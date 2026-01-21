We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
แอลจีเปิดตัวเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare™ AeroCat Tower คอนโดแมวฟอกอากาศ หายใจโล่ง แมวนอนฟิน มาพร้อมโซลูชันดูแลอากาศสะอาดสำหรับทุกสมาชิกในครอบครัว
กรุงเทพฯ, 22 มกราคม 2569 – บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีดูแลอากาศสะอาดแบบครบวงจรระดับโลก เปิดตัวไลน์อัปผลิตภัณฑ์ดูแลคุณภาพอากาศ LG PuriCare™ รุ่นใหม่ล่าสุด นำทัพด้วยเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare™ AeroCat Tower ที่ไม่เพียงช่วยดูแลคุณภาพอากาศในบ้าน แต่ยังโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ออกแบบถูกใจเจ้าเหมียวโดยเฉพาะ ตอบรับกระแสดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่มองสัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกคนสำคัญของครอบครัว โดยภายในงานยังได้ “เจฟ ซาเตอร์” แบรนด์แอมบาสเดอร์กลุ่มผลิตภัณฑ์แอร์โซลูชันของแอลจีมาร่วมกิจกรรมและพูดคุยอย่างใกล้ชิดในฐานะตัวแทนทาสน้องเหมียวอีกด้วย
ภายในงานเปิดตัว เจฟ ซาเตอร์ อุ้มน้องแมวสุดน่ารักขึ้นมาบนเวที ก่อนที่จะไปพบกับโชว์สุดพิเศษเพื่องานวันนี้โดยเฉพาะ ตามมาด้วยกิจกรรมถูกใจแฟนๆ และเหล่าทาสแมว กับชาลเลนจ์ทำท่าตามน้องเหมียวก่อนจะปิดท้ายด้วยกิจกรรมเล่นเกมกับเหล่า Lucky Fans อย่างใกล้ชิด
เจฟ ซาเตอร์ ยังได้แบ่งปันไลฟ์สไตล์พ่อแมวและเทรนด์การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงในยุคปัจจุบัน โดยได้เผยความคิดเห็นว่า “ในฐานะคนรักแมว ผมเข้าใจดีว่าสัตว์เลี้ยงคือสมาชิกคนสำคัญของครอบครัวที่เรารักและห่วงใย ในยุคที่ฝุ่น PM 2.5 เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อทั้งคนและสัตว์เลี้ยง ผมเชื่อว่าการมอบอากาศสะอาดคือการมอบความรักและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพวกเขา เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวอย่างอากาศที่เราสูดหายใจทุกวัน ซึ่งเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare™ AeroCat Tower ตอบโจทย์ทาสแมวอย่างเราได้อย่างลงตัว ทั้งฟอกอากาศสะอาด กำจัดฝุ่น ไรขนและกลิ่นสัตว์เลี้ยง และยังมีโดมอุ่นๆ สำหรับน้องแมวไว้พักผ่อน ผมจึงมั่นใจว่าสามารถดูแลทุกสมาชิกในบ้านได้อย่างเต็มที่”
สำหรับเหล่าพ่อแม่แมวที่ มองหาความลงตัวบ้านที่อากาศสะอาด หายใจสะดวก และมุมพักผ่อนแสนสบายให้กับน้องแมว เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare™ AeroCat Tower สามารถเติมเต็มไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัว ด้วยระบบ Total Air Purification กรองอากาศหลายขั้นตอน กำจัดไรขนแมว ช่วยลดสารก่อภูมิแพ้และกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในบ้าน มาพร้อมดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ โดมที่นั่งปรับอุณหภูมิอุ่นสบายได้ 2 ระดับถูกใจเจ้านายสี่ขา พร้อมโหมดเหมียวแฮปปี้ที่สามารถฟอกอากาศได้อย่างทรงพลังโดยไม่ส่งเสียงรบกวนการพักผ่อนของเจ้าเหมียว อุ่นใจด้วยฟังก์ชันดูแลสุขภาพ ให้เจ้าของสามารถติดตามน้ำหนักและเวลาพักผ่อนของน้องแมวผ่านแอป LG ThinQ ได้อีกด้วย
พร้อมกันนี้ แอลจียังได้นำเสนอโซลูชันดูแลอากาศสะอาดแบบครบวงจรสำหรับทุกสมาชิกในบ้าน ด้วยเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare™ Aero Mini ขนาดกะทัดรัด เรียบง่าย เหมาะกับการจัดวางได้ในทุกพื้นที่การใช้งาน ตามมาด้วย LG PuriCare™ Wallfit เครื่องฟอกอากาศติดผนัง ประหยัดพื้นที่ และยังมีเครื่องลดความชื้น LG PuriCare™ Mojave รุ่นใหม่ขนาด 23 ลิตร คืนความสมดุลของความชื้นในอากาศ ลดอาการเกิดภูมิแพ้ ช่วยให้สบายตัวไม่เหนอะหนะ พักผ่อนได้อย่างเต็มที่
เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare™ AeroCat Tower เตรียมวางจำหน่ายเร็วๆ นี้ ในราคา 18,900 บาท เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare™ Aero Mini พร้อมวางจำหน่ายแล้วในราคา 4,900 บาท เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare™ Wallfit ราคา 12,900 บาท และเครื่องลดความชื้น LG PuriCare™ Mojave ในราคา 20,900 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลแอลจี โทร. 0-2057-5757 และติดตามข่าวสารกิจกรรมจากแอลจีได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และอินสตาแกรม lg_thailand
