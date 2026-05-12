ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG
ท้าประลองขาแรง! แอลจีส่งพลัง Life’s Good สานต่อปีที่ 3 ปลุกศึก
"ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG"
ชวนพิชิตเส้นทางปราบเซียนกลางกรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ, 12 พฤษภาคม 2569 – บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยนายซองฮัน จอง (ด้านหน้า ซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย นายอำนาจ สิงหจันทร์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด (ด้านหน้า ขวา) ร่วมกับ สมาคมก้าวท้าใจ ผนึกกำลังกรมอนามัย ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข, กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และอินฟลูเอนเซอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิ่งชั้นนำ ได้แก่ คุณธาม เสฎฐวุฒิ มหาคุณ (ที่ 3 ด้านหลัง) คอนเทนต์ครีเอเตอร์สายวิ่ง หมอมิยู ทพญ.ชรินญา กาญจนเสวี (ที่ 2 ด้านหลัง) คนไทยคนแรกที่คว้า Guinness World Records และโค้ชแบงค์ ศตวรรษ แสงอินทร์ (ที่ 1 ด้านหลัง) ผู้ก่อตั้งทีมและโค้ชวิ่ง "Kids Go Tri" เตรียมจัดการแข่งขัน “ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG” ในวันที่ 21 มิถุนายน 2569 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) คาดมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 8,000 คน พร้อมชูจุดเด่นเป็นสนามวิ่ง 10K แห่งเดียวของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระยะทางและสถิติเวลาอย่างเป็นทางการจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “สนามสายทำเวลา” บนเส้นทางแลนด์มาร์กใจกลางกรุงเทพฯ
(จากซ้ายไปขวา) นายศตวรรษ แสงอินทร์ ผู้ก่อตั้งทีมและโค้ชวิ่ง "Kids Go Tri" นายเสฎฐวุฒิ มหาคุณ คอนเทนต์ครีเอเตอร์สายวิ่ง
และ ทพญ.ชรินญา กาญจนเสวี คนไทยคนแรกที่คว้า Guinness World Records ที่จะมาร่วม
ไฮไลต์สำคัญของการแข่งขันปีนี้ คือเส้นทางวิ่งผ่านสะพานพระราม 8 และสะพานปิ่นเกล้า ซึ่งนักวิ่งยกให้เป็นเส้นทาง “ปราบเซียน” ที่พิสูจน์ความอึดและความแกร่งได้อย่างแท้จริง สนามนี้ยังติดอันดับ 1 ใน 10 สนาม 10K ของไทย ที่นักวิ่งทำสถิติ TOP 100 ได้เร็วที่สุด นอกจากนี้ ยังมีการจัด “ก้าวท้าใจ 10K Virtual Run 2026 Presented by LG” สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมสนามจริง โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2569 เพื่อสะสมระยะทาง 10K ได้ทุกที่ทุกเวลา ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 21 พฤษภาคม 2569 หรือจนกว่าจะเต็ม ผ่านเว็บไซต์
https://www.lg.com/th/activity/10k-run-registration/
