Suszarka LG I Biała I 8kg załadunek I Zdejmowany blat I Funkcje antyalergiczne
RHA1008NWK
Główne cechy

  • Pojemność 8kg
  • Smart Pairing
  • Zdejmowany blat
  • Sensor Drying
  • Czynnik chłodniczy R290
Pralka i suszarka ładowane od przodu w przestrzeni przeznaczonej do prania

Pralka i suszarka ładowane od przodu w przestrzeni przeznaczonej do prania

Pompa ciepła

Delikatne suszenie do codziennego prania

Delikatna pielęgnacja tkanin podczas suszenia.

Film przedstawiający pokrętło z opcjami do ręczników, koszul i tkanin wełnianych

*Pompa ciepła suszy pranie w niskich temperaturach, co sprawia, że tkaniny są mniej narażone na uszkodzenia, a proces suszenia jest łagodniejszy dla ubrań.

*Ilustracje produktów na zdjęciach i w filmach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Suszenie sterowane przez czujnik

Automatycznie wykrywa czas suszenia dla osiągnięcia lepszych rezultatów

Wykrywa wilgoć w ubraniach i automatycznie ustawia czas suszenia.

*Wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.

*Ilustracje produktów na zdjęciach i w filmach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Denne tørretumbler bruger R290 refrigerant, hvis aftryk på miljøet er mindre end R134a.

Denne tørretumbler bruger R290 refrigerant, hvis aftryk på miljøet er mindre end R134a.

R290

Naturalny czynnik chłodniczy

Czynnik chłodniczy R290 ma niższy potencjał globalnego ocieplenia w porównaniu z R134a.

* Potencjał tworzenia globalnego ocieplenia: R290: około 3, R134a: około 1430

Child Lock (Blokada przed dziećmi)

Zapobiega przypadkowemu użyciu

Funkcja Child Lock zapobiega przypadkowej zmianie ustawień przez dzieci.

*Ilustracje produktów na zdjęciach i w filmach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Suszarka ładowana od przodu w pralni
Zbliżenie na pojemnik na wodę na suszarce.
Zbliżenie na bęben suszarki z otwartymi drzwiami
Zbliżenie pokrętła i wyświetlacza suszarki

*Ilustracje produktów na zdjęciach i w filmach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

FAQ

Jaki jest standardowy rozmiar pralki?

Wszystkie pralki LG mają standardową wysokość i szerokość. Głębokość pralek LG może się różnić w zależności od rozmiaru bębna / pojemności. Standardowe wymiary to: szerokość 600 mm x wysokość 850 mm x głębokość 565-675 mm.

Jaka jest najlepsza pojemność pralki?

LG poleca pralkę o pojemności bębna 8-9 kg dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Rozważ większy model 11-13 kg dla dużej rodziny lub jeśli generujesz szczególnie duże załadunki prania. Większe modele mogą również poradzić sobie z kołdrą o rozmiarze do king-size. Pamiętaj, że innowacyjna technologia LG oznacza, że nasze urządzenia mogą oferować zwiększoną pojemność przy zachowaniu tych samych wymiarów pralki.

Jak wybrać odpowiedni cykl prania?

Zasadniczo, powinieneś sprawdzić etykietę pielęgnacji na swoich ubraniach i wybrać pasujący cykl prania na swojej pralce. Pralki LG z funkcją AI DD™ automatycznie zważą pranie i wykryją miękkość tkaniny, aby określić optymalny wzorzec prania i odpowiednio dostosować ruchy podczas prania. Jeśli połączysz swoją pralkę i suszarkę LG, mogą one współpracować, aby upewnić się, że zostanie wybrany właściwy cykl, bez konieczności martwienia się o obracanie pokrętła.

Jak mogę zmniejszyć hałas, który wydaje moja pralka?

Oczywistym początkiem byłoby kupienie pralki LG, która może pochwalić się potrójną klasyfikacją A* w zakresie zużycia energii, wirowania i poziomu hałasu. Innowacyjna technologia silnika LG DirectDrive™ zmniejsza liczbę ruchomych części wewnątrz urządzenia, co redukuje generowany hałas (oraz wydłuża jego żywotność z powodu mniejszego zużycia). Podczas instalacji pralki upewnij się, że stoi ona na równej powierzchni i regularnie to sprawdzaj. Niewyważone urządzenie może się przesuwać lub stukać, co zwiększa poziom hałasu. Umieszczenie podkładek antywibracyjnych pod pralką również może pomóc w redukcji hałasu.

 

*Wewnętrzny test laboratoryjny LG oparty na EN 60456:2016/A11:2020 z F6V7RWP1WE. 2) Klasy energetyczne, wirowania i hałasu są zgodne z normą EU 2019/2014. 3) Wynik może zależeć od środowiska użytkowania.

Jak technologia Deep-learning AI DD™ wpływa korzystnie na moje pranie?

Pralki LG z Deep-learning AI DD™ wykorzystują inteligentną technologię do indywidualnej analizy wagi i rodzaju tkaniny prania. Rezultat? Automatyczna optymalizacja ruchu prania przez pralkę skutkuje lepszą ochroną tkanin, dzięki czemu twoje cenne ubrania wyglądają najlepiej przez dłuższy czas. Silniki DirectDrive™ dostarczają technologię 6 ruchów dla efektywnego prania z mniejszą liczbą ruchomych części, co przekłada się na bardziej trwałe i energooszczędne urządzenie.

Co to jest funkcja LG Quick Wash?

Szybka technologia TurboWash™ 360˚ firmy LG zapewnia dokładne czyszczenie ubrań w zaledwie 39 minut, dzięki praniu dopasowanemu do Twoich potrzeb. 3D Multi Spray wystrzeliwuje strumienie wody pod każdym kątem, a inteligentna pompa Inverter Pump kontroluje moc strumienia wody, co razem pozwala osiągnąć optymalną równowagę siły natrysku, detergentu i ruchu cyklu. Pozwala to zaoszczędzić cenny czas, bez kompromisów w zakresie jakości prania i pielęgnacji tkanin. To szybkie pranie, które zapewnia idealną czystość w rekordowym czasie.

Co to jest funkcja pary w pralce LG?

Opatentowana technologia parowa Steam™ firmy LG (dostępna w wybranych modelach) skutecznie radzi sobie z alergenami. Funkcja Allergy Care paruje ubrania na początku cyklu prania, aby rozluźnić włókna i rozpuścić alergeny, w tym pyłki i roztocza.

Podsumowanie

Wymiary

Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.)
600x850x600
Maks. pojemność suszenia (kg)
8
Typ źródła ciepła
Elektryczna pompa ciepła
Klasa efektywności energetycznej (suszenie)
A++

Kluczowe parametry

  • MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE - Kolor obudowy

    Biały

  • POJEMNOŚĆ - Maks. pojemność suszenia (kg)

    8

  • WYMIARY I WAGA - Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.)

    600x850x600

  • ENERGIA - Klasa efektywności energetycznej (suszenie)

    A++

  • CECHY - DUAL Inverter HeatPump

    Nie

  • CECHY - Automatyczne czyszczenie skraplacza

    Nie

  • CECHY - Typ źródła ciepła

    Elektryczna pompa ciepła

  • CECHY - Przekręcane drzwiczki

    Nie

  • INTELIGENTNA TECHNOLOGIA - Inteligentne łączenie

    Nie

  • INTELIGENTNA TECHNOLOGIA - ThinQ (Wi-Fi)

    Nie

MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE

  • Kolor obudowy

    Biały

  • Typ drzwi

    Okrągłe drzwi (bez osłony)

POJEMNOŚĆ

  • Maks. pojemność suszenia (kg)

    8

PROGRAMY

  • Suszenie AI

    Nie

  • Allergy Care (suszarka)

    Nie

  • Odświeżanie pościeli

    Nie

  • Duża rzecz

    Nie

  • Bawełna

    Tak

  • Bawełna+

    Nie

  • Delikatne

    Tak

  • Odświeżanie kurtki puchowej

    Nie

  • Mój program

    Nie

  • Pościel

    Nie

  • Syntetyczne

    Nie

  • Jeans

    Nie

  • Mieszane

    Tak

  • Szybki 30

    Nie

  • Szybkie suszenie

    Nie

  • Suszenie na stojaku

    Nie

  • Odświeżanie

    Nie

  • Pielęgnacja skóry

    Nie

  • Steam Hygiene

    Nie

  • Steam Refresh

    Nie

  • Ręczniki

    Nie

  • Ciepłe powietrze

    Tak

  • Wełna

    Tak

  • Odzież sportowa

    Tak

  • Suszenie chłodnym powietrzem

    Tak

  • Tryb Eco

    Tak

  • Suszenie na czas

    Nie

  • Tryb suszenia Turbo

    Nie

STEROWANIE I WYŚWIETLACZ

  • Zegar opóźniający

    1-24 godzin

  • Typ wyświetlacza

    W pełni dotykowe przyciski i wyświetlacz LED

  • Wskaźnik cyfrowy

    18:88

CECHY

  • 6 Motion DD

    Nie

  • AI DD

    Nie

  • Typ

    Suszarka kondensacyjna (bez odprowadzania powietrza)

  • Automatyczne czyszczenie skraplacza

    Nie

  • Sygnał zakończenia cyklu

    Tak

  • Dual Dry (EcoHybrid)

    Nie

  • DUAL Inverter HeatPump

    Nie

  • Podwójny filtr zgrubny

    Nie

  • Wskaźnik braku wody

    Tak

  • Typ źródła ciepła

    Elektryczna pompa ciepła

  • Silnik inwerterowy

    Nie

  • Automatyczny restart

    Nie

  • Inverter DirectDrive

    Nie

  • Przekręcane drzwiczki

    Nie

  • LoadSense

    Nie

  • Czujnik suszenia

    Nie

  • Podświetlenie bębna

    Tak

  • Nóżki z funkcją poziomowania

    Tak

  • Tłoczenia na bębnie wewnętrznym

    Nie

WYMIARY I WAGA

  • Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł. mm)

    705x885x655

  • Głębokość produktu z otwartymi drzwiami pod kątem 90˚ (mm)

    1 080

  • Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.)

    600x850x600

  • Waga (kg)

    45,0

  • Waga z opakowaniem (kg)

    49,0

ENERGIA

  • Klasa efektywności energetycznej (suszenie)

    A++

ULOTKA PRODUKTU (SUSZARKA)

  • Automatyczna suszarka bębnowa

    Tak

  • Nagroda EU Ecolabel

    Nie

  • Klasa efektywności kondensacji

    B

  • Czas trwania trybu czuwania (min)

    10

  • Edry (kWh)

    1,71

  • Edry1/2 (kWh)

    1,03

  • Roczne zużycie energii (kWh)

    216

  • Efektywność kondensacji przy pełnym załadunku (%)

    81

  • Efektywność kondensacji przy połowie załadunku (%)

    81

  • Poziom hałasu (poziom mocy dźwięku) (dBA)

    81

  • Pobór mocy (W) – tryb wył.

    0,5

  • Pobór mocy (W) – tryb wł.

    0,5

  • Standardowy program suszenia

    Eco

  • Czas (min) – (pełny załadunek)

    210

  • Czas (min.) – (częściowy załadunek)

    130

  • Ważona efektywność kondensacji (%)

    81

  • Ważony czas programu (min)

    164

DODATKOWE OPCJE

  • Redukcja zagnieceń

    Nie

  • Ochrona skraplacza

    Nie

  • Ochrona bębna

    Nie

  • Poziom suszenia

    3 poziomy

  • Ulubione

    Nie

  • Mniej czasu

    Nie

  • Więcej czasu

    Nie

  • Suszenie na półce

    Nie

  • Suszenie na czas

    Nie

  • Wi-Fi

    Nie

  • Sygnał wł./wył.

    Tak

  • Blokada zabezpieczająca przed dziećmi

    Tak

  • Opóźnienie zakończenia

    Tak

  • Podświetlenie bębna

    Nie

  • Zdalne włączanie

    Nie

  • Para

    Nie

  • Czas suszenia

    Nie

KOD EAN

  • Kod EAN

    8806096236932

INTELIGENTNA TECHNOLOGIA

  • Smart Diagnosis

    Nie

  • Inteligentne łączenie

    Nie

  • Pobierz program

    Nie

  • Monitorowanie zużycia energii

    Nie

  • Zdalne włączanie i monitorowanie programu

    Nie

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Nie

OPCJE / AKCESORIA

  • Komplet węża spustowego

    Nie

  • Montaż półki

    Nie

  • Zestaw do montażu urządzeń na sobie

    Nie

  • Zgodność z LG TWINWash

    Nie

Informacje dotyczące zgodności

The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.

