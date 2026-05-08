แอลจีเปิดตัวทีวีรุ่นใหม่ Micro RGB evo AI ภาพคมชัดเหนือระดับ 100 นิ้ว
พร้อมโปรแรงรับมหกรรมเชียร์ฟุตบอลระดับโลก ตลอดเดือนพฤษภาคมเท่านั้น
กรุงเทพฯ, 8 พฤษภาคม 2569 – บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ เปิดตัวทีวีรุ่นใหม่ล่าสุด LG Micro RGB evo AI ประจำปี 2026 อย่างเป็นทางการ พร้อมจัดโปรโมชันพิเศษ ตั้งแต่ 8 - 31 พฤษภาคม 2569 เท่านั้น เอาใจสายคอนเทนต์และแฟนกีฬาทั่วประเทศ โดยชูจุดเด่นเทคโนโลยีจอภาพอัจฉริยะยุคใหม่ โดยมีรุ่นเรือธงขนาด 100 นิ้ว ที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การรับชมให้สมจริงยิ่งกว่าที่เคย โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมรับมหกรรมเชียร์ฟุตบอลระดับโลกที่กำลังจะมาถึง
LG Micro RGB evo AI รุ่น 100MRGB96BS ยิ่งใหญ่ทุกการรับชม ด้วยภาพคมชัดเหนือระดับ 100 นิ้ว
ถือเป็นไฮไลท์สำคัญกับทีวีรุ่นเรือธง 100 นิ้ว LG Micro RGB evo AI ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Micro RGB ซึ่งใช้หลอดไฟ RGB ขนาดเล็กพิเศษ ช่วยสร้างสีสันที่คมชัดและแม่นยำสูงสุด ผสานพลังชิปประมวลผล α11 AI Processor 4K Gen3 ที่ยกระดับภาพความละเอียด 4K ให้สมจริงในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นฉากการแข่งขันที่รวดเร็วหรือรายละเอียดของสนามและผู้เล่น พร้อมรองรับ Dolby Vision และDolby Atmos ที่มอบทั้งภาพและเสียงระดับโรงภาพยนตร์ เสริมด้วยอัตรารีเฟรชเรตสูงสุด VRR 165Hz และ FreeSync ให้ภาพลื่นไหล ไม่มีสะดุด ตอบโจทย์ทั้งสายกีฬาและเกมเมอร์อย่างแท้จริง พร้อมรองรับการสั่งงานด้วยเสียง เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานในทุกช่วงเวลา
LG Mini RGB evo AI รุ่น 86MRGB86BSA ยกระดับความบันเทิง ด้วยเทคโนโลยีภาพและเสียงอัจฉริยะ
ทีวีหน้าจอขนาด 86 นิ้ว ที่มอบความคมชัดระดับ 4K ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการคุณภาพระดับพรีเมียมในขนาดที่เข้าถึงง่ายขึ้น มาพร้อมเทคโนโลยี Mini RGB ที่ให้สีสันสดใสและคมชัดด้วย RGB Primary Color Pro ขับเคลื่อนด้วยชิป α8 AI Processor 4K Gen3 ที่ช่วยปรับภาพให้เหมาะสมแบบเรียลไทม์ รองรับ Dolby Vision และ Dolby Atmos เช่นเดียวกัน พร้อมอัตรารีเฟรชเรต VRR 144Hz และ FreeSync ที่ช่วยให้การรับชมการแข่งขันฟุตบอลและการเล่นเกมเต็มไปด้วยความต่อเนื่อง ไม่มีภาพกระตุก อีกทั้งรุ่น Mini RGB ยังมีตัวเลือกขนาดหน้าจอให้เลือกอย่างหลากหลาย ทั้ง 75 นิ้ว, 65 นิ้ว และ 55 นิ้ว เพื่อตอบโจทย์ทุกพื้นที่การใช้งาน
ทีวีทุกรุ่นขับเคลื่อนด้วยระบบอัจฉริยะ webOS 26 ที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างง่ายดาย พร้อมรองรับฟีเจอร์ AI TV อย่างเต็มรูปแบบ ผสานการทำงานของ Microsoft Copilot และ AI Magic Remote ที่ช่วยยกระดับความสะดวกในการสั่งงานและค้นหาคอนเทนต์ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว อีกทั้งยังมาพร้อมระบบการเชื่อมต่อที่ครบครัน ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงความบันเทิงและคอนเทนต์โปรดได้อย่างสะดวกสบาย และตอบโจทย์การใช้งานในทุกช่วงเวลา
โอกาสสุดพิเศษสำหรับเดือนพฤษภาคมนี้กับข้อเสนอจากแอลจีสำหรับทีวี Micro RGB และ Mini RGB รุ่นใหม่ เพื่อให้ผู้บริโภคเป็นเจ้าของนวัตกรรมภาพและเสียงระดับโลกได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยโปรโมชันส่วนลดเพิ่มสูงสุดกว่า 9,500 บาท ครอบคลุมทั้งรุ่นเรือธงขนาด
100 นิ้ว และรุ่น Mini RGB ขนาด 86 นิ้ว, 75 นิ้ว, 65 นิ้ว และ 55 นิ้ว พร้อมสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับสมาชิก LG Member รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% เปิดให้จองพรีออเดอร์และซื้อผ่าน LG.com ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 8 - 31 พฤษภาคม 2569
สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.lg.com/th/promotions/preorder-mrgb หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลแอลจี โทร. 02-057-5757 และติดตามข่าวสารล่าสุดได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และอินสตาแกรม lg_thailand
