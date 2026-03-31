27" przenośny ekran dotykowy na baterię LG StanbyME 2
Główne cechy
- Odłączany, przenośny ekran. Z USB-C i baterią umożliwiającą 4 godz. odtwarzania
- Wyraża styl za pomocą motywów z Mood Maker
- Opcja cyfrowego płótna z aplikacją Let's Draw
- Gry planszowe bezpośrednio na ekranie dotykowym
- Porty HDMI i USB do konfiguracji z dwoma monitorami
- Laureat nagrody iF Design Award 2025
Odczepiany, przenośny ekran
Obróć, powieś, odłącz
Odkryj różne sposoby korzystania z treści i wyrażania swojego stylu. Obróć ekran dzięki regulowanej podstawie. Odłącz i powieś. Możesz też używać go jak tabletu z etui.
*Ekran ładuje się automatycznie po podłączeniu kabla zasilającego do podstawy dokującej i przymocowaniu ekranu do podstawy.
*Mobilność może się zmieniać w zależności od rodzaju podłogi.
*Nie pchaj ani nie ciągnij produktu na zewnątrz, ponieważ może to spowodować uszkodzenie jego spodu.
*Zakres regulacji kąta nachylenia ekranu: obrót (±90), pochylenie (±25), obrót (±90).
*Używaj wyłącznie dołączonego uchwytu ściennego firmy LG. Podczas montażu należy wziąć pod uwagę materiał, z którego wykonana jest ściana. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy, takie jak przechylenie lub upadek. Więcej informacji można znaleźć w dołączonej instrukcji obsługi.
*Zachowaj ostrożność podczas montażu na ścianie. Nie używaj urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.
Ciesz się długo działającą wbudowaną baterią
Odłącz przenośny ekran dotykowy LG StanbyME 2 i oglądaj treści dłużej. Zabierz ekran ze sobą wszędzie. Ulepszona bateria pozwala na jedno ładowanie, które zapewnia do 4 godzin bezprzewodowego odtwarzania.
*Do 4 godzin bezprzewodowego użytkowania w trybie ekonomicznym/niskiego zużycia energii z wbudowaną baterią. Czas pracy baterii może się różnić w zależności od sposobu użytkowania. Do ładowania wymagana jest minimalna moc wyjściowa 65 W lub większa. Urządzenia muszą obsługiwać USB PD.
*Ekran może się zarysować, jeśli jest noszony bez etui. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku upadku. Urządzenie nie jest wodoodporne ani pyłoszczelne. Długotrwałe działanie promieni słonecznych może spowodować przebarwienia lub problemy z ekranem.
*Obsługuje USB 2.0, USB-C DP i DP ALT.
*Aby można było podłączyć inne urządzenia, port USB-C musi obsługiwać DP ALT.
*MacOS i iOS obsługują tylko dublowanie i ładowanie.
*Słuchawki i słuchawki USB-C nie są obsługiwane.
Ekran Motion Art
Mood Maker wprowadza nastrój poprzez sztukę w ruch
Wyraź swój styl i gust za pomocą dzieł sztuki, wykorzystując treści i motywy takie jak zegar, pogoda, gramofon i inne. Zaprezentuj swoje ulubione wizualizacje na ekranie, który może pełnić funkcję cyfrowej ramki na zdjęcia.
*Zaleca się użycie dołączonego uchwytu ściennego firmy LG. Podczas montażu należy wziąć pod uwagę wagę produktu; w przeciwnym razie mogą wystąpić problemy, takie jak przechylenie lub upadek.
Jak duży ekran tabletu
Z apką Let's Draw pomysły zamienią się w sztukę
Twórz sztukę, korzystając z pełnoekranowego ekranu dotykowego i wyświetlaj swoje arcydzieła za pośrednictwem funkcji Always On Display.
*Rysik dotykowy nie jest dołączony. Brak dedykowanego rysika dotykowego do StanbyME 2.
*Przed zakupem należy upewnić się, że urządzenie jest kompatybilne z rysikami dotykowymi innych firm.
*Dostępność aplikacji może się różnić w zależności od regionu. Niektóre aplikacje mogą wymagać osobnej subskrypcji.
Wspólnie cieszcie się grami planszowymi
Wypróbuj Memory, Million Marble, Znajdź różnicę, Szachy i wielome innych. Spróbuj zamiast smartfona. Graj bezpośrednio na ekranie dotykowym i ciesz się swobodną rozrywką z rodziną i przyjaciółmi.
*Dostępność aplikacji może się różnić w zależności od regionu. Niektóre aplikacje mogą wymagać subskrypcji.
Łatwe podłączanie do innych urządzeń za pomocą HDMI i USB
Podłącz swój przenośny ekran dotykowy do szerokiej gamy innych urządzeń: monitorów, laptopów, dekoderów IPTV, urządzeń mobilnych, konsol do gier i wielu innych, dzięki wbudowanym portom USB i HDMI.
*Kable HDMI i inne akcesoria należy zakupić osobno.
*Kamera Smart Cam sprzedawana jest oddzielnie.
Serwisy wideo i klonowanie ekranu dla płynnego korzystania z rozrywki
Uzyskaj dostęp do ulubionych treści i serwisów streamingowych bez korzystania ze smartfona. Korzystaj z dostępnych i zainstalowanych aplikacji z treściami wideo lub przesyłaj strumieniowo treści z systemów iOS i Android dzięki obsłudze AirPlay i Google Cast.
*Wymaga tego samego połączenia sieciowego (Wi-Fi).
*Usługi streaming wideo (OTT) mogą wymagać oddzielnej subskrypcji i zakupu.
*LG StanbyME 2 to wyświetlacz działający w oparciu o system operacyjny LG webOS. Chociaż oferuje mobilność podobną do tabletu, jest to produkt korzystający z systemu operacyjnego telewizora.
Rozpoznawanie głosu z dalekiego zasięgu
StanbyME 2 rozpoznaje Twój głos nawet z daleka. Wystarczy powiedzieć „Cześć LG”, a system zacznie słuchać Twoich poleceń z daleka.
*Ta funkcja jest dostępna po włączeniu funkcji bezpośredniego rozpoznawania głosu w produkcie i wyrażeniu zgody na podanie danych osobowych.
*Skuteczność rozpoznawania głosu może się różnić w zależności od otoczenia. Efektywny zasięg rozpoznawania może się różnić w zależności od czynników takich jak odległość, hałas otoczenia i warunki użytkowania.
Magnetyczny pilot z klipsem
Steruj swoim przenośnym ekranem dotykowym za pomocą wygodnego pilota. Magnesy mocują się do boku ekranu i etui, dzięki czemu jest łatwo dostępny i można go łatwo przechowywać.
Nowe ulepszenia 5 lat aktualizacji systemu webOS (program Re:New)
Aktualizuj system operacyjny swojego urządzenia. Uzyskaj pełne aktualizacje i ciesz się najnowszymi funkcjami i oprogramowaniem StanbyME 2.
*Program webOS Re:New dotyczy produktów LG StanbyME 2 z 2025 roku.
*Program webOS Re:New obejmuje łącznie cztery aktualizacje w ciągu pięciu lat. Rozpoczęcie programu aktualizacji liczy się od preinstalowanej wersji systemu webOS, a harmonogram aktualizacji zmienia się od końca miesiąca do początku roku.
*Aktualizacje i harmonogram niektórych funkcji, aplikacji i usług mogą się różnić w zależności od modelu i regionu.
*W porównaniu z tym samym modelem telewizora Smart TV z procesorem Alpha 7 AI Gen8, dostępnym w tym samym roku, w oparciu o porównanie specyfikacji wewnętrznych.
Kontrola jasności AI dostosowuje jasność ekranu do każdego oświetlenia
Uzyskaj optymalne ustawienia jasności. Sztuczna inteligencja reaguje na oświetlenie otoczenia i automatycznie konfiguruje oraz dostosowuje ekran.
*Wszystkie telewizory LG z systemem webOS25 są wyposażone w funkcję AI Brightness Control, z wyjątkiem tych, które nie mają czujników światła.
AI Sound Pro zapewnia precyzyjnie dostrojony dźwięk kinowy
*Funkcję AI Clear Sound należy aktywować w menu Tryb dźwięku.
*Dźwięk może się różnić w zależności od środowiska odsłuchowego.
*Akcesoria zawarte w pakiecie mogą się różnić w zależności od regionu. Kamera Smart Cam i głośnik są sprzedawane oddzielnie. Przed zakupem sprawdź zawartość pudełka.
*Powyższe zdjęcia na stronie ze szczegółami produktu mają charakter poglądowy. Aby uzyskać bardziej dokładny obraz, zapoznaj się ze zdjęciami w galerii.
*Wszystkie powyższe zdjęcia są symulacjami.
*Dostępność usług różni się w zależności od regionu i kraju.
*Usługi spersonalizowane mogą się różnić w zależności od polityki aplikacji innej firmy.
Wszystkie specyfikacje
Informacje dotyczące zgodności
