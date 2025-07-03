Skip to ContentSkip to Accessibility Help
แอลจีพลิกโฉมวงการเกม เปิดตัว LG UltraGear™ OLED GX9 จอเกมมิ่งมอนิเตอร์ OLED 5K2K แบบโค้งขนาด 45 นิ้ว

IT07/03/2025

    แอลจีพลิกโฉมวงการเกม เปิดตัว LG UltraGear™ OLED GX9 จอเกมมิ่งมอนิเตอร์ OLED 5K2K แบบโค้งขนาด 45 นิ้วรุ่นแรกของโลก

    เปิดให้เกมเมอร์ที่มองหาสุดยอดประสบการณ์เล่นเกมได้จองก่อนใครวันนี้
    พร้อมรับส่วนลด 5,400 บาท และเครดิตคืนสูงสุด 40,000 บาท

     

    LG_Unveils_World's_First 45-inch_Curved_OLED_5K2K_Gaming_Monitor_1.png

     

    กรุงเทพฯ, 3 กรกฎาคม 2568 – แอลจี ประเทศไทย สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการเกมมิ่งด้วยการเปิดตัว LG UltraGear™ OLED GX9 รุ่น 45GX950A จอเกมมิ่งมอนิเตอร์ที่กำหนดมาตรฐานใหม่ให้วงการจอมอนิเตอร์กลุ่มพรีเมียม ภายใต้เทคโนโลยี OLED 5K2K แบบโค้งขนาด 45 นิ้วรุ่นแรกและใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความละเอียดระดับ WUHD หรือ 5120x2160 และความคมชัดสูงถึง 125PPI บนจอโค้ง 800R ที่ให้มุมมองแบบพาโนรามาในอัตราส่วน 21:9 ซึ่งมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่สมจริงโดยไม่บิดเบือนภาพเหมือนจอแบบอื่น และให้พื้นที่หน้าจอกว้างกว่าจอ DQHD ถึง 50% เทคโนโลยีสุดล้ำนี้ไม่เพียงแต่ยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมให้สมจริงและล้ำลึกยิ่งขึ้น แต่ยังสร้างบรรทัดฐานใหม่สำหรับเทคโนโลยีจอแสดงผลเกมมิ่ง OLED ที่ผสานทั้งความละเอียดสูง ความเร็ว และการแสดงสีที่สมจริงเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

     

    LG_Unveils_World's_First 45-inch_Curved_OLED_5K2K_Gaming_Monitor_2.png

     

    OLED ที่สว่างที่สุด 1,300 nits ดำสนิท สีสันระดับภาพยนตร์

     

    LG UltraGear™ OLED GX9 มาพร้อมพาเนล OLED ขนาด 45 นิ้ว เปล่งแสงเม็ดพิกเซลด้วยตัวเอง (Self-lit OLED) สว่างที่สุดด้วยค่าความสว่างสูงสุดถึง 1,300 nits (APL 1.5%) พร้อมเทคโนโลยี OLED Pixel Dimming ควบคุมความสว่างในระดับพิกเซล มอบความดำสนิทและอัตราส่วนคอนทราสต์สูงถึง 1.5 ล้าน:1 ได้รับการรับรองมาตรฐาน VESA DisplayHDR™ TrueBlack 400 พร้อมขอบเขตสี DCI-P3 98.5% ทำให้ทุกฉากในเกมโดดเด่นด้วยความดำลึก ไฮไลท์ที่สว่างสดใส และสีสันระดับภาพยนตร์ เห็นรายละเอียดในฉากมืดได้อย่างชัดเจน และแสดงสีสันได้อย่างแม่นยำสูงสุด นอกจากนี้ยังมาพร้อมเทคโนโลยีถนอมสายตาขั้นสูงที่ช่วยลดความเมื่อยล้าของดวงตาแม้เล่นเกมต่อเนื่องเป็นเวลานาน

     

    LG_Unveils_World's_First 45-inch_Curved_OLED_5K2K_Gaming_Monitor_3.jpg

     

    Dual-Mode 8 ตัวเลือก สลับความเร็วได้ตามต้องการ ตั้งแต่ 165Hz ถึง 330Hz

     

    จอเกมมิ่งมอนิเตอร์รุ่นนี้โดดเด่นด้วยฟีเจอร์ Dual-Mode อัจฉริยะที่ให้ผู้เล่นสลับระหว่างโหมด WUHD ที่ 165Hz สำหรับเกมผจญภัยที่เน้นกราฟิกสมจริงสวยงาม และโหมด WFHD ที่ 330Hz สำหรับเกมแอคชั่นที่ต้องการความเร็วสูง ด้วยเวลาตอบสนองเพียง 0.03ms (GtG) พร้อมตัวเลือกถึง 8 รูปแบบที่ปรับให้เหมาะกับเกมแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นเกมแอคชั่น เกมยิง หรือเกมแข่งรถ โดยสามารถเปลี่ยนได้ทันทีเพียงแค่กดปุ่มใต้จอโดยไม่ต้องเข้าเมนูยุ่งยาก นอกจากนี้ยังรองรับเทคโนโลยี NVIDIA® G-SYNC® Compatible, HDMI™ 2.1 VRR และ AMD FreeSync™ Premium Pro หมดปัญหาภาพกระตุกและฉีกขาด ทำให้การเคลื่อนไหวในเกมลื่นไหลและคมชัด พร้อมฟีเจอร์เฉพาะสำหรับเกมเมอร์ทั้ง Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS), Crosshair และ FPS Counter

     

    LG_Unveils_World's_First 45-inch_Curved_OLED_5K2K_Gaming_Monitor_4.png

     

    เชื่อมต่อไร้ขีดจำกัด พร้อมระบบเสียงเหนือระดับ

     

    LG UltraGear™ OLED GX9 มาพร้อมพอร์ตการเชื่อมต่อล้ำสมัยที่สุด โดดเด่นด้วย DisplayPort 2.1 เทคโนโลยีล่าสุดที่รองรับแบนด์วิธสูงถึง 80 Gbps พร้อม HDMI™ 2.1 จำนวน 2 ช่อง และ USB Type-C™ ที่รองรับการชาร์จไฟสูงสุด 90W ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพีซี คอนโซลเกม หรือแล็ปท็อป ด้านประสบการณ์เสียงยังจัดเต็มมาเหนือระดับด้วยลำโพงสเตอริโอในตัว กำลัง 10 วัตต์ 2 ตัว ที่ให้เสียงเบสหนักแน่นและเสียงรอบทิศทาง ล้อมรอบผู้เล่นด้วยพลังเสียงที่ทรงพลัง พร้อมช่องเสียบหูฟัง 4 ขั้ว ที่รองรับเทคโนโลยี DTS Headphone:X® สำหรับประสบการณ์เสียงแบบ 3 มิติที่สมจริง

     

    LG_Unveils_World's_First 45-inch_Curved_OLED_5K2K_Gaming_Monitor_5.png

     

    ดีไซน์และฟีเจอร์ล้ำสมัย ตอบโจทย์ทั้งการทำงานและการเล่นเกมแบบมือโปร

     

     

    จอมอนิเตอร์รุ่นนี้โดดเด่นด้วยหน้าจอ OLED ขนาด 45 นิ้วแบบไร้ขอบ พร้อมไฟ RGB แบบหกเหลี่ยมด้านหลัง ขาตั้งปรับได้ทุกทิศทาง และรองรับการติดตั้งกับผนัง VESA 100x100 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยจอแสดงผล 5K2K UltraWide ความละเอียด 125 PPI และอัตราส่วน 21:9 ที่มอบพื้นที่การทำงานไร้รอยต่อ เหมาะสำหรับนักสร้างสรรค์และผู้ทำงานหลายอย่างพร้อมกัน มาพร้อมแอป LG Switch ที่ช่วยแบ่งหน้าจอได้สูงสุด 6 ส่วน ปรับแต่งการแสดงผล และแชทกับทีมได้ง่ายด้วยปุ่มลัดเพียงปุ่มเดียว พร้อมฟีเจอร์ Smart Screen Split และ Auto Input Switch เพื่อการใช้งานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

     

    Pre Order_45GX950_2025

     

    LG UltraGear™ OLED GX9 รุ่น 45GX950A ความคมชัดระดับ 5K2K มาในราคาเปิดตัว 77,000 บาท พร้อมโปรโมชันพิเศษสำหรับผู้ที่สั่งจองแบบพรีออเดอร์ตั้งแต่วันนี้ถึง 18 กรกฎาคม 2568 ที่เว็บไซต์ lg.com โดยสมาชิก LG Member จะได้รับส่วนลด 10% พร้อมส่วนลดเพิ่มอีก 5,400 บาท และรับเครดิตคืนเงินสูงสุด 40,000 บาท นอกจากนี้ยังจัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ และผ่อน 0% นานสูงสุด 18 เดือน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งจองได้ที่ https://www.lg.com/th/promotions/preorder/mnt_gx9 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลแอลจี 0-2057-5757

