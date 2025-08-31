Lodówko-zamrażarka LG | Ciemny grafit | Klasa D | Zewnętrzny wywietlacz | 1.86 m | 333L | GBBSJ11DEP

Zastrzeżenie



1)LG ThinQ™

-Aby korzystać z funkcji ThinQ, konieczne jest zainstalowanie aplikacji „LG ThinQ” ze sklepu Google Play lub Apple App Store na smartfonie i nawiązanie połączenia z Wi-Fi. Aplikacja LG ThinQ jest dostępna na smartfonach z systemem Android 9.0 lub nowszym oraz iOS 16.0 lub nowszym. Wymagane połączenie z telefonem i domową siecią Wi-Fi oraz rejestracja produktu w aplikacji LG ThinQ™.

-Funkcje aplikacji LG ThinQ™ mogą różnić się w zależności od produktu i kraju.



2)Tryb oszczędzania energii AI

-Tryb oszczędzania AI można regulować w dwóch etapach (do 1% dla etapu 1 i do 5% dla etapu 2), a stopa oszczędności różni się w zależności od klasy energetycznej i specyfikacji produktu.

-Współczynnik oszczędności AI dla każdego etapu może się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania.

-Szczegółowe dane testu dotyczące stopy oszczędności są następujące: 1. Model testowy: GBBW322CEV

2. Warunki testowe: Zamrażarka w temperaturze -18°C, lodówka w temperaturze 3°C, bez obciążenia

3. Warunki instalacji: Temperatura pokojowa 25°C, wilgotność 55%

4. Metoda testowa: 8 godzin otwarcia, 16 godzin bez otwarcia Łączna liczba otwarć w trakcie godzin otwarcia: Lodówka: 28 razy; Zamrażarka: 6 razy. Wyniki energetyczne dla każdego etapu trybu oszczędzania AI w ciągu 3 dni są przekształcane na 24-godzinne zużycie energii i porównywane.

5. Podczas korzystania z trybu oszczędzania AI cykl odszraniania oraz prędkość pracy kompresora mogą być dostosowywane do warunków otoczenia. Zastosowanie etapu 2 może spowodować wzrost temperatury wewnątrz zamrażarki i lodówki.

6. Wyniki testów zostały zweryfikowane przez TÜV Rheinland Inc. przy użyciu ich określonej metody testowej, ale mogą się różnić w zależności od rzeczywistego środowiska użytkowania.

7. Tryb oszczędzania AI jest obsługiwany tylko przez aplikację LG ThinQ; LG ThinQ może mieć pewne ograniczenia pod względem obsługiwanych środowisk i metod użytkowania.



3) DoorCooling+™

-Na podstawie wyników testów TÜV Rheinland z wykorzystaniem wewnętrznej metody testowej LG mierzącej szybkość schładzania pojemnika na wodę umieszczonego w górnym koszyku z 25°C do 6°C, DoorCooling+™ wykazał o 15,1% szybsze chłodzenie przy otwartych drzwiach niż przy zamkniętych.

- DoorCooling+™ przestaje działać po otwarciu drzwi.

-Rezultaty mogą różnić się podczas właściwego użytkowania. Dotyczy jedynie wybranych modeli.



4) FRESHConverter™

-Ustawienie temperatury można zmienić, naciskając przycisk wyboru. Istnieją trzy różne tryby: Mięso (-3°C), Ryby (0°C) i Ser (2°C)

-Na podstawie wyników wewnętrznych testów LG z wykorzystaniem wewnętrznej metody testowania LG do pomiaru średniej fluktuacji temperatury w komorze FRESHConverter+™ bez obciążenia i z ustawieniem 25°C.

-Wyniki mogą się różnić w zależności od zmian temperatury zewnętrznej lub ustawienia temperatury wewnątrz.