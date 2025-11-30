Data aktualizacji: 2025-11-21

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Kalendarz adwentowy LG 2025” (dalej zwanej „Promocją”).

1.2. Organizatorem Promocji jest LG Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22, 02- 675 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121072 (dalej zwany „Organizatorem”).

1.3. Promocja organizowana jest na stronie internetowej oficjalnego Sklepu internetowego LG w Polsce pod adresem: https://www.lg.com/pl/promocje/kalendarz-adwentowy.

1.4. Promocja obowiązuje od dnia 1 grudnia 2025 r. od godz. 00:01 do dnia 24 grudnia 2025 r. do godz. 23:59 według polskiej strefy czasowej.

1.5. Promocja obejmuje 24 dni grudnia, w trakcie których codziennie prezentowany jest jeden model objęty promocją, zwany dalej „Produktem”, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Organizatora.

1.6. Organizator przypisze do każdego dnia jeden produkt, który otrzyma: dodatkowy upust cenowy, obniżone koszty usług logistycznych, takich jak dostawa czy montaż, dodatkowy upust cenowy za zestaw produktów lub produkt dodawany gratis, albo więcej niż jedną z wymienionych korzyści, tylko na wskazany dzień lub dni. Każdy produkt zostanie ogłoszony na stronie internetowej oficjalnego Sklepu internetowego LG w Polsce pod adresem: https://www.lg.com/pl/promocje/kalendarz-adwentowy najpóźniej w przeddzień dnia, w którym Produkt objęty jest upustem.

1.7. Towarami objętymi Promocją są dystrybuowane przez LG Electronics Polska sp. z o.o. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej produkty LG z kategorii produktowej: Telewizory, Soundbary, Głośniki, Lodówki, Pralki i Pralko-suszarki, Suszarki, Monitory komputerowe i Projektory.