Skorzystaj z rabatu dostępnego na platformie lojalnościowej i ciesz się nowoczesnym sprzętem LG w atrakcyjnej cenie
Jak skorzystać z promocji?
- Pobierz kod zniżkowy -15% z platformy
- Wybierz produkt uczestniczący w promocji z listy poniżej
- Dodaj produkt do koszyka i podaj uprzednio pobrany kod w dedykowanym polu
Twój kod rabatowy nie łączy się z ofertami specjalnymi „13% rabatu za dwa lub więcej produktów”, Wymień stary sprzęt i zyskaj rabat 5%" oraz z kuponami dostępnymi w ramach innych programów lojalnościowych.
* Kod rabatowy obowiązuje wyłącznie do użytku własnego i nie podlega udostępnianiu osobom trzecim.
