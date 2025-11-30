We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Kalendarz adwentowy LG 2025”
Data aktualizacji: 2025-11-21
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Kalendarz adwentowy LG 2025” (dalej zwanej „Promocją”).
1.2. Organizatorem Promocji jest LG Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22, 02- 675 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121072 (dalej zwany „Organizatorem”).
1.3. Promocja organizowana jest na stronie internetowej oficjalnego Sklepu internetowego LG w Polsce pod adresem: https://www.lg.com/pl/promocje/kalendarz-adwentowy.
1.4. Promocja obowiązuje od dnia 1 grudnia 2025 r. od godz. 00:01 do dnia 24 grudnia 2025 r. do godz. 23:59 według polskiej strefy czasowej.
1.5. Promocja obejmuje 24 dni grudnia, w trakcie których codziennie prezentowany jest jeden model objęty promocją, zwany dalej „Produktem”, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Organizatora.
1.6. Organizator przypisze do każdego dnia jeden produkt, który otrzyma: dodatkowy upust cenowy, obniżone koszty usług logistycznych, takich jak dostawa czy montaż, dodatkowy upust cenowy za zestaw produktów lub produkt dodawany gratis, albo więcej niż jedną z wymienionych korzyści, tylko na wskazany dzień lub dni. Każdy produkt zostanie ogłoszony na stronie internetowej oficjalnego Sklepu internetowego LG w Polsce pod adresem: https://www.lg.com/pl/promocje/kalendarz-adwentowy najpóźniej w przeddzień dnia, w którym Produkt objęty jest upustem.
1.7. Towarami objętymi Promocją są dystrybuowane przez LG Electronics Polska sp. z o.o. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej produkty LG z kategorii produktowej: Telewizory, Soundbary, Głośniki, Lodówki, Pralki i Pralko-suszarki, Suszarki, Monitory komputerowe i Projektory.
§ 2 UCZESTNICY PROMOCJI
2.1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, które są polskimi rezydentami podatkowymi oraz które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
2.2. Z Promocji mogą również skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli nabywają Produkty, o których mowa w ust. 1.5., nie będąc konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
2.3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani ich osoby najbliższe.
2.4. W Promocji nie mogą brać udziału osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z Organizatorem.
§ 3 NAGRODA
3.1. Nagrodą w Promocji może być upust cenowy lub obniżka kosztów usługi logistycznej lub usługi instalacyjnej lub też inna nagroda, która będzie przysługiwała tylko przy zakupie w wyznaczonym dniu.
3.3. Upust i obniżka kosztów naliczane są automatycznie na produkt umieszczony w koszyku zakupowym.
3.4. Promocja łączy się z innymi promocjami i kuponami, z wyjątkiem zniżek wynikających z członkostwa w Partnerskim Programie Lojalnościowym LG.
§ 4 ZWROTY ZAKUPU
4.1. Klient ma prawo skorzystać z ustawowego prawa zwrotu przy zakupach internetowych.
4.2. Jeśli przedmiotem promocji jest zestaw w obniżonej cenie, zwrotowi podlegają wszystkie produkty wchodzące w jego skład.
4.3. Zwrot produktu może zostać skutecznie przyjęty tylko w przypadku spełnienia warunków Regulaminu Sklepu.
4.4. Zwroty produktów są odpłatne, na koszt Klienta.
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na oficjalnej stronie Promocji.
5.2. Kupując produkty w Sklepie LG, Klient jest zobowiązany zaakceptować ogólne warunki sprzedaży dostępne na stronie LG.
5.3. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
Regulamin niniejszej Promocji został przygotowany i opublikowany przez Organizatora Promocji LG Electronics Polska Sp. z o.o. ul. Wołoska 22, 02- 675 Warszawa, KRS 0000121072 — https://www.lg.com/pl/promocje/kalendarz-adwentowy