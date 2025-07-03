We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
แอลจีพลิกโฉมวงการเกม เปิดตัว LG UltraGear™ OLED GX9 จอเกมมิ่งมอนิเตอร์ OLED 5K2K แบบโค้งขนาด 45 นิ้ว
แอลจีพลิกโฉมวงการเกม เปิดตัว LG UltraGear™ OLED GX9 จอเกมมิ่งมอนิเตอร์ OLED 5K2K แบบโค้งขนาด 45 นิ้วรุ่นแรกของโลก
เปิดให้เกมเมอร์ที่มองหาสุดยอดประสบการณ์เล่นเกมได้จองก่อนใครวันนี้
พร้อมรับส่วนลด 5,400 บาท และเครดิตคืนสูงสุด 40,000 บาท
กรุงเทพฯ, 3 กรกฎาคม 2568 – แอลจี ประเทศไทย สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการเกมมิ่งด้วยการเปิดตัว LG UltraGear™ OLED GX9 รุ่น 45GX950A จอเกมมิ่งมอนิเตอร์ที่กำหนดมาตรฐานใหม่ให้วงการจอมอนิเตอร์กลุ่มพรีเมียม ภายใต้เทคโนโลยี OLED 5K2K แบบโค้งขนาด 45 นิ้วรุ่นแรกและใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความละเอียดระดับ WUHD หรือ 5120x2160 และความคมชัดสูงถึง 125PPI บนจอโค้ง 800R ที่ให้มุมมองแบบพาโนรามาในอัตราส่วน 21:9 ซึ่งมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่สมจริงโดยไม่บิดเบือนภาพเหมือนจอแบบอื่น และให้พื้นที่หน้าจอกว้างกว่าจอ DQHD ถึง 50% เทคโนโลยีสุดล้ำนี้ไม่เพียงแต่ยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมให้สมจริงและล้ำลึกยิ่งขึ้น แต่ยังสร้างบรรทัดฐานใหม่สำหรับเทคโนโลยีจอแสดงผลเกมมิ่ง OLED ที่ผสานทั้งความละเอียดสูง ความเร็ว และการแสดงสีที่สมจริงเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
OLED ที่สว่างที่สุด 1,300 nits ดำสนิท สีสันระดับภาพยนตร์
LG UltraGear™ OLED GX9 มาพร้อมพาเนล OLED ขนาด 45 นิ้ว เปล่งแสงเม็ดพิกเซลด้วยตัวเอง (Self-lit OLED) สว่างที่สุดด้วยค่าความสว่างสูงสุดถึง 1,300 nits (APL 1.5%) พร้อมเทคโนโลยี OLED Pixel Dimming ควบคุมความสว่างในระดับพิกเซล มอบความดำสนิทและอัตราส่วนคอนทราสต์สูงถึง 1.5 ล้าน:1 ได้รับการรับรองมาตรฐาน VESA DisplayHDR™ TrueBlack 400 พร้อมขอบเขตสี DCI-P3 98.5% ทำให้ทุกฉากในเกมโดดเด่นด้วยความดำลึก ไฮไลท์ที่สว่างสดใส และสีสันระดับภาพยนตร์ เห็นรายละเอียดในฉากมืดได้อย่างชัดเจน และแสดงสีสันได้อย่างแม่นยำสูงสุด นอกจากนี้ยังมาพร้อมเทคโนโลยีถนอมสายตาขั้นสูงที่ช่วยลดความเมื่อยล้าของดวงตาแม้เล่นเกมต่อเนื่องเป็นเวลานาน
Dual-Mode 8 ตัวเลือก สลับความเร็วได้ตามต้องการ ตั้งแต่ 165Hz ถึง 330Hz
จอเกมมิ่งมอนิเตอร์รุ่นนี้โดดเด่นด้วยฟีเจอร์ Dual-Mode อัจฉริยะที่ให้ผู้เล่นสลับระหว่างโหมด WUHD ที่ 165Hz สำหรับเกมผจญภัยที่เน้นกราฟิกสมจริงสวยงาม และโหมด WFHD ที่ 330Hz สำหรับเกมแอคชั่นที่ต้องการความเร็วสูง ด้วยเวลาตอบสนองเพียง 0.03ms (GtG) พร้อมตัวเลือกถึง 8 รูปแบบที่ปรับให้เหมาะกับเกมแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นเกมแอคชั่น เกมยิง หรือเกมแข่งรถ โดยสามารถเปลี่ยนได้ทันทีเพียงแค่กดปุ่มใต้จอโดยไม่ต้องเข้าเมนูยุ่งยาก นอกจากนี้ยังรองรับเทคโนโลยี NVIDIA® G-SYNC® Compatible, HDMI™ 2.1 VRR และ AMD FreeSync™ Premium Pro หมดปัญหาภาพกระตุกและฉีกขาด ทำให้การเคลื่อนไหวในเกมลื่นไหลและคมชัด พร้อมฟีเจอร์เฉพาะสำหรับเกมเมอร์ทั้ง Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS), Crosshair และ FPS Counter
เชื่อมต่อไร้ขีดจำกัด พร้อมระบบเสียงเหนือระดับ
LG UltraGear™ OLED GX9 มาพร้อมพอร์ตการเชื่อมต่อล้ำสมัยที่สุด โดดเด่นด้วย DisplayPort 2.1 เทคโนโลยีล่าสุดที่รองรับแบนด์วิธสูงถึง 80 Gbps พร้อม HDMI™ 2.1 จำนวน 2 ช่อง และ USB Type-C™ ที่รองรับการชาร์จไฟสูงสุด 90W ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพีซี คอนโซลเกม หรือแล็ปท็อป ด้านประสบการณ์เสียงยังจัดเต็มมาเหนือระดับด้วยลำโพงสเตอริโอในตัว กำลัง 10 วัตต์ 2 ตัว ที่ให้เสียงเบสหนักแน่นและเสียงรอบทิศทาง ล้อมรอบผู้เล่นด้วยพลังเสียงที่ทรงพลัง พร้อมช่องเสียบหูฟัง 4 ขั้ว ที่รองรับเทคโนโลยี DTS Headphone:X® สำหรับประสบการณ์เสียงแบบ 3 มิติที่สมจริง
ดีไซน์และฟีเจอร์ล้ำสมัย ตอบโจทย์ทั้งการทำงานและการเล่นเกมแบบมือโปร
จอมอนิเตอร์รุ่นนี้โดดเด่นด้วยหน้าจอ OLED ขนาด 45 นิ้วแบบไร้ขอบ พร้อมไฟ RGB แบบหกเหลี่ยมด้านหลัง ขาตั้งปรับได้ทุกทิศทาง และรองรับการติดตั้งกับผนัง VESA 100x100 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยจอแสดงผล 5K2K UltraWide ความละเอียด 125 PPI และอัตราส่วน 21:9 ที่มอบพื้นที่การทำงานไร้รอยต่อ เหมาะสำหรับนักสร้างสรรค์และผู้ทำงานหลายอย่างพร้อมกัน มาพร้อมแอป LG Switch ที่ช่วยแบ่งหน้าจอได้สูงสุด 6 ส่วน ปรับแต่งการแสดงผล และแชทกับทีมได้ง่ายด้วยปุ่มลัดเพียงปุ่มเดียว พร้อมฟีเจอร์ Smart Screen Split และ Auto Input Switch เพื่อการใช้งานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด
LG UltraGear™ OLED GX9 รุ่น 45GX950A ความคมชัดระดับ 5K2K มาในราคาเปิดตัว 77,000 บาท พร้อมโปรโมชันพิเศษสำหรับผู้ที่สั่งจองแบบพรีออเดอร์ตั้งแต่วันนี้ถึง 18 กรกฎาคม 2568 ที่เว็บไซต์ lg.com โดยสมาชิก LG Member จะได้รับส่วนลด 10% พร้อมส่วนลดเพิ่มอีก 5,400 บาท และรับเครดิตคืนเงินสูงสุด 40,000 บาท นอกจากนี้ยังจัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ และผ่อน 0% นานสูงสุด 18 เดือน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งจองได้ที่ https://www.lg.com/th/promotions/preorder/mnt_gx9 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลแอลจี 0-2057-5757
