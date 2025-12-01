31,5-calowy monitor UHD 4K HDR

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Dopracowany od A do Z
Ciesz się niesamowitą klarownością obrazu i żywymi kolorami dzięki monitorowi LG UHD 4K HDR. Dzięki dużemu wyświetlaczowi o przekątnej 31,5 cala możesz efektywnie pracować i zanurzyć się w świecie streamingu.
Ciesz się niesamowitą klarownością obrazu i żywymi kolorami dzięki monitorowi LG UHD 4K HDR.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego użytkowania.
Funkcje zorientowane na gry
Immersyjny gaming
Model 32UR550 zapewnia nie tylko emocje dzięki dobremu obrazowi i dźwiękowi stereo (z technologią Waves MaxxAudio®), ale także oferuje technologie AMD FreeSync™, dynamicznej synchronizacji akcji i stabilizacji czerni, zapewniające realistyczne wrażenia podczas grania.
Wciągające wrażenia podczas grania na konsoli w rozdzielczości 4K HDR.
AMD FreeSync™
Płynny i szybki ruch
Dzięki technologii AMD FreeSync™ gracze mogą cieszyć się płynnymi, wyraźnymi ruchami w grach o wysokiej rozdzielczości i szybkim tempie. Technologia ta praktycznie eliminuje zjawisko rozrywania obrazu i zacinania się, zapewniając wciągające wrażenia z gry.
*Porównanie trybu „WYŁ.” (lewy obraz) i AMD FreeSync™.
Brak funkcji DAS
DAS
Dynamiczna synchronizacja akcji
Reaguj szybko
Dzięki funkcji dynamicznej synchronizacji akcji, która zmniejsza opóźnienia wejściowe, gracze mogą reagować na kluczowe momenty w czasie rzeczywistym i szybko na nie odpowiadać.
*Funkcja może się różnić w zależności od warunków i środowiska, w którym użytkownik korzysta z urządzenia.
Wył.
Wł.
Stabilizator czerni
Przewaga w ciemności
Stabilizator czerni pomaga graczom wykrywać snajperów czających się w najciemniejszych zakamarkach i szybko poruszać się między eksplozjami.
*Funkcja może się różnić w zależności od warunków i środowiska, w którym użytkownik korzysta z urządzenia.
Ciesz się treściami w 4K i HDR
Wizualny przepych
Odkryj treści HDR z różnych serwisów streamingowych i ciesz się żywym obrazem oraz szeroką gamą kolorów na monitorze LG UHD 4K. Dzięki technologii HDR obsługującej przestrzeń kolorów DCI-P3 możesz zanurzyć się w oszałamiających obrazach.
Monitor umożliwiający użytkownikom oglądanie treści w rozdzielczości 4K i HDR.
*Usługa streamingowa OTT jest dostępna wyłącznie po podłączeniu urządzenia OTT do monitora. Urządzenie OTT i pilot NIE są dołączone do zestawu (sprzedawane oddzielnie).
OnScreen Control
Usprawniona kontrola
Łatwo kontroluj ustawienia wyświetlania za pomocą kilku kliknięć, korzystając z oprogramowania OnScreen Control. Możesz również łatwo podzielić cały obszar wyświetlania za pomocą funkcji Screen Split.
*Aby pobrać najnowszą wersję programu OnScreen Control, kliknij przycisk „Pobierz”.
*Funkcje mogą nie działać poprawnie w zależności od PC używanego przez użytkownika.
Ergonomiczny design
Łatwo i wygodnie
Osiągnij odpowiednie warunki pracy dzięki ergonomicznej podstawce: łatwo dostosuj wysokość, nachylenie i pivot, aby uzyskać idealne doznania wizualne.
Kluczowe parametry
Wyświetlacz - Rozmiar [cale]
31.5
Wyświetlacz - Rozdzielczość
3840 x 2160
Wyświetlacz - Typ panelu
VA
Wyświetlacz - Współczynnik proporcji
16:9
Wyświetlacz - Pokrycie gamy kolorów (typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Wyświetlacz - Jasność (typ.) [cd/m²]
250
Wyświetlacz - Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
60
Wyświetlacz - Czas reakcji
4ms (GtG w trybie Szybszym)
Mechaniczny - Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył/wysokość/pivot
Wszystkie specyfikacje
INFORMACJE
Nazwa produktu
UHD
Rok
Y24
WYŚWIETLACZ
Rozmiar [cale]
31.5
Rozmiar [cm]
80
Rozdzielczość
3840 x 2160
Typ panelu
VA
Współczynnik proporcji
16:9
Rozstaw pikseli [mm]
0.06053 x 0.18159
Jasność (min.) [cd/m²]
200
Jasność (typ.) [cd/m²]
250
Pokrycie gamy kolorów (min.)
DCI-P3 80%(CIE1976)
Pokrycie gamy kolorów (typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Głębia kolorów (liczba kolorów)
1.07B
Współczynnik kontrastu (min.)
2100:1
Współczynnik kontrastu (typ.)
3000:1
Czas reakcji
4ms (GtG w trybie Szybszym)
Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
60
Kąt widzenia (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FUNKCJE
HDR 10
TAK
Efekt HDR
TAK
Zabezpieczenie przed migotaniem
TAK
Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)
TAK
Słabość kolorów
TAK
Super Resolution+
TAK
Stabilizator czerni
TAK
Dynamiczna synchronizacja akcji
TAK
Inteligentne oszczędzanie energii
TAK
APLIKACJA SW
LG Switch
TAK
Dual Controller
TAK
ŁĄCZNOŚĆ
HDMI
TAK(2ea)
DisplayPort
TAK(1ea)
Wersja DP
1.4
Wyjście słuchawkowe
3-pole (tylko dźwięk)
DŹWIĘK
Głośnik
5W x 2
Maxx Audio
TAK
ZASILANIE
Typ zasilania
Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)
Wejście AC
100~240V (50/60Hz)
Pobór mocy (tryb wł.)
31.5W
Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)
32W
Pobór mocy (tryb uśpienia)
0.5W
Pobór mocy (DC wył.)
Mniej niż 0.3W
MECHANICZNY
Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył/wysokość/pivot
Możliwość montażu na ścianie [mm]
100 x 100
WYMIARY/WAGA
Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]
714.3x597.1x239.3(wysunięty)
Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]
714.3x420.1x45.7
Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]
821 x 226 x 507
Waga z podstawką [kg]
7
Waga bez podstawy [kg]
5.2
Waga w transporcie [kg]
12
AKCESORIUM
HDMI
TAK
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy
