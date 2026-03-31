27" przenośny ekran dotykowy na baterię LG StanbyME 2

27LX6TDGA
Front view of 27" przenośny ekran dotykowy na baterię LG StanbyME 2 27LX6TDGA
Osoba obracająca swój LG StanbyME 2 na stojaku pod telewizor. W tekście wyjaśniono, że Super Portable Screen zapewnia 4 godziny bezprzewodowego odtwarzania i jest wyposażony w złącze USB-C.
LG StanbyME 2 wisi na ścianie, prezentując swój ekran Motion Art. W użyciu jest Mood Maker. Na wystawie znajduje się dzieło sztuki, które pokazuje, jak można wykorzystać go jako stylowy dodatek do każdej przestrzeni.
LG StanbyME 2 leży na stole. Aplikacja Let's Draw jest w użyciu. Osoba tworzy dzieło sztuki, używając tylko palca i ekranu dotykowego. Tekst opisuje, jak można wykorzystać ekran jako cyfrowe płótno i wyświetlać dzieło sztuki za pomocą funkcji Always On Display.
Grupa przyjaciół gra w grę planszową na tablecie LG StanbyME 2. Na zdjęciu widoczny jest duży ekran tabletu. Tekst mówi o grze bezpośrednio na ekranie dotykowym.
LG StanbyME 2. Dłoń dotykająca ekranu dotykowego, pokazująca łatwość obsługi. W tekście mowa o możliwości łatwego połączenia ekranu z innymi urządzeniami.
Logo nagrody iF Design Award 2025. Zdobywca nagrody za wzornictwo.
Dziewczynka ze swoim szczeniakiem ogląda program na tablecie LG StanbyME 2. Używana jest osłona foliowa, a ekran jest podparty jak tablet.
Widok z przodu urządzenia LG StanbyME 2 na podstawce.
LG StanbyME 2 można zawiesić na ścianie za pomocą paska ściennego.
LG StanbyME 2 podparty jak tablet za pomocą etui folio.
Wymiary długości, szerokości, wysokości i głębokości LG StanbyME 2 i podstawki.
Widok z boku LG StanbyME 2 pod kątem 45 stopni na podstawce. Ekran jest pochylony, aby pokazać jego elastyczność.
Widok z tyłu LG StanbyME 2 na podstawce. Ekran jest przechylony, aby pokazać jego elastyczność.
Widok podstawy LG StanbyME 2 od spodu. Widoczne są kółka pod podstawą.
Główne cechy

  • Odłączany, przenośny ekran. Z USB-C i baterią umożliwiającą 4 godz. odtwarzania
  • Wyraża styl za pomocą motywów z Mood Maker
  • Opcja cyfrowego płótna z aplikacją Let's Draw
  • Gry planszowe bezpośrednio na ekranie dotykowym
  • Porty HDMI i USB do konfiguracji z dwoma monitorami
  • Laureat nagrody iF Design Award 2025
Więcej
Logo iF Design Award.

iF Design Award – zwycięzca

StanbyME 2

Ekrany LG StanbyME 2 prezentowane w nowoczesnym salonie. Jeden StanbyME 2 stoi na stojaku, jeden wisi na ścianie, a drugi stoi na stole za pomocą etui.

LG StanbyME 2,
Wyjdź poza ramy

Odczepiany, przenośny ekranEkran Motion ArtJak duży ekran tabletu

Odczepiany, przenośny ekran

Obróć, powieś, odłącz

Odkryj różne sposoby korzystania z treści i wyrażania swojego stylu. Obróć ekran dzięki regulowanej podstawie. Odłącz i powieś. Możesz też używać go jak tabletu z etui.

Kobieta siedzi na zewnętrznym balkonie i ogląda treści na telewizorze LG StanbyME 2 umieszczonym na regulowanym, rolowanym stojaku.
Różne przestrzenie mieszkalne prezentują różne sposoby korzystania z ekranu LG StanbyME 2. W niektórych przestrzeniach jest on podparty jak tablet za pomocą etui folio. W innych wisi na ścianie jako stylowy dodatek do wystroju wnętrza. W innych przestrzeniach można zobaczyć, jak ekran można łatwo zamontować na regulowanym, rolowanym stojaku pod telewizor.

*Ekran ładuje się automatycznie po podłączeniu kabla zasilającego do podstawy dokującej i przymocowaniu ekranu do podstawy.

*Mobilność może się zmieniać w zależności od rodzaju podłogi.

*Nie pchaj ani nie ciągnij produktu na zewnątrz, ponieważ może to spowodować uszkodzenie jego spodu.

*Zakres regulacji kąta nachylenia ekranu: obrót (±90), pochylenie (±25), obrót (±90).

*Używaj wyłącznie dołączonego uchwytu ściennego firmy LG. Podczas montażu należy wziąć pod uwagę materiał, z którego wykonana jest ściana. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy, takie jak przechylenie lub upadek. Więcej informacji można znaleźć w dołączonej instrukcji obsługi.

*Zachowaj ostrożność podczas montażu na ścianie. Nie używaj urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.

Ciesz się długo działającą wbudowaną baterią

Odłącz przenośny ekran dotykowy LG StanbyME 2 i oglądaj treści dłużej. Zabierz ekran ze sobą wszędzie. Ulepszona bateria pozwala na jedno ładowanie, które zapewnia do 4 godzin bezprzewodowego odtwarzania.

Zbliżenie na odłączany ekran StanbyME 2 i przejście w model z etui i paskiem.

*Do 4 godzin bezprzewodowego użytkowania w trybie ekonomicznym/niskiego zużycia energii z wbudowaną baterią. Czas pracy baterii może się różnić w zależności od sposobu użytkowania. Do ładowania wymagana jest minimalna moc wyjściowa 65 W lub większa. Urządzenia muszą obsługiwać USB PD.

*Ekran może się zarysować, jeśli jest noszony bez etui. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku upadku. Urządzenie nie jest wodoodporne ani pyłoszczelne. Długotrwałe działanie promieni słonecznych może spowodować przebarwienia lub problemy z ekranem.

Zbliżenie kabla USB-C podłączonego do StanbyME 2.

Lepsza łączność z portem USB-C

Jeszcze wygodniej. Łatwe ładowanie i podłączanie ekranu dzięki nowemu portowi USB-C.

*Obsługuje USB 2.0, USB-C DP i DP ALT.

*Aby można było podłączyć inne urządzenia, port USB-C musi obsługiwać DP ALT.

*MacOS i iOS obsługują tylko dublowanie i ładowanie.

*Słuchawki i słuchawki USB-C nie są obsługiwane.

Ekran Motion Art

Mood Maker wprowadza nastrój poprzez sztukę w ruch

Wyraź swój styl i gust za pomocą dzieł sztuki, wykorzystując treści i motywy takie jak zegar, pogoda, gramofon i inne. Zaprezentuj swoje ulubione wizualizacje na ekranie, który może pełnić funkcję cyfrowej ramki na zdjęcia.

Różne przestrzenie mieszkalne z ekranami LG StanbyME 2 na ścianie. Na ekranach wyświetlane są plakaty artystyczne.

Tytuł brzmi: Plakaty artystyczne wnoszą do Twojej przestrzeni żywą atmosferę

Różne przestrzenie mieszkalne z ekranami LG StanbyME 2 na ścianie. Na ekranach wyświetlane są plakaty artystyczne.

Tytuł brzmi: Gramofon tworzy nastrój za pomocą muzyki

Różne przestrzenie mieszkalne z ekranami LG StanbyME 2 na ścianie. Na każdym ekranie wyświetlana jest grafika przedstawiająca gramofon.

Tytuł brzmi: Krajobrazy na codzienną dawkę natury

Różne przestrzenie mieszkalne z ekranami LG StanbyME 2 na ścianie. Na ekranach wyświetlane są zdjęcia krajobrazów.

Tytuł brzmi Data i godzina, zaprojektowany ze stylem

Różne przestrzenie mieszkalne z ekranami LG StanbyME 2. Na ekranach wyświetlane są różne zegary i kalendarze tematyczne.

*Zaleca się użycie dołączonego uchwytu ściennego firmy LG. Podczas montażu należy wziąć pod uwagę wagę produktu; w przeciwnym razie mogą wystąpić problemy, takie jak przechylenie lub upadek.

Logo nagrody iF Design Award 2025. Zdobywca nagrody za wzornictwo.

Innowacyjny, nagradzany projekt

Odkryj nagradzany StanbyME 2, ekran w artystycznej ramie, ceniony za design i funkcjonalność.

Jak duży ekran tabletu

Z apką Let's Draw pomysły zamienią się w sztukę

Twórz sztukę, korzystając z pełnoekranowego ekranu dotykowego i wyświetlaj swoje arcydzieła za pośrednictwem funkcji Always On Display.

Rysunek modelu na ekranie StanbyME 2.

*Rysik dotykowy nie jest dołączony. Brak dedykowanego rysika dotykowego do StanbyME 2.

*Przed zakupem należy upewnić się, że urządzenie jest kompatybilne z rysikami dotykowymi innych firm.

StanbyME 2 z ekranem dotykowym w użyciu przez osobę.

Pełny ekran dotykowy

27-calowy ekran dotykowy ułatwia i uprzyjemnia korzystanie z urządzenia, oferując więcej sposobów na jego wykorzystanie. Rysuj, odkrywaj materiały edukacyjne, graj i urzeczywistniaj wszystkie swoje pomysły jednym dotknięciem.

*Dostępność aplikacji może się różnić w zależności od regionu. Niektóre aplikacje mogą wymagać osobnej subskrypcji.

Wspólnie cieszcie się grami planszowymi

Wypróbuj Memory, Million Marble, Znajdź różnicę, Szachy i wielome innych. Spróbuj zamiast smartfona. Graj bezpośrednio na ekranie dotykowym i ciesz się swobodną rozrywką z rodziną i przyjaciółmi.

Trzy zdjęcia przedstawiające użycie StanbyME 2 do różnych gier planszowych w nowoczesnym wnętrzu przez trzy różne podmioty.

*Dostępność aplikacji może się różnić w zależności od regionu. Niektóre aplikacje mogą wymagać subskrypcji.

Łatwe podłączanie do innych urządzeń za pomocą HDMI i USB

Podłącz swój przenośny ekran dotykowy do szerokiej gamy innych urządzeń: monitorów, laptopów, dekoderów IPTV, urządzeń mobilnych, konsol do gier i wielu innych, dzięki wbudowanym portom USB i HDMI.

StanbyME 2 łączy się z innym urządzeniem wyświetlającym materiały ze spotkania.

*Kable HDMI i inne akcesoria należy zakupić osobno.

Kobieta w pozycji jogi odbijała się na ekranie StanbyME 2.

Inteligentna kamera do ćwiczeń, rozmów wideo i nie tylko

Podłącz dostępne akcesoria. Nowa, stylowa kamera Smart Cam do przenośnego ekranu dotykowego umożliwi korzystanie z dodatkowych funkcji wideo. Używaj kamery do połączeń wideo. Używaj jej podczas ćwiczeń, aby porównywać swoje ruchy z nagraniem z treningu.

*Kamera Smart Cam sprzedawana jest oddzielnie.

Serwisy wideo i klonowanie ekranu dla płynnego korzystania z rozrywki

Uzyskaj dostęp do ulubionych treści i serwisów streamingowych bez korzystania ze smartfona. Korzystaj z dostępnych i zainstalowanych aplikacji z treściami wideo lub przesyłaj strumieniowo treści z systemów iOS i Android dzięki obsłudze AirPlay i Google Cast.

StanbyME 2 w środku, a wokół niego liczne programy OTT ułożone w formie sieci.

*Wymaga tego samego połączenia sieciowego (Wi-Fi).

*Usługi streaming wideo (OTT) mogą wymagać oddzielnej subskrypcji i zakupu.

*LG StanbyME 2 to wyświetlacz działający w oparciu o system operacyjny LG webOS. Chociaż oferuje mobilność podobną do tabletu, jest to produkt korzystający z systemu operacyjnego telewizora.

Rozpoznawanie głosu z dalekiego zasięgu

StanbyME 2 rozpoznaje Twój głos nawet z daleka. Wystarczy powiedzieć „Cześć LG”, a system zacznie słuchać Twoich poleceń z daleka.

*Ta funkcja jest dostępna po włączeniu funkcji bezpośredniego rozpoznawania głosu w produkcie i wyrażeniu zgody na podanie danych osobowych.

*Skuteczność rozpoznawania głosu może się różnić w zależności od otoczenia. Efektywny zasięg rozpoznawania może się różnić w zależności od czynników takich jak odległość, hałas otoczenia i warunki użytkowania.

Magnetyczny pilot z klipsem

Steruj swoim przenośnym ekranem dotykowym za pomocą wygodnego pilota. Magnesy mocują się do boku ekranu i etui, dzięki czemu jest łatwo dostępny i można go łatwo przechowywać.

Nowe ulepszenia 5 lat aktualizacji systemu webOS (program Re:New)

Aktualizuj system operacyjny swojego urządzenia. Uzyskaj pełne aktualizacje i ciesz się najnowszymi funkcjami i oprogramowaniem StanbyME 2.

*Program webOS Re:New dotyczy produktów LG StanbyME 2 z 2025 roku.

*Program webOS Re:New obejmuje łącznie cztery aktualizacje w ciągu pięciu lat. Rozpoczęcie programu aktualizacji liczy się od preinstalowanej wersji systemu webOS, a harmonogram aktualizacji zmienia się od końca miesiąca do początku roku.

*Aktualizacje i harmonogram niektórych funkcji, aplikacji i usług mogą się różnić w zależności od modelu i regionu.

Widoczny procesor Alpha 8 AI z logo LG na podświetlonej na pomarańczowo płytce mechanicznej.

Teraz z procesorem Alpha 8 AI i ekranem QHD

Wyjdź poza Full HD i uzyskaj jakość QHD nawet na 27-calowym przenośnym ekranie dotykowym dzięki procesorowi Alpha 8 AI. Ciesz się niezwykłym obrazem i dźwiękiem na wygodnym i przenośnym ekranie.

*W porównaniu z tym samym modelem telewizora Smart TV z procesorem Alpha 7 AI Gen8, dostępnym w tym samym roku, w oparciu o porównanie specyfikacji wewnętrznych.

Kontrola jasności AI dostosowuje jasność ekranu do każdego oświetlenia

Uzyskaj optymalne ustawienia jasności. Sztuczna inteligencja reaguje na oświetlenie otoczenia i automatycznie konfiguruje oraz dostosowuje ekran.

StanbyME 2 zamontowany na ścianie w nowoczesnym pomieszczeniu mieszkalnym z podziałem na strefę dzienną i nocną.

*Wszystkie telewizory LG z systemem webOS25 są wyposażone w funkcję AI Brightness Control, z wyjątkiem tych, które nie mają czujników światła.

AI Sound Pro zapewnia precyzyjnie dostrojony dźwięk kinowy

*Funkcję AI Clear Sound należy aktywować w menu Tryb dźwięku.

*Dźwięk może się różnić w zależności od środowiska odsłuchowego.

Fale dźwiękowe emitowane przez StanbyME 2 z wyświetlanymi logo Dolby Vision i Dolby Atmos.

Dolby Vision i Dolby Atmos dla wciągającego obrazu i dźwięku

Ciesz się ekscytującym obrazem i dźwiękiem dzięki Dolby Vision i Dolby Atmos. Dzięki głośnikom skierowanym na boki ekranu możesz cieszyć się kinowym brzmieniem Dolby w zaciszu własnego domu.

*Akcesoria zawarte w pakiecie mogą się różnić w zależności od regionu. Kamera Smart Cam i głośnik są sprzedawane oddzielnie. Przed zakupem sprawdź zawartość pudełka.

*Powyższe zdjęcia na stronie ze szczegółami produktu mają charakter poglądowy. Aby uzyskać bardziej dokładny obraz, zapoznaj się ze zdjęciami w galerii.

*Wszystkie powyższe zdjęcia są symulacjami.

*Dostępność usług różni się w zależności od regionu i kraju.

*Usługi spersonalizowane mogą się różnić w zależności od polityki aplikacji innej firmy.

Wszystkie specyfikacje

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy

