About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Lodówko-zamrażarka LG | Ciemny grafit mat | 2.03m | klasa C | Door Cooling | Total No Frost | Zero Clearance | Multi Air Flow

GBBW322CEV energy label.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu
GBBW322CEV energy label.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

Lodówko-zamrażarka LG | Ciemny grafit mat | 2.03m | klasa C | Door Cooling | Total No Frost | Zero Clearance | Multi Air Flow

GBBW322CEV
Widok z przodu modelu GBBW322CEV
Widok modelu GBBW322CEV z całkowicie otwartymi drzwiami
Brak prześwitu
Po lewej stronie mięso z temperaturą -3°C, na środku świeże ryby z temperaturą 0°C, a po prawej ser z temperaturą 2°C.
Lodówka LG z dolną zamrażarką w przestrzeni mieszkalnej z widokiem na miasto nocą; na zdjęcie nałożono grafikę przedstawiającą tryb oszczędzania energii AI oraz wykres zmiennego zużycia energii.
Lodówka LG z dolną zamrażarką, zabudowana równo w wysokich, ciepłobeżowych szafkach, z białymi strzałkami wskazującymi na górną, boczną i przednią powierzchnię lodówki.
Zbliżenie na półkę na wino w lodówce LG, na której znajdują się cztery butelki wina oraz pudełko makaroników; po lewej stronie, w okrągłym powiększeniu, pokazano szczegóły konstrukcji tej półki.
Widok z przodu wylotu DoorCooling+™
Widok z góry modelu GBBW322CEV
Widok z dołu modelu GBBW322CEV
Półka jest podświetlona na niebiesko, ze strzałkami skierowanymi w górę i w dół. Na prawym zdjęciu półka jest złożona, aby pomieścić dwie butelki wody.
Widok z przodu i z boku modelu GBBW322CEV
Widok z tyłu modelu GBBW322CEV
Lodówka GBBW322CEV zabudowana w ciemnobrązowej kuchni, z oknem i kanapą po lewej oraz zlewem po prawej stronie.
Wymiary i instalacja modelu GBBW322CEV
Widok z przodu modelu GBBW322CEV
Widok modelu GBBW322CEV z całkowicie otwartymi drzwiami
Brak prześwitu
Po lewej stronie mięso z temperaturą -3°C, na środku świeże ryby z temperaturą 0°C, a po prawej ser z temperaturą 2°C.
Lodówka LG z dolną zamrażarką w przestrzeni mieszkalnej z widokiem na miasto nocą; na zdjęcie nałożono grafikę przedstawiającą tryb oszczędzania energii AI oraz wykres zmiennego zużycia energii.
Lodówka LG z dolną zamrażarką, zabudowana równo w wysokich, ciepłobeżowych szafkach, z białymi strzałkami wskazującymi na górną, boczną i przednią powierzchnię lodówki.
Zbliżenie na półkę na wino w lodówce LG, na której znajdują się cztery butelki wina oraz pudełko makaroników; po lewej stronie, w okrągłym powiększeniu, pokazano szczegóły konstrukcji tej półki.
Widok z przodu wylotu DoorCooling+™
Widok z góry modelu GBBW322CEV
Widok z dołu modelu GBBW322CEV
Półka jest podświetlona na niebiesko, ze strzałkami skierowanymi w górę i w dół. Na prawym zdjęciu półka jest złożona, aby pomieścić dwie butelki wody.
Widok z przodu i z boku modelu GBBW322CEV
Widok z tyłu modelu GBBW322CEV
Lodówka GBBW322CEV zabudowana w ciemnobrązowej kuchni, z oknem i kanapą po lewej oraz zlewem po prawej stronie.
Wymiary i instalacja modelu GBBW322CEV

Główne cechy

  • LINEAR Cooling™
  • Door Cooling+™
  • Miękkie oświetlenie LED
  • FRESH Converter™ (-3º,0º, 3ºC)
  • FRESH Zone™
  • Multi AirFlow
Więcej
Matowa czarna lodówka z dolną zamrażarką LG (GBBW726AEV) wbudowana w szare szafki, obok marmurowego blatu z płytą indukcyjną i dużym oknem po prawej.

Dopasowuje się do Twojego stylu życia, zapewniając maksymalną świeżość

Lodówka z dolną zamrażarką LG (GBBW726AEV), zabudowana równo w wysokich, szarych szafkach, z niebieskimi strzałkami wskazującymi na górną, boczną i przednią powierzchnię lodówki.

Idealne dopasowanie

Lodówka z dolną zamrażarką LG (GBBW726AEV) ze smartfonem przedstawiającym aplikację ThinQ z przodu oraz świecącą, jasnoniebieską ikoną AI obok lodówki

Funkcje AI

Widok na lodówkę z dolną zamrażarką LG (GBBW726AEV) z półkami wypełnionymi owocami, warzywami, napojami i przekąskami; niebieskie strumienie powietrza wydobywają się z lewej strony lodówki.

Maksymalna świeżość

Całkowicie otwarta lodówka z dolną zamrażarką LG (GBBW726AEV) z górną komorą pokazującą żywność w szufladach, z niebieskimi nakładkami i strzałkami podkreślającymi przestronne wnętrze

Maksymalna wydajność przechowywania

*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie ilustracyjny i może różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

Lodówka z zamrażarką LG (GBBW726AEV) z prawymi drzwiami otwartymi pod kątem 110 stopni, z zakrzywionym zawiasem u góry blisko przylegającej szarej ściany zabudowania.

Brak prześwitu

Zaprojektowana tak, aby pasowała do każdej kuchni

Otwieraj szeroko nawet przy ścianie lub w ciasnych przestrzeniach dzięki funkcji Brak prześwitu

Lodówka z zamrażarką LG (GBBW726AEV) z widokiem z góry, podzielony obraz, z lewej strony tekst Tradycyjny zawias uderza w ścianę; po prawej tekst Zawiasy otwierają się swobodnie dzięki opcji Brak prześwitu

*Aby zapewnić prawidłowe działanie drzwi, wymagany jest minimalny odstęp 4 mm między bokiem lodówki a ścianą.
*Jeśli odstęp jest mniejszy niż 4 mm, drzwi mogą nie otwierać się w pełni lub mogą ocierać o ścianę, co może wpłynąć na działanie urządzenia.
*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie ilustracyjny i może różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

Premium Flat Door

Elegancki i nowoczesny wygląd zapewnia idealne dopasowanie

Delektuj się konstrukcją Premium Flat Door i przestronnym wnętrzem, które łączą wyrafinowaną elegancję z praktycznością w nowoczesnej kuchni.

Matowa czarna lodówka z zamrażarką LG (GBBW726AEV) wbudowana w szare szafki kuchenne, z piwniczką na wino po lewej stronie i gamą przyborów po prawej.

Na lewym zdjęciu przedstawiono lodówkę z dolną zamrażarką LG (GBBW726AEV) w jasnoszarych szafkach z marmurową ścianą nad blatem, a na prawym – tę samą lodówkę w ciemnej zabudowie, obok półek i naczyń kuchennych

Funkcje AI

Inteligentniejsze chłodzenie dla zoptymalizowanego zużycia energii dzięki LG ThinQ™ ¹⁾

Lodówka z dolną zamrażarką LG (GBBW726AEV) w przestrzeni mieszkalnej z widokiem na miasto nocą; na zdjęcie nałożono grafikę przedstawiającą tryb oszczędzania energii AI oraz wykres zmiennego zużycia energii

Tryb oszczędzania energii AI

Optymalizacja chłodzenia w okresach mniejszego użytkowania

Tryb oszczędzania AI2) analizuje wzorce użytkowania z okresu 3 tygodni i identyfikuje, kiedy drzwi są otwierane rzadziej, zmniejszając zużycie energii przy jednoczesnym zachowaniu świeżości żywności.1)

Lodówka z dolną zamrażarką LG (GBBW726AEV) obok jasnoszarych szafek w salonie z widokiem na rzekę, na zdjęcie nałożono wykres i ikonę AI Fresh.

AI Fresh

Proaktywne chłodzenie przy częstym otwieraniu drzwi

Minimalizuje wzrost temperatury przy częstym otwieraniu drzwi, intensyfikując chłodzenie na dwie godziny wcześniej dzięki analizie szczegółowych wzorców użytkowania.1)

*W przypadku, gdy temperatura w komorze lodówki wynosi 1°C lub 2°C, funkcja ta nie zostanie aktywowana.

Górne drzwi lodówki z dolną zamrażarką LG (GBBW726AEV) są lekko otwarte, a czerwona fala przedstawia ikonę otwartych drzwi i ikonę alertu.

Wykrywanie delikatnego otwierania drzwi

Zachowaj świeżość dzięki inteligentnym alertom drzwi

Wykrywanie delikatnego otwierania drzwi¹⁾ zapewnia świeżość artykułów spożywczych i minimalizuje marnotrawstwo energii, ostrzegając o nieprawidłowym zamknięciu.

Maksymalna świeżość

Precyzyjne chłodzenie, stały poziom świeżości

LinearCooling™ dłużej utrzymuje świeżość żywności, zmniejszając wahania temperatury i zachowując jej smak oraz wygląd.

Grafika lodówki z zamrażarką LG (GBBW726AEV) przedstawiająca świeżego pomidora po 7 dniach, z niebieskim wykresem wahań i tekstem ±0,5°C
Grafika lodówki z zamrażarką LG (GBBW726AEV) przedstawiająca zwiędniętego pomidora po 7 dniach, z czerwonym wykresem wahań i tekstem ±1,0°C
Otwarta lodówka z dolną zamrażarką LG (GBBW726AEV) z jasnoniebieskim strumieniem powietrza płynącym z lewego otworu wentylacyjnego w kierunku koszyka na drzwiach, z owocami, butelkami i pojemnikami przechowywanymi wewnątrz.

DoorCooling+™

Dostarcz świeżość szybciej do Twojego koszyka na drzwiach

Świeże napoje i jedzenie dzięki szybkiej wydajności DoorCooling+™ 3).

*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie ilustracyjny i może różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

Lodówka z dolną zamrażarką LG (GBBW726AEV) Fresh Balancer przechowująca sałatę, papryki, pomarańcze i jabłka, ze strzałkami w górę i w dół oraz zbliżeniem na Moist Balance Crisper

FRESHBalancer™

Kontrola wilgotności owoców i warzyw

FRESH Balancer™ utrzymuje wilgotność owoców i warzyw dzięki Moist Balance Crisper™, pomagając zachować ich świeżość.

*Na podstawie wewnętrznego testu LG (temperatura otoczenia 25°C, normalna wilgotność, zamrażarka -18°C, lodówka 4°C), mierzącego utratę masy wody po 24 godzinach.
*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie ilustracyjny i może różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

FRESHConverter+™

Przechowywanie żywności z elastycznymi ustawieniami temperatury

Temperatura nie jest już problemem – FRESHConverter™ 4) umożliwia łatwe dostosowanie ustawień do różnych rodzajów żywności.

   

   

    

Maksymalna wydajność przechowywania

Maksymalna pojemność, sprytnie zorganizowana

Zmaksymalizuj wydajność przechowywania dzięki inteligentnym, schludnym rozwiązaniom, które zapewniają świeżą żywność.

Widok na lodówkę z zamrażarką LG (GBBW726AEV) z owocami na górnej półce, butelkami na wino na środku i większą ilością owoców na dole.

*Zdjęcia i filmy mają charakter wyłącznie ilustracyjny i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

Zbliżenie na półkę na wino w lodówce z zamrażarką LG (GBBW726AEV), na której znajdują się cztery butelki wina oraz pudełko makaroników; w okrągłym powiększeniu pokazano szczegóły konstrukcji tej półki

Półka na wino

Mądrze wykorzystaj przestrzeń – na wino i nie tylko

Jedna półka zarówno na butelki, jak i na codzienne produkty – sprawna organizacja bez marnowania miejsca.

*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie ilustracyjny i może różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

Półka lodówki z zamrażarką LG (GBBW726AEV) podświetlona na niebiesko ze strzałkami w górę i w dół, po prawej stronie składana półka z dwiema butelkami wody

Wysuwana półka

Więcej miejsca, kiedy go potrzebujesz

Dodatkowa przestrzeń na duże lub wysokie produkty – większa elastyczność i łatwość przechowywania.

*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie ilustracyjny i może różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

Elastyczne przechowywanie, staranne ułożenie

Przemyślane półki i akcesoria pomagają utrzymać porządek, dopasowując się do Twoich potrzeb.

Lodówka LG (GBBW726AEV) – widok wnętrza z pięcioma półkami i poziomami regulacji wysokości zaznaczonymi niebieskimi strzałkami w górę/w dół

Regulowana półka

Maksymalna efektywność wykorzystania przestrzeni dzięki siedmiu poziomom regulacji wysokości

Wnętrze lodówki z dolną zamrażarką LG (GBBW726AEV) z ruchomym pojemnikiem, w którym znajdują się kartoniki soku, oraz pojemnikiem umieszczonym nad szufladą Fresh Balancer

Ruchomy pojemnik

Elastyczne wykorzystanie w lodówce lub zamrażarce

Wnętrze lodówki z dolną zamrażarką LG (GBBW726AEV) z przezroczystym przesuwanym koszem na drzwiczki mieszczącym sześć małych butelek z sosem

Kosz na drzwiczki

Wysuwany koszyk na małe butelki z sosami

Po lewej stronie zdjęcie lodówki z zamrażarką LG (GBBW726AEV) przedstawia zamknięte pudełko filtrujące z serem oraz ikoną dezodoryzacji w lewym dolnym rogu. Prawe zdjęcie pokazuje otwarte pudełko z widocznym serem.

My Box

Filtr węglowy pochłaniający zapachy

*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie ilustracyjny i może różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

Widok z przodu na matową czarną lodówkę z dolną zamrażarką LG (GBBW726AEV), umieszczoną w jasnym pomieszczeniu z pionowymi roletami. Poniżej przedstawiono ikony 10-letniej gwarancji na sprężarkę i efektywności energetycznej A.

Widok z przodu na matową czarną lodówkę z dolną zamrażarką LG (GBBW726AEV), umieszczoną w jasnym pomieszczeniu z pionowymi roletami. Poniżej przedstawiono ikony 10-letniej gwarancji na sprężarkę i efektywności energetycznej A.

Większa efektywność energetyczna

Dopasowuje się do Twojego stylu życia, zapewniając maksymalną świeżość

Sprężarka LG Smart Inverter Compressor™ dostosowuje moc chłodzenia w razie potrzeby, zmniejszając zużycie energii, a jednocześnie działając cicho i niezawodnie. Objęta również 10-letnią gwarancją.

Zastrzeżenie

1)LG ThinQ™

-Aby korzystać z funkcji ThinQ, konieczne jest zainstalowanie aplikacji „LG ThinQ” ze sklepu Google Play lub Apple App Store na smartfonie i nawiązanie połączenia z Wi-Fi. Aplikacja LG ThinQ jest dostępna na smartfonach z systemem Android 9.0 lub nowszym oraz iOS 16.0 lub nowszym. Wymagane połączenie z telefonem i domową siecią Wi-Fi oraz rejestracja produktu w aplikacji LG ThinQ™.

-Funkcje aplikacji LG ThinQ™ mogą różnić się w zależności od produktu i kraju

2)Tryb oszczędzania energii AI

-Tryb oszczędzania AI można regulować w dwóch etapach (do 1% dla etapu 1 i do 5% dla etapu 2), a stopa oszczędności różni się w zależności od klasy energetycznej i specyfikacji produktu.

-Współczynnik oszczędności AI dla każdego etapu może się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania.

-Szczegółowe dane testu dotyczące stopy oszczędności są następujące:

1. Model testowy: GBBW322CEV

2. Warunki testowe: Zamrażarka w temperaturze -18°C, lodówka w temperaturze 3°C, bez obciążenia

3. Warunki instalacji: Temperatura pokojowa 25°C, wilgotność 55%

4. Metoda testowa: 8 godzin otwarcia, 16 godzin bez otwarcia Łączna liczba otwarć w trakcie godzin otwarcia: Lodówka: 28 razy; Zamrażarka: 6 razy. Wyniki energetyczne dla każdego etapu trybu oszczędzania AI w ciągu 3 dni są przekształcane na 24-godzinne zużycie energii i porównywane.

5. Podczas korzystania z trybu oszczędzania AI cykl odszraniania oraz prędkość pracy kompresora mogą być dostosowywane do warunków otoczenia. Zastosowanie etapu 2 może spowodować wzrost temperatury wewnątrz zamrażarki i lodówki.

6. Wyniki testów zostały zweryfikowane przez TÜV Rheinland Inc. przy użyciu ich określonej metody testowej, ale mogą się różnić w zależności od rzeczywistego środowiska użytkowania.

7. Tryb oszczędzania AI jest obsługiwany tylko przez aplikację LG ThinQ; LG ThinQ może mieć pewne ograniczenia pod względem obsługiwanych środowisk i metod użytkowania.

3) DoorCooling+™

-Na podstawie wyników testów TÜV Rheinland z wykorzystaniem wewnętrznej metody testowej LG mierzącej szybkość schładzania pojemnika na wodę umieszczonego w górnym koszyku z 25°C do 6°C, DoorCooling+™ wykazał o 15,1% szybsze chłodzenie przy otwartych drzwiach niż przy zamkniętych.

- DoorCooling+™ przestaje działać po otwarciu drzwi.

-Rezultaty mogą różnić się podczas właściwego użytkowania. Dotyczy jedynie wybranych modeli.

4) FRESHConverter™

-Ustawienie temperatury można zmienić, naciskając przycisk wyboru. Istnieją trzy różne tryby: Mięso (-3°C), Ryby (0°C) i Ser (2°C)

-Na podstawie wyników wewnętrznych testów LG z wykorzystaniem wewnętrznej metody testowania LG do pomiaru średniej fluktuacji temperatury w komorze FRESHConverter+™ bez obciążenia i z ustawieniem 25°C.

-Wyniki mogą się różnić w zależności od zmian temperatury zewnętrznej lub ustawienia temperatury wewnątrz.

Najczęstsze pytania

Q.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie lodówki z zamrażarką?

A.

Wybierając lodówkę z zamrażarką LG, należy wziąć pod uwagę kluczowe czynniki, takie jak miejsce do przechowywania, efektywność energetyczna i inteligentna technologia chłodzenia.

Inteligentne i schludne rozwiązania LG pomagają zmaksymalizować wydajność przechowywania przy jednoczesnym zachowaniu świeżej żywności*.

 

Zwróć uwagę na innowacje takie jak LinearCooling™, która pomaga utrzymać bardziej stabilną temperaturę w całej lodówce, oraz DoorCooling+™, która szybciej chłodzi produkty umieszczone na drzwiach.

Konstrukcja Premium Flat Door od LG oraz wybór nowoczesnych kolorów i wykończeń dodają stylowego charakteru Twojej kuchni.

 

*Na podstawie wyników testów TÜV Rheinland z wykorzystaniem wewnętrznej metody testowej LG porównującej współczynnik redukcji masy warzyw między modelem z chłodzeniem liniowym a modelem bez chłodzenia liniowego, model z chłodzeniem liniowym wykazał niższy współczynnik redukcji masy.

Q.

Jakiego rozmiaru lodówki z zamrażarką potrzebuję?

A.

Odpowiedni rozmiar lodówki z zamrażarką zależy od gospodarstwa domowego i potrzeb związanych z przechowywaniem żywności. Ogólny przewodnik:

 

-Duże lodówki z zamrażarką o pojemności 304–387 l są idealne dla 1–2 osób.

-Smukłe modele wielodrzwiowe o pojemności 506–530 l pasują do rodzin 3–4 osobowych.

-Dla większych gospodarstw domowych dobrym wyborem będą modele wielodrzwiowe lub typu amerykańskiego, oferujące pojemność od 635 do 750 litrów.

 

Przy wyborze odpowiedniej pojemności zastanów się, jak często robisz zakupy, ile świeżej i mrożonej żywności przechowujesz oraz jaka jest dostępna przestrzeń w kuchni.

Q.

Jak zmienić ustawienie temperatury w zamrażarce lodówki LG?

A.

Użyj panelu sterowania na drzwiach lub wewnątrz lodówki, aby ustawić preferowaną temperaturę lodówki lub zamrażarki. Obsługiwane modele mogą również korzystać z aplikacji LG ThinQ na smartfonie, by zdalnie zmieniać ustawienia temperatury. 

Q.

Co oznacza, że lodówko-zamrażarka jest bezszronowa?

A.

Szron tworzy się, gdy para wodna dociera do lodowatych chłodnic, a następnie kondensuje się do postaci wody, która natychmiast zamarza. Bezszronowa lodówka wykorzystuje timer do regularnego włączania nagrzewnicy wokół cylindra chłodzącego, by stopić lód, co automatycznie zapobiega gromadzeniu się szronu.

Drukuj

Wszystkie specyfikacje

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy

Co mówią ludzie

Polecane produkty

Wybierz swój sklep online

Sprawdź ofertę w sklepach oficjalnych Partnerów LG