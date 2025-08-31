About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

52" UltraGear evo G9, największy na świecie monitor gamingowy 5K2K 240 Hz

52" UltraGear evo G9, największy na świecie monitor gamingowy 5K2K 240 Hz

52G930B-B
Widok z przodu 52-calowego monitora gamingowego UltraGear evo G9, 5K2K 240 Hz (52G930B)
- Widok z boku pod kątem 15 stopni 52-calowego monitora gamingowego UltraGear evo G9, 5K2K 240 Hz (52G930B)
+ Widok z boku pod kątem 15 stopni 52-calowego monitora gamingowego UltraGear evo G9, 5K2K 240 Hz (52G930B)
Widok z prawej strony 52-calowego monitora gamingowego UltraGear evo G9, 5K2K 240 Hz z regulacją nachylenia (52G930B)
Widok z przodu 52-calowego monitora gamingowego UltraGear evo G9, 5K2K 240 Hz z opuszczoną podstawką (52G930B)
Widok z prawej strony 52-calowego monitora gamingowego UltraGear evo G9, 5K2K 240 Hz (52G930B)
Widok z prawej strony 52-calowego monitora gamingowego UltraGear evo G9, 5K2K 240 Hz z regulacją nachylenia (52G930B)
Widok z góry 52-calowego monitora gamingowego UltraGear evo G9, 5K2K 240 Hz (52G930B)
Widok z góry 52-calowego monitora gamingowego UltraGear evo G9, 5K2K 240 Hz z prawym obrotem (52G930B)
Widok z góry 52-calowego monitora gamingowego UltraGear evo G9, 5K2K 240 Hz z funkcją obrotu w lewo (52G930B)
Widok z tyłu 52-calowego monitora gamingowego UltraGear evo G9, 5K2K 240 Hz (52G930B)
Widok z lewej strony z tyłu 52-calowego monitora gamingowego UltraGear evo G9, 5K2K 240 Hz (52G930B)
Zbliżenie tylnej części podstawy 52-calowego monitora gamingowego UltraGear evo G9, 5K2K 240 Hz (52G930B)
Zbliżenie tylnej części portów połączeniowych 52-calowego monitora gamingowego UltraGear evo G9, 5K2K 240 Hz (52G930B)
Widok z przodu 52-calowego monitora gamingowego UltraGear evo G9, 5K2K 240 Hz (52G930B)
- Widok z boku pod kątem 15 stopni 52-calowego monitora gamingowego UltraGear evo G9, 5K2K 240 Hz (52G930B)
+ Widok z boku pod kątem 15 stopni 52-calowego monitora gamingowego UltraGear evo G9, 5K2K 240 Hz (52G930B)
Widok z prawej strony 52-calowego monitora gamingowego UltraGear evo G9, 5K2K 240 Hz z regulacją nachylenia (52G930B)
Widok z przodu 52-calowego monitora gamingowego UltraGear evo G9, 5K2K 240 Hz z opuszczoną podstawką (52G930B)
Widok z prawej strony 52-calowego monitora gamingowego UltraGear evo G9, 5K2K 240 Hz (52G930B)
Widok z prawej strony 52-calowego monitora gamingowego UltraGear evo G9, 5K2K 240 Hz z regulacją nachylenia (52G930B)
Widok z góry 52-calowego monitora gamingowego UltraGear evo G9, 5K2K 240 Hz (52G930B)
Widok z góry 52-calowego monitora gamingowego UltraGear evo G9, 5K2K 240 Hz z prawym obrotem (52G930B)
Widok z góry 52-calowego monitora gamingowego UltraGear evo G9, 5K2K 240 Hz z funkcją obrotu w lewo (52G930B)
Widok z tyłu 52-calowego monitora gamingowego UltraGear evo G9, 5K2K 240 Hz (52G930B)
Widok z lewej strony z tyłu 52-calowego monitora gamingowego UltraGear evo G9, 5K2K 240 Hz (52G930B)
Zbliżenie tylnej części podstawy 52-calowego monitora gamingowego UltraGear evo G9, 5K2K 240 Hz (52G930B)
Zbliżenie tylnej części portów połączeniowych 52-calowego monitora gamingowego UltraGear evo G9, 5K2K 240 Hz (52G930B)

Główne cechy

  • 52-calowy wyświetlacz 5K2K (5120 x 2160, WUHD)
  • Zakrzywienie 1000R
  • VESA DisplayHDR™ 600
  • Częstotliwość odświeżania 240 Hz
  • Czas reakcji 1 ms (GtG)
  • DP 2.1 i USB-C (PD 90 W)
Więcej
52-calowy monitor gamingowy LG UltraGear evo G9 5K2K WUHD z częstotliwością odświeżania 240 Hz (52G930B)

52-calowy monitor gamingowy LG UltraGear evo G9 5K2K WUHD z częstotliwością odświeżania 240 Hz (52G930B)

*Na podstawie opublikowanych specyfikacji monitorów gamingowych 5K2K z grudnia 2025 r. model LG 52G930B jest największym monitorem gamingowym z 52-calowym wyświetlaczem 5K2K (5120×2160).

**Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Przegląd funkcji monitora gamingowego LG UltraGear (52G930B) z ekranem 52 cale 5K2K, częstotliwością odświeżania 240 Hz, czasem reakcji 1 ms (GtG), HDR600, krzywizną 1000R, DP 2.1, USB-C (PD 90 W) i HDMI 2.1.

Przegląd funkcji monitora gamingowego LG UltraGear (52G930B) z ekranem 52 cale 5K2K, częstotliwością odświeżania 240 Hz, czasem reakcji 1 ms (GtG), HDR600, krzywizną 1000R, DP 2.1, USB-C (PD 90 W) i HDMI 2.1.

Wyświetlacz

Wyświetlacz


Największy na świecie* 52"
monitor gamingowy 5K2K

Wejdź w zupełnie nowy wymiar obrazu z największym na świecie 52‑calowym wyświetlaczem 5K2K (5120 × 2160, WUHD). Dzięki wysokości obrazu zbliżonej do 42‑calowego ekranu 16:9 (3840 × 2160), ultraszeroki format 21:9 oferuje aż o 33% większą przestrzeń roboczą, zapewniając bardziej immersyjne wrażenia i głębokie zaangażowanie w różnorodne gry.*

Animacja pokazuje, jak wyświetlacz powiększa się z 16:9 UHD 4K do 52-calowego 21:9 UltraWide 5K2K dużego monitora do gier z różnymi gatunkami gier.

*Na podstawie opublikowanych specyfikacji monitorów gamingowych 5K2K z grudnia 2025 r. model LG 52G930B jest największym monitorem gamingowym z 52-calowym wyświetlaczem 5K2K (5120×2160).

**Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Obraz, który otacza Cię rozgrywką

Zakrzywienie 1000R obejmuje większą część ekranu w naturalnym polu widzenia, sprawiając, że gry typu open world i RPG stają się jeszcze bardziej wciągające. Obraz prowadzony bliżej linii wzroku potęguje immersję i wzmacnia poczucie obecności w świecie gry.

Monitor gamingowy LG UltraGear (52G930B) z zakrzywioną konstrukcją 1000R zapewnia wygodniejsze i bardziej wciągające wrażenia wizualne.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

*Wrażenia wizualne mogą się różnić w zależności od odległości od ekranu i pozycji użytkownika.

Jasne refleksy
i głębia detali w cieniach

Technologia VESA DisplayHDR™ 600 wydobywa maksimum kontrastu — intensywne światła i czytelne detale w ciemnych scenach budują głębię obrazu. Szeroka gama barw DCI‑P3 95% (Typ.) zapewnia realistyczne kolory, dzięki którym łatwiej wychwycisz kluczowe szcegóły w szybkiej, dynamicznej rozgrywce.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Szybkość monitora gamingowego

Szybkość monitora gamingowego


Monitor gamingowy LG UltraGear (52G930B) z częstotliwością odświeżania 240 Hz, zapewniający płynność ruchu podczas szybkich wyścigów motocyklowych.

Płynna rozgrywka dzięki
częstotliwości odświeżania 240 Hz

240 Hz to maksymalna płynność i doskonała ostrość w ruchu. Mniej rozmycia, więcej kontroli — zanurz się w rozgrywce z pełną intensywnością każdej klatki.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Reakcja bez opóźnień

Czas reakcji 1 ms (GtG) minimalizuje reverse ghosting, dzięki czemu ruch na ekranie pozostaje czysty i czytelny, a rozgrywka zyskuje na płynności i szybkości reakcji.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego zastosowania.

Obraz, który nadąża za Tobą

Wyraźnie zredukowany tearing i stuttering oraz płynna, krystalicznie czysta rozgrywka potwierdzona kompatybilnością NVIDIA® G-SYNC® oraz technologią AMD FreeSync™ Premium.

Scena z szybkiej gry wyścigowej pokazuje zielony samochód sportowy ścigający konkurentów na torze, podkreślając płynną rozgrywkę bez rozrywania obrazu dzięki technologiom NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium.

Scena z szybkiej gry wyścigowej pokazuje zielony samochód sportowy ścigający konkurentów na torze, podkreślając płynną rozgrywkę bez rozrywania obrazu dzięki technologiom NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

*Wydajność tej funkcji jest porównywana z modelami, w których nie zastosowano technologii synchronizacji.

*W zależności od połączenia sieciowego mogą wystąpić błędy lub opóźnienia.

Funkcjonalność

Funkcjonalność


Gamingowa łączność
bez kompromisów

Nowoczesna łączność LG UltraGear evo™ 52G930B wspiera szeroką gamę urządzeń i kart graficznych. DisplayPort 2.1 zapewnia ultraszybką rozgrywkę 240 Hz na dużym, 52‑calowym ekranie, a złącze USB‑C obsługuje jednocześnie przesył obrazu, danych oraz ładowanie urządzeń z mocą do 90 W, umożliwiając wygodną pracę z laptopem przy użyciu jednego kabla. HDMI 2.1 zapewnia stabilne połączenie z konsolami i innymi urządzeniami.

DisplayPort

DisplayPort2.1 x1

USB typu-C

USB typu-C™ x1


(PD 90W)

HDMI

HDMI™ 2.1 x2

Monitor do gier jest podłączony do komputera stacjonarnego, laptopa i konsoli, co ilustruje wszechstronne opcje łączności, w tym DisplayPort 2.1, USB typu C i HDMI 2.1, zapewniające wysoką wydajność w grach i produktywność.

Monitor do gier jest podłączony do komputera stacjonarnego, laptopa i konsoli, co ilustruje wszechstronne opcje łączności, w tym DisplayPort 2.1, USB typu C i HDMI 2.1, zapewniające wysoką wydajność w grach i produktywność.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Wejdź do świata gier na PC
i konsolach

LG UltraGear™ to płynna, szybka i responsywna rozgrywka na PC i konsolach. Dzięki obsłudze HDMI 2.1 oferują kompatybilność z różnymi urządzeniami — od klawiatury i myszy po joystick — a także płynny obraz, niskie opóźnienia i żywe detale, zapewniając zoptymalizowane wrażenia z gry w różnych gatunkach i na wielu platformach.

Zakrzywiony monitor do gier pokazuje grę wyścigową z czerwonym supersamochodem w oświetlonym neonami mieście. Na ekranie pojawiają się inne sceny z gry. Przed monitorem umieszczono biały kontroler konsoli, podkreślając możliwość grania na konsoli.

Zakrzywiony monitor do gier pokazuje grę wyścigową z czerwonym supersamochodem w oświetlonym neonami mieście. Na ekranie pojawiają się inne sceny z gry. Przed monitorem umieszczono biały kontroler konsoli, podkreślając możliwość grania na konsoli.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

**Obsługa proporcji obrazu może się różnić w zależności od konsoli. Dostosuj ustawienia wyświetlania, aby zapewnić optymalną wydajność gry.

Imersyjny dźwięk strero
2 × 10 W

Ciesz się czystym, dobrze zbalansowanym dźwiękiem z głośników stereo 2 × 10 W, idealnym do gamingu i rozrywki. A dla bardziej spersonalizowanego doświadczenia podłącz swój headset do 4-polowego wyjścia słuchawkowego i uzyskaj skupione audio z klarowną komunikację w grze.

Monitor do gier wyświetlający scenę z gry RPG pokazuje fale dźwiękowe dochodzące z dolnej części monitora z dźwiękiem stereo 10 W x 2.

Monitor do gier wyświetlający scenę z gry RPG pokazuje fale dźwiękowe dochodzące z dolnej części monitora z dźwiękiem stereo 10 W x 2.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Sprytne sterowanie, płynne przełączanie
z LG Switch

Z LG Switch szybko dopasujesz monitor do grania i codziennych zadań. Intuicyjna kontrola ustawień obrazu, szybkie skróty klawiszowe, 11 układów podziału ekranu i uruchamianie wideorozmów jednym kliknięciem sprawiają, że wszystko masz pod kontrolą.

Pobierz

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

*To download the latest version of the LG Switch app, visit LG.com.

Gamingowy design bez kompromisów

Smukła podstawa z pełną regulacją — obrót w poziomie, pochylenie i wysokość — pozwala zaoszczędzić miejsce na biurku i zachować porządek, jednocześnie podkreślając nowoczesny, wyrafinowany charakter gamingowego setupu.

Obrót

Obrót

Pochył

Pochył

Wysokość

Wysokość

Montaż ścienny

Montaż ścienny

Widok z przodu, z tyłu i z boku monitora gamingowego LG UltraGear na biurku, z zakrzywioną konstrukcją i eleganckim wykończeniem.

Widok z przodu, z tyłu i z boku monitora gamingowego LG UltraGear na biurku, z zakrzywioną konstrukcją i eleganckim wykończeniem.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Drukuj

Wszystkie specyfikacje

INFORMACJE

  • Nazwa produktu

    UltraGear

  • Rok

    Y26

WYŚWIETLACZ

  • Rozmiar [cale]

    51.6

  • Współczynnik proporcji

    21:9

  • Typ panelu

    VA

  • Czas reakcji

    1ms (GtG)

  • Rozdzielczość

    5120 x 2160

  • Rozstaw pikseli [mm]

    0.2361mm x 0.2361mm

  • Głębia kolorów (liczba kolorów)

    1.06B

  • Kąt widzenia (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Jasność (typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Współczynnik kontrastu (typ.)

    4000:1

  • Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Zakrzywienie

    1000R

  • Pokrycie gamy kolorów (min.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    240

  • Jasność (min.) [cd/m²]

    320cd/m²

  • Współczynnik kontrastu (min.)

    3200:1

  • Rozmiar [cm]

    131

ŁĄCZNOŚĆ

  • HDMI

    TAK(2ea)

  • DisplayPort

    TAK(1ea)

  • Wersja DP

    2.1 (DSC)

  • USB-C

    TAK(1ea)

  • Wyjście słuchawkowe

    4-polowe (dźwięk+mikrofon)

  • Port USB Downstream

    TAK(2ea/ver3.0)

  • Port USB Upstream

    TAK(przez USB-C)

  • USB-C (transmisja danych)

    TAK

  • USB-C (zasilanie)

    90W

FUNKCJE

  • HDR 10

    TAK

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Słabość kolorów

    TAK

  • Inteligentne oszczędzanie energii

    TAK

  • Kolor skalibrowany fabrycznie

    Delta E<2

  • PIP

    TAK

  • PBP

    2PBP

  • Kalibracja HW

    Gotowy do kalibracji HW

  • Dynamiczna synchronizacja akcji

    TAK

  • Stabilizator czerni

    TAK

  • Celownik

    TAK

  • Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)

    TAK

  • Licznik FPS

    TAK

  • VRR

    TAK

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • Klucz zdefiniowany przez użytkownika

    TAK

  • Automatyczny przełącznik wejścia

    TAK

  • Oświetlenie LED RGB

    Unity Hexagon Lighting

  • Efekt HDR

    TAK

MECHANICZNY

  • Regulacja położenia wyświetlacza

    pochył/wysokość/obrót

  • Możliwość montażu na ścianie [mm]

    100 x 100mm

DŹWIĘK

  • Bogate basy

    TAK

  • Głośnik

    10W x2

WYMIARY/WAGA

  • Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]

    1302 x 680 x 344mm

  • Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]

    1174.6x713.1x350.0mm (góra) / 1174.6x593.1x350.0mm (dół)

  • Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]

    1174.6x544.3x247.3mm

  • Waga w transporcie [kg]

    24.1kg

  • Waga z podstawką [kg]

    16.8kg

  • Waga bez podstawy [kg]

    12.2kg

ZASILANIE

  • Pobór mocy (tryb uśpienia)

    Mniej niż 0.5W

  • Pobór mocy (DC wył.)

    Mniej niż 0.3W

  • Wejście AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Typ zasilania

    Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)

  • Pobór mocy (tryb wł.)

    77.37W

  • Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)

    64W

AKCESORIUM

  • Display Port

    TAK (ver 2.1)

  • HDMI

    TAK (ver 2.1)

  • USB-C

    TAK

APLIKACJA SW

  • Dual Controller

    TAK

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    TAK

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy

Co mówią ludzie

Polecane produkty

Wybierz swój sklep online

Sprawdź ofertę w sklepach oficjalnych Partnerów LG