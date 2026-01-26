We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
แอลจี ประเทศไทย ประกาศกลยุทธ์ปี 2569
'Dual Transformation' รับวิสัยทัศน์ระดับโลก ชู 'AI in Action'
พลิกโฉมอนาคต ตั้งเป้าเติบโต 10% รุกตลาด B2B-ออนไลน์-Subscription
กรุงเทพฯ, 27 มกราคม 2569 — บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศทิศทางและกลยุทธ์ธุรกิจประจำปี 2569 ในงานแถลงข่าว "วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ธุรกิจแอลจี ประจำปี 2569 พลิกโฉมอนาคตด้วย AI in Action" ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการก้าวสู่การเป็น Smart Life Solution Company และการเป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าสัญชาติเกาหลีระดับโลกที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจมาอย่างยาวนาน ผ่านกลยุทธ์การปฏิรูปสองแกนหลัก (Dual Transformation) เพื่อสานต่อแนวคิด Affectionate Intelligence สู่การปฏิบัติจริงด้วยแนวทาง ‘AI in Action’ พร้อมตั้งเป้าการเติบโตทางธุรกิจที่ 18,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10% จากปีก่อน โดยมุ่งเน้นการขยายสู่ธุรกิจ B2B เสริมความแกร่งของช่องทางการขายออนไลน์ และผลักดันบริการ Subscription อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน
โดย นายซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ฉายภาพวิสัยทัศน์ระดับโลกพร้อมเปิดเผยว่า “แอลจี ประเทศไทย ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ระดับโลกที่มุ่งเน้น 3 เสาหลักสำคัญ ได้แก่ การเสริมความสามารถพื้นฐานและความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี (Reinforcing Fundamental Competitiveness) การเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พอร์ตธุรกิจที่มีศักยภาพสูง (Accelerating the Transition to a High-Performance Portfolio) และการวางโครงสร้างการเติบโตบนพื้นฐานความสามารถในการทำกำไร (Strengthening a Profitability-Based Growth Structure) โดยมีหัวใจสำคัญคือ 'ความเร็วและการลงมือทำ' ภายใต้แนวคิด Flawless Execution เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเราจะนำหลักการเหล่านี้มาปรับใช้ในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนแอลจีสู่การเป็น 'Smart Life Solution Company' และผู้นำด้านเทคโนโลโลยีจากเกาหลีอย่างแท้จริง พร้อมกันนั้น เรายังมุ่งมั่นนำ AI มาสู่การปฏิบัติจริง เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริการ และเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคชาวไทยให้ดียิ่งขึ้นในทุกมิติของชีวิตประจำวัน”
‘Dual Transformation’: สองแกนหลักขับเคลื่อนการเติบโต
ด้าน นายอำนาจ สิงหจันทร์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมถึงทิศทางกลยุทธ์ของแอลจี ประเทศไทยว่า “เพื่อต่อยอดความสำเร็จจากปีที่ผ่านมา ในปีนี้ เราพร้อมที่จะก้าวไปอีกขั้น ด้วยการนำกลยุทธ์ ‘Dual Transformation’ มาปรับใช้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นกลไกหลักในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตที่แอลจีวางไว้ ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวประกอบด้วย 2 มิติสำคัญ ได้แก่
1. การปรับโมเดลธุรกิจสู่การเติบโตที่ยั่งยืน (Business Model Transformation) แอลจีตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจ B2B และ D2C ขึ้นเป็น 35% เพื่อเสริมแกร่งให้มีการเติบโตที่ยั่งยืน พร้อมทั้งยังคงมุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งในการทำธุรกิจแบบ B2C ผ่านช่องทางขายทั้งโมเดิร์นเทรดและดีลเลอร์ ซึ่งถือเป็นสัดส่วนรายได้หลักของบริษัท โดยในมิติของการปรับโมเดลธุรกิจ แอลจีมุ่งรุกตลาด B2B โดยเฉพาะกลุ่มระบบปรับอากาศเชิงพาณิชย์ (HVAC) และกลุ่มจอแสดงผลเชิงพาณิชย์ (Information Display: ID) ซึ่งมีเป้าหมายสัดส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 15% โดยมีแผนขยายความร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน แอลจียังคงเร่งขยายธุรกิจ D2C ซึ่งมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 20% ผ่านการพัฒนาบริการ LG Subscribe อย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยตั้งเป้าให้บริการดังกล่าวเติบโตเพิ่มขึ้นอีก 25% ในปี 2569 นอกจากนี้ ยังเตรียมขยายช่องทาง Online Brand Shop (OBS) ทั้งบน LG.com และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ ซึ่งตั้งเป้าอัตราการเติบโตไว้ที่ 20% ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ควบคู่กับบริการที่เชื่อถือได้ภายใต้โมเดลธุรกิจที่ยืดหยุ่น เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์และความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างครอบคลุม
2. การปฏิรูปผลิตภัณฑ์ด้วย AI ที่ลงมือทำได้จริง (Product Transformation) ในปี 2569 แอลจีจะก้าวข้ามบทบาทของ AI ที่เป็นเพียงผู้ช่วยคิด ไปสู่การเป็นผู้ลงมือทำที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง เราเรียกสิ่งนี้ว่า ‘AI in Action’ ซึ่งตั้งอยู่บน 3 รากฐานที่แข็งแกร่ง ได้แก่ ความเป็นเลิศของเทคโนโลยีในอุปกรณ์ (Excellence in Device) ระบบนิเวศที่เชื่อมต่ออย่างราบรื่น (A Seamlessly Connected Ecosystem) และการขยายโซลูชัน AI ไปไกลกว่าแค่ในที่อยู่อาศัย (Expansion of AI-driven Solutions Beyond the Home) กลยุทธ์นี้จะถูกทำให้เป็นจริงผ่านการผสานเทคโนโลยี AI เข้ากับนวัตกรรมหลักของแอลจีในผลิตภัณฑ์กลุ่มต่างๆ ซึ่งนวัตกรรม AI ของแอลจีนั้น มีจุดเด่นสำคัญ 3 ประการคือ
- AI Core-Tech เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์อันทรงพลังที่พัฒนาจากความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมของแอลจีกว่า 67 ปี ผสานอยู่ในผลิตภัณฑ์หลัก อาทิ เทคโนโลยี Inverter Direct Drive ในเครื่องซักผ้า เทคโนโลยี Dual Inverter Compressor ในเครื่องปรับอากาศ และเทคโนโลยีจอภาพ OLED ที่มอบภาพคมชัดทุกรายละเอียด พร้อมสีสันที่สมจริง
- AI Feature คุณสมบัติ AI อัจฉริยะในซอฟต์แวร์ที่ช่วยยกระดับความสะดวกสบายและประสบการณ์การใช้งานในชีวิตประจำวัน เช่น ระบบถนอมผ้าอัจฉริยะ AI DD™ ระบบปรับอากาศ AI Air ที่เรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานเพื่อปรับอุณหภูมิและทิศทางลมให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ รวมถึงโปรเซสเซอร์ α (alpha) AI สำหรับทีวี ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของภาพและเสียงอย่างเหนือระดับ
- ThinQ AI แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์อัจฉริยะของแอลจี ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อและบริหารจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างราบรื่น ผสานเทคโนโลยี AI เข้ากับการใช้งานจริง เพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเรียนรู้และปรับการทำงานให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ครอบคลุมอุปกรณ์หลากหลายประเภท เช่น เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ทีวี เครื่องปรับอากาศ และเครื่องฟอกอากาศ ซึ่งสามารถควบคุม ตรวจสอบ และจัดการได้ผ่านแอปพลิเคชัน LG ThinQ ช่วยยกระดับประสบการณ์ Smart Life ให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทั้งหมดนี้ แอลจีมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างวิสัยทัศน์ ‘Zero Labor Home’ ให้เป็นจริง เพื่อสร้างความสะดวกสบายจากงานบ้าน และมอบเวลาอันมีค่ากลับคืนสู่ชีวิตของผู้ใช้งา
ความมุ่งมั่นในการปฏิรูปธุรกิจครั้งนี้ตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคง โดยในปี 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีที่ 37 ของแอลจีในประเทศไทย บริษัทมีผลประกอบการเติบโตขึ้นกว่า 7% สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ที่ผู้บริโภคชาวไทยมีต่อแอลจีในฐานะผู้นำนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าสัญชาติเกาหลีระดับโลกที่น่าเชื่อถือเสมอมา และเพื่อต่อยอดความไว้วางใจพร้อมมอบประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบ แอลจีจึงเตรียมยกระดับบริการหลังการขาย ‘LG Best Care’ ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ทั้งการดูแลที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงทุกความต้องการได้ทุกเวลา บริการที่ตรงต่อเวลา และการทำความสะอาดโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุดของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการสร้างความแตกต่างและมอบความอุ่นใจให้แก่ผู้ใช้งานในระยะยาว
“ด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจนและนวัตกรรมที่จับต้องได้ แอลจีพร้อมแล้วที่จะตอกย้ำความเป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าสัญชาติเกาหลีที่ทุกคนวางใจ สานต่อปรัชญา ‘Life's Good’ ด้วยเทคโนโลยีที่เข้าใจและใส่ใจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ วัน” นายอำนาจกล่าวสรุป
