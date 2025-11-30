About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG UltraGear™ GX7 27-calowy monitor gamingowy OLED QHD 240Hz | 27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, czas reakcji 0,03 ms (GtG), panel Glare
27GX704A_EU new Erp label.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

LG UltraGear™ GX7 27-calowy monitor gamingowy OLED QHD 240Hz | 27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, czas reakcji 0,03 ms (GtG), panel Glare

27GX704A_EU new Erp label.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

LG UltraGear™ GX7 27-calowy monitor gamingowy OLED QHD 240Hz | 27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, czas reakcji 0,03 ms (GtG), panel Glare

27GX704A-B
front view with spec
-15 degree side view
+15 degree side view
Front view with lowered stand height
+15 degree upward view
Front view with lowered stand height
front view
rear view
top view
-15 degree top view
+15 degree top view
perspective view
+15 degree perspective view
Rear perspective view
Back panel connectivity view
front view with spec
-15 degree side view
+15 degree side view
Front view with lowered stand height
+15 degree upward view
Front view with lowered stand height
front view
rear view
top view
-15 degree top view
+15 degree top view
perspective view
+15 degree perspective view
Rear perspective view
Back panel connectivity view

Główne cechy

  • Wyświetlacz 27" QHD (2560 x 1440) OLED
  • DisplayHDR True Black 400
  • Panel Glare
  • OLED z częstotliwością odświeżania 240Hz
  • 0.03ms (GtG)
  • Współczynnik kontrastu 1,5M:1
Więcej
UltraGear™ OLED gaming monitor.

Wyświetlacz

27" QHD (2560 x 1440) OLED

DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 typ. 98.5%**

Panel Glare

Szybkość

Częstotliwość odświeżania 240Hz

Czas reakcji 0,03 ms (GtG)

QHD przy 240Hz przez HDMI 2.1

Technologia

Kompatybilny z NVIDIA® G-SYNC®

AMD FreeSync™ Premium Pro

Certyfikacja VESA AdaptiveSync

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

*Jasność monitora została porównana z poprzednim modelem LG UltraGear™ 27GR95QE.

**DCI-P3 typ. 98,5%, min. 90%.

Wyświetlacz

OLED z MLA+

Pełen blask
wielkiej rozgrywki

Wyjątkowy wyświetlacz OLED przenosi kolory na nowy poziom intensywności. Standardowa jasność 275 nitów i maksymalna 1300 nitów sprawiają, że obraz pozostaje jasny i pełen życia – tak, aby żadna rozgrywka nie toczyła się w ciemności.

Jasny panel OLED z technologią MLA+

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Micro Lens Array+

Ewolucja OLED

Nasz UltraGear™ OLED z technologią Micro Lens Array+ oferuje do 37,5% wyższą jasność (SDR) w porównaniu z panelami MLA.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%

Eksplozja kolorów

VESA DisplayHDR™ True Black 400 sprawia, że każda scena – zarówno jasna, jak i ciemna – ożywa dzięki realistycznym detalom i kontrastowi na poziomie 1,5M:1. Zanurz się w grze w jeszcze bardziej barwnym świecie, który tworzy paleta DCI-P3 98,5% (typ.).

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

*True Black 400 odnosi się do poziomu średniej jasności obrazu 10%, a kontrast 1,5M:1 mierzony jest przy średnim poziomie jasności 25%.

Low Blue Light

Zaawansowana ochrona przed niebieskim światłem

Graj swobodnie przy ograniczonym wpływie szkodliwego światła niebieskiego. Monitory LG WOLED wykorzystują zaawansowaną technologię, która redukuje jego poziom, zachowując jednocześnie intensywne i naturalne kolory. Certyfikat UL Low Blue Light Platinum potwierdza niższą emisję światła niebieskiego, dzięki czemu barwy w grach pozostają żywe, a oglądanie staje się bardziej komfortowe.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

*Panele LG OLED posiadają certyfikaty UL: Flicker-Free, Discomfort Glare Free oraz Low Blue Light.

*Numery certyfikatów: Flicker-Free Display (OLED) – A196009, Discomfort Glare Free – V563481 (warunki: UGR poniżej 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum – V745051.

*Powyższe funkcje mogą się różnić w zależności od środowiska i warunków użytkowania.

Szybkie ustawienia dla jaśniejszego obrazu OLED

[Opcja 1] Wyłącz tryb Inteligentnego oszczędzania energii.

Szybkie ustawienia dla jaśniejszego obrazu OLED

[Opcja 2] Ustaw Tryb gry na „Gracz 1”.

Szybkie ustawienia dla jaśniejszego obrazu OLED

[Opcja 3] Ustaw Jasność na 100.

Szybkie ustawienia dla jaśniejszego obrazu OLED

[Opcja 4] Ustaw Maksymalna jasność na „Wysoka”.

Obraz ustawień GUI przedstawiający opcję Inteligentnego oszczędzanie energii..
Obraz ustawień GUI przedstawiający opcję Gracz 1.
Obraz ustawień GUI przedstawiający opcję Maksymalna jasność.
Obraz ustawień GUI przedstawiający opcję Maksymalna jasność.
Obraz ustawień GUI przedstawiający opcję Inteligentnego oszczędzanie energii..
Obraz ustawień GUI przedstawiający opcję Gracz 1.
Obraz ustawień GUI przedstawiający opcję Maksymalna jasność.
Obraz ustawień GUI przedstawiający opcję Maksymalna jasność.
Obraz ustawień GUI przedstawiający opcję Inteligentnego oszczędzanie energii..

Szybkie ustawienia dla jaśniejszego obrazu OLED

[Opcja 1] Wyłącz tryb Inteligentnego oszczędzania energii.

Obraz ustawień GUI przedstawiający opcję Gracz 1.

Szybkie ustawienia dla jaśniejszego obrazu OLED

[Opcja 2] Ustaw Tryb gry na „Gracz 1”.

Obraz ustawień GUI przedstawiający opcję Maksymalna jasność.

Szybkie ustawienia dla jaśniejszego obrazu OLED

[Opcja 3] Ustaw Jasność na 100.

Obraz ustawień GUI przedstawiający opcję Maksymalna jasność.

Szybkie ustawienia dla jaśniejszego obrazu OLED

[Opcja 4] Ustaw Maksymalna jasność na „Wysoka”.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

*Zużycie energii może wzrosnąć po wybraniu powyższych opcji.

*W jaśniejszym trybie może wystąpić efekt wypalenia ekranu.

Szybkość
OLED z 240Hz i czasem reakcji 0,03 ms (GtG)

OLED z 240Hz i czasem reakcji 0,03 ms (GtG)

Błyskawicznie szybki OLED

Nowy monitor LG UltraGear™ oferuje ultraszybką częstotliwość odświeżania 240Hz i czas reakcji 0,03 ms (GtG) na panelu OLED.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Niewiarygodna prędkość,
OLED z częstotliwością 240Hz

Szybka częstotliwość odświeżania 240Hz pozwala graczom błyskawicznie zobaczyć kolejną klatkę i cieszyć się wyjątkową płynnością obrazu. Dzięki temu mogą szybciej reagować na ruchy przeciwników i precyzyjniej celować w każdych warunkach.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Ekstremalnie szybki
czas reakcji 0,03 ms

Czas reakcji 0,03 ms (GtG) minimalizuje efekt reverse ghostingu i sprawia, że obiekty są renderowane wyjątkowo wyraźnie. Dzięki temu możesz cieszyć się grą z płynniejszym ruchem i niemal surrealistyczną lekkością obrazu.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

QHD OLED przy 240Hz przez HDMI 2.1.

QHD OLED przy 240Hz przez HDMI 2.1

Wzmocnij swoją rozgrywkę dzięki wyświetlaczowi OLED.

Model 27GX704A obsługuje częstotliwość odświeżania do 240Hz przez HDMI 2.1. Oznacza to, że gracze mogą w pełni korzystać z rozdzielczości QHD i 240Hz zarówno przez DisplayPort, jak i HDMI.

*Obsługuje częstotliwość odświeżania do 240Hz. Do prawidłowego działania wymagana jest karta graficzna z obsługą HDMI 2.1 oraz kabel HDMI 2.1 (dołączony do zestawu).

*Karta graficzna sprzedawana jest oddzielnie.

Technologia

Technologia stworzona dla płynnej rozgrywki

Technologia stworzona dla płynnej rozgrywki

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

*Działanie funkcji porównano z modelami bez zastosowanej technologii synchronizacji.

*W zależności od połączenia sieciowego mogą wystąpić błędy lub opóźnienia.

Design stworzony z myślą o graczach

Wznieś swoją rozgrywkę na wyższy poziom dzięki nowemu podświetleniu Hexagon oraz niemal bezramkowemu designowi z czterech stron. Regulowana podstawa z funkcjami obrotu, pochylenia, regulacji wysokości i pivotu sprawia, że możesz grać jeszcze wygodniej.

Design stworzony z myślą o graczach

Regulacja obrotu monitora

Obrót

Regulacja pochyłu/wysokości monitora

Pochył / Wysokość

Regulacja pivotu monitora

Pivot

Bezramkowy design

Bezramkowy design

4-pole headphone out.

4-polowe wyjście słuchawkowe

Podłącz i zanurz się w pełnym brzmieniu

Ciesz się grą i rozmowami głosowymi, korzystając z łatwego podłączenia przez 4-polowe wyjście słuchawkowe. Dodatkowo, dzięki wirtualnemu dźwiękowi przestrzennemu 3D z DTS Headphone:X, poczujesz jeszcze większą immersję.

*Słuchawki sprzedawane oddzielnie.

Gamingowy interfejs GUI

Wielokrotnie nagradzany interfejs Gaming GUI

Gracze mogą korzystać z On-Screen Display oraz OnScreen Control, aby w prosty sposób personalizować ustawienia – od podstawowych opcji monitora, aż po rejestrowanie „User Defined Key”, czyli własnych skrótów klawiszowych.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

OLED Care

Chroń swój ekran z OLED Care

Funkcja OLED Care pomaga zapobiegać powstawaniu efektu powidoków (after image) oraz wypalaniu ekranu, które mogą wystąpić przy długotrwałym wyświetlaniu statycznych, wysokokontrastowych obrazów.

*Ta funkcja jest dostępna wyłącznie za pomocą pilota dołączonego do zestawu.

Dynamic Action Sync

Dzięki funkcji Dynamic Action Sync, zmniejszającej input lag (opóźnienie między poleceniem gracza a reakcją obrazu), można wychwytywać kluczowe momenty w czasie rzeczywistym i reagować natychmiast.

Black Stabilizer

Funkcja Black Stabilizer pomaga graczom dostrzegać przeciwników ukrywających się w najciemniejszych zakamarkach i sprawnie poruszać się podczas oślepiających eksplozji.

Celownik

Celownik jest na stałe wyświetlany w centrum ekranu, aby zwiększyć precyzję strzałów.

Licznik FPS

Licznik FPS pozwala na bieżąco śledzić wydajność wyświetlania. Niezależnie od tego, czy edytujesz, grasz, czy oglądasz film – każda klatka ma znaczenie, a z licznikiem FPS masz dostęp do danych w czasie rzeczywistym.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

*Funkcja Celownik jest niedostępna, gdy aktywny jest licznik FPS.

*Licznik FPS może wyświetlać wartość przekraczającą maksymalną częstotliwość odświeżania monitora.

Zoptymalizuj odwzorowanie kolorów dzięki kalibracji sprzętowej w aplikacji LG Calibration Studio, w pełni wykorzystując szeroką gamę barw i spójność obrazu, jakie oferuje wyświetlacz LG QHD OLED.

LG Calibration Studio

Precyzja kolorów

Zoptymalizuj odwzorowanie kolorów dzięki kalibracji sprzętowej w aplikacji LG Calibration Studio, w pełni wykorzystując szeroką gamę barw i spójność obrazu, jakie oferuje wyświetlacz LG QHD OLED.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

*Oprogramowanie oraz sensor kalibracyjny NIE są dołączone do zestawu. Aby pobrać najnowszą wersję LG Calibration Studio, odwiedź stronę LG.COM.

2-YEAR BURN-IN WARRANTY for UltraGear OLED gaming monitor.

Gwarantujemy jakość ekranu
w gamingowych monitorach LG OLED

Gwarantujemy jakość ekranu<br>w gamingowych monitorach LG OLED Dowiedz się więcej
Drukuj

Kluczowe parametry

  • Wyświetlacz - Rozmiar [cale]

    26.5

  • Wyświetlacz - Rozdzielczość

    2560 x 1440

  • Wyświetlacz - Typ panelu

    OLED

  • Wyświetlacz - Współczynnik proporcji

    16:9

  • Wyświetlacz - Jasność (typ.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Wyświetlacz - Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    240

  • Wyświetlacz - Czas reakcji

    0.03ms (GTG)

  • Mechaniczny - Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył/wysokość/obrót/pivot

Wszystkie specyfikacje

INFORMACJE

  • Nazwa produktu

    UltraGear

  • Rok

    Y25

WYŚWIETLACZ

  • Rozmiar [cale]

    26.5

  • Współczynnik proporcji

    16:9

  • Typ panelu

    OLED

  • Czas reakcji

    0.03ms (GTG)

  • Rozdzielczość

    2560 x 1440

  • Rozstaw pikseli [mm]

    0.2292 x 0.2292 mm

  • Głębia kolorów (liczba kolorów)

    1.07B

  • Kąt widzenia (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Jasność (typ.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Współczynnik kontrastu (typ.)

    1500000:1

  • Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    240

  • Jasność (min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Współczynnik kontrastu (min.)

    1200000:1

  • Rozmiar [cm]

    67.32

ŁĄCZNOŚĆ

  • HDMI

    TAK(2ea)

  • DisplayPort

    TAK(1ea)

  • Wersja DP

    1.4

  • Wyjście słuchawkowe

    3-biegunowe (tylko dźwięk)

  • Port USB Downstream

    TAK(2ea/ver3.2 Gen1)

  • Port USB Upstream

    TAK(1ea/ver3.2 Gen1)

FUNKCJE

  • HDR 10

    TAK

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Inteligentne oszczędzanie energii

    TAK

  • Kolor skalibrowany fabrycznie

    TAK

  • NVIDIA G-Sync™

    Kompatybilny z G-SYNC

  • Licznik FPS

    TAK

  • VRR

    TAK

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • Klucz zdefiniowany przez użytkownika

    TAK

  • Automatyczny przełącznik wejścia

    TAK

MECHANICZNY

  • Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył/wysokość/obrót/pivot

  • Możliwość montażu na ścianie [mm]

    100 x 100

WYMIARY/WAGA

  • Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]

    673x168x529

  • Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]

    605.2x532.6x220(góra) / 605.2x402.6x220(dół)

  • Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]

    605.2x351.0x45.3

  • Waga w transporcie [kg]

    9.9kg

  • Waga z podstawką [kg]

    7.2kg

  • Waga bez podstawy [kg]

    4.8kg

ZASILANIE

  • Pobór mocy (tryb uśpienia)

    Mniej niż 0.5W

  • Pobór mocy (typ.)

    31.52W

  • Pobór mocy (DC wył.)

    Mniej niż 0.3W

  • Wejście AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Typ zasilania

    Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)

AKCESORIUM

  • Display Port

    TAK

  • HDMI

    TAK (ver 2.1)

  • USB A do B

    TAK

APLIKACJA SW

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    TAK

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.

Co mówią ludzie

Polecane produkty

Wybierz swój sklep online

Sprawdź ofertę w sklepach oficjalnych Partnerów LG