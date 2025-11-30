Pralka slim I Klasa A-10% I AI DD I Smart I 9kg | biała

Zastrzeżenie

1) Efektywność energetyczna

Wskaźnik efektywności energetycznej niższy o 10% w porównaniu z minimalnym progiem klasy efektywności energetycznej A określonym w rozporządzeniu UE 2019/2014.

2) Cykl Microplastic Care

- Testowane przez Intertek w lipcu 2023. Cykl Microplastic Care z wsadem 3 kg (100% poliestrowa kurtka treningowa) w porównaniu z cyklem Tkaniny mieszane (F4Y7EYPBW). Porównanie przeprowadzono przez pomiar ilości mikroplastików przefiltrowanych przez filtr 20㎛.

- Rezultat może być różny w zależności od ubrania i warunków otoczenia.

[Jeśli produkt zawiera funkcje AI Wash 1.0, wprowadzić to zastrzeżenie]

3) AI Wash 1.0

-Testowane przez Intertek w listopadzie 2023. W porównaniu z cyklem Bawełna, cykl AI Wash poprawił pielęgnację tkanin i zmniejszył zużycie energii przy ładunku 3 kg delikatnych materiałów (koszule, bluzki, T-shirty funkcyjne, spódnice z szyfonu, szorty z poliestru itp.) (F4X7VYP15). Wyniki mogą się różnić w zależności od wagi i rodzaju tkanin oraz innych czynników.

- Czujnik AI aktywuje się, gdy obciążenie nie przekracza 3 kg. Funkcja wykrywania AI nie jest aktywowana po wybraniu opcji Steam. Funkcja AI Wash powinna być używana tylko z podobnymi rodzajami tkanin [nie wszystkie tkaniny są wykrywane] i odpowiednim detergentem.

[Jeśli produkt zawiera funkcje AI Wash 2.0, wprowadzić to zastrzeżenie]

3) AI Wash 2.0

- Pielęgnacja tkanin i oszczędność energii: Testowane przez Intertek w listopadzie 2023. W porównaniu z cyklem Bawełna, cykl AI Wash poprawił pielęgnację tkanin i zmniejszył zużycie energii przy ładunku 3 kg delikatnych materiałów (koszule, bluzki, T-shirty funkcyjne, spódnice z szyfonu, szorty z poliestru itp.) (F4X7VYP15). Wyniki mogą się różnić w zależności od wagi i rodzaju tkanin oraz innych czynników.

- Czujnik AI aktywuje się, gdy obciążenie nie przekracza 3 kg. Funkcja wykrywania AI nie jest aktywowana po wybraniu opcji Steam. Funkcja AI Wash powinna być używana tylko z podobnymi rodzajami tkanin [nie wszystkie tkaniny są wykrywane] i odpowiednim detergentem.

4) TurboWash™ 360

- Testowane przez Intertek w marcu 2019 na podstawie IEC 60456: wydanie 5.0. Cykl TurboWash39 z ładunkiem 5 kg (IEC) w porównaniu z tradycyjnym cyklem bawełna z TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.

- Czas prania może się wydłużyć, a wyniki mogą się różnić w zależności od rodzaju i wagi odzieży oraz warunków otoczenia.

5) Steam™

- Program Allergy Care, zatwierdzony przez BAF dla 24-calowej pralki LG Steam, redukuje alergeny pochodzące z roztoczy kurzu domowego.

6) Automatyczny dozownik

- Napełnianie obu komór detergentem wystarczy na wypranie do 31 wsadów.

- Domyślna ilość podawanego detergentu to 45 ml.

- Wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.

7) Większa pojemność

- Czujnik drgań stosowany tylko w modelu o głębokości 615/565 (z wyjątkiem typu Slim)

- Numer tłumika tarcia i równoważnika wagi może się różnić w zależności od modelu.

- Większa pojemność – 3 kg w przypadku wersji o głębokości 615 mm, 2 kg w przypadku wersji o głębokości 565 mm / 475 mm

8) Sercem jest AI

- Testowane przez Intertek w listopadzie 2023. W porównaniu z cyklem Bawełna, cykl AI Wash poprawił pielęgnację tkanin i zmniejszył zużycie energii przy ładunku 3 kg delikatnych materiałów (koszule, bluzki, T-shirty funkcyjne, spódnice z szyfonu, szorty z poliestru itp.) (Reprezentatywny model z AI Wash: F4X7VYP15). Wyniki mogą się różnić w zależności od rodzaju odzieży i warunków otoczenia.

- Wykrywanie AI jest aktywowane, gdy wsad jest mniejszy niż 3 kg. Wykrywanie AI nie jest aktywowane po wybraniu opcji Steam. Funkcja AI Wash powinna być używana tylko z podobnymi rodzajami tkanin [nie wszystkie tkaniny są wykrywane] i odpowiednim detergentem.

- 10-letnia gwarancja dotyczy wyłącznie silnika Direct Drive. Okres gwarancji/polityka może się różnić w zależności od kraju lub regionu.

- Poziom hałasu: 71 dB (poziom mocy akustycznej), zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2014 (F4X7EBPY6).

- Zapoznaj się z instrukcją obsługi zawierającą zasady udzielania 10-letniej gwarancji.