We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
52" UltraGear evo G9, największy na świecie monitor gamingowy 5K2K 240 Hz
*Na podstawie opublikowanych specyfikacji monitorów gamingowych 5K2K z grudnia 2025 r. model LG 52G930B jest największym monitorem gamingowym z 52-calowym wyświetlaczem 5K2K (5120×2160).
**Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
Największy na świecie* 52"
monitor gamingowy 5K2K
Wejdź w zupełnie nowy wymiar obrazu z największym na świecie 52‑calowym wyświetlaczem 5K2K (5120 × 2160, WUHD). Dzięki wysokości obrazu zbliżonej do 42‑calowego ekranu 16:9 (3840 × 2160), ultraszeroki format 21:9 oferuje aż o 33% większą przestrzeń roboczą, zapewniając bardziej immersyjne wrażenia i głębokie zaangażowanie w różnorodne gry.*
Obraz, który otacza Cię rozgrywką
Zakrzywienie 1000R obejmuje większą część ekranu w naturalnym polu widzenia, sprawiając, że gry typu open world i RPG stają się jeszcze bardziej wciągające. Obraz prowadzony bliżej linii wzroku potęguje immersję i wzmacnia poczucie obecności w świecie gry.
*Wrażenia wizualne mogą się różnić w zależności od odległości od ekranu i pozycji użytkownika.
Jasne refleksy
i głębia detali w cieniach
Technologia VESA DisplayHDR™ 600 wydobywa maksimum kontrastu — intensywne światła i czytelne detale w ciemnych scenach budują głębię obrazu. Szeroka gama barw DCI‑P3 95% (Typ.) zapewnia realistyczne kolory, dzięki którym łatwiej wychwycisz kluczowe szcegóły w szybkiej, dynamicznej rozgrywce.
Reakcja bez opóźnień
Czas reakcji 1 ms (GtG) minimalizuje reverse ghosting, dzięki czemu ruch na ekranie pozostaje czysty i czytelny, a rozgrywka zyskuje na płynności i szybkości reakcji.
Obraz, który nadąża za Tobą
Wyraźnie zredukowany tearing i stuttering oraz płynna, krystalicznie czysta rozgrywka potwierdzona kompatybilnością NVIDIA® G-SYNC® oraz technologią AMD FreeSync™ Premium.
*Wydajność tej funkcji jest porównywana z modelami, w których nie zastosowano technologii synchronizacji.
*W zależności od połączenia sieciowego mogą wystąpić błędy lub opóźnienia.
Gamingowa łączność
bez kompromisów
Nowoczesna łączność LG UltraGear evo™ 52G930B wspiera szeroką gamę urządzeń i kart graficznych. DisplayPort 2.1 zapewnia ultraszybką rozgrywkę 240 Hz na dużym, 52‑calowym ekranie, a złącze USB‑C obsługuje jednocześnie przesył obrazu, danych oraz ładowanie urządzeń z mocą do 90 W, umożliwiając wygodną pracę z laptopem przy użyciu jednego kabla. HDMI 2.1 zapewnia stabilne połączenie z konsolami i innymi urządzeniami.
Wejdź do świata gier na PC
i konsolach
LG UltraGear™ to płynna, szybka i responsywna rozgrywka na PC i konsolach. Dzięki obsłudze HDMI 2.1 oferują kompatybilność z różnymi urządzeniami — od klawiatury i myszy po joystick — a także płynny obraz, niskie opóźnienia i żywe detale, zapewniając zoptymalizowane wrażenia z gry w różnych gatunkach i na wielu platformach.
**Obsługa proporcji obrazu może się różnić w zależności od konsoli. Dostosuj ustawienia wyświetlania, aby zapewnić optymalną wydajność gry.
Imersyjny dźwięk strero
2 × 10 W
Ciesz się czystym, dobrze zbalansowanym dźwiękiem z głośników stereo 2 × 10 W, idealnym do gamingu i rozrywki. A dla bardziej spersonalizowanego doświadczenia podłącz swój headset do 4-polowego wyjścia słuchawkowego i uzyskaj skupione audio z klarowną komunikację w grze.
Sprytne sterowanie, płynne przełączanie
z LG Switch
Z LG Switch szybko dopasujesz monitor do grania i codziennych zadań. Intuicyjna kontrola ustawień obrazu, szybkie skróty klawiszowe, 11 układów podziału ekranu i uruchamianie wideorozmów jednym kliknięciem sprawiają, że wszystko masz pod kontrolą.
*To download the latest version of the LG Switch app, visit LG.com.
Gamingowy design bez kompromisów
Smukła podstawa z pełną regulacją — obrót w poziomie, pochylenie i wysokość — pozwala zaoszczędzić miejsce na biurku i zachować porządek, jednocześnie podkreślając nowoczesny, wyrafinowany charakter gamingowego setupu.
Wszystkie specyfikacje
INFORMACJE
Nazwa produktu
UltraGear
Rok
Y26
WYŚWIETLACZ
Rozmiar [cale]
51.6
Współczynnik proporcji
21:9
Typ panelu
VA
Czas reakcji
1ms (GtG)
Rozdzielczość
5120 x 2160
Rozstaw pikseli [mm]
0.2361mm x 0.2361mm
Głębia kolorów (liczba kolorów)
1.06B
Kąt widzenia (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Jasność (typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Współczynnik kontrastu (typ.)
4000:1
Pokrycie gamy kolorów (typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Zakrzywienie
1000R
Pokrycie gamy kolorów (min.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
240
Jasność (min.) [cd/m²]
320cd/m²
Współczynnik kontrastu (min.)
3200:1
Rozmiar [cm]
131
ŁĄCZNOŚĆ
HDMI
TAK(2ea)
DisplayPort
TAK(1ea)
Wersja DP
2.1 (DSC)
USB-C
TAK(1ea)
Wyjście słuchawkowe
4-polowe (dźwięk+mikrofon)
Port USB Downstream
TAK(2ea/ver3.0)
Port USB Upstream
TAK(przez USB-C)
USB-C (transmisja danych)
TAK
USB-C (zasilanie)
90W
FUNKCJE
HDR 10
TAK
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Słabość kolorów
TAK
Inteligentne oszczędzanie energii
TAK
Kolor skalibrowany fabrycznie
Delta E<2
PIP
TAK
PBP
2PBP
Kalibracja HW
Gotowy do kalibracji HW
Dynamiczna synchronizacja akcji
TAK
Stabilizator czerni
TAK
Celownik
TAK
Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)
TAK
Licznik FPS
TAK
VRR
TAK
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
Klucz zdefiniowany przez użytkownika
TAK
Automatyczny przełącznik wejścia
TAK
Oświetlenie LED RGB
Unity Hexagon Lighting
Efekt HDR
TAK
MECHANICZNY
Regulacja położenia wyświetlacza
pochył/wysokość/obrót
Możliwość montażu na ścianie [mm]
100 x 100mm
DŹWIĘK
Bogate basy
TAK
Głośnik
10W x2
WYMIARY/WAGA
Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]
1302 x 680 x 344mm
Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]
1174.6x713.1x350.0mm (góra) / 1174.6x593.1x350.0mm (dół)
Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]
1174.6x544.3x247.3mm
Waga w transporcie [kg]
24.1kg
Waga z podstawką [kg]
16.8kg
Waga bez podstawy [kg]
12.2kg
ZASILANIE
Pobór mocy (tryb uśpienia)
Mniej niż 0.5W
Pobór mocy (DC wył.)
Mniej niż 0.3W
Wejście AC
100~240V (50/60Hz)
Typ zasilania
Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)
Pobór mocy (tryb wł.)
77.37W
Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)
64W
AKCESORIUM
Display Port
TAK (ver 2.1)
HDMI
TAK (ver 2.1)
USB-C
TAK
APLIKACJA SW
Dual Controller
TAK
LG Calibration Studio (True Color Pro)
TAK
Informacje dotyczące zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy
Co mówią ludzie
Rejestracja produktu
Rejestracja produktu pomoże Ci szybciej uzyskiwać pomoc.
Wsparcie dla produktu
Znajdź instrukcję obsługi, rozwiązywanie problemów i gwarancję swojego produktu LG.
Wsparcie dotyczące zamówienia
Śledź swoje zamówienie i sprawdź najczęściej zadawane pytania.
Żądanie naprawy
Zamów usługę naprawy, wygodnie przez Internet.
Czat na żywo
Porozmawiaj na czacie z ekspertami ds. produktów LG w celu uzyskania pomocy w zakupach, rabatów i ofert w czasie rzeczywistym
Wyślij do nas wiadomość e-mail
Wyślij wiadomość e-mail do działu pomocy technicznej LG
Zadzwoń do nas
Porozmawiaj bezpośrednio z naszymi przedstawicielami ds. pomocy technicznej.
