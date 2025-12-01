About Cookies on This Site

31,5-calowy monitor UHD 4K HDR

32UR550K_EU new Erp label.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu
32UR550K_EU new Erp label.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

31,5-calowy monitor UHD 4K HDR

32UR550K-B
Główne cechy

  • 31,5-calowy ekran UHD 4K (3840 x 2160)
  • HDR10 z DCI-P3 90% (typ.)
  • AMD FreeSync™
  • Dynamiczna synchronizacja akcji / Stabilizator czerni
  • Głośniki stereo z technologią Waves MaxxAudio®
  • Podstawa z regulacją wysokości / pivot / nachylenia
Więcej
LG UHD Monitor 4K

LG UHD Monitor 4K

Dopracowany od A do Z

Ciesz się niesamowitą klarownością obrazu i żywymi kolorami dzięki monitorowi LG UHD 4K HDR. Dzięki dużemu wyświetlaczowi o przekątnej 31,5 cala możesz efektywnie pracować i zanurzyć się w świecie streamingu.

Ciesz się niesamowitą klarownością obrazu i żywymi kolorami dzięki monitorowi LG UHD 4K HDR.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego użytkowania.

Wyświetlacz

31,5” UHD 4K (3840 x 2160)

Praktycznie bezramkowa konstrukcja z trzech stron

Jakość obrazu

HDR10

DCI-P3 90% (typ.)

Funkcje

AMD FreeSync™

Regulacja nachylenia, wysokości i pivot

Funkcje zorientowane na gry

Immersyjny gaming

Model 32UR550 zapewnia nie tylko emocje dzięki dobremu obrazowi i dźwiękowi stereo (z technologią Waves MaxxAudio®), ale także oferuje technologie AMD FreeSync™, dynamicznej synchronizacji akcji i stabilizacji czerni, zapewniające realistyczne wrażenia podczas grania.

Wciągające wrażenia podczas grania na konsoli w rozdzielczości 4K HDR.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego użytkowania.

AMD FreeSync™

Płynny i szybki ruch

Dzięki technologii AMD FreeSync™ gracze mogą cieszyć się płynnymi, wyraźnymi ruchami w grach o wysokiej rozdzielczości i szybkim tempie. Technologia ta praktycznie eliminuje zjawisko rozrywania obrazu i zacinania się, zapewniając wciągające wrażenia z gry.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego użytkowania.

*Porównanie trybu „WYŁ.” (lewy obraz) i AMD FreeSync™.

  • Brak funkcji DAS

  • DAS

Dynamiczna synchronizacja akcji

Reaguj szybko

Dzięki funkcji dynamicznej synchronizacji akcji, która zmniejsza opóźnienia wejściowe, gracze mogą reagować na kluczowe momenty w czasie rzeczywistym i szybko na nie odpowiadać.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego użytkowania.

*Funkcja może się różnić w zależności od warunków i środowiska, w którym użytkownik korzysta z urządzenia.

  • Wył.

  • Wł.

Stabilizator czerni

Przewaga w ciemności

Stabilizator czerni pomaga graczom wykrywać snajperów czających się w najciemniejszych zakamarkach i szybko poruszać się między eksplozjami.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego użytkowania.

*Funkcja może się różnić w zależności od warunków i środowiska, w którym użytkownik korzysta z urządzenia.

Ciesz się treściami w 4K i HDR

Wizualny przepych

Odkryj treści HDR z różnych serwisów streamingowych i ciesz się żywym obrazem oraz szeroką gamą kolorów na monitorze LG UHD 4K. Dzięki technologii HDR obsługującej przestrzeń kolorów DCI-P3 możesz zanurzyć się w oszałamiających obrazach.

Monitor umożliwiający użytkownikom oglądanie treści w rozdzielczości 4K i HDR.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego użytkowania.

*Usługa streamingowa OTT jest dostępna wyłącznie po podłączeniu urządzenia OTT do monitora. Urządzenie OTT i pilot NIE są dołączone do zestawu (sprzedawane oddzielnie).

OnScreen Control

Usprawniona kontrola

Łatwo kontroluj ustawienia wyświetlania za pomocą kilku kliknięć, korzystając z oprogramowania OnScreen Control. Możesz również łatwo podzielić cały obszar wyświetlania za pomocą funkcji Screen Split.

Pobierz

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego użytkowania.

*Aby pobrać najnowszą wersję programu OnScreen Control, kliknij przycisk „Pobierz”.

*Funkcje mogą nie działać poprawnie w zależności od PC używanego przez użytkownika.

Ergonomiczny design

Łatwo i wygodnie

Osiągnij odpowiednie warunki pracy dzięki ergonomicznej podstawce: łatwo dostosuj wysokość, nachylenie i pivot, aby uzyskać idealne doznania wizualne.

Podstawa One Click Stand umożliwia łatwą konfigurację monitora bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu.

One Click Stand

Łatwa instalacja

Monitor z regulacją nachylenia.

Pochył

-5~20˚

Monitor z regulacją pivotu.

Pivot

90°, zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Monitor z regulacją wysokości.

Wysokość

110mm

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego użytkowania.

Drukuj

Kluczowe parametry

  • Wyświetlacz - Rozmiar [cale]

    31.5

  • Wyświetlacz - Rozdzielczość

    3840 x 2160

  • Wyświetlacz - Typ panelu

    VA

  • Wyświetlacz - Współczynnik proporcji

    16:9

  • Wyświetlacz - Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Wyświetlacz - Jasność (typ.) [cd/m²]

    250

  • Wyświetlacz - Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    60

  • Wyświetlacz - Czas reakcji

    4ms (GtG w trybie Szybszym)

  • Mechaniczny - Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył/wysokość/pivot

Wszystkie specyfikacje

INFORMACJE

  • Nazwa produktu

    UHD

  • Rok

    Y24

WYŚWIETLACZ

  • Rozmiar [cale]

    31.5

  • Rozmiar [cm]

    80

  • Rozdzielczość

    3840 x 2160

  • Typ panelu

    VA

  • Współczynnik proporcji

    16:9

  • Rozstaw pikseli [mm]

    0.06053 x 0.18159

  • Jasność (min.) [cd/m²]

    200

  • Jasność (typ.) [cd/m²]

    250

  • Pokrycie gamy kolorów (min.)

    DCI-P3 80%(CIE1976)

  • Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Głębia kolorów (liczba kolorów)

    1.07B

  • Współczynnik kontrastu (min.)

    2100:1

  • Współczynnik kontrastu (typ.)

    3000:1

  • Czas reakcji

    4ms (GtG w trybie Szybszym)

  • Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    60

  • Kąt widzenia (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

FUNKCJE

  • HDR 10

    TAK

  • Efekt HDR

    TAK

  • Zabezpieczenie przed migotaniem

    TAK

  • Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)

    TAK

  • Słabość kolorów

    TAK

  • Super Resolution+

    TAK

  • Stabilizator czerni

    TAK

  • Dynamiczna synchronizacja akcji

    TAK

  • Inteligentne oszczędzanie energii

    TAK

APLIKACJA SW

  • LG Switch

    TAK

  • Dual Controller

    TAK

ŁĄCZNOŚĆ

  • HDMI

    TAK(2ea)

  • DisplayPort

    TAK(1ea)

  • Wersja DP

    1.4

  • Wyjście słuchawkowe

    3-pole (tylko dźwięk)

DŹWIĘK

  • Głośnik

    5W x 2

  • Maxx Audio

    TAK

ZASILANIE

  • Typ zasilania

    Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)

  • Wejście AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Pobór mocy (tryb wł.)

    31.5W

  • Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)

    32W

  • Pobór mocy (tryb uśpienia)

    0.5W

  • Pobór mocy (DC wył.)

    Mniej niż 0.3W

MECHANICZNY

  • Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył/wysokość/pivot

  • Możliwość montażu na ścianie [mm]

    100 x 100

WYMIARY/WAGA

  • Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]

    714.3x597.1x239.3(wysunięty)

  • Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]

    714.3x420.1x45.7

  • Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]

    821 x 226 x 507

  • Waga z podstawką [kg]

    7

  • Waga bez podstawy [kg]

    5.2

  • Waga w transporcie [kg]

    12

AKCESORIUM

  • HDMI

    TAK

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy

