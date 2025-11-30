We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
27-calowy monitor gamingowy LG UltraGear™ G4 240 Hz Full HD z sRGB 99% (typ.), 1 ms (GtG), HDMI 2.0
27-calowy monitor gamingowy LG UltraGear™ G4 240 Hz Full HD z sRGB 99% (typ.), 1 ms (GtG), HDMI 2.0
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Poczuj prawdziwą akcję w żywych kolorach
Nasz monitor obsługuje HDR10 i oferuje 99% pokrycia sRGB, zapewniając szerokie spektrum barw, które dzięki matrycy IPS umożliwia wierne odwzorowanie kolorów i wciągające wrażenia z gry. Umożliwia graczom przeżywanie dramatycznych bitew zgodnie z zamysłem twórców.
Zdjęcie promocyjne monitora LG UltraGear 27G440A przedstawiające realistyczną scenę bitwy kosmicznej z statkami kosmicznymi w pobliżu jasnego słońca i asteroid. W lewym dolnym rogu widnieje napis „sRGB 99%” i „IPS”, podkreślający dokładne odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Oszałamiająca prędkość
Ultraszybki czas reakcji 1 ms (GtG), zmniejszający efekt odwrotnego ghostingu, pozwala cieszyć się zupełnie nową wydajnością w grach.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji. Mogą różnić się od rzeczywistego działania.
*Aby uzyskać czas reakcji wynoszący 1 ms, wybierz opcję „Tryb szybszy” („Dostosowanie gry” → „Czas reakcji” → „Tryb szybszy”).
Certyfikowany przez powszechnie stosowaną technologię
Dzięki technologii AMD FreeSync™ Premium i zgodności z G-SYNC® zatwierdzonej przez NVIDIA monitor ten oferuje płynny obraz bez rozrywania i niskie opóźnienia, zapewniając niezrównaną precyzję i płynność podczas grania.
Obraz porównawczy przedstawiający pilota w kokpicie szybkiego samolotu odrzutowego. Lewa strona oznaczona jako „Wyłączone” jest rozmyta i zawiera artefakty ruchu, natomiast prawa strona oznaczona jako „Włączone” jest ostra i wyraźna, co ilustruje zalety funkcji optymalizacji ruchu w monitorze LG UltraGear 27G440A.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
*Wydajność funkcji porównano z modelami, w których nie zastosowano technologii synchronizacji.
*W zależności od połączenia sieciowego mogą wystąpić błędy lub opóźnienia.
Dynamic Action Sync
Dzięki funkcji dynamicznej synchronizacji akcji, która zmniejsza opóźnienia wejściowe, gracze mogą reagować na kluczowe momenty w czasie rzeczywistym.
Stabilizator czerni
Stabilizator czerni pomaga graczom wykrywać snajperów czających się w najciemniejszych zakamarkach i szybko poruszać się w świetle błysków eksplozji.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
Inteligentne sterowanie i płynne przełączanie dzięki LG Switch
Dzięki aplikacji LG Switch można łatwo zoptymalizować monitor zarówno do gier, jak i codziennego użytku. Bez wysiłku zarządzaj ustawieniami monitora — dostosuj jakość obrazu i jasność do swoich preferencji, a następnie natychmiast zastosuj ustawienia za pomocą skrótu klawiszowego. Aplikacja umożliwia również podzielenie ekranu na 11 układów i uruchomienie platformy do rozmów wideo jednym kliknięciem, co zapewnia jeszcze większą wygodę użytkowania.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkowania.
*Ten film ma charakter wyłącznie ilustracyjny i może nie odzwierciedlać rzeczywistych specyfikacji produktu 27G440A.
*Aby prawidłowo korzystać z funkcji LG Switch, należy pobrać oprogramowanie i instrukcję obsługi ze strony LG.com.
Kompaktowy i elegancki
Praktycznie bezramkowa konstrukcja w połączeniu z w pełni regulowaną podstawą umożliwiającą obrót, pochylenie, zmianę wysokości i pivot. Prosta w konstrukcji podstawa w kształcie litery L pozwala zaoszczędzić miejsce na biurku i wyeliminować martwe strefy, dzięki czemu Twoje stanowisko pracy jest uporządkowane i wydajne.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
Kluczowe parametry
Wyświetlacz - Rozmiar [cale]
27
Wyświetlacz - Rozdzielczość
1920 x 1080
Wyświetlacz - Typ panelu
IPS
Wyświetlacz - Współczynnik proporcji
16:9
Wyświetlacz - Pokrycie gamy kolorów (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Wyświetlacz - Jasność (typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Wyświetlacz - Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
240
Wyświetlacz - Czas reakcji
1ms (GtG w trybie Szybkim)
Mechaniczny - Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył/wysokość/obrót/pivot
Wszystkie specyfikacje
INFORMACJE
Nazwa produktu
UltraGear
Rok
Y25
WYŚWIETLACZ
Rozmiar [cale]
27
Rozmiar [cm]
68.4
Rozdzielczość
1920 x 1080
Typ panelu
IPS
Współczynnik proporcji
16:9
Rozstaw pikseli [mm]
0.3108mm x 0.3108mm
Jasność (min.) [cd/m²]
320 cd/m²
Jasność (typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Pokrycie gamy kolorów (min.)
sRGB 90% (CIE1931)
Pokrycie gamy kolorów (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Głębia kolorów (liczba kolorów)
16.7M
Współczynnik kontrastu (min.)
700:1
Współczynnik kontrastu (typ.)
1000:1
Czas reakcji
1ms (GtG w trybie Szybkim)
Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
240
Kąt widzenia (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FUNKCJE
HDR 10
TAK
Efekt HDR
TAK
Kolor skalibrowany fabrycznie
TAK
Zabezpieczenie przed migotaniem
TAK
Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)
TAK
NVIDIA G-Sync™
Kompatybilność G-SYNC
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
VRR
TAK
Stabilizator czerni
TAK
Dynamiczna synchronizacja akcji
TAK
Celownik
TAK
Licznik FPS
TAK
Klucz zdefiniowany przez użytkownika
TAK
Automatyczny przełącznik wejścia
TAK
Inteligentne oszczędzanie energii
TAK
ŁĄCZNOŚĆ
HDMI
TAK(2ea)
DisplayPort
TAK(1ea)
Wersja DP
1.4
Wyjście słuchawkowe
3-biegunowe (tylko dźwięk)
ZASILANIE
Typ zasilania
Zewnętrzne źródło zasilania (zasilacz)
Wejście AC
100~240V (50/60Hz)
Pobór mocy (tryb wł.)
24.47W
Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)
21W
Pobór mocy (tryb uśpienia)
Mniej niż 0.5W
Pobór mocy (DC wył.)
Mniej niż 0.3W
MECHANICZNY
Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył/wysokość/obrót/pivot
Możliwość montażu na ścianie [mm]
100 x 100 mm
WYMIARY/WAGA
Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]
614.2 x 540.7 x 220
Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]
614.2 x 364.8 x 51.7
Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]
770 x 172 x 500
Waga z podstawką [kg]
6.5kg
Waga bez podstawy [kg]
4kg
Waga w transporcie [kg]
8.9kg
AKCESORIUM
Display Port
TAK
Informacje dotyczące zgodności
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
Co mówią ludzie
Polecane produkty
Rejestracja produktu
Rejestracja produktu pomoże Ci szybciej uzyskiwać pomoc.
Wsparcie dla produktu
Znajdź instrukcję obsługi, rozwiązywanie problemów i gwarancję swojego produktu LG.
Wsparcie dotyczące zamówienia
Śledź swoje zamówienie i sprawdź najczęściej zadawane pytania.
Żądanie naprawy
Zamów usługę naprawy, wygodnie przez Internet.
Czat na żywo
Porozmawiaj na czacie z ekspertami ds. produktów LG w celu uzyskania pomocy w zakupach, rabatów i ofert w czasie rzeczywistym
Wyślij do nas wiadomość e-mail
Wyślij wiadomość e-mail do działu pomocy technicznej LG
Zadzwoń do nas
Porozmawiaj bezpośrednio z naszymi przedstawicielami ds. pomocy technicznej.
Wybierz swój sklep online
Dostawa gratis | Raty 0% (RRSO 0%)