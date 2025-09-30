We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ GX8 32GX850A – 32-calowy monitor gamingowy OLED 4K UHD z trybem Dual-Mode, czasem reakcji 0,03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400 i panelem Glare
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
Głębsza czerń, realistyczne kolory
VESA DisplayHDR™ True Black 400 zapewnia głębokie i spójne poziomy czerni, które pozostają niezmienne w różnych warunkach oświetleniowych. Szeroka paleta barw DCI-P3 98,5% (typ.) oraz dokładność odwzorowania kolorów na poziomie Delta E≤2 gwarantują realistyczne detale i wyświetlanie barw zgodnie z zamysłem twórców.
Zaawansowana ochrona przed niebieskim światłem
Graj swobodnie przy ograniczonym wpływie szkodliwego światła niebieskiego. Monitory LG WOLED wykorzystują zaawansowaną technologię, która redukuje jego poziom, zachowując jednocześnie intensywne i naturalne kolory. Certyfikat UL Low Blue Light Platinum potwierdza niższą emisję światła niebieskiego, dzięki czemu barwy w grach pozostają żywe, a oglądanie staje się bardziej komfortowe.
*Panele LG OLED posiadają certyfikaty UL potwierdzające: Flicker-Free, Discomfort Glare Free oraz Low Blue Light.
*Numery certyfikatów: Flicker-Free Display (OLED) – A196009, Discomfort Glare Free – V563481 (warunki: UGR poniżej 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum – V745051.
*Powyższe funkcje mogą się różnić w zależności od środowiska lub warunków użytkowania.
Oszałamiająca prędkość. Pełne zanurzenie w grze.
Ultraszybki czas reakcji 0,03 ms (GtG) redukuje efekt reverse ghostingu i zapewnia błyskawiczną responsywność, otwierając przed Tobą zupełnie nowy poziom wrażeń w grach.
*Aby uzyskać czas reakcji 0,03 ms, należy wybrać opcję „Tryb szybszy” (Ustawienia gry → Czas reakcji → Tryb szybszy).
Dual-Mode – przełączaj się między 330Hz a 165Hz.
Dzięki certyfikowanemu przez VESA trybowi Dual-Mode możesz płynnie przełączać się między UHD 165Hz – idealnym do gier z bogatą grafiką – a FHD 330Hz, stworzonym do dynamicznej akcji. Funkcja Dual-Mode pozwala wybrać preferowany rozmiar ekranu i częstotliwość odświeżania (165Hz lub 330Hz) bezpośrednio w menu On-Screen Display. Co więcej, dzięki LG Switch przełączanie odbywa się wygodnie – jednym przyciskiem na obudowie lub skrótem klawiaturowym – dając Ci pełną swobodę optymalizacji rozgrywki w każdym gatunku gier.
*Działanie funkcji „Dual-Mode” może się różnić w zależności od rodzaju gry, specyfikacji karty graficznej oraz konfiguracji komputera.
Płynny ruch,
nieograniczona rozgrywka
Zminimalizuj rwanie obrazu i opóźnienia dzięki technologii AMD FreeSync™ Premium oraz oficjalnie zweryfikowanej przez NVIDIA kompatybilności G-SYNC® na monitorze gamingowym 4K. Ciesz się znaczną redukcją efektu tearingu i zacięć ekranu, co przekłada się na płynną, krystalicznie czystą rozgrywkę.
*Działanie funkcji porównano z modelami niewyposażonymi w technologię synchronizacji.
*W zależności od jakości połączenia sieciowego mogą wystąpić błędy lub opóźnienia.
Dynamic Action Sync
Dzięki funkcji Dynamic Action Sync, zmniejszającej input lag (opóźnienie między poleceniem gracza a reakcją obrazu), można wychwytywać kluczowe momenty w czasie rzeczywistym i reagować natychmiast.
Black Stabilizer
Funkcja Black Stabilizer pomaga graczom dostrzegać przeciwników ukrywających się w najciemniejszych zakamarkach i sprawnie poruszać się podczas oślepiających eksplozji.
Celownik
Celownik jest na stałe wyświetlany w centrum ekranu, aby zwiększyć precyzję strzałów.
Licznik FPS
Licznik FPS pozwala na bieżąco śledzić wydajność wyświetlania. Niezależnie od tego, czy edytujesz, grasz, czy oglądasz film – każda klatka ma znaczenie, a z licznikiem FPS masz dostęp do danych w czasie rzeczywistym.
*Funkcja Celownik jest niedostępna, gdy aktywny jest licznik FPS.
*Licznik FPS może wyświetlać wartość przekraczającą maksymalną częstotliwość odświeżania monitora.
Inteligentne sterowanie i płynne przełączanie dzięki LG Switch
Z aplikacją LG Switch z łatwością zoptymalizujesz monitor zarówno do gamingu, jak i codziennego użytku. Intuicyjnie zarządzaj ustawieniami – dostosuj jakość obrazu i jasność do własnych preferencji, a następnie zastosuj je natychmiast za pomocą skrótu klawiszowego. Aplikacja umożliwia także przełączanie się między 330Hz a 165Hz w trybie Dual-Mode, podział ekranu na 11 układów oraz błyskawiczne uruchamianie platform do wideorozmów – to jeszcze większa wygoda i elastyczność w Twoim codziennym korzystaniu z monitora.
Smukły i stylowy
Odkryj podświetlenie Hexagon oraz niemal bezramkowy design z czterech stron, uzupełniony w pełni regulowaną podstawą z funkcjami obrotu, pochylenia, regulacji wysokości i pivotu. Minimalistyczna podstawa w kształcie litery L oraz szeroki zakres regulacji obrotu zostały zaprojektowane tak, aby oszczędzać miejsce na biurku i skutecznie eliminować martwą przestrzeń.
Wszystkie specyfikacje
INFORMACJE
Nazwa produktu
UltraGear
Rok
Y25
WYŚWIETLACZ
Rozmiar [cale]
31.5
Współczynnik proporcji
16:9
Typ panelu
OLED
Czas reakcji
0.03ms (GTG)
Rozdzielczość
3840 x 2160
Rozstaw pikseli [mm]
0.1814mm x 0.1814mm
Głębia kolorów (liczba kolorów)
1.07B
Kąt widzenia (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Jasność (typ.) [cd/m²]
275cd/m²
Współczynnik kontrastu (typ.)
1500000:1
Pokrycie gamy kolorów (typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Pokrycie gamy kolorów (min.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
165
Jasność (min.) [cd/m²]
250cd/m²
Współczynnik kontrastu (min.)
1200000:1
Rozmiar [cm]
79.9
ŁĄCZNOŚĆ
HDMI
TAK(2ea)
DisplayPort
TAK(1ea)
Wersja DP
2.3
Wyjście słuchawkowe
3-biegunowe
Port USB Downstream
TAK(2ea/ver3.0)
Port USB Upstream
TAK(1ea/ver3.0)
FUNKCJE
HDR 10
TAK
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Inteligentne oszczędzanie energii
TAK
Kolor skalibrowany fabrycznie
TAK
NVIDIA G-Sync™
Kompatybilny z G-SYNC
Celownik
TAK
Tryb czytania
TAK
Licznik FPS
TAK
VRR
TAK
VESA DisplayHDR
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
Klucz zdefiniowany przez użytkownika
TAK
Automatyczny przełącznik wejścia
TAK
MECHANICZNY
Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył/wysokość/obrót/pivot
Możliwość montażu na ścianie [mm]
100 x 100
WYMIARY/WAGA
Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]
973x183x544
Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]
714.1 x 620.9 x 249.8 (góra) / 714.1 x 510.9 x 249.8 (dół)
Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]
714.1x411.8x65.0
Waga w transporcie [kg]
13.2㎏
Waga z podstawką [kg]
9.1㎏
Waga bez podstawy [kg]
4.9㎏
ZASILANIE
Pobór mocy (tryb uśpienia)
Mniej niż 0.5W
Pobór mocy (typ.)
42.63W
Pobór mocy (DC wył.)
Mniej niż 0.3W
Wejście AC
100~240V (50/60Hz)
Typ zasilania
Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)
AKCESORIUM
Display Port
TAK
HDMI
TAK (ver 2.1)
APLIKACJA SW
LG Calibration Studio (True Color Pro)
TAK
