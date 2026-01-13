We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Subscribe เดินหน้าส่งมอบนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมการดูแลระดับพรีเมียม เปิดพื้นที่ Brand Experience ให้ทุกไลฟ์สไตล์ได้สัมผัสใจกลางกรุงเทพมหานคร
คุณซองฮัน จอง (ขวาสุด) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยนางสาวเฮียงมี ลี (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายดูแลลูกค้าและบริการ และนายฮยอกจิน จาง (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ กลุ่มธุรกิจ Subscription เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ LG Subscribe Bangkok Brand Experience Centre
กรุงเทพฯ, 13 มกราคม 2569 – LG Subscribe ตอกย้ำปรัชญา “แอลจีมีทุกสิ่ง” ที่จะช่วยยกระดับชีวิตในบ้านให้ดียิ่งขึ้น เปิดตัวศูนย์ครบวงจรแห่งใหม่ “LG Subscribe Bangkok Brand Experience Centre” นับเป็น Brand Experience เต็มรูปแบบจาก LG Subscribe แห่งแรกในไทย ตั้งอยู่บนถนนพระราม 4 เปิดพื้นที่ให้ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการณ์ความสะดวกสบายสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพระดับพรีเมียมหลากหลายและครบครันจากแอลจี ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้อย่างง่ายดายและไร้กังวลผ่านบริการ LG Subscribe ในรูปแบบการชำระแบบรายเดือน พร้อมการรับประกันตลอดอายุสัญญา และบริการดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าจากช่างผู้เชี่ยวชาญของแอลจี
คุณซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "แอลจีมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อส่งมอบนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่าให้กับผู้บริโภค ตามสโลแกน Life’s Good อยู่เสมอ LG Subscribe เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการทำให้ชีวิตภายในบ้านสะดวกสบายขึ้น การเปิดตัวศูนย์ LG Subscribe Brand Experience Centre ครบวงจรแห่งนี้ จึงไม่เพียงเป็นการขยายการเข้าถึงบริการ LG Subscribe ให้ครอบคลุม แต่ยังเป็นพื้นที่สำคัญที่ผู้สนใจจะได้สัมผัสประสบการณ์การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าแอลจีได้อย่างครบครันในที่เดียว เป็นการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของแอลจีพร้อมตอบสนองทุกความต้องการและทุกไลฟ์สไตล์ มอบความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตภายในบ้านอย่างแท้จริง อีกทั้งยังสร้างความอุ่นใจผ่านบริการ LG Subscribe ที่ให้ความยืดหยุ่นในการจัดการค่าใช้จ่ายรายเดือน พร้อมการรับประกันที่ยาวนานถึง 5-7 ปี และบริการดูแลรักษาจากช่างผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า และส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืนในระยะยาว”
LG Subscribe Bangkok Brand Experience Centre แห่งนี้ได้รับการออกแบบเพื่อมอบ Brand Experience โดยแบ่งพื้นที่เป็นโซนเฉพาะสำหรับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค อาทิ โซนสำหรับครอบครัวใหญ่ คู่แต่งงานใหม่ เด็ก สัตว์เลี้ยง รวมถึงโฮมออฟฟิศ ให้ผู้เยี่ยมชมได้ทดลองสัมผัสการใช้งานจริงของเครื่องใช้ไฟฟ้าแอลจีที่คัดสรรมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิตที่หลากหลาย และยังเป็นพื้นที่ให้คำปรึกษาจากตัวแทนขายและช่างผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำแนะนำและวางแผนบริการรายเดือนที่เหมาะสมกับแต่ละ
ไลฟ์สไตล์ นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ Service Academy ที่ใช้สำหรับสาธิตการบริการและฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้าและบริการให้กับตัวแทนขายของ LG Subscribe อีกด้วย ศูนย์แห่งนี้นับเป็นศูนย์ LG Subscribe ครบวงจรแห่งที่ 6 โดยศูนย์ LG Subscribe 5 แห่งที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา อำเภอหาดใหญ่ สงขลา ภูเก็ต และอุดรธานี
ผู้บริหารแอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเปิดศูนย์ LG Subscribe Bangkok Brand Experience Centre
คุณซองฮัน จอง (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารจากแอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) และผู้จัดการอาวุโสหัวหน้าทีมขายอิสระ
ผู้ที่สนใจอยากสัมผัสกับประสบการณ์การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับพรีเมียมจากแอลจี สามารถเข้าชม LG Subscribe Complex Centre (Bangkok Brand Experience Centre) ได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.30 น. โดยตัวอาคารตั้งอยู่บริเวณถนนพระราม 4 ห่างจากรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีคลองเตย ทางออก 1 ประมาณ 100 เมตร นอกจากนี้ ยังสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ LG Subscribe ได้ที่ https://www.lg.com/th/subscribe/ หรือติดต่อศูนย์ข้อมูลแอลจีที่ 02-057-5757 และสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และอินสตาแกรม lg_thailand
- PREVIOUS
/content/lge/th/th/about-lg/press-media/lg_subscribe_bangkok_brand_experience_entreisCopied
paste