แอลจี ฉลองครบรอบ 37 ปี จากเกาหลีสู่ไทย
จัดเต็มโปรโมชันสุดคุ้ม พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “ความอัจฉริยะที่มีเสน่ห์เพื่อคุณ”
ตอกย้ำความผูกพันกับผู้บริโภคชาวไทย
กรุงเทพฯ, 1 กรกฎาคม 2568 – บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ แอลจี (LG) ฉลองครบรอบ 37 ปีแห่งการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการเปิดตัวแคมเปญพิเศษ “ความอัจฉริยะที่มีเสน่ห์เพื่อคุณ – Affectionate Intelligence for You” เพื่อแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อผู้บริโภคและพันธมิตรคนสำคัญที่ให้การสนับสนุนแบรนด์แอลจีมาโดยตลอด พร้อมตอกย้ำจุดยืนในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีและโซลูชันเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลก ที่เข้าใจและผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยอย่างลึกซึ้ง
ตลอดระยะเวลา 37 ปีที่ผ่านมา แอลจีได้เติบโตเคียงข้างสังคมไทย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคชาวไทยอย่างแท้จริง การเดินทางอันยาวนานนี้ทำให้แอลจีไม่เพียงแต่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี แต่ยังเป็นแบรนด์ที่เข้าใจถึงความต้องการ ความชอบ และวิถีชีวิตของคนไทยได้ดีกว่าใคร ความผูกพันนี้เองที่ทำให้แอลจีสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช่สำหรับคนไทยมาโดยตลอด
ในปีนี้แคมเปญ ‘ความอัจฉริยะที่มีเสน่ห์เพื่อคุณ’ ไม่ได้เป็นเพียงการเฉลิมฉลองความสำเร็จทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นการเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่เรามีต่อผู้บริโภคชาวไทย นายซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “ตลอด 37 ปีที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับสังคมไทย ทำให้เราเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคชาวไทยอย่างลึกซึ้ง ความเข้าใจนี้เองที่ผลักดันให้เราไม่หยุดนิ่งในการพัฒนานวัตกรรมที่เปี่ยมด้วย ‘ความอัจฉริยะ’ ที่มาพร้อมกับ ‘เสน่ห์’ แห่งความใส่ใจ เพื่อให้ทุกผลิตภัณฑ์ของแอลจีสามารถตอบโจทย์และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ ‘Life’s Good’ ให้กับทุกครัวเรือนในประเทศไทย”
ในเดือนกรกฎาคมนี้ แอลจีเตรียมกิจกรรมมากมายเพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา กิจกรรมสุดพิเศษทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงกิจกรรมสนุกๆ ร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อถ่ายทอดตัวตนของแบรนด์ที่มองเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นมากกว่านวัตกรรม แต่คือผู้ช่วยที่เข้าใจชีวิตจริง ที่ช่วยเติมเต็มความสบายใจในทุกวัน และทำให้ทุกโมเมนต์ในบ้านรู้สึกดีขึ้น
ยิ่งไปกว่านั้น แอลจียังจัดเต็มด้วยโปรโมชันสุดพิเศษให้ได้ช็อปกันแบบจุใจกับ ‘โปรโมชันพิเศษสำหรับการซื้อที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ’ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 – 31 กรกฎาคม 2568 ผู้บริโภคจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย ถึง 6 คุ้ม ทั้งส่วนลดสูงสุด 40% สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ, โปรโมชัน 1 แถม 1, ข้อเสนอซื้อคู่ถูกกว่า (Bundle), สิทธิ์แลกซื้อสินค้าในราคาพิเศษซื้อชิ้นต่อไปได้รับส่วนลด ให้เป็นเจ้าของสินค้าชิ้นที่สองในราคาที่คุ้มค่ากว่าเคย, ส่วนลดเพิ่ม 1,000 บาท เมื่อซื้อสินค้า 2 หมวดขึ้นไป และข้อเสนอการผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน นอกจากนี้ยังมี ‘โปรโมชันพิเศษเฉพาะที่ LG.com’ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2568 – 27 กรกฎาคม 2568 พบกับส่วนลดสุดคุ้มสูงสุด 60% สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ, โปรโมชัน ซื้อ 1 ฟรี 1, ข้อเสนอซื้อคู่ถูกกว่า (Bundle), ส่วนลดเพิ่ม 10% สำหรับสมาชิก LG Member, คูปองพิเศษ LG Birthday 2%, ข้อเสนอการผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 18 เดือน และบริการส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lg.com/th/birthday25
แอลจีขอเชิญชวนผู้บริโภคชาวไทยร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 37 ปีแห่งความผูกพัน และสัมผัสประสบการณ์นวัตกรรมจากเกาหลีที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง พร้อมสัมผัสประสบการณ์ ‘ความอัจฉริยะที่มีเสน่ห์เพื่อคุณ’ จากแอลจีได้แล้ววันนี้
#LGTH #LifesGood #LGBirthday #AffectionateIntelligence #LGAIforYOU
