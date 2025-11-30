About Cookies on This Site

27-calowy monitor gamingowy LG UltraGear™ G4 240 Hz Full HD z sRGB 99% (typ.), 1 ms (GtG), HDMI 2.0
27G440A_EU new Erp label.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

27-calowy monitor gamingowy LG UltraGear™ G4 240 Hz Full HD z sRGB 99% (typ.), 1 ms (GtG), HDMI 2.0

27G440A_EU new Erp label.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

27-calowy monitor gamingowy LG UltraGear™ G4 240 Hz Full HD z sRGB 99% (typ.), 1 ms (GtG), HDMI 2.0

27G440A-B
Główne cechy

  • 27-calowy wyświetlacz IPS Full HD (1920 x 1080)
  • Częstotliwość odświeżania 240 Hz
  • sRGB 99% (typ.)
  • Czas reakcji 1 ms (GtG)
  • Kompatybilność z NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium
  • HDMI™ 2.0 x2 / DisplayPort 1.4 x1 (z DSC)
Więcej
Przednia strona monitora gamingowego UltraGear™ 27g440a.



27-calowy Full HD 240Hz
Monitor Gamingowy IPS

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Grafika promocyjna podkreślająca kluczowe cechy monitora LG UltraGear 27G440A: 27-calowy wyświetlacz FHD (1920 x 1080), pokrycie kolorów sRGB 99% (typ.), częstotliwość odświeżania 240 Hz, czas reakcji 1 ms (GtG) oraz złącze HDMI 2.0.
Słowo „WYŚWIETLACZ” napisane dużymi literami o gradientowym kolorze, wyśrodkowane na ciemnym tle, z cienką ramką rozciągającą się od lewej strony.

Poczuj prawdziwą akcję w żywych kolorach

Nasz monitor obsługuje HDR10 i oferuje 99% pokrycia sRGB, zapewniając szerokie spektrum barw, które dzięki matrycy IPS umożliwia wierne odwzorowanie kolorów i wciągające wrażenia z gry. Umożliwia graczom przeżywanie dramatycznych bitew zgodnie z zamysłem twórców.

Zdjęcie promocyjne monitora LG UltraGear 27G440A przedstawiające realistyczną scenę bitwy kosmicznej z statkami kosmicznymi w pobliżu jasnego słońca i asteroid. W lewym dolnym rogu widnieje napis „sRGB 99%” i „IPS”, podkreślający dokładne odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Wyświetlacz IPS™

Monitor LG IPS™ zapewnia wyjątkową dokładność kolorów i szeroki kąt widzenia.

sRGB 99% (typ.)

Dzięki 99% pokryciu przestrzeni spektrum sRGB monitor doskonale sprawdza się w wiernym odwzorowaniu kolorów.

Słowo „SZYBKOŚĆ” napisane dużymi literami o gradientowym kolorze, wyśrodkowane na ciemnym tle, z cienką ramką rozciągającą się od lewej strony.
Obraz promocyjny monitora LG UltraGear 27G440A przedstawiający futurystyczną scenę wyścigu motocyklowego. Nagłówek brzmi „Płynna rozgrywka dzięki częstotliwości odświeżania 240 Hz” i podkreśla płynny, krystalicznie czysty obraz z redukcją rozmycia ruchu. Duży napis „240 Hz” podkreśla szybką częstotliwość odświeżania monitora, zaprojektowaną z myślą o wciągającej rozgrywce.

Płynna rozgrywka dzięki częstotliwości odświeżania 240 Hz

Częstotliwość odświeżania 240 Hz zapewnia płynny, krystalicznie czysty obraz przy jednoczesnym zminimalizowaniu rozmycia ruchu. Zanurz się w głębię rozgrywki wraz z każdą klatką.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Oszałamiająca prędkość

Ultraszybki czas reakcji 1 ms (GtG), zmniejszający efekt odwrotnego ghostingu, pozwala cieszyć się zupełnie nową wydajnością w grach.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji. Mogą różnić się od rzeczywistego działania.

*Aby uzyskać czas reakcji wynoszący 1 ms, wybierz opcję „Tryb szybszy” („Dostosowanie gry” → „Czas reakcji” → „Tryb szybszy”).

Słowo „TECHNOLOGIA” napisane dużymi literami o gradientowym kolorze, wyśrodkowane na ciemnym tle, z cienką ramką rozciągającą się od lewej strony.

Certyfikowany przez powszechnie stosowaną technologię

Dzięki technologii AMD FreeSync™ Premium i zgodności z G-SYNC® zatwierdzonej przez NVIDIA monitor ten oferuje płynny obraz bez rozrywania i niskie opóźnienia, zapewniając niezrównaną precyzję i płynność podczas grania.

Obraz porównawczy przedstawiający pilota w kokpicie szybkiego samolotu odrzutowego. Lewa strona oznaczona jako „Wyłączone” jest rozmyta i zawiera artefakty ruchu, natomiast prawa strona oznaczona jako „Włączone” jest ostra i wyraźna, co ilustruje zalety funkcji optymalizacji ruchu w monitorze LG UltraGear 27G440A.

Logo NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium, podkreślające kompatybilność monitora LG UltraGear 27G440A z obiema technologiami adaptacyjnej synchronizacji, zapewniającymi płynniejszą rozgrywkę bez zniekształceń obrazu.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

*Wydajność funkcji porównano z modelami, w których nie zastosowano technologii synchronizacji.

*W zależności od połączenia sieciowego mogą wystąpić błędy lub opóźnienia.

Dynamic Action Sync

Dzięki funkcji dynamicznej synchronizacji akcji, która zmniejsza opóźnienia wejściowe, gracze mogą reagować na kluczowe momenty w czasie rzeczywistym.

Stabilizator czerni

Stabilizator czerni pomaga graczom wykrywać snajperów czających się w najciemniejszych zakamarkach i szybko poruszać się w świetle błysków eksplozji.

Celownik

Punkt celowania jest zamocowany w środku, aby zwiększyć celność strzału.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Inteligentne sterowanie i płynne przełączanie dzięki LG Switch

Dzięki aplikacji LG Switch można łatwo zoptymalizować monitor zarówno do gier, jak i codziennego użytku. Bez wysiłku zarządzaj ustawieniami monitora — dostosuj jakość obrazu i jasność do swoich preferencji, a następnie natychmiast zastosuj ustawienia za pomocą skrótu klawiszowego. Aplikacja umożliwia również podzielenie ekranu na 11 układów i uruchomienie platformy do rozmów wideo jednym kliknięciem, co zapewnia jeszcze większą wygodę użytkowania.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkowania.

*Ten film ma charakter wyłącznie ilustracyjny i może nie odzwierciedlać rzeczywistych specyfikacji produktu 27G440A.

*Aby prawidłowo korzystać z funkcji LG Switch, należy pobrać oprogramowanie i instrukcję obsługi ze strony LG.com.

Kompaktowy i elegancki

Praktycznie bezramkowa konstrukcja w połączeniu z w pełni regulowaną podstawą umożliwiającą obrót, pochylenie, zmianę wysokości i pivot. Prosta w konstrukcji podstawa w kształcie litery L pozwala zaoszczędzić miejsce na biurku i wyeliminować martwe strefy, dzięki czemu Twoje stanowisko pracy jest uporządkowane i wydajne.

Ikona regulacji obrotu

Obrót

 -30° ~ 30°

Ikona regulacji pochyłu

Pochył

-5° ~ 21°

Ikona regulacji wysokości

Wysokość

130mm

Ikona regulacji pivotu

Pivot

W obu kierunkach

Widok z przodu i z tyłu monitora gamingowego UltraGear™ 27g440a, na ekranie którego wyświetlana jest futurystyczna scena wyścigowa.
Ikona HDMI

HDMI™ 2.0 x2

Ikona Displayport

DisplayPort 1.4 x1 

z DSC
 

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Drukuj

Kluczowe parametry

  • Wyświetlacz - Rozmiar [cale]

    27

  • Wyświetlacz - Rozdzielczość

    1920 x 1080

  • Wyświetlacz - Typ panelu

    IPS

  • Wyświetlacz - Współczynnik proporcji

    16:9

  • Wyświetlacz - Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Wyświetlacz - Jasność (typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Wyświetlacz - Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    240

  • Wyświetlacz - Czas reakcji

    1ms (GtG w trybie Szybkim)

  • Mechaniczny - Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył/wysokość/obrót/pivot

Wszystkie specyfikacje

INFORMACJE

  • Nazwa produktu

    UltraGear

  • Rok

    Y25

WYŚWIETLACZ

  • Rozmiar [cale]

    27

  • Rozmiar [cm]

    68.4

  • Rozdzielczość

    1920 x 1080

  • Typ panelu

    IPS

  • Współczynnik proporcji

    16:9

  • Rozstaw pikseli [mm]

    0.3108mm x 0.3108mm

  • Jasność (min.) [cd/m²]

    320 cd/m²

  • Jasność (typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Pokrycie gamy kolorów (min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Głębia kolorów (liczba kolorów)

    16.7M

  • Współczynnik kontrastu (min.)

    700:1

  • Współczynnik kontrastu (typ.)

    1000:1

  • Czas reakcji

    1ms (GtG w trybie Szybkim)

  • Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    240

  • Kąt widzenia (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

FUNKCJE

  • HDR 10

    TAK

  • Efekt HDR

    TAK

  • Kolor skalibrowany fabrycznie

    TAK

  • Zabezpieczenie przed migotaniem

    TAK

  • Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)

    TAK

  • NVIDIA G-Sync™

    Kompatybilność G-SYNC

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • VRR

    TAK

  • Stabilizator czerni

    TAK

  • Dynamiczna synchronizacja akcji

    TAK

  • Celownik

    TAK

  • Licznik FPS

    TAK

  • Klucz zdefiniowany przez użytkownika

    TAK

  • Automatyczny przełącznik wejścia

    TAK

  • Inteligentne oszczędzanie energii

    TAK

ŁĄCZNOŚĆ

  • HDMI

    TAK(2ea)

  • DisplayPort

    TAK(1ea)

  • Wersja DP

    1.4

  • Wyjście słuchawkowe

    3-biegunowe (tylko dźwięk)

ZASILANIE

  • Typ zasilania

    Zewnętrzne źródło zasilania (zasilacz)

  • Wejście AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Pobór mocy (tryb wł.)

    24.47W

  • Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)

    21W

  • Pobór mocy (tryb uśpienia)

    Mniej niż 0.5W

  • Pobór mocy (DC wył.)

    Mniej niż 0.3W

MECHANICZNY

  • Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył/wysokość/obrót/pivot

  • Możliwość montażu na ścianie [mm]

    100 x 100 mm

WYMIARY/WAGA

  • Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]

    614.2 x 540.7 x 220

  • Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]

    614.2 x 364.8 x 51.7

  • Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]

    770 x 172 x 500

  • Waga z podstawką [kg]

    6.5kg

  • Waga bez podstawy [kg]

    4kg

  • Waga w transporcie [kg]

    8.9kg

AKCESORIUM

  • Display Port

    TAK

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.

