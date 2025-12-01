About Cookies on This Site

32-calowy zakrzywiony monitor gamingowy LG UltraGear™ QHD 180 Hz 1 ms GtG

20250610165407_32G600A_EU E.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu
20250610165407_32G600A_EU E.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

32-calowy zakrzywiony monitor gamingowy LG UltraGear™ QHD 180 Hz 1 ms GtG

32G600A-B
widok z przodu
widok z boku pod kątem -15 stopni
widok z boku pod kątem +15 stopni
widok z przodu monitora z opuszczoną podstawką
widok z boku
widok z boku przechylonego monitora
widok z góry
Widok z góry pod kątem -15 stopni
Widok z góry pod kątem +15 stopni
Widok z góry pod kątem +15 stopni
Widok z tyłu przy włączonym oświetleniu
Widok z tyłu z perspektywy przy wyłączonym oświetleniu
Widok z tyłu z perspektywy przy włączonym oświetleniu
Zbliżenie tylnego emblematu przy wyłączonym oświetleniu
Zbliżenie tylnego emblematu przy włączonym oświetleniu
Główne cechy

  • 32"wyświetlacz QHD (2560x1440) OLED
  • Częstotliwość odświeżania 180 Hz / 1 ms GtG
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
Logo UltraGear™ OLED GX6 z produktem UltraGear™.

Logo UltraGear™ OLED GX6 z produktem UltraGear™.

32" QHD 180Hz 1ms MBR Zakrzywiony monitor gamingowy

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

16:9 QHD 2560x1440, sRGB99%, 180Hz, 1000R

16:9 QHD 2560x1440, sRGB99%, 180Hz, 1000R

Wyświetlacz jest napisany wielkimi literami i ma logo LG UltraGear w prawym górnym rogu.

Wyświetlacz jest napisany wielkimi literami i ma logo LG UltraGear w prawym górnym rogu.

Przejrzystość, która zapewnia kontrolę

Dzięki 32-calowemu ekranowi QHD (2560 x 1440) monitor zapewnia realistyczny obraz i stałą jakość grafiki, zapewniając klarowność i głębię. Proporcje ekranu 16:9 zapewniają zrównoważony widok na całym ekranie, który poprawia orientację przestrzenną podczas gry — pozwalając graczowi całkowicie się w niej zanurzyć, a jednocześnie ułatwiając śledzenie kluczowych elementów wizualnych.

To jest obraz ekranu Ultra Gear pokazujący ekran gry.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Widok z boku monitora z postacią łucznika z gry na ekranie.

Jednolita krzywa, nieprzerwana rozgrywka

Poznaj krzywiznę 1000R, która najlepiej pasuje do ludzkiego pola widzenia, i ciesz się żywym obrazem dzięki niezwykłej częstotliwości odświeżania 180 Hz, która zapewnia bardziej realistyczne i wciągające wrażenia.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Poczuj klimat prawdziwej walki dzięki żywym kolorom

Nasz monitor obsługuje HDR10 i oferuje 99% pokrycia sRGB, zapewniając szerokie spektrum kolorów, które umożliwia wierne odwzorowanie barw, co przekłada się na wciągające wrażenia w rozgrywce. Pozwala to graczom poczuć atmosferę pól bitewnych zgodnie z zamierzeniami twórców gier.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Szybkość

Szybkość

Scena gry wyścigowej o niezwykle szybkiej reakcji i szybkiej częstotliwości odświeżania 180 Hz.

Płynność ruchu w grach

Częstotliwość odświeżania 180 Hz zapewnia płynny, krystalicznie czysty obraz, minimalizując rozmycie ruchu. Zanurz się we wciągającej rozgrywce z każdą klatką.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Czas reakcji 1 ms (GtG)

Oszałamiająca prędkość,
zanurz się w świecie gier

Ultraszybki czas reakcji wynoszący 1 ms (GtG), ograniczający efekt odwrotnego ghostingu i zapewniający szybki czas reakcji, pozwala cieszyć się zupełnie nową jakością rozgrywki.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego użytkowania.

*Wybierz „Tryb szybszy”, aby uzyskać „czas reakcji 1 ms”. (Ustawienia gry → Czas reakcji → Tryb szybszy).

Technologia jest napisana wielkimi literami i ma logo LG UltraGear w prawym górnym rogu.

Technologia jest napisana wielkimi literami i ma logo LG UltraGear w prawym górnym rogu.

Wyraźniej, płynniej i szybciej

Dzięki technologii AMD FreeSync™ gracze mogą cieszyć się płynnym obrazem w grach o wysokiej rozdzielczości i szybkiej akcji. Technologia ta znacznie ogranicza zjawisko rozrywania obrazu i migotania ekranu.

Postać rycerza ubranego w czerwoną pelerynę, trzymającego dużą tarczę i miecz. Lewa część ekranu jest podzielona na dwie części i zamazana, natomiast prawa część jest wyraźna. W prawym dolnym rogu widnieje logo AMD FreeSync.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Dynamic Action Sync

Zmniejszając opóźnienia wejściowe dzięki Dynamic Action Sync, gracze mogą uchwycić krytyczne momenty w czasie rzeczywistym i szybko reagować.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Stabilizator czerni

Stabilizator czerni pomaga graczom wykrywać snajperów czających się w najciemniejszych zakamarkach i szybko poruszać się wśród eksplozji.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Celownik

Aby zwiększyć dokładność strzelania, celownik został umieszczony na środku ekranu.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Smukły design, bez bałaganu

Odkryj oświetlenie sześciokątne i praktycznie bezramkową konstrukcję z trzech stron w połączeniu z w pełni regulowaną podstawą umożliwiającą obrót, pochylenie i regulację wysokości. Prosta w konstrukcji podstawa w kształcie litery L pozwala zaoszczędzić miejsce na biurku i wyeliminować martwe strefy, dzięki czemu Twoja konfiguracja jest przejrzysta i wydajna.

Obrót

Obrót

±30º

Pochył

Pochył

-5~18º

Wysokość

Wysokość

110mm

Konstrukcja bez obramowania

Konstrukcja bez obramowania

Zdjęcie produktów Ultra Gear umieszczonych na ciemnoniebieskim tle, z produktem po lewej stronie pokazującym tył i produktem po prawej stronie pokazującym przód.

Zdjęcie produktów Ultra Gear umieszczonych na ciemnoniebieskim tle, z produktem po lewej stronie pokazującym tył i produktem po prawej stronie pokazującym przód.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Drukuj

Kluczowe parametry

  • Wyświetlacz - Rozmiar [cale]

    31.5

  • Wyświetlacz - Rozdzielczość

    2560 x 1440

  • Wyświetlacz - Typ panelu

    VA

  • Wyświetlacz - Współczynnik proporcji

    16:9

  • Wyświetlacz - Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Wyświetlacz - Jasność (typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Wyświetlacz - Zakrzywienie

    1000R

  • Wyświetlacz - Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    180

  • Wyświetlacz - Czas reakcji

    1ms (GtG w trybie Szybszym)

  • Mechaniczny - Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył/wysokość/obrót

Wszystkie specyfikacje

INFORMACJE

  • Nazwa produktu

    UltraGear

  • Rok

    Y25

WYŚWIETLACZ

  • Rozmiar [cale]

    31.5

  • Rozmiar [cm]

    80

  • Rozdzielczość

    2560 x 1440

  • Typ panelu

    VA

  • Współczynnik proporcji

    16:9

  • Rozstaw pikseli [mm]

    0.272 x 0.272mm

  • Jasność (min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Jasność (typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Pokrycie gamy kolorów (min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Głębia kolorów (liczba kolorów)

    16.7M

  • Współczynnik kontrastu (min.)

    2400:1

  • Współczynnik kontrastu (typ.)

    3000:1

  • Czas reakcji

    1ms (GtG w trybie Szybszym)

  • Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    180

  • Kąt widzenia (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Zakrzywienie

    1000R

FUNKCJE

  • HDR 10

    TAK

  • Efekt HDR

    TAK

  • Zabezpieczenie przed migotaniem

    TAK

  • Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)

    TAK

  • Słabość kolorów

    TAK

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • VESA Adaptive-Sync

    TAK

  • Stabilizator czerni

    TAK

  • Dynamiczna synchronizacja akcji

    TAK

  • Celownik

    TAK

  • Licznik FPS

    TAK

  • Klucz zdefiniowany przez użytkownika

    TAK

  • Automatyczny przełącznik wejścia

    TAK

  • Inteligentne oszczędzanie energii

    TAK

APLIKACJA SW

  • Dual Controller

    TAK

  • LG UltraGear™ Studio

    TAK

ŁĄCZNOŚĆ

  • HDMI

    TAK(2ea)

  • DisplayPort

    TAK(1ea)

  • Wersja DP

    1.4

  • Wyjście słuchawkowe

    3-pole (tylko dźwięk)

ZASILANIE

  • Typ zasilania

    Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)

  • Wejście AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Pobór mocy (tryb wł.)

    22W

  • Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)

    21W

  • Pobór mocy (tryb uśpienia)

    Mniej niż 0.3W

  • Pobór mocy (DC wył.)

    Mniej niż 0.3W

MECHANICZNY

  • Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył/wysokość/obrót

  • Możliwość montażu na ścianie [mm]

    100 x 100

WYMIARY/WAGA

  • Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]

    702.5 x 559.9 x 259.6(wysunięty)
    / 702.5 x 459.9 x 259.6(wsunięty)

  • Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]

    702.5 x 421.2 x 110.3

  • Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]

    780 x 500 x 180

  • Waga z podstawką [kg]

    6.7

  • Waga bez podstawy [kg]

    4.4

  • Waga w transporcie [kg]

    8.9

AKCESORIUM

  • HDMI

    TAK(2ea)

  • Display Port

    TAK

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy

