Suszarka LG I Biała I 8kg załadunek I Zdejmowany blat I Funkcje antyalergiczne
Suszarka LG I Biała I 8kg załadunek I Zdejmowany blat I Funkcje antyalergiczne
Pompa ciepła
Delikatne suszenie do codziennego prania
Delikatna pielęgnacja tkanin podczas suszenia.
*Pompa ciepła suszy pranie w niskich temperaturach, co sprawia, że tkaniny są mniej narażone na uszkodzenia, a proces suszenia jest łagodniejszy dla ubrań.
Suszenie sterowane przez czujnik
Automatycznie wykrywa czas suszenia dla osiągnięcia lepszych rezultatów
Wykrywa wilgoć w ubraniach i automatycznie ustawia czas suszenia.
*Wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.
* Potencjał tworzenia globalnego ocieplenia: R290: około 3, R134a: około 1430
Child Lock (Blokada przed dziećmi)
Zapobiega przypadkowemu użyciu
Funkcja Child Lock zapobiega przypadkowej zmianie ustawień przez dzieci.
FAQ
Jaki jest standardowy rozmiar pralki?
Wszystkie pralki LG mają standardową wysokość i szerokość. Głębokość pralek LG może się różnić w zależności od rozmiaru bębna / pojemności. Standardowe wymiary to: szerokość 600 mm x wysokość 850 mm x głębokość 565-675 mm.
Jaka jest najlepsza pojemność pralki?
LG poleca pralkę o pojemności bębna 8-9 kg dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Rozważ większy model 11-13 kg dla dużej rodziny lub jeśli generujesz szczególnie duże załadunki prania. Większe modele mogą również poradzić sobie z kołdrą o rozmiarze do king-size. Pamiętaj, że innowacyjna technologia LG oznacza, że nasze urządzenia mogą oferować zwiększoną pojemność przy zachowaniu tych samych wymiarów pralki.
Jak wybrać odpowiedni cykl prania?
Zasadniczo, powinieneś sprawdzić etykietę pielęgnacji na swoich ubraniach i wybrać pasujący cykl prania na swojej pralce. Pralki LG z funkcją AI DD™ automatycznie zważą pranie i wykryją miękkość tkaniny, aby określić optymalny wzorzec prania i odpowiednio dostosować ruchy podczas prania. Jeśli połączysz swoją pralkę i suszarkę LG, mogą one współpracować, aby upewnić się, że zostanie wybrany właściwy cykl, bez konieczności martwienia się o obracanie pokrętła.
Jak mogę zmniejszyć hałas, który wydaje moja pralka?
Oczywistym początkiem byłoby kupienie pralki LG, która może pochwalić się potrójną klasyfikacją A* w zakresie zużycia energii, wirowania i poziomu hałasu. Innowacyjna technologia silnika LG DirectDrive™ zmniejsza liczbę ruchomych części wewnątrz urządzenia, co redukuje generowany hałas (oraz wydłuża jego żywotność z powodu mniejszego zużycia). Podczas instalacji pralki upewnij się, że stoi ona na równej powierzchni i regularnie to sprawdzaj. Niewyważone urządzenie może się przesuwać lub stukać, co zwiększa poziom hałasu. Umieszczenie podkładek antywibracyjnych pod pralką również może pomóc w redukcji hałasu.
*Wewnętrzny test laboratoryjny LG oparty na EN 60456:2016/A11:2020 z F6V7RWP1WE. 2) Klasy energetyczne, wirowania i hałasu są zgodne z normą EU 2019/2014. 3) Wynik może zależeć od środowiska użytkowania.
Jak technologia Deep-learning AI DD™ wpływa korzystnie na moje pranie?
Pralki LG z Deep-learning AI DD™ wykorzystują inteligentną technologię do indywidualnej analizy wagi i rodzaju tkaniny prania. Rezultat? Automatyczna optymalizacja ruchu prania przez pralkę skutkuje lepszą ochroną tkanin, dzięki czemu twoje cenne ubrania wyglądają najlepiej przez dłuższy czas. Silniki DirectDrive™ dostarczają technologię 6 ruchów dla efektywnego prania z mniejszą liczbą ruchomych części, co przekłada się na bardziej trwałe i energooszczędne urządzenie.
Co to jest funkcja LG Quick Wash?
Szybka technologia TurboWash™ 360˚ firmy LG zapewnia dokładne czyszczenie ubrań w zaledwie 39 minut, dzięki praniu dopasowanemu do Twoich potrzeb. 3D Multi Spray wystrzeliwuje strumienie wody pod każdym kątem, a inteligentna pompa Inverter Pump kontroluje moc strumienia wody, co razem pozwala osiągnąć optymalną równowagę siły natrysku, detergentu i ruchu cyklu. Pozwala to zaoszczędzić cenny czas, bez kompromisów w zakresie jakości prania i pielęgnacji tkanin. To szybkie pranie, które zapewnia idealną czystość w rekordowym czasie.
Co to jest funkcja pary w pralce LG?
Opatentowana technologia parowa Steam™ firmy LG (dostępna w wybranych modelach) skutecznie radzi sobie z alergenami. Funkcja Allergy Care paruje ubrania na początku cyklu prania, aby rozluźnić włókna i rozpuścić alergeny, w tym pyłki i roztocza.
Podsumowanie
Wymiary
Kluczowe parametry
MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE - Kolor obudowy
Biały
POJEMNOŚĆ - Maks. pojemność suszenia (kg)
8
WYMIARY I WAGA - Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.)
600x850x600
ENERGIA - Klasa efektywności energetycznej (suszenie)
A++
CECHY - DUAL Inverter HeatPump
Nie
CECHY - Automatyczne czyszczenie skraplacza
Nie
CECHY - Typ źródła ciepła
Elektryczna pompa ciepła
CECHY - Przekręcane drzwiczki
Nie
INTELIGENTNA TECHNOLOGIA - Inteligentne łączenie
Nie
INTELIGENTNA TECHNOLOGIA - ThinQ (Wi-Fi)
Nie
Wszystkie specyfikacje
MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE
Kolor obudowy
Biały
Typ drzwi
Okrągłe drzwi (bez osłony)
POJEMNOŚĆ
Maks. pojemność suszenia (kg)
8
PROGRAMY
Suszenie AI
Nie
Allergy Care (suszarka)
Nie
Odświeżanie pościeli
Nie
Duża rzecz
Nie
Bawełna
Tak
Bawełna+
Nie
Delikatne
Tak
Odświeżanie kurtki puchowej
Nie
Mój program
Nie
Pościel
Nie
Syntetyczne
Nie
Jeans
Nie
Mieszane
Tak
Szybki 30
Nie
Szybkie suszenie
Nie
Suszenie na stojaku
Nie
Odświeżanie
Nie
Pielęgnacja skóry
Nie
Steam Hygiene
Nie
Steam Refresh
Nie
Ręczniki
Nie
Ciepłe powietrze
Tak
Wełna
Tak
Odzież sportowa
Tak
Suszenie chłodnym powietrzem
Tak
Tryb Eco
Tak
Suszenie na czas
Nie
Tryb suszenia Turbo
Nie
STEROWANIE I WYŚWIETLACZ
Zegar opóźniający
1-24 godzin
Typ wyświetlacza
W pełni dotykowe przyciski i wyświetlacz LED
Wskaźnik cyfrowy
18:88
CECHY
6 Motion DD
Nie
AI DD
Nie
Typ
Suszarka kondensacyjna (bez odprowadzania powietrza)
Automatyczne czyszczenie skraplacza
Nie
Sygnał zakończenia cyklu
Tak
Dual Dry (EcoHybrid)
Nie
DUAL Inverter HeatPump
Nie
Podwójny filtr zgrubny
Nie
Wskaźnik braku wody
Tak
Typ źródła ciepła
Elektryczna pompa ciepła
Silnik inwerterowy
Nie
Automatyczny restart
Nie
Inverter DirectDrive
Nie
Przekręcane drzwiczki
Nie
LoadSense
Nie
Czujnik suszenia
Nie
Podświetlenie bębna
Tak
Nóżki z funkcją poziomowania
Tak
Tłoczenia na bębnie wewnętrznym
Nie
WYMIARY I WAGA
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł. mm)
705x885x655
Głębokość produktu z otwartymi drzwiami pod kątem 90˚ (mm)
1 080
Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.)
600x850x600
Waga (kg)
45,0
Waga z opakowaniem (kg)
49,0
ENERGIA
Klasa efektywności energetycznej (suszenie)
A++
ULOTKA PRODUKTU (SUSZARKA)
Automatyczna suszarka bębnowa
Tak
Nagroda EU Ecolabel
Nie
Klasa efektywności kondensacji
B
Czas trwania trybu czuwania (min)
10
Edry (kWh)
1,71
Edry1/2 (kWh)
1,03
Roczne zużycie energii (kWh)
216
Efektywność kondensacji przy pełnym załadunku (%)
81
Efektywność kondensacji przy połowie załadunku (%)
81
Poziom hałasu (poziom mocy dźwięku) (dBA)
81
Pobór mocy (W) – tryb wył.
0,5
Pobór mocy (W) – tryb wł.
0,5
Standardowy program suszenia
Eco
Czas (min) – (pełny załadunek)
210
Czas (min.) – (częściowy załadunek)
130
Ważona efektywność kondensacji (%)
81
Ważony czas programu (min)
164
DODATKOWE OPCJE
Redukcja zagnieceń
Nie
Ochrona skraplacza
Nie
Ochrona bębna
Nie
Poziom suszenia
3 poziomy
Ulubione
Nie
Mniej czasu
Nie
Więcej czasu
Nie
Suszenie na półce
Nie
Suszenie na czas
Nie
Wi-Fi
Nie
Sygnał wł./wył.
Tak
Blokada zabezpieczająca przed dziećmi
Tak
Opóźnienie zakończenia
Tak
Podświetlenie bębna
Nie
Zdalne włączanie
Nie
Para
Nie
Czas suszenia
Nie
KOD EAN
Kod EAN
8806096236932
INTELIGENTNA TECHNOLOGIA
Smart Diagnosis
Nie
Inteligentne łączenie
Nie
Pobierz program
Nie
Monitorowanie zużycia energii
Nie
Zdalne włączanie i monitorowanie programu
Nie
ThinQ (Wi-Fi)
Nie
OPCJE / AKCESORIA
Komplet węża spustowego
Nie
Montaż półki
Nie
Zestaw do montażu urządzeń na sobie
Nie
Zgodność z LG TWINWash
Nie
Informacje dotyczące zgodności
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Co mówią ludzie
