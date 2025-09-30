Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Kuchenka mikrofalowa LG | NeoChefSlim™ | czarna | 700W | powłoka EasyClean | MS2032GAS

Kuchenka mikrofalowa LG | NeoChefSlim™ | czarna | 700W | powłoka EasyClean | MS2032GAS

Kuchenka mikrofalowa LG | NeoChefSlim™ | czarna | 700W | powłoka EasyClean | MS2032GAS

MS2032GAS
Przód
Otwarty przód z jedzeniem
Podsumowanie kluczowych korzyści
Prawa strona
Prawa strona otwarta
Otwarta prawa strona z jedzeniem
Lewa strona
Wewnątrz
Szczegóły z jedzeniem
Szczegóły
Perspektywa
Otwarty przód
Przód
Otwarty przód z jedzeniem
Podsumowanie kluczowych korzyści
Prawa strona
Prawa strona otwarta
Otwarta prawa strona z jedzeniem
Lewa strona
Wewnątrz
Szczegóły z jedzeniem
Szczegóły
Perspektywa
Otwarty przód

Główne cechy

  • pojemność 20L
  • moc 700 W
  • EasyClean
  • kompaktowy design
Więcej
Kuchenka mikrofalowa w kuchni i ikony reprezentujące trzy kluczowe funkcje.

Kuchenka mikrofalowa w kuchni i ikony reprezentujące trzy kluczowe funkcje.

Czyszczenie bez wysiłku, nieskazitelne rezultaty

EasyClean™ eliminuje 99,99% bakterii. Wystarczy spryskać wnętrze wodą i bez trudu usunąć wszelkie pozostałości, bez konieczności stosowania detergentów lub agresywnych chemikaliów.

Kuchenka mikrofalowa z otwartymi drzwiczkami i wyjaśnienie, że łatwo ją wyczyścić w środku.

* W oparciu o test aktywności i skuteczności przeciwbakteryjnej SGS (2017.08), zgodny z normą produktów przeciwbakteryjnych JIS Z 2801:2010, potwierdzono działanie przeciwbakteryjne względem Escherichia coli i Staphylococcus aureus na poziomie co najmniej 5,9 (co odpowiada 99,999%).

Minimalistyczny design, praktyczne wykorzystanie przestrzeni

Dzięki eleganckiemu wzornictwu i kompaktowym rozmiarom harmonijnie komponuje się z każdym wystrojem kuchni, oferując dużo miejsca na wysokie lub szerokie naczynia.

Składająca się z linii grafika wokół produktu przedstawia zmniejszony rozmiar produktu.

Jasność i funkcjonalność: Dioda LED i praktyczna konstrukcja

Wewnętrzna biała dioda LED jaśniej oświetla żywność, ułatwiając jej monitorowanie. Obsługa NeoChef™ prostym dotknięciem palca na gładkiej powierzchni.

Jedzenie wewnątrz z włączoną diodą LED w kuchni ze zgaszonym światłem.

Podsumowanie

Drukuj

Wymiary

MH7032JAS

Wszystkie specyfikacje

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

  • Kolor powłoki zewnętrznej

    Czarny

  • Pojemność piekarnika (l)

    20

  • Marka

    LG

  • Kraj pochodzenia

    Chiny

  • Kolor drzwi

    Czarny

  • Design drzwi

    Podzielony

  • EasyClean

    Tak

  • Typ

    Solo

FUNKCJE PRAKTYCZNE

  • Blokada zabezpieczająca przed dziećmi

    Tak

  • EasyClean

    Tak

  • Minutnik

    Nie

  • Dodawanie 30 sekund

    Tak

  • Sygnał ukończenia

    Tak

  • Ustawienia czasu

    Tak

  • Wł./wył. talerza

    Nie

PARAMETRY MIKROFALÓWKI

  • Rodzaj oświetlenia komory

    LED

  • Pobór mocy przez mikrofalówkę (W)

    1 050

  • Pojemność piekarnika (l)

    20

  • Rozmiar talerza (mm)

    245

  • Jak gotować

    Ręczna

  • Poziomy mocy mikrofalówki

    5

  • Moc wyjściowa mikrofalówki (W)

    700

  • Inteligentny inwerter

    Nie

  • Całkowity pobór mocy (W)

    1 050

FUNKCJE STEROWANIA

  • Wyświetlacz

    LED

  • Miejsce sterowania

    Prawa strona

  • Typ sterowania

    Panel dotykowy

TRYBY GOTOWANIA

  • Auto odgrzewanie

    Tak

  • Pieczenie

    Nie

  • Rozmrażanie

    Tak

  • Grillowanie

    Nie

  • Rozmrażanie inwerterowe

    Nie

  • Topienie

    Nie

  • Zmiękczanie

    Nie

  • Air Fry

    Nie

  • Automatyczne gotowanie

    Tak

  • Pieczenie konwekcyjne

    Nie

  • Odwadnianie

    Nie

  • Pamięć gotowania

    Nie

  • Wyrastanie

    Nie

  • Opiekanie

    Nie

  • Czujnik gotowania

    Nie

  • Czujnik podgrzewania

    Nie

  • Wolne gotowanie

    Nie

  • Szybka konwekcja

    Nie

  • Szybkie grillowanie

    Nie

  • Gotowanie etapowe

    Nie

  • Gotowanie na parze

    Nie

  • Ciepło

    Nie

WYGLĄD / WYKOŃCZENIE

  • Kolor wnętrza

    Szary

  • Kolor powłoki zewnętrznej

    Czarny

  • Wygląd wnętrza

    Kwadratowy

  • Kolor drzwi

    Czarny

  • Wygląd oszklonych drzwi

    Smog

  • Wygląd zewnętrzny

    WideView tradycyjny

  • Wykończenie zapobiegające pozostawaniu odcisków

    Nie

WYMIARY / WAGA

  • Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.) (mm)

    540 x 292 x 386

  • Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.) (mm)

    454 x 261 x 328

  • Waga produktu (kg)

    9

  • Wymiary wnętrza (szer. x wys. x gł.) (mm)

    317 x 204 x 294

AKCESORIA

  • Pierścień obrotowy (ea)

    1

  • Instrukcja obsługi (ea)

    1

ZASILANIE / WARTOŚCI ZNAMIONOWE

  • Moc wyjściowa (W)

    700

  • Wymagane zasilanie (V/Hz)

    230V / 50Hz

INTELIGENTNA TECHNOLOGIA

  • Naklejka NFC Tag

    Nie

  • SmartDiagnosis

    Nie

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Nie

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.

Co mówią ludzie

Polecane produkty

Wybierz swój sklep online

Sprawdź ofertę w sklepach oficjalnych Partnerów LG