdrowe gotowanie

Ustawienia zdrowego pieczenia i smażenia* umożliwiają przygotowywanie zdrowych i smacznych posiłków. Funkcja zdrowego smażenia redukuje tłuszcz w każdej potrawie nawet o 72%, a funkcja zdrowego pieczenia pozwala pozbyć się 72 g tłuszczu
w porównaniu ze zwykłymi kuchenkami.

*Funkcja zdrowego smażenia dotyczy modeli z tacką do przypiekania
Testowana próbka: LG, średni rozmiar, konwekcja (MJ39XX) / metoda testowania: Test wewnętrzny LG

Technologia EasyClean™ eliminuje 99,99% bakterii

Antybakteryjna powłoka wewnętrzna EasyClean™ sprawia, że czyszczenie kuchenki jest łatwe i wygodne. Wystarczy kilka ruchów szmatką, aby wnętrze kuchenki stało się znowu czyste.
Powłoka ta uniemożliwia przywieranie 99,99% szkodliwych bakterii.

*Przetestowane przez SGS

Lampa LED

Wewnętrzna lampa LED jest trzy razy jaśniejsza i efektywniejsza energetycznie niż oświetlenie w konwencjonalnych modelach, dzięki czemu pozwala na łatwe sprawdzenie potrawy bez otwierania kuchenki.

Stabilny talerz obrotowy

Innowacyjny, sześciokątny pierścień stabilizuje talerz obrotowy w sześciu punktach, zapobiegając przewracaniu się produktów ustawionych po bokach.

*Przykład testowy: LG, mały rozmiar, solo (MS25XX)

Niewielkie wymiary, większa pojemność

Nowa generacja kuchenek mikrofalowych NeoChef™ jest bardziej kompaktowa, ale ma znacznie większą pojemność. Dzięki mniejszym wymiarom zewnętrznym kuchenkę można łatwiej ustawić nawet w najmniejszej kuchni, a mimo to bez trudu zmieszczą się w niej wysokie i szerokie półmiski.

*Zdjęcia/zrzuty ekranu są symulowane i/lub wzbogacone o dodatkowe elementy graficzne. Niektóre prezentowane funkcje są dostępne tylko w wybranych modelach. Pełna lista funkcji dostępnych w poszczególnym modelu, została zamieszczona w specyfikacji.

Wszystkie specyfikacje

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

  • Kolor powłoki zewnętrznej

    Czarny

  • Pojemność piekarnika (l)

    25

  • Design drzwi

    Lustro

  • EasyClean

    TAK

  • Typ piekarnika

    Grill

  • Typ

    Jedno ciało

FUNKCJE PRAKTYCZNE

  • Blokada zabezpieczająca przed dziećmi

    TAK

  • Minutnik

    TAK

  • Ustawienia czasu

    TAK

PARAMETRY MIKROFALÓWKI

  • Pobór mocy przez grill (W)

    900 W

  • Pobór mocy przez mikrofalówkę (W)

    1150 W

  • Pojemność piekarnika (l)

    25

  • Rozmiar talerza (mm)

    292

  • Pobór mocy w trybie łączonym (mikrofalówka + grill) (W)

    1450 W

PARAMETRY PIEKARNIKA

  • Pojemność piekarnika (l)

    25

FUNKCJE STEROWANIA

  • Wyświetlacz

    Biała dioda LED

  • Typ sterowania

    Dotknij i wybierz

TRYBY GOTOWANIA

  • Rozmrażanie

    8

  • Rozmrażanie inwerterowe

    4

  • Topienie

    4

  • Zmiękczanie

    4

  • Wyrastanie

    2

  • Opiekanie

    6

  • Ciepło

    2

WYGLĄD / WYKOŃCZENIE

  • Kolor powłoki zewnętrznej

    Czarny

  • Kolor drzwi

    Czarny

  • Cechy drzwi piekarnika

    Huśtawka boczna

WYMIARY / WAGA

  • Wymiary wnętrza piekarnika (szer. x wys. x gł.) (mm)

    322 x 228 x 335

  • Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.) (mm)

    476 x 272 x 388

  • Waga produktu (kg)

    9.4

ZASILANIE / WARTOŚCI ZNAMIONOWE

  • Moc wyjściowa (W)

    1000W

  • Wymagane zasilanie (V/Hz)

    230V/50HZ

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy

