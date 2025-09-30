We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Kuchenka mikrofalowa LG | NeoChefSlim™ | czarna | 700W | powłoka EasyClean | MS2032GAS
Czyszczenie bez wysiłku, nieskazitelne rezultaty
EasyClean™ eliminuje 99,99% bakterii. Wystarczy spryskać wnętrze wodą i bez trudu usunąć wszelkie pozostałości, bez konieczności stosowania detergentów lub agresywnych chemikaliów.
Kuchenka mikrofalowa z otwartymi drzwiczkami i wyjaśnienie, że łatwo ją wyczyścić w środku.
* W oparciu o test aktywności i skuteczności przeciwbakteryjnej SGS (2017.08), zgodny z normą produktów przeciwbakteryjnych JIS Z 2801:2010, potwierdzono działanie przeciwbakteryjne względem Escherichia coli i Staphylococcus aureus na poziomie co najmniej 5,9 (co odpowiada 99,999%).
Minimalistyczny design, praktyczne wykorzystanie przestrzeni
Dzięki eleganckiemu wzornictwu i kompaktowym rozmiarom harmonijnie komponuje się z każdym wystrojem kuchni, oferując dużo miejsca na wysokie lub szerokie naczynia.
Składająca się z linii grafika wokół produktu przedstawia zmniejszony rozmiar produktu.
Jasność i funkcjonalność: Dioda LED i praktyczna konstrukcja
Wewnętrzna biała dioda LED jaśniej oświetla żywność, ułatwiając jej monitorowanie. Obsługa NeoChef™ prostym dotknięciem palca na gładkiej powierzchni.
Jedzenie wewnątrz z włączoną diodą LED w kuchni ze zgaszonym światłem.
Podsumowanie
Wymiary
Wszystkie specyfikacje
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Kolor powłoki zewnętrznej
Czarny
Pojemność piekarnika (l)
20
Marka
LG
Kraj pochodzenia
Chiny
Kolor drzwi
Czarny
Design drzwi
Podzielony
EasyClean
Tak
Typ
Solo
FUNKCJE PRAKTYCZNE
Blokada zabezpieczająca przed dziećmi
Tak
EasyClean
Tak
Minutnik
Nie
Dodawanie 30 sekund
Tak
Sygnał ukończenia
Tak
Ustawienia czasu
Tak
Wł./wył. talerza
Nie
PARAMETRY MIKROFALÓWKI
Rodzaj oświetlenia komory
LED
Pobór mocy przez mikrofalówkę (W)
1 050
Pojemność piekarnika (l)
20
Rozmiar talerza (mm)
245
Jak gotować
Ręczna
Poziomy mocy mikrofalówki
5
Moc wyjściowa mikrofalówki (W)
700
Inteligentny inwerter
Nie
Całkowity pobór mocy (W)
1 050
FUNKCJE STEROWANIA
Wyświetlacz
LED
Miejsce sterowania
Prawa strona
Typ sterowania
Panel dotykowy
TRYBY GOTOWANIA
Auto odgrzewanie
Tak
Pieczenie
Nie
Rozmrażanie
Tak
Grillowanie
Nie
Rozmrażanie inwerterowe
Nie
Topienie
Nie
Zmiękczanie
Nie
Air Fry
Nie
Automatyczne gotowanie
Tak
Pieczenie konwekcyjne
Nie
Odwadnianie
Nie
Pamięć gotowania
Nie
Wyrastanie
Nie
Opiekanie
Nie
Czujnik gotowania
Nie
Czujnik podgrzewania
Nie
Wolne gotowanie
Nie
Szybka konwekcja
Nie
Szybkie grillowanie
Nie
Gotowanie etapowe
Nie
Gotowanie na parze
Nie
Ciepło
Nie
WYGLĄD / WYKOŃCZENIE
Kolor wnętrza
Szary
Kolor powłoki zewnętrznej
Czarny
Wygląd wnętrza
Kwadratowy
Kolor drzwi
Czarny
Wygląd oszklonych drzwi
Smog
Wygląd zewnętrzny
WideView tradycyjny
Wykończenie zapobiegające pozostawaniu odcisków
Nie
WYMIARY / WAGA
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.) (mm)
540 x 292 x 386
Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.) (mm)
454 x 261 x 328
Waga produktu (kg)
9
Wymiary wnętrza (szer. x wys. x gł.) (mm)
317 x 204 x 294
AKCESORIA
Pierścień obrotowy (ea)
1
Instrukcja obsługi (ea)
1
ZASILANIE / WARTOŚCI ZNAMIONOWE
Moc wyjściowa (W)
700
Wymagane zasilanie (V/Hz)
230V / 50Hz
INTELIGENTNA TECHNOLOGIA
Naklejka NFC Tag
Nie
SmartDiagnosis
Nie
ThinQ (Wi-Fi)
Nie
Informacje dotyczące zgodności
- rozszerzenie:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
