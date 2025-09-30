LG UltraGear™ GX8 32GX850A – 32-calowy monitor gamingowy OLED 4K UHD z trybem Dual-Mode, czasem reakcji 0,03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400 i panelem Glare

Z aplikacją LG Switch z łatwością zoptymalizujesz monitor zarówno do gamingu, jak i codziennego użytku. Intuicyjnie zarządzaj ustawieniami – dostosuj jakość obrazu i jasność do własnych preferencji, a następnie zastosuj je natychmiast za pomocą skrótu klawiszowego. Aplikacja umożliwia także przełączanie się między 330Hz a 165Hz w trybie Dual-Mode, podział ekranu na 11 układów oraz błyskawiczne uruchamianie platform do wideorozmów – to jeszcze większa wygoda i elastyczność w Twoim codziennym korzystaniu z monitora.