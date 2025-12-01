We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
32-calowy zakrzywiony monitor gamingowy LG UltraGear™ QHD 180 Hz 1 ms GtG
32-calowy zakrzywiony monitor gamingowy LG UltraGear™ QHD 180 Hz 1 ms GtG
Główne cechy
- 32"wyświetlacz QHD (2560x1440) OLED
- Częstotliwość odświeżania 180 Hz / 1 ms GtG
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Przejrzystość, która zapewnia kontrolę
Dzięki 32-calowemu ekranowi QHD (2560 x 1440) monitor zapewnia realistyczny obraz i stałą jakość grafiki, zapewniając klarowność i głębię. Proporcje ekranu 16:9 zapewniają zrównoważony widok na całym ekranie, który poprawia orientację przestrzenną podczas gry — pozwalając graczowi całkowicie się w niej zanurzyć, a jednocześnie ułatwiając śledzenie kluczowych elementów wizualnych.
To jest obraz ekranu Ultra Gear pokazujący ekran gry.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Poczuj klimat prawdziwej walki dzięki żywym kolorom
Nasz monitor obsługuje HDR10 i oferuje 99% pokrycia sRGB, zapewniając szerokie spektrum kolorów, które umożliwia wierne odwzorowanie barw, co przekłada się na wciągające wrażenia w rozgrywce. Pozwala to graczom poczuć atmosferę pól bitewnych zgodnie z zamierzeniami twórców gier.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Czas reakcji 1 ms (GtG)
Oszałamiająca prędkość,
zanurz się w świecie gier
Ultraszybki czas reakcji wynoszący 1 ms (GtG), ograniczający efekt odwrotnego ghostingu i zapewniający szybki czas reakcji, pozwala cieszyć się zupełnie nową jakością rozgrywki.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego użytkowania.
*Wybierz „Tryb szybszy”, aby uzyskać „czas reakcji 1 ms”. (Ustawienia gry → Czas reakcji → Tryb szybszy).
Wyraźniej, płynniej i szybciej
Dzięki technologii AMD FreeSync™ gracze mogą cieszyć się płynnym obrazem w grach o wysokiej rozdzielczości i szybkiej akcji. Technologia ta znacznie ogranicza zjawisko rozrywania obrazu i migotania ekranu.
Postać rycerza ubranego w czerwoną pelerynę, trzymającego dużą tarczę i miecz. Lewa część ekranu jest podzielona na dwie części i zamazana, natomiast prawa część jest wyraźna. W prawym dolnym rogu widnieje logo AMD FreeSync.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Dynamic Action Sync
Zmniejszając opóźnienia wejściowe dzięki Dynamic Action Sync, gracze mogą uchwycić krytyczne momenty w czasie rzeczywistym i szybko reagować.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Stabilizator czerni
Stabilizator czerni pomaga graczom wykrywać snajperów czających się w najciemniejszych zakamarkach i szybko poruszać się wśród eksplozji.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Celownik
Aby zwiększyć dokładność strzelania, celownik został umieszczony na środku ekranu.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Smukły design, bez bałaganu
Odkryj oświetlenie sześciokątne i praktycznie bezramkową konstrukcję z trzech stron w połączeniu z w pełni regulowaną podstawą umożliwiającą obrót, pochylenie i regulację wysokości. Prosta w konstrukcji podstawa w kształcie litery L pozwala zaoszczędzić miejsce na biurku i wyeliminować martwe strefy, dzięki czemu Twoja konfiguracja jest przejrzysta i wydajna.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Kluczowe parametry
Wyświetlacz - Rozmiar [cale]
31.5
Wyświetlacz - Rozdzielczość
2560 x 1440
Wyświetlacz - Typ panelu
VA
Wyświetlacz - Współczynnik proporcji
16:9
Wyświetlacz - Pokrycie gamy kolorów (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Wyświetlacz - Jasność (typ.) [cd/m²]
300cd/m²
Wyświetlacz - Zakrzywienie
1000R
Wyświetlacz - Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
180
Wyświetlacz - Czas reakcji
1ms (GtG w trybie Szybszym)
Mechaniczny - Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył/wysokość/obrót
Wszystkie specyfikacje
INFORMACJE
Nazwa produktu
UltraGear
Rok
Y25
WYŚWIETLACZ
Rozmiar [cale]
31.5
Rozmiar [cm]
80
Rozdzielczość
2560 x 1440
Typ panelu
VA
Współczynnik proporcji
16:9
Rozstaw pikseli [mm]
0.272 x 0.272mm
Jasność (min.) [cd/m²]
250cd/m²
Jasność (typ.) [cd/m²]
300cd/m²
Pokrycie gamy kolorów (min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Pokrycie gamy kolorów (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Głębia kolorów (liczba kolorów)
16.7M
Współczynnik kontrastu (min.)
2400:1
Współczynnik kontrastu (typ.)
3000:1
Czas reakcji
1ms (GtG w trybie Szybszym)
Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
180
Kąt widzenia (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Zakrzywienie
1000R
FUNKCJE
HDR 10
TAK
Efekt HDR
TAK
Zabezpieczenie przed migotaniem
TAK
Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)
TAK
Słabość kolorów
TAK
AMD FreeSync™
FreeSync
VESA Adaptive-Sync
TAK
Stabilizator czerni
TAK
Dynamiczna synchronizacja akcji
TAK
Celownik
TAK
Licznik FPS
TAK
Klucz zdefiniowany przez użytkownika
TAK
Automatyczny przełącznik wejścia
TAK
Inteligentne oszczędzanie energii
TAK
APLIKACJA SW
Dual Controller
TAK
LG UltraGear™ Studio
TAK
ŁĄCZNOŚĆ
HDMI
TAK(2ea)
DisplayPort
TAK(1ea)
Wersja DP
1.4
Wyjście słuchawkowe
3-pole (tylko dźwięk)
ZASILANIE
Typ zasilania
Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)
Wejście AC
100~240V (50/60Hz)
Pobór mocy (tryb wł.)
22W
Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)
21W
Pobór mocy (tryb uśpienia)
Mniej niż 0.3W
Pobór mocy (DC wył.)
Mniej niż 0.3W
MECHANICZNY
Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył/wysokość/obrót
Możliwość montażu na ścianie [mm]
100 x 100
WYMIARY/WAGA
Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]
702.5 x 559.9 x 259.6(wysunięty)
/ 702.5 x 459.9 x 259.6(wsunięty)
Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]
702.5 x 421.2 x 110.3
Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]
780 x 500 x 180
Waga z podstawką [kg]
6.7
Waga bez podstawy [kg]
4.4
Waga w transporcie [kg]
8.9
AKCESORIUM
HDMI
TAK(2ea)
Display Port
TAK
Informacje dotyczące zgodności
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
Co mówią ludzie
Polecane produkty
Rejestracja produktu
Rejestracja produktu pomoże Ci szybciej uzyskiwać pomoc.
Wsparcie dla produktu
Znajdź instrukcję obsługi, rozwiązywanie problemów i gwarancję swojego produktu LG.
Wsparcie dotyczące zamówienia
Śledź swoje zamówienie i sprawdź najczęściej zadawane pytania.
Żądanie naprawy
Zamów usługę naprawy, wygodnie przez Internet.
Czat na żywo
Porozmawiaj na czacie z ekspertami ds. produktów LG w celu uzyskania pomocy w zakupach, rabatów i ofert w czasie rzeczywistym
Wyślij do nas wiadomość e-mail
Wyślij wiadomość e-mail do działu pomocy technicznej LG
Zadzwoń do nas
Porozmawiaj bezpośrednio z naszymi przedstawicielami ds. pomocy technicznej.