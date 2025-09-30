About Cookies on This Site

LG UltraGear™ GX8 32GX850A – 32-calowy monitor gamingowy OLED 4K UHD z trybem Dual-Mode, czasem reakcji 0,03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400 i panelem Glare
Karta informacyjna produktu

LG UltraGear™ GX8 32GX850A – 32-calowy monitor gamingowy OLED 4K UHD z trybem Dual-Mode, czasem reakcji 0,03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400 i panelem Glare

LG UltraGear™ GX8 32GX850A – 32-calowy monitor gamingowy OLED 4K UHD z trybem Dual-Mode, czasem reakcji 0,03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400 i panelem Glare

32GX850A-B
widok z przodu
widok z boku pod kątem -15°
widok z boku pod kątem +15°
prawa strona z regulacją nachylenia
widok z przodu monitora z opuszczoną podstawą
prawa strona
prawa strona z regulacją nachylenia
widok z góry
widok z góry z obrotem w prawo
widok z góry z obrotem w lewo
widok z tyłu
lewy tylny widok pod kątem
zbliżenie na mocowanie podstawy (tył)
zbliżenie na porty połączeniowe (tył)
zbliżenie na podstawę
widok z przodu
widok z boku pod kątem -15°
widok z boku pod kątem +15°
prawa strona z regulacją nachylenia
widok z przodu monitora z opuszczoną podstawą
prawa strona
prawa strona z regulacją nachylenia
widok z góry
widok z góry z obrotem w prawo
widok z góry z obrotem w lewo
widok z tyłu
lewy tylny widok pod kątem
zbliżenie na mocowanie podstawy (tył)
zbliżenie na porty połączeniowe (tył)
zbliżenie na podstawę

Główne cechy

  • 32-calowy 4K UHD OLED (3840x2160)
  • Czas reakcji 0,03 ms (GtG)
  • VESA DisplayHDR™ True Black 400
  • Dual-Mode (UHD 165Hz-FHD 330Hz)
  • AMD FreeSync™ Premium
  • Niemal bezramkowy design
Więcej
LG UltraGear™ GX8 logo.

32-calowy monitor gamingowy OLED 4K z trybem Dual-Mode

Widok z przodu monitora gamingowego UltraGear™ OLED 32GX850A.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Przegląd funkcji monitora gamingowego, wśród których wyróżniają się: 32″ OLED 4K, technologia OLED z MLA+, VESA DisplayHDR™ True Black 400, tryb Dual-Mode, czas reakcji 0,03 ms (GtG) oraz panel Glare.
Wyświetlacz
Dramtyczna scena z gry fantasy – zakapturzony wojownik stojący przed ośnieżonym pasmem górskim. W prawym dolnym rogu widoczny napis „32″ OLED 4K”.

Dramtyczna scena z gry fantasy – zakapturzony wojownik stojący przed ośnieżonym pasmem górskim. W prawym dolnym rogu widoczny napis „32″ OLED 4K”.

Zdominuj pole bitwy
na 32-calowym OLED 4K

Zachwycający 32-calowy wyświetlacz OLED 4K (3840 × 2160) w monitorze UltraGear™ GX8 podnosi wyrazistość i szczegółowość obrazu. Technologia OLED 4K zapewnia ostrzejszy, bardziej realistyczny obraz, oferując jeszcze bardziej angażujące wrażenia.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Obrazy planet na monitorach LG OLED są jeszcze jaśniejsze i bardziej wyraziste.

OLED z MLA+

Wyjątkowy panel OLED wykorzystuje technologię Micro Lens Array+ (MLA+), która podnosi jasność i wydajność, optymalizując efektywność światła i minimalizując jego straty. Rezultat to jaśniejsze, bardziej nasycone obrazy – nawet o 37,5% wyższa jasność (SDR) w porównaniu z wcześniejszymi modelami z MLA.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Głębsza czerń, realistyczne kolory

VESA DisplayHDR™ True Black 400 zapewnia głębokie i spójne poziomy czerni, które pozostają niezmienne w różnych warunkach oświetleniowych. Szeroka paleta barw DCI-P3 98,5% (typ.) oraz dokładność odwzorowania kolorów na poziomie Delta E≤2 gwarantują realistyczne detale i wyświetlanie barw zgodnie z zamysłem twórców.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Zaawansowana ochrona przed niebieskim światłem

Graj swobodnie przy ograniczonym wpływie szkodliwego światła niebieskiego. Monitory LG WOLED wykorzystują zaawansowaną technologię, która redukuje jego poziom, zachowując jednocześnie intensywne i naturalne kolory. Certyfikat UL Low Blue Light Platinum potwierdza niższą emisję światła niebieskiego, dzięki czemu barwy w grach pozostają żywe, a oglądanie staje się bardziej komfortowe.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

*Panele LG OLED posiadają certyfikaty UL potwierdzające: Flicker-Free, Discomfort Glare Free oraz Low Blue Light.

*Numery certyfikatów: Flicker-Free Display (OLED) – A196009, Discomfort Glare Free – V563481 (warunki: UGR poniżej 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum – V745051.

*Powyższe funkcje mogą się różnić w zależności od środowiska lub warunków użytkowania.

szybkość
Monitor wyświetlający dynamiczny wyścig motocyklowy na neonowych ulicach miasta, podkreślający płynność ruchu przy częstotliwości odświeżania 165Hz.

Płynna rozgrywka dzięki częstotliwości odświeżania 165Hz

Częstotliwość odświeżania 165Hz zapewnia płynny, krystalicznie czysty obraz i minimalizuje efekt rozmycia ruchu. Każda klatka pozwala jeszcze głębiej zanurzyć się w rozgrywce.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Oszałamiająca prędkość. Pełne zanurzenie w grze.

Ultraszybki czas reakcji 0,03 ms (GtG) redukuje efekt reverse ghostingu i zapewnia błyskawiczną responsywność, otwierając przed Tobą zupełnie nowy poziom wrażeń w grach.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

*Aby uzyskać czas reakcji 0,03 ms, należy wybrać opcję „Tryb szybszy” (Ustawienia gry → Czas reakcji → Tryb szybszy).

Dual-Mode – przełączaj się między 330Hz a 165Hz.

Dzięki certyfikowanemu przez VESA trybowi Dual-Mode możesz płynnie przełączać się między UHD 165Hz – idealnym do gier z bogatą grafiką – a FHD 330Hz, stworzonym do dynamicznej akcji. Funkcja Dual-Mode pozwala wybrać preferowany rozmiar ekranu i częstotliwość odświeżania (165Hz lub 330Hz) bezpośrednio w menu On-Screen Display. Co więcej, dzięki LG Switch przełączanie odbywa się wygodnie – jednym przyciskiem na obudowie lub skrótem klawiaturowym – dając Ci pełną swobodę optymalizacji rozgrywki w każdym gatunku gier.

Rycerz i samochód wyścigowy prezentujące 165Hz WQHD oraz 330Hz WFHD.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

*Działanie funkcji „Dual-Mode” może się różnić w zależności od rodzaju gry, specyfikacji karty graficznej oraz konfiguracji komputera.

Technologia

Technologia

Płynny ruch,
nieograniczona rozgrywka

Zminimalizuj rwanie obrazu i opóźnienia dzięki technologii AMD FreeSync™ Premium oraz oficjalnie zweryfikowanej przez NVIDIA kompatybilności G-SYNC® na monitorze gamingowym 4K. Ciesz się znaczną redukcją efektu tearingu i zacięć ekranu, co przekłada się na płynną, krystalicznie czystą rozgrywkę.

Scena z gry wyścigowej – jasnozielony samochód sportowy prowadzący na torze, za nim kilka aut, ilustrująca działanie technologii AMD FreeSync™ Premium.

Scena z gry wyścigowej – jasnozielony samochód sportowy prowadzący na torze, za nim kilka aut, ilustrująca działanie technologii AMD FreeSync™ Premium.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

*Działanie funkcji porównano z modelami niewyposażonymi w technologię synchronizacji.

*W zależności od jakości połączenia sieciowego mogą wystąpić błędy lub opóźnienia.

  1. Dynamic Action Sync

    Dzięki funkcji Dynamic Action Sync, zmniejszającej input lag (opóźnienie między poleceniem gracza a reakcją obrazu), można wychwytywać kluczowe momenty w czasie rzeczywistym i reagować natychmiast.

  2. Black Stabilizer

    Funkcja Black Stabilizer pomaga graczom dostrzegać przeciwników ukrywających się w najciemniejszych zakamarkach i sprawnie poruszać się podczas oślepiających eksplozji.

  1. Celownik

     

    Celownik jest na stałe wyświetlany w centrum ekranu, aby zwiększyć precyzję strzałów.

  2. Licznik FPS

     

    Licznik FPS pozwala na bieżąco śledzić wydajność wyświetlania. Niezależnie od tego, czy edytujesz, grasz, czy oglądasz film – każda klatka ma znaczenie, a z licznikiem FPS masz dostęp do danych w czasie rzeczywistym.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

*Funkcja Celownik jest niedostępna, gdy aktywny jest licznik FPS.

*Licznik FPS może wyświetlać wartość przekraczającą maksymalną częstotliwość odświeżania monitora.

Inteligentne sterowanie i płynne przełączanie dzięki LG Switch

Z aplikacją LG Switch z łatwością zoptymalizujesz monitor zarówno do gamingu, jak i codziennego użytku. Intuicyjnie zarządzaj ustawieniami – dostosuj jakość obrazu i jasność do własnych preferencji, a następnie zastosuj je natychmiast za pomocą skrótu klawiszowego. Aplikacja umożliwia także przełączanie się między 330Hz a 165Hz w trybie Dual-Mode, podział ekranu na 11 układów oraz błyskawiczne uruchamianie platform do wideorozmów – to jeszcze większa wygoda i elastyczność w Twoim codziennym korzystaniu z monitora.

Krótki film prezentujący funkcję LG Switch w monitorach LG UltraGear™, ukazujący płynne przełączanie źródeł sygnału oraz rozszerzoną kontrolę użytkownika dla zoptymalizowanej rozgrywki w monitorach UltraGear z linii 2025.

A racing game scene showing a bright green sports car leading on a track, with multiple cars following behind under the AMD FreeSync Premium feature.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Smukły i stylowy

Odkryj podświetlenie Hexagon oraz niemal bezramkowy design z czterech stron, uzupełniony w pełni regulowaną podstawą z funkcjami obrotu, pochylenia, regulacji wysokości i pivotu. Minimalistyczna podstawa w kształcie litery L oraz szeroki zakres regulacji obrotu zostały zaprojektowane tak, aby oszczędzać miejsce na biurku i skutecznie eliminować martwą przestrzeń.

Widok z przodu i z tyłu monitora gamingowego UltraGear™ 32GX850A, z futurystyczną sceną wyścigową wyświetlaną na ekranie.
Ikony: Nachylenie, Wysokość, Pivot, Obrót, Montaż ścienny.

Ikony: Nachylenie, Wysokość, Pivot, Obrót, Montaż ścienny.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Drukuj

Wszystkie specyfikacje

INFORMACJE

  • Nazwa produktu

    UltraGear

  • Rok

    Y25

WYŚWIETLACZ

  • Rozmiar [cale]

    31.5

  • Współczynnik proporcji

    16:9

  • Typ panelu

    OLED

  • Czas reakcji

    0.03ms (GTG)

  • Rozdzielczość

    3840 x 2160

  • Rozstaw pikseli [mm]

    0.1814mm x 0.1814mm

  • Głębia kolorów (liczba kolorów)

    1.07B

  • Kąt widzenia (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Jasność (typ.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Współczynnik kontrastu (typ.)

    1500000:1

  • Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Pokrycie gamy kolorów (min.)

    DCI-P3 94% (CIE1976)

  • Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    165

  • Jasność (min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Współczynnik kontrastu (min.)

    1200000:1

  • Rozmiar [cm]

    79.9

ŁĄCZNOŚĆ

  • HDMI

    TAK(2ea)

  • DisplayPort

    TAK(1ea)

  • Wersja DP

    2.3

  • Wyjście słuchawkowe

    3-biegunowe

  • Port USB Downstream

    TAK(2ea/ver3.0)

  • Port USB Upstream

    TAK(1ea/ver3.0)

FUNKCJE

  • HDR 10

    TAK

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Inteligentne oszczędzanie energii

    TAK

  • Kolor skalibrowany fabrycznie

    TAK

  • NVIDIA G-Sync™

    Kompatybilny z G-SYNC

  • Celownik

    TAK

  • Tryb czytania

    TAK

  • Licznik FPS

    TAK

  • VRR

    TAK

  • VESA DisplayHDR

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • Klucz zdefiniowany przez użytkownika

    TAK

  • Automatyczny przełącznik wejścia

    TAK

MECHANICZNY

  • Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył/wysokość/obrót/pivot

  • Możliwość montażu na ścianie [mm]

    100 x 100

WYMIARY/WAGA

  • Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]

    973x183x544

  • Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]

    714.1 x 620.9 x 249.8 (góra) / 714.1 x 510.9 x 249.8 (dół)

  • Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]

    714.1x411.8x65.0

  • Waga w transporcie [kg]

    13.2㎏

  • Waga z podstawką [kg]

    9.1㎏

  • Waga bez podstawy [kg]

    4.9㎏

ZASILANIE

  • Pobór mocy (tryb uśpienia)

    Mniej niż 0.5W

  • Pobór mocy (typ.)

    42.63W

  • Pobór mocy (DC wył.)

    Mniej niż 0.3W

  • Wejście AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Typ zasilania

    Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)

AKCESORIUM

  • Display Port

    TAK

  • HDMI

    TAK (ver 2.1)

APLIKACJA SW

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    TAK

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.

