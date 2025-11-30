We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ GX7 27-calowy monitor gamingowy OLED QHD 240Hz | 27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, czas reakcji 0,03 ms (GtG), panel Glare
27GX704A-B
()
Wyświetlacz
27" QHD (2560 x 1440) OLED
DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 typ. 98.5%**
Panel Glare
Szybkość
Częstotliwość odświeżania 240Hz
Czas reakcji 0,03 ms (GtG)
QHD przy 240Hz przez HDMI 2.1
Technologia
Kompatybilny z NVIDIA® G-SYNC®
AMD FreeSync™ Premium Pro
Certyfikacja VESA AdaptiveSync
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
*Jasność monitora została porównana z poprzednim modelem LG UltraGear™ 27GR95QE.
**DCI-P3 typ. 98,5%, min. 90%.
OLED z MLA+
Pełen blask
wielkiej rozgrywki
Wyjątkowy wyświetlacz OLED przenosi kolory na nowy poziom intensywności. Standardowa jasność 275 nitów i maksymalna 1300 nitów sprawiają, że obraz pozostaje jasny i pełen życia – tak, aby żadna rozgrywka nie toczyła się w ciemności.
Jasny panel OLED z technologią MLA+
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
Micro Lens Array+
Ewolucja OLED
Nasz UltraGear™ OLED z technologią Micro Lens Array+ oferuje do 37,5% wyższą jasność (SDR) w porównaniu z panelami MLA.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%
Eksplozja kolorów
VESA DisplayHDR™ True Black 400 sprawia, że każda scena – zarówno jasna, jak i ciemna – ożywa dzięki realistycznym detalom i kontrastowi na poziomie 1,5M:1. Zanurz się w grze w jeszcze bardziej barwnym świecie, który tworzy paleta DCI-P3 98,5% (typ.).
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
*True Black 400 odnosi się do poziomu średniej jasności obrazu 10%, a kontrast 1,5M:1 mierzony jest przy średnim poziomie jasności 25%.
Low Blue Light
Zaawansowana ochrona przed niebieskim światłem
Graj swobodnie przy ograniczonym wpływie szkodliwego światła niebieskiego. Monitory LG WOLED wykorzystują zaawansowaną technologię, która redukuje jego poziom, zachowując jednocześnie intensywne i naturalne kolory. Certyfikat UL Low Blue Light Platinum potwierdza niższą emisję światła niebieskiego, dzięki czemu barwy w grach pozostają żywe, a oglądanie staje się bardziej komfortowe.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
*Panele LG OLED posiadają certyfikaty UL: Flicker-Free, Discomfort Glare Free oraz Low Blue Light.
*Numery certyfikatów: Flicker-Free Display (OLED) – A196009, Discomfort Glare Free – V563481 (warunki: UGR poniżej 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum – V745051.
*Powyższe funkcje mogą się różnić w zależności od środowiska i warunków użytkowania.
Szybkie ustawienia dla jaśniejszego obrazu OLED
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
*Zużycie energii może wzrosnąć po wybraniu powyższych opcji.
*W jaśniejszym trybie może wystąpić efekt wypalenia ekranu.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
Niewiarygodna prędkość,
OLED z częstotliwością 240Hz
Szybka częstotliwość odświeżania 240Hz pozwala graczom błyskawicznie zobaczyć kolejną klatkę i cieszyć się wyjątkową płynnością obrazu. Dzięki temu mogą szybciej reagować na ruchy przeciwników i precyzyjniej celować w każdych warunkach.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
Ekstremalnie szybki
czas reakcji 0,03 ms
Czas reakcji 0,03 ms (GtG) minimalizuje efekt reverse ghostingu i sprawia, że obiekty są renderowane wyjątkowo wyraźnie. Dzięki temu możesz cieszyć się grą z płynniejszym ruchem i niemal surrealistyczną lekkością obrazu.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
*Obsługuje częstotliwość odświeżania do 240Hz. Do prawidłowego działania wymagana jest karta graficzna z obsługą HDMI 2.1 oraz kabel HDMI 2.1 (dołączony do zestawu).
*Karta graficzna sprzedawana jest oddzielnie.
Technologia stworzona dla płynnej rozgrywki
Technologia stworzona dla płynnej rozgrywki
Kompatybilność z NVIDIA® G-SYNC®
Model 27GX704A został przetestowany przez NVIDIA i oficjalnie zatwierdzony jako G-SYNC® Compatible. Dzięki temu gracze mogą cieszyć się płynną rozgrywką z wyraźnie zredukowanym efektem rwania obrazu i zacięć.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Dzięki technologii FreeSync™ Premium Pro gracze mogą cieszyć się płynnym, niezakłóconym ruchem nawet w grach o wysokiej rozdzielczości i dynamicznej akcji. Rozwiązanie to znacząco ogranicza efekt rwania obrazu i zacięć.
Certyfikacja VESA AdaptiveSync
Dzięki certyfikacji VESA AdaptiveSync Display monitor jest stworzony z myślą o gamingu, oferując wyższe częstotliwości odświeżania i niskie opóźnienia. Ciesz się płynniejszym obrazem bez rwania klatek w grach oraz odtwarzaniem wideo bez zacięć.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
*Działanie funkcji porównano z modelami bez zastosowanej technologii synchronizacji.
*W zależności od połączenia sieciowego mogą wystąpić błędy lub opóźnienia.
Design stworzony z myślą o graczach
Wznieś swoją rozgrywkę na wyższy poziom dzięki nowemu podświetleniu Hexagon oraz niemal bezramkowemu designowi z czterech stron. Regulowana podstawa z funkcjami obrotu, pochylenia, regulacji wysokości i pivotu sprawia, że możesz grać jeszcze wygodniej.
Design stworzony z myślą o graczach
*Słuchawki sprzedawane oddzielnie.
Gamingowy interfejs GUI
Wielokrotnie nagradzany interfejs Gaming GUI
Gracze mogą korzystać z On-Screen Display oraz OnScreen Control, aby w prosty sposób personalizować ustawienia – od podstawowych opcji monitora, aż po rejestrowanie „User Defined Key”, czyli własnych skrótów klawiszowych.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
OLED Care
Chroń swój ekran z OLED Care
Funkcja OLED Care pomaga zapobiegać powstawaniu efektu powidoków (after image) oraz wypalaniu ekranu, które mogą wystąpić przy długotrwałym wyświetlaniu statycznych, wysokokontrastowych obrazów.
*Ta funkcja jest dostępna wyłącznie za pomocą pilota dołączonego do zestawu.
Dynamic Action Sync
Dzięki funkcji Dynamic Action Sync, zmniejszającej input lag (opóźnienie między poleceniem gracza a reakcją obrazu), można wychwytywać kluczowe momenty w czasie rzeczywistym i reagować natychmiast.
Black Stabilizer
Funkcja Black Stabilizer pomaga graczom dostrzegać przeciwników ukrywających się w najciemniejszych zakamarkach i sprawnie poruszać się podczas oślepiających eksplozji.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
*Funkcja Celownik jest niedostępna, gdy aktywny jest licznik FPS.
*Licznik FPS może wyświetlać wartość przekraczającą maksymalną częstotliwość odświeżania monitora.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
*Oprogramowanie oraz sensor kalibracyjny NIE są dołączone do zestawu. Aby pobrać najnowszą wersję LG Calibration Studio, odwiedź stronę LG.COM.
Kluczowe parametry
Wyświetlacz - Rozmiar [cale]
26.5
Wyświetlacz - Rozdzielczość
2560 x 1440
Wyświetlacz - Typ panelu
OLED
Wyświetlacz - Współczynnik proporcji
16:9
Wyświetlacz - Jasność (typ.) [cd/m²]
275cd/m²
Wyświetlacz - Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
240
Wyświetlacz - Czas reakcji
0.03ms (GTG)
Mechaniczny - Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył/wysokość/obrót/pivot
Wszystkie specyfikacje
INFORMACJE
Nazwa produktu
UltraGear
Rok
Y25
WYŚWIETLACZ
Rozmiar [cale]
26.5
Współczynnik proporcji
16:9
Typ panelu
OLED
Czas reakcji
0.03ms (GTG)
Rozdzielczość
2560 x 1440
Rozstaw pikseli [mm]
0.2292 x 0.2292 mm
Głębia kolorów (liczba kolorów)
1.07B
Kąt widzenia (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Jasność (typ.) [cd/m²]
275cd/m²
Współczynnik kontrastu (typ.)
1500000:1
Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
240
Jasność (min.) [cd/m²]
250cd/m²
Współczynnik kontrastu (min.)
1200000:1
Rozmiar [cm]
67.32
ŁĄCZNOŚĆ
HDMI
TAK(2ea)
DisplayPort
TAK(1ea)
Wersja DP
1.4
Wyjście słuchawkowe
3-biegunowe (tylko dźwięk)
Port USB Downstream
TAK(2ea/ver3.2 Gen1)
Port USB Upstream
TAK(1ea/ver3.2 Gen1)
FUNKCJE
HDR 10
TAK
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Inteligentne oszczędzanie energii
TAK
Kolor skalibrowany fabrycznie
TAK
NVIDIA G-Sync™
Kompatybilny z G-SYNC
Licznik FPS
TAK
VRR
TAK
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
Klucz zdefiniowany przez użytkownika
TAK
Automatyczny przełącznik wejścia
TAK
MECHANICZNY
Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył/wysokość/obrót/pivot
Możliwość montażu na ścianie [mm]
100 x 100
WYMIARY/WAGA
Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]
673x168x529
Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]
605.2x532.6x220(góra) / 605.2x402.6x220(dół)
Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]
605.2x351.0x45.3
Waga w transporcie [kg]
9.9kg
Waga z podstawką [kg]
7.2kg
Waga bez podstawy [kg]
4.8kg
ZASILANIE
Pobór mocy (tryb uśpienia)
Mniej niż 0.5W
Pobór mocy (typ.)
31.52W
Pobór mocy (DC wył.)
Mniej niż 0.3W
Wejście AC
100~240V (50/60Hz)
Typ zasilania
Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)
AKCESORIUM
Display Port
TAK
HDMI
TAK (ver 2.1)
USB A do B
TAK
APLIKACJA SW
LG Calibration Studio (True Color Pro)
TAK
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
